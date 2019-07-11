Новые-старые лица европейских левых

Общим местом у современных исследователей европейского левого движения стала мысль о том, что левые как на континентальном уровне, так и в отдельных странах недостаёт сегодня ярких политических лидеров. Не секрет, что дефицит таких лидеров ощущают сейчас, пожалуй, все политические «семьи» Старого Света, однако, у левых и левоцентристов эта проблема носит более системный характер, чем на правом фланге политической жизни «единой Европы».

Возможно, времена Улофа Пальмо и Энрико Берлингуэра, Жака Дюкло и Вилли Брандта для левых и левоцентристских сил в Европе ушли безвозвратно. Сегодня мы наблюдаем не только падение численности партийных рядов, резкий спад электоральных показаний левых, стремительное сужение социальной базы большей части партий левого спектра, но также ужасающий программно-идеологический кризис. На все эти невзгоды накладывается дефицит руководящих кадров. Если посмотреть, кто нынче возглавляет левоцентристские правительства в ЕС и большую часть ведущих левых партий, становится как-то не по себе. Если при этом держать в уме имена лидеров «Социалистического Интернационала» и Партии европейских социалистов, то есть международных организаций, по-прежнему занимающих доминирующие позиции в левом спектре, и вовсе хочется махнуть рукой со словами типа «банкет окончен»…

Только что состоявшиеся выборы в Европейский парламент (ЕП) принесли практически всем направлениям европейской левой (за исключением экологистов и союзных им левосепаратистских партий) негативные результаты. Это теоретически дают шанс на смену руководство и появление новых деятелей европейского масштаба. Но сумели ли европейские левые им воспользоваться?

Логичным решением для сократившейся до 154 депутатов социал-демократической группы – Прогрессивного альянса социалистов и демократов (ПАСД) стало избрание главой этой группы представительницы Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Иратхе Гарсии Перес. Ведь именно ИСРП отныне обладает самой внушительной национальной делегацией внутри ПАСД.

ИСРП сегодня находится на левом фланге европейской социал-демократии, а сама И. Г. Перес является твёрдой сторонницей Генерального секретаря испанских социалистов и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Уроженка провинции Бискайи, И. Г. Перес закончила в 1995 г. Университет Вальядолида по специальности «социальная работа». Она прошла полноценный электоральный путь, будучи муниципальным и провинциальным советником (в Вальядолиде), параллельно занимая во второй половине 90-х гг. руководящие должности в молодёжных организациях ИСРП провинциального и автономного типов.

В 2000 гг. Перес была избрана депутатом Генеральных кортесов от своей партии, а с 2004 г. неизменно избирается членом Европейского парламента. В ЕП она активно занималась европейско-средиземноморскими проблемами, участвовала в интеграционной группе по правам ЛГБТ. В 2014 г. она была избрана председателем комитета ЕП по правам женщин и гендерному равенству.

Внутри ИСРП И. Г. Перес оказалась в команде Педро Санчеса, который продвинул её в Федеральную исполнительную комиссию (ФИК), в которой И. Г. Перес отвечала за европейское направление. Как только П. Санчес в июне 2017 г. вновь занял пост Генерального секретаря партии, И. Г. Перес вновь была кооптирована в партийную ФИК. Полагаю, что избрание этого политика главой ПАСД даёт очередной шанс на укрепление сотрудничества различных левых депутатских групп в ЕП, где уже не первый год действует Прогрессивный кокус – политическое пространство для диалога и кооперации депутатов, выступающих за единство левых сил Европы и представляющих Партию европейских социалистов, Европейскую зелёную партию (ЕЗП), Партию европейских левых (ПЕЛ) и Европейский свободный альянс.

Другое дело, что европейская социал-демократия вновь, как и в предыдущие созывы ЕП, начинает «за упокой», став на путь соглашательства с правоцентристским большинством и сотрудничество при распределении высших должностей с Европейской народной партией и либералами. И. Г. Перес и её партия в данной связи в большей степени повёрнуты к идее взаимодействия левых сил. Будущее покажет, окажет ли это влияние на модификацию стратегии европейской социал-демократии.

Любопытно, что в двух других депутатских группах левого спектра менять своих руководителей после майских выборов не захотели. Наверное, это решение выглядит логичным для группы «Зелёные»/Европейский свободный альянс (ЕСА), ведь она заметно прибавила в численности, прежде всего за счёт представителей ЕЗП; после выборов численность группы возросла до 74 членов. В этой связи, думается, оправданно, что экологисты и их союзники сохранили имеющий место с 2017 г. статус-кво, когда группа, исходя из столь дорогого для «зелёных» принципа гендерного равенства, возглавляется Филиппом Ламбертсом и Ска Келлер, представителями партий, улучшивших своих электоральные показатели на выборах в ЕП.

Ф. Ламбертс — 56-летний бельгийский экологист. Многие годы он работал в системе IBM на разных должностях, будучи в том числе менеджером корпорации. 12 лет Ф. Ламбертс, участвующий в деятельности франкоязычной партии «Эколо», избирался муниципальным советником в Андерлехте. В период короткого пребывания экологистов в федеральном правительстве. В 1999-2003 гг. Ф. Ламбертс являлся советником заместителя премьер-министра Бельгии по вопросам внешней политики и обороны.

В 2009 г. он первый раз был избран от своей партии членом Европарламента, а пять лет назад стал одним из сопредседателей группы «Зелёные»/ЕСА. В ЕП Ф. Ламбертс занимается экономическими и валютными вопросами, развитием промышленности и исследований, входил в специальную комиссию по «брекситу». С учётом того, что в экологистском движении ЕС валлонская «Эколо» относится скорее к левому флангу, этот момент также делает Ф. Ламбертса важной фигурой в деле укрепления взаимодействия различных депутатских групп левого спектра в ЕП,

Ф. Ламбертс будет «соруководить» группой «зелёных» совместно с известной в политических кругах Старого Света персоной, 37-летней Ска Келлер, представляющей, пожалуй, главных победителей на «зелёном поле» — немецкую партию «Союз-90/Зелёные». С. Келлер является специалистом по Турции и Ближнему Востоку, она обучалась в Свободном университете Берлина и Университете Сабанчи Стамбула. Полиглот, владеет шестью языками, в том числе турецким и арабским.

С. Келлер имеет длительный опыт работы на европейском уровне. Ещё в 2001 г. она была рупором Федерации молодых европейских «зелёных». Затем, в середине первого десятилетия XXI в., руководила организацией «Союза-90/Зелёных» в земле Бранденбурга, получив федеральную известность как организатор кампании за закрытие там угольных шахт. С 2009 г. избирается по спискам своей партии в ЕП, участвовала там в работе комитетов по развитию и международной торговле. В 2014 и 2019 гг. С. Келлер выдвигалась от ЕЗП сокандидатом на должность председателя Европейской Комиссии, так что этот политик хорошо известен в европейских политических кругах. На днях группа «Зелёные»/ЕСА выдвинула С. Келлер на должность председателя Европарламента, но она уступила кандидату от ПАСД, негласно поддержанному, кстати, правоцентристами и либералами, итальянскому демократу Давиду-Марии Сассоли…

Радикальные левые также решили не делать серьёзных кадровых изменений, хотя, в отличие от экологистов, их группа (Конфедеративная группа Европейских объединённых левых – Северных западных левых) после майских евровыборов «осунулась» на 20%, сократившись до 41 парламентария. Более того, если в случае с выбранными председателями двух более многочисленных групп левого толка мы имеем дело с политиками, представляющими партии, улучшившие свои количественные показатели на выборах в ЕП, то выбор «объединённых левых» пал на уже руководящую их группой Габриэлу Циммер из немецкой партии «Левая», которая получила на майских выборах лишь 5,5% голосов, что следует расценивать как политическую неудачу.

Однако, с учётом стратегической важной роли немецких «Левых» внутри ПЕЛ (ведь эта партия также возглавляется германским политиком левосоциалистических взглядов Грегором Гизи), а также с большим личным авторитетом Г. Циммер в европейском радикальном левом движении, её персональных способностях «коммуникатора», подобный выбор вполне можно понять. Г. Циммер является опытнее всех друг коллег по «цеху» председателей депутатских групп, ей 64 года. Будучи гражданкой ГДР, она входила в правящую Социалистическую единую партию Германии, а затем участвовала в деятельности Партии демократического социализма (ПДС) уже в объединённой Германии. При этом в 1990-е гг. она руководила деятельностью тюрингской земельной организации ПДС, участвовала в работе Исполнительного правления партии, возглавляла группу ПДС в тюрингском парламенте, а в 2000-2003 г. работала в качестве председателя ПДС. С 2004 г., то есть вот уже четвёртый раз подряд Г. Циммер избирается депутатом ЕП, работает там в комитете по занятости и социальным вопросам. Объединённую левую группу Г. Циммер возглавляет с 2012 г., что также делает её «долгожителем» среди коллег.

В общем, можно предположить, что сейчас во главе всех трёх рассматриваемых групп в ЕП оказались люди, лояльно относящиеся к самой идее единства европейских левых сил. Конечно, все они смотрят на это по-разному, и исходя из интересов своей собственной «политической семьи». Тем не менее, вот это соединение «старых-новых» лиц даёт реальный шанс на интенсификацию сотрудничества разных сегментов левого движения в стенах Европарламента.