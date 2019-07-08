Хлопотливый Левиафан

Советский период нашей истории — необходимый элемент дискуссий на социально-экономические или политические темы, аргумент «за» или «против» позиций участников дискуссий. Социальные гарантии, но — уравниловка и подавление демократии; экономический прорыв, но — слишком большой ценой; планирование социально-экономического развития, но — катастрофическое невнимание к деталям качества жизни; успехи в образовании и науке, но — потеря динамизма, отставание в передовых научных областях; эффективная культурно-просветительская политика, но — подавление творческой энергии и творческих личностей…

Можно долго плутать среди всяческих «но» и «зато», если пытаться либо оправдать, либо осудить Советский Союз целиком. Однако тогда теряется главная ценность советского опыта, поскольку мы дробим целостное противоречивое явление по принципу «хорошее закономерно, плохое случайно», или наоборот, смотря кто дробит. Так никакого урока извлечь не получится, и советский опыт ни предупредить, ни вдохновить никого по-настоящему не сможет.

Настоящий клубок противоречий — это работа советского государства по организации повседневной жизни граждан, этакие рутинные мелкие хлопоты грозного Левиафана, всей своей тоталитарной мощью бросающегося то меню для профилакториев и больниц разрабатывать, то сеть сельских клубов создавать, то продумывать советский ритуал бракосочетания.

Я не шучу: 8 июля можно будет отметить юбилей Указа Президиума Верховного совета СССР: «Об увеличении материальной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Помимо всего перечисленного Указ устанавливал новые правила налога на бездетность, которым облагались мужчины в возрасте от 20 до 50 и женщины от 20 до 45 лет. Интересно, что налог взимался и с тех, кто имел только одного ребенка, и даже с тех, кто имел двоих детей — 1% и 0,5% соответственно, а полностью бездетные граждане платили 6%.

Нужно сказать, что уровень рождаемости в СССР в то время был ещё таким, что под уплату налога на бездетность попадало не так много граждан, как, например, это случилось бы сегодня. На той же странице газеты «Большевик» (орган Режевского райкома ВКП(б) и Режевского районного совета депутатов трудящихся, город Реж, Свердловская область), опубликовавшей 13 июля 1944 года Указ, размещена заметка под названием «Мать». Со специфической коммунистической сентиментальностью, характерной для прессы сталинского периода, некий М. С. пишет о Марие Михайловне Солдатовой, родившей и воспитавшей семерых детей и имеющей по новому указу право на орден «Материнская слава» III степени. Вторую степень получали женщины, родившие и воспитавшие восемь детей, первая полагалась за девятерых, за десять счастливая мать получала титул героини. У «Медали материнства» было две степени — первая за шестерых, вторая — за пятерых детей. Заметка со сладковатым пафосом повествует о том, как плакала счастливая и гордая мать, тронутая сталинской заботой о ней, и как она, проводив семерых детей в детский сад, ясли, в школу и на работу, бросилась трудиться с утроенной энергией, полная желания отблагодарить Родину и товарища Сталина за проявленную заботу.

Указ также вносил изменения в законы о семье, браке и опеке, вполне в стиле и традиции тоталитаризма: ужесточалось законодательство о разводе, резко снижалось значение сожительства, которое оказывалось почти полностью дискриминированным по сравнению с законным браком. Так, отменялось ранее существующее право женщины подать в суд на установлении отцовства мужчины, с которым она не состояла в зарегистрированном браке.

Ужесточение вкупе с поощрением — довольно типичная для СССР ситуация, но Указ имеет свою изюминку. На фоне обычного узора из кнутов и пряников немного нелепо и при этом трогательно выглядит абзац о необходимости разработки советского ритуала бракосочетания: «Поручить Совету Народных Комиссаров СССР утвердить мероприятия по упорядочению дела регистрации актов гражданского состояния (браков, рождений и других актов), предусмотрев введение торжественного порядка проведения регистрации…».

Ну, до всего нашему хлопотливому Левиафану было дело! Можно было бы просто пожать плечами, умиленно или презрительно в зависимости от идеологических предпочтений. Но время, время издание указа – вот что делает этот документ почти уникальным историческим феноменом. Указ-то от 8 июля 1944 года!

Только три с половиной месяца прошло после того, как советские войска вышли на границу с Румынией, два дня — после высадки союзников в Нормандии. Типа, можно и бытовыми делами-проблемами заняться, негоже стране-победителю не иметь собственного свадебного ритуала, да и граждан нужно поощрить к интенсивному размножению — будущему мирному строительству понадобится много рабочих рук. Нужно подбросить немного на материнство-детство, напомнить гражданам об их демографическом долге, но и про моральный дух забывать нельзя. И вообще, у советского человека всё должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и бракосочетание. Репрессивная забота, иначе не скажешь.

Но насколько репрессивность дискредитирует заботу? И насколько забота оправдывает репрессивность? Вот вопрос, который нам задал Советский Союз, и на который до сих пор мы не нашли ответа. А должны бы уже хотя бы начать искать.

Торжественная регистрация брака, правда, была введена в СССР только в 50-х годах и уже через полтора-два десятилетия стала предметом шуток и насмешек циничных поколений Застоя. Сейчас свадьбами и ритуалами занимаются свадебные агентства, сайты, журналы. Современные свадебные традиции представляют собой мешанину советского ритуала, русских обрядов разных времен, западных традиций, пришедших в основном из фильмов и сериалов. Короче, как в английской поговорке — «Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое». Но бал правит рынок, умело пользуясь модой для формирования безразмерного платежеспособного спроса. Свадебные агентства выполнят любой заказ, а могут взять на себя и всю организацию свадьбы «от выбора нарядов до брачной ночи», как сказала в интервью моей студентке-социологу директор одного из таких агентств. Имелась в виду, конечно, организация места и антуража. Ничего непристойного, ничего из Замятинского «Мы».

Сегодня никаких указов по поводу свадебных ритуалов нет и быть не может. Что, наверное, хорошо, хотя не гарантирует никоим образом свободу от вмешательства государства в нашу жизнь, и довольно грубого, порой, вмешательства. Просто свадьбы современному российском государству не интересны. Тут никаких репрессий. И никакой заботы.

Полный текст указа см. тут: http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3146/1/0009423.pdf