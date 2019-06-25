Человеческое лицо гражданской войны

Молодой украинский солдат и идейный ополченец с советским воспитанием в одном подвале на окраине Донецка под артиллерийскими обстрелами и авиаударами. Еще с ними пожилой мужчина, сын которого потерялся где-то в плену у ополченцев, идейная последовательница Степана Бандеры, модная девушка-волонтер из Киева, которая привезла бронежилеты для участников Антитеррористической операции (АТО, так называлась операция киевского правительства против восставших областей на востоке Украины с 2014 по 2018 годы), местная уставшая от обстрелов и крови жительница и маленький мальчик, чьи родители погибли. Вот основной набор героев нового художественного фильма о продолжающейся с 2014-го года войне на Донбассе. «Донбасс. Окраина».

Это про окраину жизни – все герои оказались на краю, из-за постоянных обстрелов, неизвестности, непонимания, что действительно происходит вокруг, где враги, а где свои – хаос гражданской войны, когда и враги, и друзья говорят на одном языке и еще вчера ходили в одни и те же магазины и кинотеатры.

Сразу должен заметить, что рецензий на этот фильм на либеральных ресурсах вы не найдете. Если бы фильм был о «русских оккупантах на востоке Украины» или, наоборот, случилось бы очередное убийство российских бюдженых денег за авторством никому неизвестных родственников фаворитов путинского режима, то либералы разливались бы соловьями (или соловьевыми). Но фильм получился и он о трагедии гражданской войны, расколотого народа. Авторы фильма (режиссер Ренат Давлетьяров, сценарий Алексея Тимошкина) попытались показать человеческое лицо участников гражданского конфликта вне зависимости от того, на какой стороне они находятся. Очень искренний фильм. А подобное не нравится ни российским либералам, которые поддерживают любую русофобию – будь то на Украине, в Тбилиси или британском Министерстве иностранных дел, – ни путинским «патриотам», которые разжигают на своих телеканалах украинофобию и прочии ксенофобии по отношению к народам бывшего СССР.

Примечательно, что в фильме совершенно нет матерной брани, которой хватает на любой войне в любой точке мира. При этом диалоги героев совершенно не кажутся искусственными. Диалоги выстроены великолепно, отдельные из них, вероятно, впоследствии разойдутся на цитаты: как, например, разговор ополченца с ураинским солдатом о вреде курения и войны («Курение убивает,так в начале каждого фильма пишут, вредно для здоровья» — «А про то, что война убивает, тоже вредно для здоровья, не пишут?»).

Ополченца по имени Анатолий Ткаченко замечательно играет Гела Месхи. Самому актеру 33 года, однако у него отлично получается образ человека за сорок с советским воспитанием. Тот самый типаж, который составлял костяк ополчения Новороссии летом 2014-го. Хорошо отыгрывает модную девушку-волонтера из Киева Евгения Малахова – хотя в какой-то момент начинает раздражать то, что она постоянно засовывает руки в задние карманы своих джинсов.

В фильме нет однозначно негативных героев, кроме боевиков из националистического батальона «Азов», которые раскатывают среди руин на бронетранспортере. Костяк «Азова» с самого начала война на Донбассе составляли приверженцы нацистских идей (хотя появилось это формирование, благодаря финансированию олигарха и президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского). Получившие власть нацики безжалостны, и за их безлажостностью не видно человеческих лиц.

Есть и откровенные ляпы в фильме. Причем, понятные не только тем, кто был на Донбассе весной и летом 2014 года. Например, украинский солдат одет в форму расцветки «цифра» («цифровая флора»). Подобная расцветка используется только российской армией. Украинского солдата можно было обрядить во что угодно: форму позднесоветского стандарта, стандарта НАТО или даже зеленые шорты и майку – все это было бы уместно и правдоподобно, но только не «цифра».

«Донбасс. Окраина» – это, пожалуй, первая серьезная попытка осмысления гражданского конфликта, который продолжается на Донбассе, в формате художественного фильма. Попытка авторам однозначно удалась. Но таких фильмов должно быть, конечно, больше. Происходящее на Донбассе – это общая трагедия народов России и Украины. Имевшая изначально заряд народного восстания война за Новороссию превратилась в удобный рычаг манипуляций как для политической элиты в Киеве, так и для их коллег и партнеров в Москве. Поэтому ее осмысление крайне актуально.