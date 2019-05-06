Марксизм цветов Бельгии готовится к новому рывку

26 мая, когда во многих странах «Старого Света» пройдут выборы депутатов Европейского парламента, в «сердце» ЕС, в Бельгии состоятся также федеральные выборы. Судя по всему, находящейся на радикальном левом фланге бельгийской политики Партии труда Бельгии (ПТБ) вполне по силам совершить качественный рывок на этих выборах.

Оценивая актуальное состояние коммунистического движения в Европе весьма сложно подобрать иное определение, как слово «тяжёлое». Причём данное состояние касается как тех партий, что некогда действовали на «еврокоммунистческом» фланге (рейтинг Французской компартии не выше трёх пунктов, в Италии коммунисты уже вторую легислатуру пребывают вне стен парламента, в Испании компартия никакой серьёзной самостоятельной роли не играет), так и тех, кого относили как к просоветским, так и «твердокаменным» партиям типа компартий Греции и Португалии. Они, конечно, в отличие от еврокоммунистов, свою идентичность сохранили, но политическое влияние этих партий также на спаде.

По большому счёту, если говорить о партиях, которые участвуют в международных встречах коммунистических и рабочих партий, то есть считают себя частью международного коммунистического движения, сегодня в состоянии подъёма находится лишь одна сила – ПТБ. Ирония тут, правда, в том, что эта партия, созданная как группа «Вся власть рабочим» в 1968 г. и принявшая своё нынешнее название через 11 лет, является партией маоистской традиции, которая никогда не относилась к числу просоветских.

Основатель ПТБ известный историк и обществовед Людо Мартенс писал, что «любая страна может только мечтать о таких успехах, которые были при Сталине». В 1970-е гг. его организация находилась чётко под китайским влиянием и славословила Мао Цзэдуна. ПТБ была одной из основательниц создания Европейского коммунистического семинара, в котором принимали участие в основном компартии сталинистской традиции. В 1990-е гг. её представители охотно ездили в Пхеньян и на страницах партийной прессы можно было встретить немало материалов об успехах «северокорейского социализма». Но в те времена ПТБ представляла собой откровенно оторванную от общества маргинальную группу. На самом деле, партия достаточно поздно начала участвовать в избирательных кампаниях и до 2007 г. получала поддержку менее 1% избирателей.

Однако, за последние годы ситуация заметно изменилась и ПТБ превратилась в главную силу на радикальном левом фланге бельгийской политике. Начиная со съезда партии в 2008 г. ПТБ отказывается от сектантства, переходит к новой тактике. Дело тут, конечно не столько в идеологических аспектах, как, наверное, и не в том, что в то время во главе «трудовиков» стал новый руководитель Петер Мертенс. Вообще, будучи несколько лет назад в Бельгии и лично познакомившись с активистами ПТБ, я пришёл к выводу, что в этой партии очень сильны родственные, «наследственные» контакты. Иными словами, дети и уже внуки тех, кто создавал ПТБ в 1960-е и 1970-е гг. тоже участвуют в партийной деятельности, и на весьма важных позициях.

Но главным мне представляется тот факт, что с конца прошлого десятилетия ПТБ взяла курс на активную работу среди избирателей, в социальных организациях, профсоюзах и т. д. С учётом того, что влияние «традиционных» коммунистов и троцкистов сошло в Бельгии уже давно на нет, а левое движение страны было, по сути, поделено на сферы между валлонскими и фламандскими социалистами и экологистами, видимо, это был единственный способ вылезти из состояния пусть «красной», но маргинализации.

Отметим, что ПТБ имеет разветвлённую сеть «дочерних» организаций – молодёжную, женскую, ветеранскую, даже организацию детей членов партии «Пионер». При партии действует Движение молодых COMAC, оно объединяет молодых «трудовиков» до 30 лет и весьма активно в бельгийских университетах. «Фишкой» социальной работы ПТБ является наличие программы «Медицина для нас», в рамках которой десятки врачей – членов и сторонников ПТБ осуществляют амбулаторный приём социально уязвимого населения. Многочисленные креативные проекты ПТБ в области здравоохранения, образования и социальной защиты привлекают в ряды партии новых сторонников. Недавно численность этой партии превысила барьер в 10000 членов.

Как отмечал в разговоре со мной в прошлом руководитель международного секретариата ПТБ Бодуэн Деккерс, «главным для нас является отстаивать интересы обычных людей и быть партией для людей». И жители Бельгии оценивают эту работу. На федеральных выборах в 2014 г. партия впервые прорвалась в парламент и законодательные органы власти Валлонии и Брюсселя. Новым политическим успехом ПТБ стали прошлогодние муниципальные и провинциальные выборы. Во Фландрии ПТБ выступила, правда, скромно, но в Валлонии был взят барьер в 10 пунктов, в таких традиционных «социалистических» городах, как Льеж и Шарлеруа «трудовики» набрали более 15% голосов.

К майским федеральным и европейским выборам ПТБ подходит во всеоружии и её платформа, на мой взгляд, соответствует неомарксистской концепции. На первом месте, что логично для радикальной левой партии, в предвыборной программе партии, социальные аспекты. Партия обещает бороться за ликвидацию «гибких» рабочих мест, заменяя их полноценной работой. ПТБ требует повысить минимальную зарплату до 2300 «чистых» евро и бороться с социальным демпингом. Партия труда требует социального здравоохранения для всех, развития медицинских домов, утверждая в программе, что «каждая и каждый должны иметь возможность пойти к врачу без евро в кармане». Также ПТБ настаивает на снижении пенсионного возраста с 67 до 65 лет и повышении минимальной пенсии до 1500 евро в месяц.

Как и многие радикальные левые партии в Западной Европе, ПТБ большое внимание уделяет природоохранительной тематике, заявляя о необходимости «социальной климатической революции». «Трудовики» выступают за то, чтобы достигнуть «климатической нейтральности» к 2030 г. и низвести до нуля выбросы углекислого газа к 2050 г. ПТБ обещает создать Инвестиционный банк по климату и запретить общественные инвестиции в ископаемые горючие материалы (то есть, в нефть и уголь).

Председатель ПТБ, известный социолог П. Мертенс отмечал в преддверии выборов, что необходимо заметно расширить социальные инвестиции в общественно полезные проекты. В частности, с точки зрения «трудовиков», речь идёт об образовании (ПТБ ратует за обязательное образование с трёх лет). «Трудовики» выступают за гарантию доступа для всех к высшему образованию без хорошо известного в Западной Европе механизма отбора. Также большое внимание отводится жилищному вопросу. В предвыборной платформе партия предлагает понизить цены на съём жилья, ревизовать налогообложение с тем, чтобы сделать реальной покупку своего жилища представителями народных и средних классов, выстроить «широкий парк социального жилья».

Со своей стороны, ПТБ призывает к реализации так называемого «Красно-зелёного курса», который и должен представлять собой программу массированных социальных и экологических инвестиций. Этот курс должен обернуться для Бельгии в создание десятков тысяч общественных жилищ по социальной цене, инвестиции в городские программы для интегрированных кварталов, новое «зелёное» финансирование в образование, больницы, культуру, спорт, общественные исследования.

Предложения ПТБ в политической сфере отчасти подтверждают позицию тех исследователей, кто, подобно профессору Брюссельского свободного университета Паскалю Дельвиту, считает, что «тень популизма сильно висит над этой партией». «Трудовики» обещают «отменить привилегии для политической касты», резко сократить зарплату министров и парламентариев, продвигать на всех уровнях политическую траснпарентность и – по типу французских «жёлтых жилетов» — выдвигают инициативу об обязательном референдуме гражданской инициативы. Являясь, по сути, единственной в стране общебельгийской партией, ПТБ выступает в поддержку демократического типа федеративных отношений, но при сохранении бельгийской государственности.

В специальной программе к европейским выборам Партия констатирует, что «Европейский Союз оказался в логике конкуренции и «жёсткой экономии»», ЕС «провозглашает неравенство, либерализацию и приватизацию». ПТБ обещает покончить с текущими европейскими договорами, мешающими отдельным странам проводить прогрессивную политику. Одновременно с этим ПТБ выступает в пользу модели «Европы солидарности и сотрудничества».

Как и другие марксистские партии современной Европы, ПТБ исходит из ярко выраженной антивоенной позиции. По мнению ПТБ, оборонная политика не должна означать новых средств на военные прожекты, вообще нужно двигать к реконверсии военной промышленности. В предвыборной программе ПТБ без экивоков говорится: «Мы уйдём из военных альянсов, которые приводят нас в войны, руководимые Трампом и Соединёнными Штатами». Глава списка ПТБ на выборах в Европарламент в Брюссельском регионе, один из ведущих интеллектуалов партии Марк Ботенга в этой связи заявляет: «Мы выведем Европу из НАТО и НАТО из Европы».

Наверное, за несколько недель до голосования преждевременно делать какие-то выводы или предрекать электоральный исход, но все опросы общественного мнения показывают, что ПТБ должна закрепиться в качестве третьей после социалистов и «зелёных» политической силы на левом фланге, расширить своё парламентское представительство в федеральном парламенте и в первый раз в истории партии прорваться в Европарламент. Если это произойдёт, ПТБ вполне может претендовать на статус «коммунистической аномалии» в современной Европе.