На грани общественного раскола. Что думают россияне о политике

Опросы общественного мнения заставляют задуматься. Они демонстрируют картину общества, явно застрявшего на перепутье.

72% россиян считают уличные митинги и демонстрации — это нормальное демократическое средство достижения гражданами своих целей и власти не вправе их запрещать. Но только 22% готовы участвовать в уличных акциях и митингах.

Около 65% считают, что России необходима политическая оппозиция, а 20% уверены, что она не нужна. 49% считают, что демократические свободы всегда должны быть основой устройства общества и нельзя допускать сосредоточения власти в одних руках. А 42% считают, что власть должна быть сосредоточена в одних руках. Но 58% считают, что нашему народу постоянно нужна «сильная рука». При всём при этом 28% предпочитают политическую систему, которая была до перестройки; 25% советскую систему с элементами демократии; 21% нынешняя система; 14% «западную демократию». И главное, 59% граждан хотели бы видеть страну с высоким уровнем жизни пусть и не самой сильной в мире.

Государственная же пропаганда работает себе во вред. 73% узнают новости по телевидению, а доверяют этим новостям 49%, только половина. Для сравнения: в 2009 г.: 94% смотрели и 79% доверяли. Из газет и радио узнают новости 14%, а доверяют им 9%. В 2009 г: 40% и 20%. Иная ситуация с интернет изданиями, из них узнают новости 37%, а доверяют 24%, два из трёх. В 2009 г: 9% и 7%. В социальных сетях смотрят новости 28%, а доверяют им 15%. В 2013 г: 14% и 11%. Но только 3% обсуждают политические новости в социальных сетях.

80% граждан не замечали никаких забастовок, протестных акций, митингов и пикетов. Но 20% готовы принимать участие в политических протестах, и 30% в социальных. 31% готовы принимать участие в работе общественных и политических организациях. 24% быть волонтёрами в этих организациях. При этом только 10% готовы выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня. Около 50% готовы обращаться в органы исполнительной власти или подписывать открытые письма и петиции. 71% готовы голосовать за партию с близкими им идеями. И лишь только 9% готовы оказывать денежную поддержку политическим организациям.

31% не хотят участвовать в политике, потому что политика не для рядовых граждан, а для профессионалов; 28% заняты повседневными делами и нет времени; 25% ничего не понимают в политике; для 21% политика — грязное дело; 10% не хотят выделяться среди других; и только 6% боятся преследований. Коррумпированность политиков сильней отбивает у граждан желание участвовать в политике, чем репрессии!

Но те, кто считают, что в стране ничего нельзя изменить, удивительным образом снизилось до 4%. По сравнению с предыдущим годом такое убеждение разделяли 23%, а в разное время доходило и до 30%.

Ответственность граждан за то, что происходит вокруг них, зависит от того, на сколько они уверены в своих силах повлиять на ситуацию. 29% в полной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в доме и во дворе, и 18% считают, что в полной мере могут повлиять на происходящее в доме и во дворе. 16% совершенно не чувствуют ответственность за происходящее в доме и во дворе, и 21% уверены, что никак не могут повлиять на происходящее в доме и во дворе.

15% в полной мере чувствуют ответственность за происходящее в городе и районе, а 6% считают, что в полной мере могут повлиять на происходящее в городе и районе. 31% полностью не чувствуют ответственности за ситуацию в городе и районе, потому что 46% считают, что никак не могут повлиять на ситуацию в городе и районе.

13% полностью чувствуют ответственность за происходящее в стране, и только 4% убеждены, что могут полностью повлиять на ситуацию в стране. 41% не чувствуют ответственность за происходящее в стране, так как 62% убеждены в бессилии во влиянии на ситуацию в стране.

Растущее недоверие людей к власти — главный тренд настоящего времени. И он определяется не только экономическим кризисом. Власти пытаются возложить ответственность на граждан, не понимая, что доля ответственности в обществе зависит от того, как сильно люди могут влиять на происходящее. Необходимо делегировать обществу политические полномочия, а не обязательства перед властью. Именно закостенелость не только власти, но и оппозиции, мешает, тормозит демократизацию общества. Менять власть? Безусловно нужно. Но только сперва придется менять оппозицию. И нужно понимать, что в обществе огромный потенциал тех, кто готов взять на себя политические полномочия. По большому счету это каждый пятый. А половина из тех, кто готовы участвовать в политических протестах, готовы выдвигать свою кандидатуру на выборах. У нас граждане сознательней политиков.

Низкая же явка результат отсутствия политических организаций, за которые народ готов голосовать, а не отсутствие у граждан сознательности. Но при этом никто не готов финансировать народную партию. Не думаю, что олигархи будут финансировать партию, защищающую интересы народа.

Современная российская политика не отвечает общественным настроениям. А усиление консерватизма во власти обратно пропорционально эффективности. Власть утрачивает легитимность.

По данным: Общественное мнение – 2018. М.: Левада-Центр, 2019