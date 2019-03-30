Кто поддерживает Путина?

64,5% граждан одобряют деятельность президента, по данным ВЦИОМ на январь 2019 г., а не одобряют 26,4%. Доверяют Путину 32,8%, не доверяют 7%. Получается, люди не доверяют, но одобряют. Не очень логично получается.

Если люди одобряют деятельность президента, можно предположить, что они будут одобрять и правительство, которое данный президент назначил. 36,2% граждан одобряют Председателя Правительства, а 39,4% — Правительство России. Но не одобряют президента 26,4%, а неодобрение Председателя Правительства и Правительства России 48%. Странно что в два раза меньше людей не одобряют президента, чем его правительство, и в два раза больше одобряют президента, чем назначенное им правительство. Но на этом странности не заканчиваются.

Внутренняя политика страны, то есть реальные плоды деятельности президента, полностью устраивает 23%, категорически не устраивает 42%, отчасти устраивает, отчасти нет — 31% граждан. Социальной политикой довольны 22%, недовольны 45%, и 29% отчасти устраивает, отчасти нет. Экономическая же политика устраивает уже 17% граждан, недовольны 52%, устраивает и не устраивает — 26%.

Только 17-23% устраивает то, что делает в стране Путин, а категория недовольных 42-52%. Конечно, можно было бы предположить, что это противоположная социальная группа. Но если 64,5% одобряют, то по идее 35,5% не одобряют деятельность президента. Получается, от 6,5 до 16,5 процентов одобряют то, что им не нравится.

Одобрение президента можно оценить по поддержке партии «Единой России», которая является инструментом реализации президентских указов. За партию «Единая Россия», если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, по данным ВЦИОМ, 34,6% граждан, но не пойдут на выборы 8,2%. Хотя на выборы федерального уровня в среднем не ходят около 40%. Данные ВЦИОМ, в общем, сомнительны. Они, наверно, проводят свои социальные опросы рядом с административными учреждениями, где максимальное скопление «запутинцев» (тех самых, которые запутались в политике), чтобы получить больше «правильных» ответов.

Но поданным Левада-Центра, из её издания «Общественное мнение 2018», за «Единую Россию» на ближайших выборах проголосовало бы уже 28%, а не пойдут на выборы 22%. Такие данные лучше согласуются с действительностью.

Данные Левады-Центра не сильно отличаются от данных ВЦИОМ, когда речь заходит об отношении граждан к ситуации в стране, хотя опросы и проводились в разное время. Например, 55% не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, 40% всё же её ощущают. А 54% с беспокойством смотрят на будущее России, с уверенностью только 39%. Около 50% оценивают политическую ситуацию в России напряжённой, благополучной около 40%, и около 10% видят её взрывоопасной. Целые 45% считают, что страна движется в тупик, но столько же считают, что идут в правильном направлении. 57% гражданам нужны решительные и полномасштабные перемены, 25% нужны незначительные изменения, и только 10% хотят всё оставить как есть. 61% россиян считают, что Путин в полной мере несёт ответственность за проблемы в стране.

Кстати, если люди одобряют деятельность президента, то скорей всего они имеют хорошее представление о том, куда движется страна под его руководством. Но только 15% имеют довольно ясное представление какие цели ставит правительство, 39% имеют довольно смутное представление, 27% не имеют никаких представлений, а 14% уверены, что дела в стране пущены на самотёк. Так что тогда 64,5% россиян одобряют, если им непонятно куда движется страна?

Также люди должны же одобрять путинских губернаторов, если считают, что Путин делает всё правильно. Ниже список результатов выборов испольнительной власти регионов 2018 года. В данном случае не имеет значение кто именно победил, потому что если, предположим, победил оппонент путинскому губернатору, значит эта максимальная планка, выше неё путинские губернаторы не имели поддержки. В расчёте учтены все избиратели, и те, кто не пришёл на выборы, это позволяет понять реальную поддержку в обществе. Справа от названия региона даётся явка избирателей.

11,99% – Владимирская область – 32,92%

12,91% – Хабаровский край – 36,06%

14,08% – Приморский край – 30,23%

17,37% – Амурская область – 31,24%

17,4% – Красноярский край – 28,91%

18,72% – Республика Хакасия – 41,77%

19,05% – Новосибирская область – 29,52%

19,98% – Алтайский край – 37,28%

21,6% – Ивановская область – 32,86%

21,68% – выборы мэра Москвы – 30,9%

24,08% – Московская область – 38,51%

26,07% – Псковская область – 36,89%

27,43% – Нижегородская область – 40,5%

32,28% – Тюменская область – 49,01%

32,29% – Магаданская область – 39,58%

32,51% – Воронежская область – 44,83%

34,79% – Чукотский автономный округ – 60,17%

34,81% – Самарская область – 47,93%

35,98% – Омская область – 43,59%

36,15% – Республика Саха (Якутия) – 50,63%

48,26% – Орловская область – 57,76%

53,89% – Кемеровская область – 66,29%

Осенние региональные выборы 2018 г. интересны тем, что они проходили после ошеломляющей победы Путина на весенних выборах в президенты. Власть в действительности уверила в то, что народ её поддерживает. Поэтому можно предположить, что власти меньше фальсифицировали региональные выборы, надеясь, что путинского одобрения хватит для победы.

Из приведённого списка восемь последних регионов можно исключить. В Кемеровской и Орловской области голосовали так яро, как будто выбирали самого президента. Вообще региональная явка чаще не превышает самую низкую планку выборов федерального уровня. Явка 47% была зафиксирована на выборах депутатов в Госдуму 2016 года. Поэтому условно можно явку в 45% считать максимальной для региональных выборов.

Другая особенность, это пропорция распределения голосов. В среднем получается 2/3 от явки голосует за путинских губернаторов, а 1/3 против. Это логично. На выборы предпочитают идти те, кто довольны ситуацией в стране, поддерживают президента. И меньше те, кто недоволен сложившийся ситуацией. В Магаданской области почти все явившиеся проголосовали за путинского губернатора, что скорей свидетельствует о накручивании явки. Конечно, в пользу путинского ставленника. Уж не говоря о вышеупомянутых Кемеровской и Орловской областях.

Что же касается Чукотки и Якутии, то в России наблюдается закономерность: чем ниже плотность населения, тем выше явка. Можно объяснить слабым контролем. Такое явление наблюдается даже на региональном уровне. На выборах 2016 года в Госдуму по одномандатному избирательному округу в Приморье явка от густонаселённой к малонаселённой территории возрастала: Владивостокский — 35,31%, Артемовский — 36,3% и Арсеньевский — 38,96%.

Учитывая по данным Левады-Центра, что 39% доверяют Путину, можно оценить путинский электорат не выше 40%. И это закономерно. Кривая Гаусса, закон нормального распределения, означает, что рост доверия к Путину будет сопровождаться и ростом к нему недоверия. Например, когда в начале 2000-ых масс-медиа пропагандировали национальную вражду, возникли не только националисты-экстремисты, но и антифашисты-радикалы. Чем дольше Путин у власти, тем сильней общество становится поляризованным. Мы видим, что такая поляризация происходит не только в обществе, а между регионами. Есть регионы, где поддержка Путина минимальная, как видим из списка приведённого выше по регионом в самом начале.

Но как объяснить выборы президента 2018 года, когда за Путина проголосовало 51,6% избирателей, или 76,6% от тех, кто проголосовал. Поданным Левады-Центра на ближайших выборах Путину отдали бы 57% голосов из тех, кто стал бы голосовать, 12% не стали бы голосовать, а 7% не знают, стали бы или не стали голосовать. Если учитывать тех, кто не голосует, то получим около 45% на ближайших выборах проголосовали бы за Путина.

На выборах в президенты 2018 года за Путина было 51,6% избирателей, при условии что 67,5% избирателей проголосовали. По сравнению с предыдущими выборами 2012 года, явка на 2% выше, а Путин получил на 10% больше голосов. Но вот оппоненты Путина получили в общем на 8% меньше голосов. Предположим, что 2% — это вборс бюллетеней за Путина. Но в реальности Путин увёл часть электората у своих оппонентов. Победа Путина была гарантированна поражением программ оппонентов, которые обещают сделать всё, что делает Путин, только лучше, чем это делает Путин.

Если отнять 10%, то получим 41% путинского электората, доля от всех избирателей. Это коррелируется с предыдущими выборами: 41,5% — 2012 г., 45,8% — 2004 г., 36,3% — 2000 г.

И всё же откуда берётся 64,5% одобрения?

На графике издания Левады-Центра об одобрении Путина ответы распределяются: безусловно да — около 25%; скорее да — около 40%; скорее нет — около 20%; безусловно нет — около 15%. Вся загвоздка в слове «скорее», как его интерпретировать. Объединив положительные ответы, получится 65%. Но «скорее да» всё же уже не «да». Правильней было бы считать, что 1/3 «скорее да» ближе всё же к «да», а другая 1/3 ближе к «нет», между ними люди нейтральные. Тогда получится: 38% одобряют Путина, а 48% не одобряют (1/3 «скорее да» + «скорее нет» + «безусловно нет»).

Путинский электорат — это 30-40%, не больше. Но и это много. Если проводить честные выборы, с допущением всех кандидатов, Путин всё равно бы победил. Стабильность путинской власти в нынешней оппозиции и парламентской, и уличной, в её слабостях. Для многих из тех самых 30-40% более или менее одобряющих Путин — это пока ещё остаётся наименьшим злом.