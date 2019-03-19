

Скандал в Свердловском обкоме

В Екатеринбурге распустили городское отделение ЛКСМ. Обком мотивировал своё решение тем, что протоколы собрания в вышестоящие органы не поступали, учёт членов вёлся неудовлетворительно, а членские взносы не взымались. В ответ на это комсомольцы ворвались на пленум контрольно-ревизионной комиссии Свердловского областного отделения КПРФ с требованием отставки первого секретаря – Александра Ивачёва. Произошла потасовка, протестующие были физически выдавлены из зала, вызвана полиция. Видеозапись этих событий попала в СМИ, поэтому избежать скандала не удалось. В тот же час смутьяны были исключены из КПРФ, один из членов президиума пленума вышел из партии добровольно, бросив партбилет на стол самого персека. На его место в президиуме экстренно выдвинули другого партийца.

Зюгановский комсомол в городе всегда был лёгок на подъём, мгновенно мог поддержать «любую движуху, кроме голодовки», но был предельно недисциплинирован. Иной ситуация не была никогда и для того, чтобы понять мотивы областного руководства КПРФ, необходимо углубиться в историю этого конфликта.

Последние десять лет контроль над региональным отделением КПРФ переходил из рук в руки. Влияние на политику партии оказывали то выходцы из ОПС «Уралмаш», то из строительного бизнеса. Так что каждому последующему персеку приходилось разгребать «гнилое наследие» предыдущего. За счёт небывалого притока молодёжи в 2011 – 2012 годах, КПРФ удалось доминировать в белоленточных протестах, этот успех был замечен в Москве и в 2014 году на должность первого секретаря Свердловского обкома был назначен молодой Александр Ивачёв. Своим продвижением он целиком и полностью обязан секретарю ЦК КПРФ Юрию Афонину, который курирует целый ряд региональных объединений партии.



Это назначение позволило привлечь значительные финансовые средства из Москвы, поскольку ранее сохранность партийной казны никто не гарантировал. Наоборот: кто кассу наполнял, тот партию и танцевал! Тем самым, афонинский клан существенно усилился: свердловское отделение КПРФ насчитывает около двух тысяч членов и является одним из самых крупных в стране.

Первой пробой пера стало участие в муниципальных выборах, кандидатами от партии на которых стала молодёжь. Причём, избирателям в небольших городах и посёлках было предложено голосовать за «понаехавших» екатеринбуржцев, которые кампанию на местах почти не вели. В среднем члены КПРФ набирали по 2 – 4 %. Провал никак не сказался на положении регионального руководства партии. В том же 2014 году Ивачёв приобрёл квартиру за пять миллионов рублей в новом здании, в котором по удачному стечению обстоятельств расположен и обком партии! Уже став депутатом Заксобрания области, он не смог обосновать столь внушительные траты и имел проблемы с прокуратурой.

Через два года, в период подготовки к выборам, по поручению своего лидера, сотрудники аппарата партии и комсомольцы меняли наличные доллары на сотни тысяч рублей одномоментно! Часть этих средств в последствии официально переводилось на выборные счета партии в виде пожертвований. Причём, никого не смущало, что это делали молодые люди, которые нигде официально не работали.

Выборный бюджет распиливался тульскими политтехнологами, работа которых заключалась в откровенном «сливе» партии. Заезжие консультанты (с зарплатой полмиллиона в месяц) реализовывали наименее адекватные формы воздействия на электорат. Срывать свои плакаты, закрашивать их, прокалывать шины на колёсах своих машин, бить стёкла и всё вокруг превращать в скандал с полицией на Урале отучились ещё в начале нулевых! В избирательных округах, где работа «чернушников» была наиболее дикой, зафиксирована существенно меньшая явка избирателей на участки и существенно более высокий процент провластных кандидатов. В Заксобрание Ивачёв всё же попал, правда лишь благодаря тому, что был первым в партийном списке КПРФ. После этого он улетел в отпуск и купил себе новый кроссовер.

Следующим этапом большого пути стала чистка кадров. Причём, коснулась она не только вчерашних спонсоров, но и «пехоты», благодаря которой КПРФ удавалось достигать хоть какого-то результата на выборах. В обкоме появились новые лица – члены семьи и друзья самого персека. В таких условиях, не то что бесплатно, но даже за деньги никто работать не хотел! Впрочем, откровенное спойлерство партии на выборах до недавних пор устраивало комсомол и наоборот: функционеры КПРФ сквозь пальцы смотрели на любые выходки членов ЛКСМ.

Ситуация изменилась с выдвижением альтернативного фронтмена партии – Андрея Пирожкова. Произошёл раскол. Наличие сразу 63 «предателей» (из них два десятка – наиболее активных комсомольцев) существенно ухудшает позиции Александра Ивачёва. Конфликт заметили СМИ федерального уровня, таким образом, «замять» его будет уже непросто.

Партия обретается в затяжном кадровом и идейном кризисе. Конечно, легче всего выдать эти проблемы за происки врагов и ничего не предпринимать. Но при отсутствии бесплатной «пехоты» на выборах, её придётся покупать за живые деньги, а у всех жёны, любовницы, планы на отпуск за границей… В этой ситуации тяжелее всего придётся лидеру партии Геннадию Зюганову. В сущности, у него по всей стране почти сотня таких вот Ивачёвых – недалёких и патологически жадных.

Причина же такого положения в том, что в стране сделано всё, чтобы выборы вообще ничего не решали и не меняли. Система выборов лишь имитирует работу буржуазного парламентаризма, как общественного института. Вина или беда КПРФ в том, что она предпочла разменять свою оппозиционность в компромиссах с Кремлём.