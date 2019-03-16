От Алферова к Грудинину

14 марта, президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, основному владельцу закрытого акционерного общества с вывеской «Совхоз имени Ленина», экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину.

Это, без всякого сомнения, знаковое решение, много говорящее о дальнейшей эволюции КПРФ. Советский ученый и Нобелевский лауреат Жорес Алферов был одним из символов левой оппозиции, который партия могла использовать, и активно использовала во время выборов. Жорес Иванович был одним из последних представителей того поколения советских людей, целью которого было изменить окружающий мир в лучшую сторону. Его уважали все. Но к сожалению, это поколение уходит.

И дальнейшая судьба его депутатского мандата была очень показательной. Зюганов и его окружение могли бы отыскать в партийных списках, например, представителя молодежи и отдать мандат ему. Вышло бы красиво, благородно и со смыслом. Или можно было бы передать его другому известному и авторитетному академику, которому в 2016 году не хватило совсем немного голосов до депутатства – Борису Сергеевичу Кашину. Он, правда, в далекие времена слыл фрондером, критиковал партийное начальство за перерождение и оппортунизм. Но это было уже давно, с тех пор Борис Сергеевич «исправился».

Однако – нет. Депутатский мандат великого советского академика отдан человеку, который в 90-е, когда старые заслуженные партийцы мерзли в антиельцинских пикетах и ходили во время выборов «от двери к двери», приватизировал свой совхоз, потом был членом партии «Единая Россия» и депутатом от нее. Крупному капиталисту и владельцу счетов в оффшорах Павлу Грудинину.

Более того! Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь из членов президиума ЦК КПРФ сарказм ситуации, но это решение было принято в день, когда 136 лет назад умер Карл Маркс. Основоположник той идеологии, которую КПРФ на словах якобы разделяет. Да-да, символизм произошедшего просто зашкаливает. Сразу вспоминаются слова:”Известная часть буржуазии желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества. Сюда относятся экономисты, филантропы, поборники гуманности, радетели о благе трудящихся классов, организаторы благотворительности, члены обществ покровительства животным, основатели обществ трезвости, мелкотравчатые реформаторы самых разнообразных видов… Буржуа-социалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают… Самое подходящее для себя выражение буржуазный социализм находит только тогда, когда превращается в простой ораторский оборот речи…».

Прошло 170 лет. А ведь авторы «Манифеста» не стремились переплюнуть Нострадамуса и не инструкцию писали. Однако это разве не о агрокапиталисте Грудинине и его провальной президентской кампании? Это ведь он рекламировал свой “островок благополучия” в море российского дикого капитализма. Он от имени КПРФ утверждал, что не требуется особых усилий, и никаких коренных преобразований системы. Вот только проголосуйте за Павла Николаевича – и все вам будет!

Правда, на проверку «кандидат от народа» оказался слабым и самовлюбленным пижоном, с кучей скелетов в шкафу и килограммами золота в швейцарском банке. И получил позорные 11 процентов голосов.

А чем он запомнился после провала 18 марта? Лишь тем, что сбрил усы, развелся с бывшей женой, отказался участвовать в выборах губернатора Подмосковья, хотя о его участии уже было объявлено. Ах да, еще Грудинин принес зюгановской партии субсидию из федерального бюджета, за участие в президентских выборах, в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей, из расчета 152 рубля за каждый голос.

Но Кремль, через послушного Зюганова навязав КПРФ эту провальную кандидатуру, не остался в накладе. Дискредитировав в лице КПРФ всех левых, ведь большая часть населения под словом «коммунисты» представляет прежде всего зюгановскую партию. Перед реформой повышения пенсионного возраста это тоже оказало свое влияние.

Правда, у самой партии с Грудининым еще будут серьезные проблемы. Ведь, как мы помним, Павел Николаевич предпочитает хранить свое денежки заграницей, в этом он мало чем отличается от Абрамовича и Дерипаски. Разве что объемами финансовых активов. При этом Грудинин, как показала президентская кампания, крайне небрежен в заполнении всяких деклараций. Ну не помнит человек, где и сколько у него лежит, это ведь вполне объяснимо! Однако статус депутата Госдумы по закону предполагает отсутствие активов и счетов за рубежом. Поэтому если опять что-то обнаружится – партию Зюганова ждет очередной громкий скандал.