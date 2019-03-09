За социальную Европу в зелёном свете

Менее трёх месяцев осталось до выборов в Европейский парламент (ЕП). Среди тех европейских политических партий, которые на уровне Евросоюза участвуют в избирательной кампании, достаточно энергично себя ведёт Европейская зелёная партия (ЕЗП).

Политический вес «зелёных» партий по ЕС распределён далеко не единообразно, но избирательные кампании последнего времени показывают, что экологисты представляют собой достаточно серьёзного конкурента для всех влиятельных партий. С учётом того, что большая часть действующих на пространстве ЕС экологистских партий относится к левоцентристскому спектру, «зелёный фактор» несёт собой большие проблемы как для социал-демократии, так и для радикальных левых сил.

В Нидерландах «Зелёные левые» уже превратились в ведущую по влиянию и популярности левую партию, в Люксембурге почти сравнялись по влиянию с социалистами, на недавних муниципальных выборах во многих ведущих бельгийских городах экологистские списки получали 15-20% голосов. На прошлогодних выборах в Баварии «Союз-90 – Зелёные» заметно опередил по количеству голосов и мандатов социал-демократов и опросы показывают также, что и на федеральном уровне у «зелёных» поддержка нынче явно выше, чем у СДПГ. Можно согласиться с французским политологом Фабьеном Эскалопа, когда он отмечает, что в глазах европейских избирателей экологисты не так сильно связаны с ответственностью за меры в духе «жёсткой экономии» и, в то же время, для многих категорий избирателей (особенно молодёжи, горожан среднего возраста и «среднего класса», лиц интеллектуальных профессий) «зелёные» рассматриваются, пожалуй, как единственная реальная альтернатива поднимающемуся во всём ЕС правому популизму.

Надо сказать, что лидеры «зеленых» активно эксплуатируют именно такой имидж европейского экологизма. Как заявляют кандидаты от ЕЗП на пост председателя Европейской Комиссии евродепутаты, представители «Союза-90-Зелёных» Ска Келлер и «Зелёных левых» Бас Эйкхут, именно ЕЗП способна предложить Европе и европейцам глобальную и оригинальную альтернативу, способную возродить европейские ценности и «переформатировать» Евросоюз. Поскольку, на взгляд автора, предвыборный манифест ЕЗП к выборам в ЕП-2019 в целом носит левый характер, было бы небезинтересно рассмотреть этот документ.

Само название 18-страничной платформы – «Время обновить перспективу Европы» — со всей определённостью говорит о политических и «всеевропейских» амбициях «евроэкологистов». Уже в самом начале манифеста отмечается, что сегодня европейским ценностям угрожают авторитаризм, расизм, неолиберализм, терроризм и войны, тогда как «финансовые кризисы и «жёсткая экономия» обрекают миллионы людей на бедность», а «многонациональные корпорации уклоняются от налогов».

Со своей стороны ЕЗП выступает за «демократическую и инклюзивную Европу», которая будет социально справедлива и устойчива. Естественно, что первая часть предвыборной платформы ЕЗП посвящена экологистской тематике. С точки зрения «евроэкологистов», ЕС должен энергично и активно действовать против угрозы климатических изменений, необходимо добиваться сокращения выбросов от угольной промышленности на 55% к 2030 г. и одновременно стремиться к энергетике, основанной стопроцентно на возобновляемых источниках. Интересно, что в транспортной сфере «зелёные» прежде всего делают акцент на необходимости европейских инвестиций в железные дороги. Также ЕЗП настаивает на необходимости реформирования Общей сельскохозяйственной политики ЕС, чтобы развивать её без генетически модифицированных организмов.

Но ЕЗП выступает не только за «зелёную», но и за «социально справедливую» Европу. Она требует сформировать «Европейскую опору социальных прав», благодаря которой каждый европеец на деле будет иметь доступ к здравоохранению, образованию и жилью. «Рабочая жизнь должна быть безопасной и прекрасной», — говорится в манифесте. Собственно, разве не левый лозунг? ЕЗП желает, чтобы ЕС стал мировым лидером в образовательной и исследовательской сфере.

В условиях, когда во многих странах ЕС молодёжная безработица охватывает до 40% молодых людей интересной выглядит инициатива ЕЗП о «Европейской молодёжной гарантии», способная продвинуть для молодых европейцев дело занятости, продолжения образования и оказание помощи в начале профессиональной карьеры.

ЕЗП заявляет о своей принципиальной поддержке кооперативного движения и социального предпринимательства, семейного бизнеса, женского предпринимательства, малых и средних предприятий. Среди российских левых я не раз слышал слова об «антипромышленном» настрое экологистов. Думается, это упрощённая точка зрения. В манифесте к евровыборам ЕЗП чётко говорится, что промышленность – ключевой мотор европейской экономики, в ней прямо или косвенно заняты около 100 млн человек. И отмечается, что «зелёная индустриальная политика имеет целью инновации и умные решения, создающие менее энергетически и ресурсно затратные продукты и процессы».

Экологисты критически оценивают актуальные договора ЕС и заморских партнёров о свободной торговле, поскольку по факту они несут угрозу социальным правам, общественным службам и окружающей среде. С их точки зрения, подобные коммерческие соглашения должны учитывать как задачи защиты окружающей среды, так и соответствовать правам человека. ЕЗП требует также реформы европейского налогообложения с тем, чтобы в большей степени облагать налогом тех, кто загрязняет окружающую среду и использует традиционные природные ресурсы и меньше тех, кто создаёт рабочие места…

Традиционно находит в предвыборном документе отображение и правозащитная тематика. В манифесте говорится, что «ЕС должен бороться за равные права для всех против любой дискриминации». Отмечается, что экологисты поддерживают гражданское общество в Европе, настаивая на углублении демократических норм, независимости масс-медиа, защите свободы слова и открытости Интернета. ЕЗП требует упрощения процедуры, позволяющей запустить уже одобренную на уровне ЕС «Европейскую гражданскую инициативу».

Разумеется, не обходят «зелёные» в своём политическом документе тему гендерного равенства, настаивая на принципе квотирования для женщин мест в правлениях частных компаний и в исполнительных учреждениях самого Евросоюза. ЕЗП намерена требовать «всеевропейского» права на свободный аборт для всех женщин, проживающих на пространстве ЕС. Это же касается прав сексуальных меньшинств на юридический брак и воспитание приёмных детей.

Как обычно, «зелёные» позиционируют себя как «чемпионы» в деле защиты прав иностранных мигрантов. Они требуют гарантий в отношении прав и безопасности мигрантов и беженцев в ЕС, заявляя, что они должны быть интегрированы в общества европейских стран и способствовать развитию европейской экономики и культуры. Для этого необходимо двигаться к общим стандартам и правилам по трудовой мобильности м миграции, разорвав при этом с актуальной «рестрективной» политикой. ЕС, считают «зелёные», должен поддерживать те города, регионы и страны, которые наиболее благосклонно принимают беженцев.

Касаясь международной политики, ЕЗП требует уважать международное право и центральную роль ООН в системе мировой политики. В манифесте экологистов говорится: «Европа будет одновременно защищать ООН от атак и отстаивать реформы, включающие увеличение прозрачности, ответственности и эффективности» Объединённых Наций. Для евроэкологистов важной является помощь отсталым странам Юга, которая не должна быть ниже показателя в 0,7% ВВП стран-членов Союза.

Как и в прошлом, «зелёные» позитивно воспринимают расширение ЕС за счёт более бедных стран. В частности, в предвыборном документе ЕЗП высказывается поддержка расширения Евросоюза за счёт западнобалканских государств, но при этом подчёркиваются, что вступающие в Союз страны должны принимать нормы демократии, верховенства закона и соблюдать в поной мере права человека.

Заявляя, что для ЕС крайне жизненным делом является мирное разрешение конфликтов, ЕЗП выдвигает такую «многочленку» реакции Европы на конфликты: предотвращение-посредничество-примирение-удержание мира-принуждение к миру, подчёркивая, что любое военное вмешательство (в случае преступлений против человечности) может быть лишь последним демаршем со стороны «единой Европы». ЕЗП требует от европейских правительств прекратить военные поставки диктаторским режимам, активно бороться на международном уровне за разоружение и, в частности, за ядерное разоружение, в том числе за запрет ядерного оружия. Вместе с тем, ЕЗП высказывается в поддержку эффективной Общей внешней политики и безопасности, что предполагает эффективное взаимодействие европейских стран в стратегической сфере.

Наконец, в платформе ЕЗП содержится давняя мысль экологистов о необходимости придать дополнительную динамику евроинтеграции. Отмечая, что «ЕС должен развиться в полноценную супернациониональную демократию», они настаивают на отказе от правила единогласия при принятии ряда важнейших решений на уровне ЕС, облегчении запуска усиленных коопераций, придании ЕП полновесного права на законодательную инициативу, усилении «европейского измерения» при принятии решений в налоговой и финансовой сферах. При этом ЕЗП вновь заявляет о том, что экологисты «отвергают «жёсткую экономию», требуют уважения «социальных и энвироментальных целей», в частности, подписания «Пакта устойчивости и процветания».

Большим плюсом «зелёных», на мой взгляд, является то, что на протяжении уже многих лет они остаются верны своим ценностям и долгосрочным принципам в самых разных сферах – политике, экономике, социальной области, как и в правозащитной тематике. При том, что изначально их электорат был социально весьма узким, они не только сумели сохранить его «ядро», но и, как показывают конкретные случаи отдельных стран Западной и Центральной Европы, нарастить и расширить политическую поддержку. Можно согласиться с точкой зрения лидера французских «зелёных» Яника Жадо в том, что сегодня вовсе не по всем параметрам политический экологизм относится к левой культуре. Но также фактом остаётся и то, что по большинству политических и социально-экономических параметров «зелёные» остаются в рамках «левой семьи».