Союз меча и краба: чем закончились выборы в Приморье

В упорной и ожесточенной борьбе c самыми сильными соперниками – ЛДПР, «Партией Роста» и партией «За женщин России» Олег Кожемяко одержал невероятную и сокрушительную победу, набрав 61,88% голосов. Что тут скажешь? Сама по себе ситуация с «повторными выборами», особенно после чересчур шумных скандалов, вроде 100% голосования устроенного «уссурийскими рыбаками», уже казалась определенным поражением власти. Ведь поддержанный лично Путиным кандидат Андрей Тарасенко – разгромно проиграл. Но удаление с выборов фаворита предыдущей гонки коммуниста Андрея Ищенко (сначала через начальство в КПРФ, а затем и как самовыдвиженца), набор в спарринг-партнеры откровенно слабых спойлеров в количестве всего трех «игроков», к тому же из второстепенных партий (ни КПРФ, ни СР, даже Яблоко не стали выдвигать своих кандидатов). Все это едва ли можно назвать уверенной победой, как технологической, так и политической. Олега Кожемяко фактически «протащили» во власть, заставив его взять на себя целую тьму несбыточных обещаний, что может очень быстро аукнуться уже в первые дни работы.

Я, конечно, все понимаю. Приморье – это ключевой регион для современной России, с ее «поворотом на Восток», находится под неусыпным оком Кремля. Территория куда инвестируются миллиардные средства, но при этом деньги проходят мимо местного населения, интересы которого лежат в иной плоскости. Как мне сказал один знакомый «в погонах», каждый приморец – пират и браконьер, а значит враг Государства и Короны. Отсюда и тесная спайка населения, регионального криминала, самостийной политики и прочих «локальных особенностей». Союз меча и краба, орала и гребешка…

Сначала о рисках технологических. Коллеги уже сто раз обсудили тот факт, что «дождь изобилия» пролившийся над Приморьем – сыграет против власти уже на следующих выборах в 2019 году, когда каждый регион захочет «срубить» с Москвы немалых денег за свою протестность, разыграв ее по недавнему сценарию. Но с другой стороны, я отлично понимаю политтехнологов работавших в штабе Кожемяко. Грех было не воспользоваться тем, что федеральный центр, ведь идти в полевой бой без артобстрела Минфина было боязно. Проиграть во второй раз никто не имел морального права.

Второй риск – привычка убирать с выборов сильных игроков, если они мешают избранию кандидата (такое уже случалось в 2016 году, когда был зачищен коммунист Мархаев в Бурятии, «красный мэр» Локоть в Новосибирске и т.д.). Это тоже очень удобный формат игры, не побеждать равного или превосходящего по силе соперника, а обыгрывать второстепенных спойлеров. Как будто в компьютерной игре, можно выбрать уровень сложности от «простого» до «сложного». В итоге получаем довольно комичную картину, когда тяжеловес Кожемяко вынужден вырывать с боем победу у людей, возможно и достойных, но совершенно не ресурсных с точки зрения политических технологий (параметров узнаваемости, возможности мобилизации и т.д.). Как в рассказе Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»: съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? … Чижика съел!».

Третий риск – проигрыш в городе и вытягивание все кампании за счет высоких показателей области. Да, старая метода, но все мы понимаем, как реализуется данная технология. Некоторые коллеги уже давали повод усомниться в чересчур одинаковых данных с некоторых УИКов. Это ведь даже не пресловутая «мобилизация», которая требует хоть какого-то мастерства, пусть и ремесленного, а чистой воды «живописное» искусство.

В-четвертых, победа в сложившихся условиях привела к некоему расколу в самом сообществе политтехнологов. Те, кто «ковал победу» Кожемяко, жаждут оваций, при этом коллеги с другой стороны не готовы засчитать «такое» за триумф, скорее наоборот – негодуют по поводу надругательства над электоральным процессом. Конечно, всем все равно, скажете вы и будете в целом правы. Но лично мне такая трещина почему-то кажется опасным сигналом. Политтехнологи – это очень маленькая прослойка людей, однако именно они являются жрецами демократических мистерий и в целом они отвечают за сохранение таинства процедур «легитимности».

О политических рисках для Олега Кожемяко так же сказано предостаточно. Они пришел на выборы Терминатором, Спасителем, а в итоге был вынужден влезть в некоторую форточку, которую ему услужливо приоткрыли из Москвы, превратившись из победоносного «он придет и молча поправит все» в типичного популиста, жонглирующего довольно абстрактными смысловыми конструкциями, вроде переноса эфемерной столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток, как пел Борис Гребенщиков: «По пути из Калинина в Тверь…». А ведь в новом 2019 году Кожемяко придется делать много такого, что уже совсем не понравится населению. Например, отнимать у вольных рыбаков их незаконный бизнес, который кормит многие семьи, исполнять волю Москвы, давать показатели KPI, строить местные элиты. Приморье всегда было непростым регионом, а после этой кампании риск политической дестабилизации только возрастет. Полученные почти 62% — это ли фундамент той самой легитимности, ради которых до сих пор и сохраняют театр теней под названием «демократические институты»? Победа ткалась как лоскутное одеяло, центром которого оказалась зияющая пустота, наполнять которую придется уже в состоянии «после выборов».

Так что, подводя краткий итог, еще раз поздравляю всех причастных с этой нелёгкой и неоднозначной победой. Мне кажется, что ее вкус должен быть скорее горек, но достойная оплата и возможность отдохнуть после изнуряющего боя – хорошая награда. Для ее бенефициара – нового губернатора Приморского края Олега Кожемяко это всего лишь начало нового, довольно трудного пути. Позади остался Сахалин, а он, получив то, о чем мечтал, возможно, получил это слишком поздно. Можно лишь пожелать удачи новому главе одной из самых восточных территорий России и ее жителям, они впишут новую страницу в историю России и от них будет зависеть – какой она будет.