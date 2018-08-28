Суровая судьба поколения

История СССР в контексте современной российской художественной литературы давно ассоциируется либо с фантастическими романами о столкновении Советского союза с пришельцами, либо же с не менее правдоподобными произведениями о «ветеранах-заключённых», победивших вопреки приказам советского командования. Подобная тенденция связана не столько с масштабными историческими фальсификациями, сколько с тем фактом, что многочисленные писатели, работая над описанием советской эпохи, крайне поверхностно подходят к быту и культуре того времени. Современная манера речи, постоянные разговоры о политике и скрытое диссидентство чуть ли не каждого второго персонажа оказываются постоянными элементами исторических романов, связанных с периодом СССР.

Причём сами по себе претензии к художественным произведениям, связанные с вопросами исторической достоверности, по большей части бесполезны по причине художественного вымысла. Хоть исторические романы и не являются реальными научными работами, они создают определённое эмоциональное восприятие соответствующей эпохи, что достаточно сильно оказывает воздействие на обывательские умы. По подобному принципу написаны многие современные художественные произведения, связанные с историей СССР, но как всегда, бывают и приятные исключения.

Книга молодого писателя Дениса Попова сконцентрирована на истории послевоенного времени и жизни бывшего ветерана Великой Отечественной войны, чью судьбу эта самая война полностью искалечила. Обстоятельства, которые привели к подобному исходу в жизни главного героя, как зависели от его собственного выбора, так и явились результатом самой жестокой войны в истории человечества. Несмотря на свой юный возраст, автор блестяще описывает культуру, и быт послевоенного времени. В тексте этой книги вы не найдёте современных слов и фраз, от которых любой более менее образованный человек придёт в ужас. Не найдёте в данном произведении вы и всеобщей политизированности, весьма характерной для либеральной исторической публицистики. Персонажи книги это живые люди с актуальными для своего времени проблемами, и их истории как будто списаны с биографий реальных людей.

Стоит отметить, что отличительной стороной книги под названием «Точка слома» также является её богатый литературный стиль. Богатство языка, прослеживающееся в самом тексте, делает процесс чтения крайне увлекательным. Сам же сюжет представляет собой суровую историю жизни конкретных людей, чьи судьбы полностью изменила война. Причём изменила каждого по- своему. Кто-то нашёл в себе силы жить дальше, а кто-то так и продолжал бороться со своими внутренними демонами.

Прекрасный сюжет данного произведения сопровождается суровым описанием быта послевоенного СССР, однако книга не ограничивается сухими описаниями культурных особенностей. Перед читателем предстанет мрачная история, характеризующаяся неожиданными поворотами и даже несколько кровавыми событиями, что лишь задаёт тон всему произведению.

Безусловно, подобный стиль найдёт как своих читателей, так и тех, кто сочтёт книгу излишне мрачной и депрессивной, однако столь однозначный авторский подход говорит лишь о том, что автор как человек строгих убеждений хотел донести до читателей лишь то, что изначально и задумывал.

К большому сожалению, данная повесть официально не издавалась и на данный момент существует лишь на просторах всемирной паутины, но, отчасти данный факт можно воспринимать и как отличительную особенность самой работы, чья история не оставить равнодушным даже самого хладнокровного читателя.