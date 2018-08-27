Маленький профсоюз стоимостью в 14 миллионов

Недавно Верховный суд Карелии оставил без изменения приговор двум руководителям независимого профсоюза «Справедливость», существовавшего одно время на Костомукшском горно-обогатительном комбинате (ОАО «Карельский окатыш») — крупнейшем промышленном предприятии республики, принадлежащем Алексею Мордашову.

Суд признал Александра Щуплова и Якова Юрьева виновными в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Сама история вышла очень показательной и настораживающей.

Что же произошло?

В своих показаниях на следствии Яков Юрьев рассказал, что конце 2016 года в малочисленный костомукшский профсоюз «Справедливость» стали устно обращаться многие работники «Карельского окатыша». Оказалось, что после проведенной аттестации рабочих мест в одном из подразделений людей вдруг лишили 10-дневного отпуска за вредность. Надо сказать, что ранее профсоюзники уже делали запросы руководству «Карельского окатыша», и когда ответа не последовало – в итоге выиграли у него суд. И вот теперь они снова отправили несколько запросов в адрес начальства и попросили предоставить копии карт аттестации рабочих мест. В ответ поступило предложение «встретиться».

Сразу отметим, что в материалах уголовного дела есть «замечательные» формулировки о том, что лидеры профсоюза готовились «путем злоупотребления имеющимися у них правами создавать помехи и сложности в нормальном функционировании предприятия», так как исполнение запроса потребовало бы от руководства «Карельского окатыша» «значительных трудовых и материальных затрат». Не совсем понятно, что за этим скрывается. Может, действительно, серьезные нарушения законодательства на «Карельском окатыше», обнародование информации о которых могло бы принести комбинату большие проблемы?

Итак, лидеры профсоюза идут на встречу с директорами. И на ней тут же возникает предложение «перевести отношения на коммерческую основу». Кто его внес? Как утверждало гособвинение, Александр Щуплов и Яков Юрьев обещали создать большие проблемы с аттестацией рабочих мест и дойти даже до пересмотра коллективного договора, что могло грозить владельцу комбината Мордашову большими финансовыми потерями. И как следует из материалов дела, попросили 14 миллионов рублей за ликвидацию своей профсоюзной организации.

Правда сами руководители независимого профсоюза заявляют, что их сознательно подставили, соблазнив крупной суммой денег. Показания Якова Юрьева и его слова о том, что деньги предложил именно «Карельский окатыш», вроде бы подтверждают некоторые детали из материалов уголовного дела. Однако суд решил иначе.

При второй встрече, которая была назначена руководством комбината, куда Щуплов и Юрьев пришли с документами о ликвидации профсоюзной организации, их встретили полицейские, было возбуждено уголовное дело.

Трудно дать этой истории однозначную оценку. Ведь как ни крути, профсоюзные активисты действительно поддались на искушение большой суммой денег и с моральной точки зрения оступились. Но почему с ними поступили именно так?

Видимо причина в том, что именно в Костомукше за все последние годы произошла самая громкая и массовая в Карелии забастовка. В 2007 году воспользовавшись статьей 379 Трудового кодекса РФ, машинисты локомотивов ГОКа отказались работать из-за многих неисправностей техники и массового нарушения правил техники безопасности. Другим поводом к «итальянской» забастовке послужило то, что премиальная часть зарплаты рабочих относилась к тарифной как 70:30, что позволяло администрации манипулировать людьми используя развитую систему штрафов.

Тогда «Карельский окатыш» находился перед угрозой полной остановки, понес большие убытки и начальству пришлось пойти на некоторые уступки коллективу. Однако потом ячейка независимого профсоюза прекратила свою деятельность. Но естественно, что руководство хорошо запомнило эти события и извлекло из них уроки. В отличие от представителей трудового коллектива.

Постскриптум: профсоюзники собираются опротестовывать приговор в Верховном Суде России, но понятно, что надежда на пересмотр решения карельского суда мизерная. Так или иначе, вся эта история является хорошей иллюстрацией все системы трудовых отношений в России. Увы, слишком даже хорошей иллюстрацией.