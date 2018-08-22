Депутаты выходят из зоны комфорта

Как пенсионная реформа открывает обществу глаза на кризис политического представительства и публичной политики в России

Страшнее самой пенсионной реформы могут быть только нелепые попытки депутатов от партии власти оправдать данную реформу. В течение целого месяца не проходит недели, чтобы очередное выступление депутата Государственной Думы не закончилось скандалом. Начало этой истории было положено депутатом Госдумы Еленой Ямпольской, которая 18 июля на пленарном заседании призвала россиян «выйти из зоны комфорта». Зоной комфорта, психологической привычкой, которой подвержены россияне и от которой надо избавляться, был объявлен выход на пенсии по старым правилам в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.[1] [2]

Далее, 11 августа, неожиданную реплику на встрече с жителями Заводского района Саратова озвучил Председатель Государственной Думы РФ, а ранее 1-й замруководителя Администрации Президента РФ Вячеслав Володин: «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным». [3]То есть, если верить словам спикера российского парламента, вопрос стоит уже не просто об ужесточении порядка получения пенсий, но об их отмене. Так и рисуется в воображении следующий вектор пенсионной реформы.

Наконец, 7 августа в горячую дискуссию оказалась вовлечена Ольга Баталина, депутат Государственной Думы текущего и прошлого созывов. Причем в прошлом созыве Госдумы Баталина как раз возглавляла Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, то есть была одним из ведущих политиков страны, ответственных за реализацию социального курса. Попытка Баталиной на встрече с жителя города Маркс Саратовской области убедить собравшихся в неизбежности повышения пенсионного возраста натолкнулась на жесткую критику аудитории, которая выразила резкое несогласие с депутатом, попутно заставив Баталину оправдываться в размере своей заработной плате (320000 рублей со слов депутата). Никакие доводы и подготовленные статистические выкладки Баталиной не возымели действие на граждан, которые однозначно высказались против повышения возраста выхода на пенсию.[4]

Это далеко не полный перечень сводок из регионов, где депутаты партии власти и чиновники вынуждены искать хоть какие-то слова оправдания и аргументы перед гражданами за поддержку правительственной пенсионной реформы, против которой согласно опросам общественного мнения выступает более 90% россиян.

В данных случаях, мы видим нечто большее, чем группу депутатов, поставленных в неловкое, неприятное для себя положение общения с разгневанным населением. Все что мы видим сегодня, и будем видеть на протяжении многих месяцев проламывания правительством текущего варианта пенсионной реформы – это логичный финал пятнадцатилетней истории уничтожения в России институтов публичной политики. Разумеется, 15 лет, срок, взятый условно, можно брать рубеж этой эпохи с 2003 года, с года получения партией «Единая Россия» абсолютного большинства в Государственной Думе России и превращения парламента страны в «неместо для дискуссий», можно с 2000 года, с начала президентсва Владимира Путина, можно с 2007 года, с рокировки Путина-Медведева, когда стало ясно, что режим установился надолго и не будет исчерпан рамками конституции. Однако суть одна за 15 лет в России стало значительно меньше политической конкуренции, открытости политического процесса, подконтрольности государственных институтов обществу. Произошло резкое сокращение числа независимых, или, по крайней мере, автономных политических акторов, тех кто мог говорить от своего имени, иметь свою точку зрения, свои убеждения. Тенденцией обозначенной эпохи стало оформление политического пространства в виде пресловутой вертикали, где политики выстроены в иерархию, а высшие политические начальники отсылают низшим поручения, что делать, говорить, как голосовать. Те кто в данную вертикаль не вписались, либо ушли из профессии, либо перешли в маргинализированное гетто несистемной оппозиции. Такова политическая реальность, сложившаяся в России и существующая на протяжении многих лет. Политики нет. По крайней мере, в ее публичном, демократическом виде.

И все это напрямую связано с тем, что мы имеем сегодня. Нужно понимать, что любое государственное решение, реформа, это не просто набор административных действий – раздача поручений, подготовка инструкций, планирование бюджетов. Государственное управление, это в том числе управление политическое, это взаимодействие с обществом, посредством которого власть транслирует свои ценности, убеждения, свою идеологию сверху вниз и получает, что важно для демократических систем, обратную связь.

В качестве можно привести кейс с коллективизацией в Советском Союзе 1929-1934 гг. Данное мероприятие известно как сложный комплекс экономических и хозяйственных реформ. Однако нередко упускается из вида другая сторона коллективизации как массовой политической кампании, которую запустила власть, в которой используя все возможные средства пропаганды и агитации, централизованный партийный аппарат, идеологию, руководство страны попыталось обосновать свою аграрную политику, найти сторонников или, по крайней мере, минимизировать сопротивление. В данном случае мы опустим предметный спор по коллективизации и ее итогам, но отметим, что это было в том числе политическое мероприятие, в том числе битва за умы и сознание масс, прежде всего крестьянских масс. Да, нередко политические меры сочетались с полицейскими, особенно когда первые проваливались. Но административное управление немыслимо без политического. Превосходная зарисовка того, как велась большевиками политическая работа в деревне, дана в произведении «Поднятая целина»: дебаты на собраниях, мобилизация местного актива, подомовая агитация селян и пр. У большевиков тогда был политический опыт, и они его использовали.

В этом отношении попытка руководства «Единой России» и Администрации Президента спустить депутатов в регионы, направить на встречи с населением, превратив депутатов Госдумы в высокопоставленных агитаторов – это классический ход для любого политического режима. Но тут есть одна оговорка, этот ход будет успешен, если у вас есть, остались политики. Не люди с депутатскими корочками, но политики, прошедшие горнило политической борьбы, предвыборной конкуренции, дебатов, уличных встреч с избирателями. Политики, опирающиеся на реальную поддержку снизу, представляющие определенные социальные интересы. Именно способность иметь политические убеждения, опираться на социальные слои и группы, на идущие снизу интересы, способность бороться и отстаивать все это отличает политика от политической куклы, политический институт (парламент, партия, выборы) от политической декорации. 10 лет назад, мой профессор политологии Алексей Юрьевич Зудин сказал на лекции: «Политические декорации оживают». Сегодня, я бы добавил, что далеко не все и попытка спустить политических кукол в политику вызывает их быстрое разоблачение.

Проблема Баталиной, Володина, Ямпольской и многих других в том, что этих людей либо никогда не было, либо давно нет практики настоящей политической работы, практики общения с живыми людьми, гражданами, избирателями. Даже у Вячеслава Володина, с его большим опытом политтехнолога и куратора политического блока Администрации Президента: проводить встречу с рассерженными пенсионерами и планерку с чиновниками не одно и то же.

Мы прекрасно понимаем, чего для них стоит этот концептуальный кульбит, когда до выборов «Единая Россия» обещает, что «власть не будет отказываться от своих социальных обязательств» (крайне популярный лозунг в СМИ последних 5-10 лет, который вдруг исчез в последние месяцы), а после идет самый что ни на есть явный отказ от этих самых обязательств. Противоречие слишком явное, чтобы скрыть его от населения. И получается, что продвигать непопулярную реформу, должно ровно то поколение политиков, которое выросло на выборах с предрешенным результатом, с регулярным отказом от предвыборных дебатов, с подобранными конкурентами из договорной оппозиции, когда остальные отсеяны муниципальным фильтром. Политики, которым не приходилось отбиваться от нападок свободных СМИ. Политики, побеждающие за счет того, что смогли договориться о поддержке административного ресурса, а на потому что достучались до сердец избирателей на многочисленных предвыборных встречах и митингах. Вот они и делают что могут, произнося речи, которые только подогревают гнев населения.

Политическая структура современного российского режима абсолютно неготова к испытанию непопулярными реформами, к испытаниюпубличной политикой.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=s2t24skdYXE&t=7s

[2] http://portal-kultura.ru/articles/obozrevatel/212927-elena-yampolskaya-my-stoim-na-poroge-ochen-vazhnoy-mentalnoy-revolyutsii/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=za4cnuIeWLw

[4] https://www.youtube.com/watch?v=U2FfRIYyPtM