Черноморский дельфин – возросшие риски

В Крыму участились случаи массовой гибели дельфинов. Периодически местные жители находят раненых или мертвых животных. В мае 2017 года, по информации «Российской газеты», в Крыму выбросился на берег 31 дельфин. Кроме механических повреждений дельфины погибают из-за экологических факторов. Экологическая обстановка в Черном море резко ухудшается в последние десятилетия.

В Черном море есть три вида дельфинов. Самый многочисленный из них – белобочка, от 100 до 200 тысяч особей. Морская свинья и афалина насчитывают по несколько десятков тысяч. Случаи их гибели сейчас наблюдают по всему черноморскому побережью, а не только в Крыму. Последняя серьезная вспышка массовой гибели случилась шесть лет назад. Если говорить про Северное Причерноморье, то здесь гибнет намного больше дельфинов, чем в других районах. Одну причину выделить нельзя, их много: это и браконьерские сети, и инфекции, и неизвестные факторы.

Дельфины являются хищниками. Без хищников рухнет вся экосистема. Произойдет так называемый трофический каскад: сначала расплодятся крупные рыбы, затем все остальные. Подобное явление случилось 50 лет назад, когда в СССР на дельфинов открыли промысел. Их истребление привело к тому, что уже в 80-х годах рыбы в Черном море стали страдать от паразитов и стало сложно выловить даже хамсу. Преодолеть последствия той катастрофы удалось только к концу 20-го века.

Страдает черноморский дельфин и от деятельности браконьеров. 4 мая 2018 года, западнее мыса Тарханкут, в акватории Чёрного моря пограничным сторожевым кораблём «Аметист» было задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — город Очаков, Украина). Судно осуществляло браконьерский промысел камбалы-калкана сетями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации. По уточнённым данным, было изъято несколько километров сетей. Экипаж, состоявший из пяти граждан Украины, был доставлен в Крым для проведения процессуальных действий.

На браконьерском судне нашли еще кое-что. На судне обнаружено 46 дельфинов-азовок, которых так же называют черноморскими морскими свиньями.

В Краснодарском крае 28 ноября 2017 года была пресечена деятельность браконьеров, вылавливавших в Черном море краснокнижных млекопитающих. Незаконную деятельность вели члены одной из рыбопромысловых бригад, прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы. Выловленных дельфинов-афалин, браконьеры перевозили в дельфинарий. Большинство афалин попадает в дельфинарии в результате незаконных сделок. Стоимость одной особи афалина на чёрном рынке может превышать 3 млн рублей.

Не меньший, а то и больший вред приносит популяции дельфинов безответственный рыбный промысел. Для безответственного рыбака дельфин – это враг и конкурент по части вылова рыбы. Регистрируются неоднократные случаи убийства дельфинов рыбаками. Когда промысел осуществляется посредством донных сетей, всегда есть риск попадания туда дельфина. Донные сети так устроены, что, даже попав туда, у животного сохраняется возможность выпрыгивать над водой и вдыхать воздух, но впоследствии распутать дельфина и выпустить его, не разрезая донную сеть, невозможно. Донные сети, достаточно дорогие, и поэтому многие рыбаки убивают дельфинов, отрезают им хвосты и выдергивают из сетей, что бы не портить снасть.

Так же имеют место случаи вылова дельфина ради мяса. Мясо дельфинов, теоритически, пригодно в пищу. Некоторые люди говорят, что оно похоже по вкусу на тунца, другие утверждают, что оно не имеет ничего общего с рыбой. Дельфинье мясо, приготовленное по тому или иному рецепту, считается экзотическим блюдом. Ценится весьма высоко в некоторых высокобюджетных ресторанах. С одной стороны, нельзя сказать, что это очень популярное и распространенное блюдо, но с другой многие блюда из него считаются изысканными деликатесами. В некоторых ресторанах Киева цена за блюдо, приготовленное из дельфиньего мяса, в среднем достигает 50 долларов.

В Черном море больше всего дельфинов погибает на побережье Сочи, на побережье Турции в районе Синоп-Зонгулдак, а также в Крыму в районе Севастополя. Причина номер один – это попадание в орудия безответственных рыбаков, в основном в браконьерские сети. Проблема не уникальная для России и Крыма в частности, она характерна и для Грузии, и для Турции. После переворота 2014 года на Украине браконьерство начало принимать промышленные масштабы. Нарушение территориальных вод России украинскими браконьерами регистрируется постоянно. Кроме того, уже не первый год по всему Черному морю ученые регистрируют дельфинов с подозрениями на инфекционные заболевания. В тканях погибших дельфинов обнаруживаются химические загрязнения – диоксин в тканях дельфинов, а также бактериальные инфекции, такие как лептоспироз и бруцеллез.

Нельзя сказать, что ситуация катастрофическая. Но совокупность всех факторов вызывает опасения. Черное море – уникальная экосистема. Дельфины – его полноправные граждане. Дельфин — разумное существо. Поэтому в данном случае мы имеем не только экологическую, но и морально-этическую проблему. Деятельность человека подвергает опасности и приводит к страданиям других разумных существ.

Сигнал дельфина, если перевести его на человеческий язык, представляет собой нечто вроде иероглифа, который означает больше, чем отдельное слово. Наличие у дельфинов языка, по своей сложности превосходящего язык людей, является настоящей сенсацией. Природа загадывает порой удивительные загадки. И одной из таких загадок, без сомнения, остаются дельфины. Они обитают часто на виду у человека, но знаем мы о них очень мало. Но даже то немногое, что известно об этих животных, поражает. Дельфины обладают удивительными способностями. Настолько удивительными, что американец Джон Лилли, изучавший физиологию мозга в Пенсильванском университете, назвал дельфинов «параллельной цивилизацией». И эта цивилизация находится сегодня в опасности из-за деятельности человека, из-за хищнического и необдуманного использования природных ресурсов моря.