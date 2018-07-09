Пенсионная реформа — это не про деньги

Алексей Навальный активно включился в кампанию протеста против повышения пенсионного возраста. Сегодня, наверное, эту меру защищают только те, кому положено по должности — ведущие телеканалов, депутаты, министры. Алексей Навальный проявил свой всегдашний креатив, запустив в сеть персонажа «пенсионер Навальный». Ролик наполнен выкладками, расчетами, статистическими данными. Вывод — повышение пенсионного возраста является ограблением граждан, поскольку они недополучают огромные средства. Эту логику уже вполне обоснованно раскритиковал Борис Кагарлицкий в своем ответе «Ошибка пенсионера Навального». https://www.youtube.com/watch?v=jG5PB4E5Wso

Недавно пресс-секретарь”Фонда борьбы с коррупцией” Кира Ярмыш добавила борьбе за пенсии пикантности призывом к женщинам восстать против пенсионной реформы. Она записала ролик, в котором объясняет, почему главными жертвами пенсионной реформы станут женщины.

Я горячо поддерживаю любое выступление против повышения пенсионного возраста, мобилизацию граждан вокруг сопротивления правительственной пенсионной реформе. И в этом смысле я поддерживаю Киру Ярмыш. Именно поэтому я хотела бы раскрыть, дополнить её аргументы, а некоторые скорректировать, чтобы избавить их от уязвимости со стороны оппонентов.

Так, найдется немало желающих опровергнуть тезис о том, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Зарплаты, де, скажут они, закреплены за должностью. А что женщины занимают должности ниже — так это сами так хотят, для них семья важнее. Или просто они по природе менее способны, и таких мнений в Интернете навалом, и они пользуются популярностью. А политкорректность у нас не в почете, это вам не Штаты, где президент Гарварда Лоренс Саммерс вынужден был покинуть свой пост после скандала с его заявлением о том, что интеллект и работоспособность у женщин ниже, от того их намного меньше на высоких и руководящих позициях в науке. У нас и покруче высказываются, и ничего, остаются при местах и званиях.

Но статистика-то всё равно нам говорит о том, что заработная плата российских женщин составляет примерно 75% от мужской. Это происходит оттого, что женщины концентрируются, во-первых, в сферах с относительно низким уровнем зарплат, а, во-вторых, на более низких статусных позициях. Соответственно, и зарплаты у них ниже. Это следствие дискриминации социально значимых секторов общественного производства — образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, средняя заработная плата в которых отстаёт от зарплаты в нефтегазовом и банковском секторах. Это и следствие концентрации доходов организаций в руках руководства, которое не склонно адекватно оплачивать труд исполнителей и низовых руководителей, то есть, самой производящей, деятельной части организации. Прогрессивный налог на доходы физических лиц мог бы хотя бы отчасти справиться с этой проблемой, но наше правительство и слышать о нём не хочет.

Между тем и дискриминация социальных секторов, и дискриминация рабочих и низовых управленческих позиций, это не просто не справедливо, или там не гуманно, но ещё и не эффективно. Держа на голодном пайке массовые медицину и образование, социальную защиту и культуру, государство обкрадывает само себя. Огромные зарплаты и бонусы топ-менеджеров, конечно, обогащают получателей, но занижение ради этого оплаты труда персонала не идёт на пользу дела, ради которого, вообще-то, и создаются организации.

Концентрация женщин в секторах и на должностях с относительно низкой зарплатой связано и с тем, что у нас вообще зарплаты занижены, что увеличивает трудовую и бытовую нагрузку на семью. Чтобы выжить, нужно много работать, а, чем меньше у тебя денег, тем больше времени нужно тратить на обслуживание семьи — поиск дешевых товаров, приготовление экономных, но трудозатратных трапез и т.п. Кто-то должен нести бытовую и воспитательную нагрузку, которая растет тем больше, чем больше разрушаются социальные сектора. Чаще всего этот кто-то в семье — женщина. Следовательно, женщины выходят на рынок труда заранее обремененными грузом забот, вот и проигрывают мужчинам в позициях и зарплатах. Отказываются от карьеры ради более гибкого графика работы, ради выигрыша времени для семьи. Но всё это существенно усугубляется пренебрежением к социально значимым секторам общественного производства и сверхэксплуатацией трудящихся, неадекватно низкими зарплатами.

Так что в данном случае именно женщины расплачиваются за изъяны нашей экономики, но всё же это не совсем о гендерном равенстве, это, скорее, о векторе социальной политики.

Но главное, что мне хотелось бы сказать в связи с призывом Киры Ярмыш, так это то, что борьба с пенсионной реформой — это не про пол, не про возраст и даже не про деньги.

Это, прежде всего, про социальные обязательства государства, которые оно стремиться нарушить без особых обоснований и дискуссий. В Конституции РФ, между прочим, запрещается принятие законов, ухудшающих положение граждан, статья 55. Равенство прав и гарантий установлено статьей 19. А теперь получится, что часть граждан окажется пораженной в своих пенсионных правах. И, главное, статья 7 Конституции объявляет Россию социальным государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Неужели всё это не должно обусловливать, как минимум, серьёзную экспертизу такого решения, как повышение пенсионного возраста, которое существенно ударяет по пенсионным правам граждан? И разве не должны быть представлены результаты тщательной проверки работы Пенсионного фонда, если эти результаты настолько плачевны, что понадобилось урезать наши социальные права?

Похоже, что мысль включить граждан в обсуждение своего решения нашему правительству не приходила в голову. Да и большинство депутатов, судя по всему, склонны считать, что дискуссия вокруг пенсионной реформы развернута оппозицией ради политических дивидендов, а народ просто ничего понял. И вряд ли поймет.

Замечательна реакция главной партии страны — «Единой России» на предложения от КПРФ и «Яблока» о проведении референдума по вопросам пенсионного возраста. Первый заместитель руководителя фракции ЕР в Государственной Думе Адальби Шхагошев, недолго думая, заявил: «Я не поддерживаю идею провести референдум. На мой взгляд, это даже несколько нечестно, потому что пенсионная реформа – это большой пакет преобразований, в чем должны обязательно разобраться люди… Нечестно сейчас обращаться с тем, чтобы на референдум вынести какие-то вопросы, например, о повышении пенсионного возраста, когда однобокость (вопроса) будет подчеркнута» (https://ria.ru/society/20180615/1522809609.html). Вот люблю я наших депутатов за честность. Так вот и рубанул правду-матку, де, ну что они понимают, граждане наши, как они могут разобраться в «большом пакете преобразований». Ну опять так и хочется вслед за Димой Семицветовым из «Берегись автомобиля!» воскликнуть, что они замахнулись «на самое святое, что у нас есть — на Конституцию!». Но я имею в виду другую статью, чем та, на которую ссылался Дима. В статье 3 Конституции РФ читаем:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону»

Тут просто «без комментариев».

Пенсионная реформа — это не про пол, не про возраст и даже не про деньги. Это про лживые аргументы Правительства, которое жонглирует цифрами, не трудясь отвечать на разоблачения, на выкладки относительно реального роста продолжительности жизни, о чем говорит в своих выступлениях Олег Шеин, например (https://www.youtube.com/watch?v=h8agyP4ykIo и https://www.youtube.com/watch?v=z3950IOcA6M). Даже не обсуждаются механизмы повышения прозрачности процесса принятия решений в социальной политике, не обсуждаются механизмы публичной оценки эффективности уже принятых решений. Хотя бы в виде реакции на общественный запрос, на недовольство граждан. Нет никакой ужасающей нагрузки на трудоспособное население, как нет и грандиозного роста продолжительности жизни населения. А есть низкие заработные платы и плохо работающая пенсионная система. И есть государственная политика, не желающая считаться ни с потребностями граждан, ни, на самом деле, с потребностями экономики (http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2018/06/18/pension-reform-3/).

Пенсионная реформа — это не про пол, не про возраст и не про деньги. Это про упорное нежелание Правительства найти источники денег не у граждан, а у олигархов, у крупного бизнеса. Даже не обсуждается повышение налога на капитал, прогрессивный налог на доходы физических лиц, запрет или хотя бы ограничение вывода денег в офшоры, введение если не прогрессивной, то хотя бы плоской шкалы социального налога и т. п. Эти меры даже не обсуждаются, как не обсуждаются правительством и возможные негативные последствия пенсионной реформы, о которых вовсю говорят её оппоненты из самых разных политических лагерей (https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2206296-echo/ и https://www.youtube.com/channel/UCYDuWqDwzAFG4xrI5uJEWfw)

Пенсионная реформа — это не про гендер, возраст и даже — не про деньги. Это про то, насколько общество может влиять на то, что с ним делает или собирается делать правительство. Это про то, можно ли заставить правительства считаться с гражданами. Это про то, наконец, насколько мы как народ способны в соответствии со своей же собственной Конституцией стать носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации.