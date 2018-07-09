Не в свои сани не садись

На днях Алексей Навальный выпустил новый ролик, в первую очередь для платной таргетированной рекламы на ютубе. Во всяком случае, в первый раз я увидел его именно там. Ролик не обычный – в нем он обращается к жителям только одного региона – Карелии, и призывает всех нас сплотиться с ним в борьбе с пенсионной реформой.

Это видеообращение Навального можно было бы назвать идеальным агитационным материалом. Коротко, доступно, на цифрах. Построения фраз и выверенные движения рук навевают мысли о специальных занятиях с опытными и дорогостоящими специалистами по психологии. Начиная со слов о том, как он сейчас покажет, что пенсионной реформой унизили жителей именно Карелии, Навальный говорит, в Карелии мужчина в среднем умирает в 63 года, и если раньше он выходил на пенсию в 60 лет и государство успевало такому среднестатистическому гражданину выплатить около 481 тысяч рублей, исходя из средней пенсии. А сейчас, соответственно, в среднем не будет уже ничего… Дальше следует призыв обязательно отправить этот ролик, созданный специально для нашего региона, всем своим друзьям и знакомым.

Конфетка, а не ролик, скажу я вам…

Одного не учел Алексей Анатольевич и его штаб — перед тем, как приниматься в чем-то убеждать жителей провинции, желательно же узнать точно, как они живут. Чтобы не попасть в идиотское положение. Дело в том, что наша республика находится в Перечне регионов Крайнего Севера и приравненных к нем местностей. Поэтому в Карелии мужчины выходят на пенсию (пока еще) в 55 лет, а не в 60. Замечательный ролик оказывается никуда не годен… Разве что только официальная пропаганда может его использовать, дискредитируя тем самым всех противником пенсионной реформы.

В этом небольшом эпизоде видна, как на ладони, вся ограниченность и неискренность Алексея Навального, как защитника социальных прав и социальных завоеваний еще советской эпохи.

Все-таки пенсионную тему, перед тем, как на ней пиариться, нужно хорошо изучить. Самому, или заставить это сделать членов твоего штаба. А тут к выпуску ролика подошли с фразой из известной комедии «День выборов»: «Да ладно, кто там в провинции будет вслушиваться!»

В Карелии вроде бы есть некоторое количество сторонников Навального. Более того, после медленного политического самоубийства некогда сильного местного «Яблока», наша республика может быть весьма перспективной для новых либеральных сил. Что мешало перед выпуском ролика показать его местным навальновцам для критических замечаний? Недоверие к ним? Это вполне возможно: в последний раз в публичном пространстве они громко засветились в конце прошлого года, когда СМИ обсуждали фото координатора карельского штаба Навального Артема Корнышова с бейджиком “Единой России” на партийном мероприятии единороссов. Выяснилось, что еще совсем недавно лидер карельских “навальновцев” работал в единороссовском штабе, причем не бесплатно. Но неужели других, надежных сторонников в Карелии нет? Выходит, что нет.

И наконец, самое главное то, что тема защиты пенсионных прав – это все-таки тема для левых. Для либерала Навального внутренне она видимо совсем чужая. И роль защитника будущих пенсионеров совсем для него неестественная. Не зря недавно ему напомнили, что несколько лет назад в программных документах «Народного альянса» и «Партии Прогресса», связанных с его именем, был обозначен тезис о необходимости и закономерности поднятия пенсионного возраста. Со всеми возможными хитрыми оговорками, но был.

Чужая эта тема для Алексея Навального. Поэтому прокол с вроде бы замечательным агитационным роликом для Карелии вполне закономерен. Не в свои сани не садись, как гласит русская народная мудрость.