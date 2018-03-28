Коломенский «экстремист»

По Подмосковью прокатилась волна мусорных протестов: тысячи людей в Волоколамске, Коломне, Клину, Троицке, Серпухове и других городах вышли на улицы с требованием убрать полигоны ТБО подальше от их городов и решить экологические проблемы, связанные с этим. Активисты, члены инициативных групп столкнулись с серьезным давлением власти на местах, в адрес некоторых поступали угрозы, а одного из эко-активистов, Валентина Соколова из города Коломна, и вовсе отправили за решетку.

Новая жизнь

Валентин Соколов работал свадебным оператором, воспитывал двоих детей и жил тихой незаметной жизнью, пока однажды не пережил клиническую смерть: на несколько минут сердце остановилось, подъехавшим врачам скорой помощи чудом удалось «завести» его заново. С этого момента все и началось: как признается сам Валентин, он решил, что вся последующая жизнь стала для него эдаким «бонусом», будто время, подаренное сверху. И потратить его он решил не так, как раньше. Родили с женой еще двоих детей, начали строить дом, а сам Валентин увлекся полетами с парапланом: на местном телевидении в шутку его даже назвали Карлсоном. Тогда-то сверху он и увидел горы мусора, дымящий цементный завод и грязный ветер от труб предприятий — и начал борьбу. Выходил с пикетами, организовывал митинги, помогал горожанам оформлять жалобы и заявления в органы власти. В какой-то момент он стал едва ли не самым узнаваемым человеком в Коломне и Воскресенске, и люди начали идти к нему со своими проблемами — не только экологическими. Не ходит школьный автобус? – Родители идут к Валентину. Ветеранов Великой Отечественной Войны забыли поздравить чиновники? – К ним с подарками приходит Соколов. Ютуб-канал «Моя Коломна», который вел Валентин, стал самым популярным в городе — а где еще можно узнать правдивую информацию о том, как на самом деле работают местные власти, почему несовершеннолетних используют в политической агитации и о многом другом. Реакция властей не заставила себя долго ждать.

Справка патриота

После ролика, снятого 9 мая, где дети стоят с флагами партии «Единая Россия» — а это противоречит закону и здравому смыслу, на Валентина начали давить. Как он сам признается, его неоднократно вызывали в ФСБ, где намекали, что надо вести себя скромнее. Сам Соколов в таких встречах ничего предосудительного тогда не видел: ведь офицеры ФСБ, по его мнению, защитники Родины, они-то точно преследуют высокие цели! Прессинг не прекращался: однажды, когда под новый год Валентин Соколов снимал елки около администрации, охранники вызвали полицию, и его задержали — хотя ничего незаконного он не делал. На видеозаписи, которую вел Валентин, слышно, как сотрудники полиции объясняют: если ты хочешь снимать здание городской администрации, у тебя должна быть справка патриота. Тогда это показалось смешным, а самое страшное было впереди. После того, как Валентин решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Законодательное Собрание Московской области, на него завели уголовное дело по статье 282 — за репост высказывания, которое содержит признаки экстремизма, в соцсетях. И самому Валентину, и его близким это казалось каким-то бредом, и никто не мог поверить, что за такую, с их слов, «ерунду» могу дать реальный срок.

Репост

В сети Одноклассники Валентин Соколов репостнул высказывание украинского националиста с оскорблениями русского народа и призывами террористического характера, при этом Валентин резко осудил эти слова и снабдил репост своим комментарием: мол, человек, который это пишет, явно не в себе. Однако, к ответственности решили привлечь не автора этих слов, а Валентина. Те самые сотрудники ФСБ, которых раньше так уважал Валентин, пришли к нему домой с обыском, напугали маленьких детей, жену, перерыли все шкафы, заглянули даже в банки с крупой — естественно, ничего не нашли, хотя до сих пор непонятно, что они могли искать. Сразу после Нового года над Валентином состоялся суд, свидетелями обвинения были те самые охранники городской администрации, которые когда-то вызвали полицию из-за съемки елок. Показания у всех были одинаковые, с одинаковыми грамматическими ошибками: например, все свидетели вместо слова «браузер» писали «брузер». Экспертиза странички Валентина должным образом проведена не была: в деле указаны ссылки, которые вообще не открываются, а саму экспертизу проводила та же группа экспертов, что и в деле скандальной арт-группы «Pussy Riot». Валентина осудили на 1,5 года реального срока.

Чекисты и чиновники

Коломна — небольшой город, и здесь довольно быстро становятся известны подробности тех или иных дел. Местные активисты рассказывают, что Валентин Соколов давно раздражал местные власти в лице заместителя главы Коломны Андрея Ваулина. Он у власти уже много лет, главы менялись, а Андрей Ваулин оставался у руля все это время, в Коломне именно его называют настоящим хозяином города, владельцем огромного количества недвижимости. С Соколовым этого человека связывает один эпизод. Помимо того, что Валентин Соколов в своем видеоблоге периодически рассказывал о бездействии местных чиновников, однажды, когда Ваулин вручал гражданским активистам благодарности губернатора, Соколов отказался выйти на сцену и получить награду из рук коррумпированного, по его мнению, чиновника. Говорят, именно этого прилюдного оскорбления чиновник не смог стерпеть и решил отомстить. Наши источники называют его фактическим заказчиком уголовного дела против Валентина.

СИЗО

Сейчас Валентин Соколов находится в СИЗО в г. Орел: человек, переживший клиническую смерть, с пороком сердца и легкой степенью эпилепсии отбывает наказание в колонии общего режима. Из Каширы, где он находился первое время, Валентина вместе с еще 25 заключенными этапировали двое суток, хотя расстояние всего 350 км. Все это время заключенных не кормили и не разрешали выходить в туалет. Последние 10 км их заставили пройти пешком, связав канатом, чтоб никто не убежал. Если кто-то падал от бессилия, конвоиры применяли физическую силу и избивали дубинками. В Орловском СИЗО условия не лучше: к Валентину приходят сотрудники ФСБ и угрожают расправой, угрожают и сотрудники колонии. Супруга Валентина Елена боится, что эти полтора года, которые муж должен провести в заключении, он просто не переживет.

P.S.

Во вторник 27 марта состоялось заседание апелляционного суда, и Валентину сократили срок до 8 месяцев реального заключения. При этом самочувствие Валентина значительно ухудшилось, а со стороны сотрудников колонии постоянно поступают угрозы. Не так давно его силовым путем заставили подписать документ о том, что он склонен к суициду. Родственники Соколова боятся, что он может не дожить до освобождения.