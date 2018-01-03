Левая социалистка Катрин – новый премьер-министр Исландии

Уже не раз мне приходилось отмечать, что на нашей Земле можно найти немало примеров солидных позиций левых сил в странах или регионах, тяготеющих» к Северному или Южному полюсу. Новая политическая расстановка сил в Исландии лишь укрепляет меня в верности этого тезиса.

До ноября 2017 г. в Европе только в Греции имелся премьер-министр (Алексис Ципрас), относящийся к политической силе левосоциалистической ориентации. 30 ноября Ципрас перестал быть «одиночкой»: в пару к нему добавилась выбранная в этот день исландским парламентом – Альтингом – премьер-министром своей страны Катрин Якобсдоуттир.

Её назначение имеет прямое отношение как к результатам октябрьских парламентских выборов, так и к политическому кризису, имеющему место в исландском обществе. Выборы 26 октября в 63-местный Альтинг привели к тому, что ведущие буржуазные партии «ледяного острова» вышли из них в целом ослабленными: консервативная Партия независимости (ПН), хоть и сохранила статус первой политической силы республики, потеряла пять депутатских мандатов, а праволиберальная Прогрессивная партия сохранила в парламенте статус-кво.

Наоборот, партии левого спектра, не считая «пиратов», нарастили свои показатели. В исландский парламент были избраны представители от трёх левых партий. Ведущая на сегодня левая партия Исландии – Лево-зелёное движение (ЛЗД), возглавляемое как раз Катрин, улучшило по сравнению с прошлыми выборами свой результат на один пункт, набрав 16,9% голосов и избрав в Альтинг 11 своих представителей. Таким образом, ЛЗД сохранило статус второй по силе исландской партии. Резко улучшили свои показатели социал-демократы: Социал-демократический альянс (СДА) более чем в два раза усилил свой электоральный вес, заняв с 12,1% голосов и 7 мандатами общее третье место. СДА, возглавляемый известным в стране ландшафтным дизайнером Логи Маар Эйнарссоном, превращается во вторую по популярности левую партию Исландии. Пиратская партия, наоборот, показала результат хуже, сумев набрать 9,2% голосов и провести в Альтинг 6 парламентариев.

В общем и целом, исландские левые набрали более 38% голосов, что может считаться по европейским меркам вполне достойным показателем. Но соотношение сил в новоизбранном Альтинге таково, что не чисто буржуазное, ни чётко левое правительство создать возможным не представлялось.

Ситуацию осложнял ещё фактор морально-политического кризиса и глубокого недоверия избирателей к традиционной политической элите. Этот фактор, кстати, и привёл к досрочным выборам в октябре, ведь прежний состав национального парламента были избран в 2016 г. Дело в том, что после того как стало известно, что отец бывшего премьер-министра страны и лидера консерваторов Бьерни Бенедиктссона вмешивался в судебные дела, разгорелся большой скандал. Недовольство общественности вызвал и тот факт, что вмешательство в судебные дела произошло из-за жения помочь выйти на свободу одному субъекту, осуждённому в своё время на 5,5 лет заключения за многократное изнасилование своей несовершеннолетней дочери. В итоге скандал привёл к выходу небольшой социал-либеральной партии из правительственной коалиции, отставке кабинета Бенедиктссона и, как следствие, к досрочным законодательным выборам в минувшем октябре, на которых Партия Независимости явно ослабила своё влияние.

При этом в социально-экономическом отношении говорить о серьёзных проблемах для «ледяного острова» не приходится. Давно уже преодолён масштабный финансовый кризис 2008-2009 гг. Согласно оценке экспертов, экономический рост в завершившемся году должен составить 3,7%. Последовательно падает безработица, составляя сегодня всего три процента от трудоспособного населения.

Действующий бюджет-2017 был ориентирован на рост покупательной способности домохозяйств, поступательную ликвидацию таможенных тарифов на импортируемые товары, снижение налогов на доходы. В 2017 г. были приняты законодательные акты, предусматривающие реальную поддержку пенсионеров, безработных, студентов и детей из многодетных семей. В 2017 г. Исландский центральный банк снял большую часть ограничений по транзакциям национальной валюты – кроны.

Возможно, именно вот это диалектическое соотношение духовно-политического кризиса и социально-экономической стабильности и привело в итоге в октябре на выборах в Альтинг к «ничьей» между левыми и правоцентристскими силами. Ничьей, которая сделала невозможным формирование политически однородного правительства. В течение месяца после выборов длились консультации, в результате чего Лево-зеленое движение, Партия независимости и Прогрессивная партия сформировали своего рода «большую коалицию» по-исландски. А во главе этой коалиции оказалась лидер Лево-зелёного движения Катрин Якобсдоуттир.

Конечно, не первый раз в истории европейской страны правительственную коалицию возглавил политик не от первой по числу имеющихся депутатов партии. Но с учётом того, что левосоциалистический политик впервые в исландской политической истории оказался во главе правительства, факт этот, вне всякого сомнения, примечательный.

ЛЗД было создано в 1999 г. группой радикально-социалистических депутатов, не согласных с решением руководства партии Народный союз объединиться с Социал-демократической партией и ещё рядом движений в Социал-демократическом альянсе. В то время мало кто мог предположить, что ЛЗД способно занять доминирующие позиции в левом движении Исландии. Во всяком случае, когда «левая волна» накрыла Исландию в 2009 г. и социал-демократы образовали вместе с ЛЗД первое в истории республики чисто левое правительство, ЛЗД хоть и получила рекордный для себя результат на парламентских выборах (21.7% голосов), но вступило в это правительство всё же в качестве младшего партнёра.

А Катрин, которой в то время было всего 33 года, была назначена в 2009 г. министром образования, науки и культуры. Вряд ли это было случайно – эта молодая женщина вышла из столичной семьи интеллигенции, в её роду были инженеры, учёные, литераторы. И сегодня сестра и два брата Катрин преподают в вузах Рейкьявика. Сама она имеет степень бакалавра по исландскому и французскому языку, а магистерскую диссертацию защитила по творчеству одного из исландских писателей – автора известных в стране детективов. В профессиональном плане будущий глава исландского правительства имеет опыт работы независимой журналисткой, инструктором по непрерывному образованию, университетским преподавателем.

Но своё основное призвание в жизни Катрин Якобсдоуттир, мама троих сыновей, нашла всё-таки в политической деятельности. С молодых лет она участвовала в студенческом и женском движении, приняла участие в создании ЛЗД. Одно время была помощником муниципального совета Рейкьявика, в 2007 г., уже будучи к этому времени заместителем председателя партии, была первый раз избрана в Альтинг, и с тех пор уже десять лет является депутатом парламента. В 2013 г., уже когда ЛЗД вернулось в оппозицию, Катрин возглавила свою партию.

Эксперты считают, что главной причиной, по которой буржуазные партии согласились с её кандидатурой на столь высокую должность, является высокая личная популярность лидера «лево-зелёных»: по персональному рейтингу популярности Катрин с 60% положительных откликов опережает нынешних лидеров буржуазных партий. Она пользуется уважением исландцев за личную честность, искренность, отсутствие каких-либо намёков на коррупционные «следы» в прошлом, чем не могут похвастаться нынешние лидеры исландского консерватизма и либерализма.

Однако, многие левые аналитики в Северной Европе понимают, что исландское ЛЗД оказалось в весьма щекотливом положении. Да, впервые левосоциалистический и экосоциалистический политик оказался во главе правительства в Северной Европе. ЛЗД участвует в деятельности Северного зелёного левого альянса (и, вынося за скобки случай с гренландскими левыми социалистами, является из национальных партий на сегодня самой сильной структурой в этом объединении), идеология этой партии в полной мере соответствует принципам североевропейского левосоциалистического движения. И сама Катрин, и её партия являются сторонниками сильного общественного сектора, активной природоохранительной политики со стороны государства. Идеология движения строится на верности принципам феминизма, прямой демократии, социального государства.

Во внешней политике ЛЗД придерживается позиций, не вписывающихся в неолиберальный мейнстрим. В стране, входящей в НАТО, во главе правительства оказался лидер партии, в программе которой определённо говорится о пацифизме, содержится призыв к выходу из НАТО, говорится о том, что участие исландских военнослужащих в натовских операциях по типу того, что имело место в Афганистане или Ираке, неприемлемо. ЛЗД последовательно выступает против перспективы участия своей страны в Европейском Союзе. Вместе с тем, в духе левосоциалистического и экологического подхода, ЛЗД последовательно выступает в пользу интеграции иммигрантов в исландское общество и в защиту прав беженцев, оказавшихся на «ледяном острове.»

Однако, очевидно, что оказавшись одной из трёх правительственных партий, и не имея большинства в нынешнем составе исландского правительств (из 11 министров ЛЗД представлено в нём лишь тремя членами; кроме Катрин, левым достались также посты министров здравоохранения и окружающей среды и природных ресурсов), движение не может рассчитывать на проведение кабинетом подлинно левой политики. В случае с А. Ципрасом хотя бы надежда на это поначалу всё-таки была.

В самом же ЛЗД решение заключить коалиционное соглашение с консерваторами и праволибералами было встречено неоднозначно. Недовольна была молодёжная организация партии, два депутата из парламентской фракции голосовали против. Поэтому если сам факт избрания Катрин Якобсдоуттир премьер-министром Исландии в «эстетическом» плане для радикальных левых в Европе может рассматриваться как приятное событие, то очевидно, что реальных политических эффектов для поворота Исландии влево это не повлечёт.

РУСЛАН КОСТЮК, профессор СПбГУ, доктор исторических наук

Источник фото: rodovid.me