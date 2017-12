Себастиан Пиньера вернулся в президентское кресло в Сантьяго

19.11.2017 г. состоялся первый тур президентских и парламентских выборов в Чили. Голосовать пришли только 46% имеющих право на голос. На парламентских выборах первое место завоевала правоцентристская коалиция. Хотя, если бы левые центристы и радикалы собрали свои голоса, они имели бы большинство. Однако, правые центристы (в отличие от левых) сохранили единство.

Президент не был определен в первом туре. Во второй тур вошли кандидат правого блока «Чили вперед» (Chile Vamos) Себастиан Пиньера, у которого набралось 36,6% и кандидат левых центристов Алехандро Гилиер, который получил 22,7%. На третьем месте оказалась кандидат левых радикалов из Широкого фронта (Frente Amplio) Беатрис Санчес со своими 20%. Хотя крайне левые состояли в коалиции с социалистами дважды выбранной президентом Мишель Бачелет, они регулярно критиковали ее социально-экономическую политику. Четвертым стал крайне правый депутат Парламента Хосе Антонио Васт, аппелирующий к ностальгии по диктатуре Аугусто Пиночета. За него проголосовали 8% пришедших на выборы. Оказалось, что не так мало чилийцев добром вспоминают времена генерала; это, прежде всего, бывшие и настоящие военные и их семьи, интересы которых постоянно задевали президенты-социалисты Рикардо Лагос и Мишель Бачелет. Кандидат христиан-демократов Каролина Гоич получила только 5,8%. Она разорвала левоцентристский блок Новое большинство (Nueva Mayoria, раньше Concertacion – платформа социалистов, социал-демократов, христиан-демократов) на две неравные части и обрекла на политическую смерть чилийских христиан-демократов.

Кроме разделения левоцентристов (и нежелания левых радикалов выступить единым фронтом с социалистами и христиан-демократами), фатальную роль для бывших правящих сил сыграла неудача (скорее невозможность) для правительства Мишель Бачелет выполнить большинство предвыборных обещаний. Одного президентского мандата для этого было мало.

Левые центристы смогли продвинуть три основные реформы: биноминальная электоральная система (старая существовала еще со времен Пиночета); введение бесплатного школьного и университетского образования: благодаря налоговой реформе, в технических ВУЗах страны сейчас учатся 250 000 студентов (хотя эта реформа пока неполноценная, так как не определено точное количество квот); Закон о частичной легализации абортов, принятый этой осенью. [1]

Не удалось, однако, ни провести реформу Конституции, ни созвать Великое народное собрание. Невыполненные обещания, также как и уличение сына и снохи Бачелет в финансовых махинациях, снизило ее рейтинг до 80% от того, который был ею завоеван в начале второго мандата в 2010г. [1]

Кстати, стоит отметить: все парламентские партии попали под расследование о коррупции.

Поэтому понадобился второй тур, который состоялся 17.12.2017. На этот раз проголосовали 48% имеющих право голоса. Выборы выиграл бывший президент Себастиан Пиньера, который уже правил страной в 2010-2014 г.г. Он получил 54,6%. Его конкуренту Алехандро Гиллиеру досталось 45,4%. Оснований для протестов у проигравшего не было.

Себастиан Пиньера – хороший семьянин, отец четырех детей. На всех фотографиях, во время предвыборной кампании и после объявления победных для него результатов, он вместе с супругой Сесилией Морел. Выходец из среднего класса, он смог накопить состояние, которое оценивают в 2 500 000 евро. Его отец был госслужащим и активистом христиан-демократов.

Основной поступок победителя, который предопределил его фантастическую политическую карьеру – это открытое противостояние диктатуре Пиночета (правда, только на словах) и голосование против него на референдуме 1988г., который привел к падению диктатора. Таким образом, в отличие от других олигархов, Себастиан Пиньера обеспечил себе алиби демократа-антифашиста. Поэтому стало вполне возможным выдвижение его кандидатуры на выборах президента 2010 г. Не в последнюю очередь обе его победы стали возможными благодаря прямому (в виде собственности), или непрямому контролю (контрольный пакет акций, через подставных лиц) над многими передовыми СМИ. В этом плане любопытным является факт, что в 2000 г. он стал работодателем своего основного соперника на этих президентских выборах. Тогда Себастиан Пиньера приобрел телеканал, в котором Алехандро Гиллиер был шефом отдела новостей и сам читал их. Популярность кандидата социалистов строится именно на его работе журналиста и телевизионного диктора. Его ролитическая практика началась только 4 года назад, когда стал депутатом от Нового большинства. Кроме того, он тоже хороший семьянин, у него трое детей. У него была амбиция на президентском посту закрепить в Конституции социальные реформы, проведенные правительством Мишель Бачелет. Не успел.

После первого тура Себастиан Пиньера сумел привлечь на свою сторону избирателей, которые в первом туре проголосовали за ультраправого Хосе Антонио Васта. Кроме того, сыграла свою роль абстиненция и безразличие части христиан-демократов, которые не только не хотели видеть Алехандро Гиллиера президентом. Они были против союза с коммунистами (левыми радикалами) и и в конце концов, проголосовали за Себастиана Пиньеру. Его успехи были также связаны с привлечением политического центра, полльзующегося поддержкой чилийского среднего класса [2]

«Мы, чилийцы, требуем перемен, однако хорошо сделанных перемен, основанных на диалоге и согласии… Чилийцы должны преодолеть эту обстановку застоя и восстановить инерцию прогресса» призывал перед вторым туром, во время закрытия кампании, победитель Себастиан Пиньера. Люди поверили – на основании его первого успешного мандата. [2]

На победных торжествах в Сантьяго он, в окружении семьи, поблагодарил всех сторонников за поддержку и пообещал «сделать Чили растущим и обеспечить лучшую жизнь для народа». [3] «Наступило время единения, президент Пиньера будет править от имени всех чилийцев» поддержал его экс-министр Андрес Чедуик, когда улицы Сантьяго заполнялись машинами. [3] Водители свистели, махами партийными и национальными флагами в его честь. [3] За исключением южных штатов Айсен и Магалянес, он выиграл во всех остальных 13 штатах. Причем, в 10 из них больше чем на 5%. [3] Таким образом, никому из конкурентов не пришло в голову оспаривать его победу. Победителя сразу поздравили и претендент Алехандро Гиллиер, и действующий президент Мишель Бачелет. Оба президента (которые весной передадут эстафету друг другу уже в третий раз) договорились о рабочем завтраке 18.12.2017. Уходящий президент сказала:

«И Вы, и я любим Чили, и поэтому я желаю Вам удачи в реализации Вашего мандата!» [3]

Себастиан Пиньера ответил Мишель Бачелет, что ожидает ее мудрых советов и сотрудничества.

Алехандро Гиллиер признал, что «Пиньера выиграл безапеляционно и убедительно». [3] «Мы потерпели тяжелое поражение, однако должны выйти на улицу в защиту своих завоеваний, на пользу Чили». [3] Более радикальной была в своем высказывании сенатор-социалист Исабел Альенде, племянница погибшего во время переворота 11.09.1973 президента Сальвадора Альенде: «Наш сектор уходит в оппозицию, откуда будет защищать завоевания правительства Бачелет. Это демократия, она включает и противостояние», сказала писательница с мировой известностью, выразив также свое удивление большим преимуществом, с которым выиграл Себастиан Пиньера. [3] Депутат и лидер Широкого фронта Габриэль Борич сказал, что лозунг «все против Пиньеры» не был достаточен, чтобы прибавить энтузиазма избирателям. Он обвинил Гиллиера в его собственном поражении: искал союзников среди верхов, пока Пиньера провел целую неделю в тех местах, где у него была самая слабая поддержка в первом туре. [3]

Посол Чили в Болгарии и преподаватель европеистики Андрес Сааведра Бараона подчеркивает заслуги Себастиана Пиньеры и его команды (времени первого президентства) для ликвидации последствий разрушительного землетресения 27.02.2010. «Правительство под руководством Себастиана Пиньеры положило огромные усилия, чтобы ликвидировать последствия трагедии, за счет общественных фондов, средств, которые Чили имеет за рубежом, и резкого повышения налогов на табачные изделия и алкоголь. Народ понимает и поддерживает эти меры». [4, C. 10]

Надо еще иметь в виду, что рейтинг социалистов сильно понизился вследствие их неадекватной реакции на выявленные случаи коррупции в Парламенте и в партийном руководстве, в том числе с участием сына президента. В результате уровень поддержки Мишель Бачелет снизился в апреле 2015 г. до 31%. Электорат социалистов традиционно чувствителен к проявлениям несправедливости среди политиков. Можно сказать, что в данном случае социалистическая элита оторвалась от широких масс и была наказана уходом в оппозицию, как минимум на 4 года.

В данном случае не сбылся прогноз российского социолога Андрея Ларина, что «реальная политика Мишель Бачелет станет продолжением курса «Народного единства» при более высокой поддержке чилийского общества». [5] Тогда не было коррупционных скандалов такого уровня. Кроме того, еще во время ее первого мандата, «кризис докатился и до Чили». [6, C. 70]

«Рост безработицы достиг рекордных отметок за последние годы – уже в начале 2009 г. он составлял 8,5%. А в конце июня этого года уровень безработицы в Большом Сантьяго, столице страны, где проживают около 6 000 000 человек (или 35% населения страны), составил почти 13%. Около 150 компаний в 2008 г. разорилось, и, хотя это лишь немногим больше, чем количество фирм-аутсайдеров в 2007 г., число затронутых работников увеличилось втрое. Постепенно падает производство, серьезно сократился чилийский экспорт: по данным Центрального банка, с января по апрель 2009 г. он упал на 41,5% по сравнению с таким же периодом 2008г. Кроме того, на местную экономику, небольшую и открытую, значительно влияет сокращение спроса и, как следствие, падение на мировых рынках цены на медь – основной экспортный и бюджето-образующий продукт Чили. А цена упала за время кризиса более чем в два раза – с 4 доллара за фунт меди до 1,5 доллара». [6, C. 70-71] Во время первого мандата Мишель Бачелет не лучшим образом справилась с этими вызовами. В результате, на президентских выборах в 2010 г. чилийцы впервые выбрали Себастиана Пиньеру президентом.

Во время ее второго мандата в стране происходили сходные процессы, и перед президентом Мишель Бачелет встали аналогичные вызовы. Они, в конце концов, привели к повторному избранию Себастиана Пиньеры. И опять «в результате падения цен на медь – важнейший продукт чилийского экспорта – чилийская экономика потеряла за 2016г. сумму, эквивалентную 1% ВВП, а экономический рост за этот же период составил, по оценке экспертов, 1,6% в год… что является самым низким показателем с 2010 г. Это серьезно осложнило осуществление программы глубоких социально-политических реформ, начатой президентом Мишель Бачелет (2014-2018 г.г.) и уже поставило правительство перед необходимостью сократить социальные расходы бюджета, запланированные на 2017 г.». [7]

Эта констатация, которую самый успешный российский исследователь чилийской реальности Людмила Дьякова цитирует из бюллетеня Министерства экономики Чили, объясняет феномен двукратной замены Мишель Бачелет Себастианом Пиньерой на президентском посту и то, что они три раза передавали друг другу эстафету во дворце «Ла Монеда» (который приобрел мировую известность после героической гибели Сальвадора Альенде 11.09.1973.)

С другой стороны, правительство Мишель Бачелет, хотя и вынужденным образом, отменило тайный закон времени Пиночета, «по которому определенный процент от экспорта меди направлялся вооруженным силам для закупки вооружений». [8, C. 39] Эта констатация мексиканской исследовательницы Аны Тересы Гутьерес-дель-Сид направлена на понимание шагов правительства социалистов к дальнейшему уменьшению социального статуса и роли военных в чилийском обществе. Принимая во внимание, что они, их семьи и потомки являются достаточно многочисленной прослойкой, можно понять, что лежит в основе правых политических структур.

Конечно, как мексиканка, она приписывает заслугу консолидации развитых тихоокеанских латиноамериканских стран в «Тихоокеанский Альянс» мексиканскому президенту Фелипе Кальдерону. [8, C. 31] При этом она признает Чили в качестве «ключевого экономического партнера» [8, C. 31], на котором «президент Мексики фокусирует свои усилия». [8, C. 31] Оспорить трудно.

Еще в 2007 г. бывший польский посол в Чили Ярослав Спира на основании своего долголетнего присутствия в Сантьяго заключил, что «у чилийцев проблема с образованием, конкретно с государственным образованием, потому что частное находится в отличном состоянии. У них также проблемы с государственной службой здоровья… с пенсионной системой». [9, C. 77]

Эти проблемы так и не были до конца решены во время двух мандатов Мишель Бачелет. Хотя определенный прогресс, конечно, налицо. Однако, он не удовлетворил левых избирателей и колеблющихся, у которых были максималистские ожидания. В результате, многие сейчас отнеслись безразлично к возможности продолжения правления чилийских социалистов.

Чили было последним латиноамериканским государством (если не считать Уругвая, где Широкий фронт все время балансирует между левоцентристами и леворадикалами в Латинской Америке), которое состояло в левоцентристском блоке «левого поворота».

Один за другим латиноамериканские левоцентристы и их партии потерпели выборные поражения. В основном, по причине срыва предлагаемой ими экономической модели.

Леворадикальный блок пока держится в полном составе, пользуясь иногда способами удержания власти, которые не имеют ничего общего с демократией. Левые радикалы, правящие на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле, Боливии, Эквадоре (хотя там Ленин Морено быстро отходит от экономической модели и антизападной риторики Рафаэля Корреа), ни в коем случае не собираются покидать властные позиции. За их спиной видны мощные тени России и Китая.

Большие южноамериканские (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили) и малые центральноамериканские (Панама, Коста-Рика) государства, в которых правили лево-центристы, не выдержали экономической конкуренции с правыми режимами на субконтиненте. Они ушли в оппозицию по всем демократическим правилам (не считая Дилмы Русевой). Шансы вернуться в большую политику у латиноамериканских левоцентристов пока невелики.

Однако, Чили – та латиноамериканская страна, которая, после прохождения катарсиса в результате свержения Пиночета, смогла дойти до того уровня, когда смена политической власти не особо влияет на экономику и жизнь людей. Прозападная ориентация чилийской экономики как была, так и останется. Правый Себастиан Пиньера будет углублять сотрудничество с Китаем, вне зависимости от правящей там Китайской коммунистической партии. Чилийское государство будет развивать имманентную гордость и высокомерие в отношении латиноамериканских соседей. Основанием продолжит служить экономика.

