Программный сбой

Буквально недавно Алексей Навальный ответил на упрёки в бессодержательности и популизме, исходившие со стороны многих критиков, и наконец-то опубликовал свою президентскую программу. Несмотря на удобное секционное деление, документ получится весьма увесистым, хотя едва ли могло выйти иначе — объём накопившихся проблем в современной России таков, что несколькими фразами обойтись не удастся.

Самой программе предшествует программная статья «Прекрасная Россия Будущего», которая почему-то полностью посвящена вопросам образования. Точнее, тому, что сегодня образование почти перестало выполнять роль социального лифта, для продвижения куда важнее статус, связи, личные знакомства и прочие навыки, слабо влияющие на уровень профессиональной компетенции. А вот в России Будущего станет, конечно, не так.

Путь в Россию Будущего не устлан розами, а потребует целого ряда реформ, преобразований, перемен. К счастью, необходимые шаги изложены в соответствующих пунктах программы, которые осталось лишь реализовать, обретя политическую власть. Что же предлагает избирателям самый знаменитый российский оппозиционер, которого даже коллеги по либеральному лагерю (например, Евгений Чичваркин) иной раз упрекают в излишнем социализме?

Все предложения можно разделить на несколько блоков.

Сокращение государства

Как и любая добротная политическая программа, документ Навального должен ответить на два принципиальных русских вопроса — Кто виноват и Что делать? Пороки общества самого по себе в ней не анализируются: предполагается, что читатель, живущий в России, с ними хорошо знаком. А вот с определением виновников могут возникнуть трудности.

Разумеется, среди главных злодеев перечисляются вороватые чиновники, связанные с властью олигархи и сама политическая элита, поставившая вопросы личного благополучия выше благополучия всего народа. Но основная проблема даже не в них, а в чём-то куда более масштабном. Конкретнее, виновато государство.

Не отдельные люди, им руководящие, не отдельные министерства или группы влияния. Нет, государство в целом, его избыточный масштаб является источником зла и трудностей как в экономике, так и в политике. Следовательно, что делать, понятно автоматически — государство нужно решительно сокращать. Увольнять лишних чиновников, силовиков, резать ненужные бюджетные расходы, стремиться к идеалу «компактного государства», столь близкого сердцам многих либертарианцев.

Данная идея преподносится как сама собой очевидная, а значит, не требующая обоснования. Никакого исторического анализа, ответа на вопрос о том, почему в странах, где расходы бюджета относительно ВВП значительно выше, чем в России, дела с экономикой и достатком намного лучше, не содержится. Сокращать — и всё тут.

Медицина, образование, инфраструктура, безопасность — вот этим государству заниматься можно, а дальше лучше не лезть. Особенно в хозяйственную деятельность вмешиваться нежелательно.

Тем не менее, во многих блоках программы на государство возлагаются совсем другие надежды. Оно должно демонтировать срощенную с криминалом правоохранительную и судебную систему, обеспечить рост расходов на образование и медицину, модернизировать изношенную инфраструктуру, поддерживать высокие технологии и амбиции российского бизнеса за рубежом и т.п. Как всё это может сделать государство, которое будет стремительно сокращаться, остаётся неясным.

Децентрализация

Если слишком много власти собирается в одной «точке» социального пространства, разобраться с этим можно лишь обратным способом — распределить эту власть куда-то ещё. Это и предлагает сделать Навальный, значительно повысив самостоятельность как регионов в целом, так и муниципалитетов в частности. Им нужно дать больше полномочий, больше независимости и, конечно, больше денег. Пусть люди решают сами, хватит уже плясать под дудку московского начальства!

Идея похвальная, ведь текущая экономическая политика фактически не оставляет иным регионам шансов на благополучие и развитие, а «вертикаль власти» давно превратилась в инструмент политического контроля и манипуляции, недостаток которой так болезненно проявился во время политического кризиса конца 1990-х.

Но сама по себе децентрализация не ведёт к благополучию и выбору оптимальной стратегии для страны в целом. Напротив, возможен обратный эффект, когда каждый будет стремиться максимизировать собственную краткосрочную выгоду, в итоге чего проиграют если не все, то ощутимое большинство.

К тому же здесь закладывается явная основа для регионального неравенства — богатые, влиятельные регионы смогут перенаправлять больше ресурсов на укрепление собственных политических позиций. А значит, подстраивать принимаемые решения лично под себя, игнорируя потребности остальных. В совокупности с тем, что в регионах предполагается оставлять большую часть собираемых налогов, это лишь усилит описанные тенденции.

Не лишним будет сказать, что схожие аргументы выдвигались при рационализации распада СССР. Из центра управлять неудобно, людям на местах виднее, да и вообще Москва всех обворовывает. Вот отделимся, будем сами себе хозяева, заживём! Последние 30 лет истории приводят к печальному вердикту — не заживёте. Местная элита, получившая в свои руки дополнительные рычаги, может оказаться ничуть не лучше, а то и хуже федеральной.

Советский Союз, конечно, был далёк от идеалов народной демократии, но разве режимы, возникшие на его осколках, не выродились в куда более мрачные, архаичные автократии, бесконечно далёкие от идеалов прогресса и гуманизма?

Конкуренция

Идея сокращения государства и децентрализации вплотную примыкает к фундаменту экономических предложений, состоящих в бесконечной конкуренции. Проблемы, трудности, преграды? Вам просто нужно больше конкуренции. Соответственно, больше рынка.

Для большинства российских семей, особенно молодых, приобретение собственного жилья сегодня становится нереализуемой задачей. Запустить массовые государственные программы по строительству доступной жилплощади? Нет, нужно просто больше конкуренции. Ведь когда застройщиков станет много, цены автоматически поползут вниз. Ну, а чтобы частные компании могли быть спокойны, что спрос на их продукцию будет достаточным, государство даже готово субсидировать им низкие процентные ставки.

Проблемы с коммунальными тарифами, стоимостью ЖКХ? Нужно больше конкуренции, тогда цены пойдут вниз, а качество резко вырастет. Да и вообще стратегические секторы экономики необходимо «демонополизировать». Зрелые граждане России наверняка помнят последний пример такой «демонополизации» — реформу РАО ЕЭС. Насколько лучше от неё стало конечным потребителям — вопрос риторический и слегка грустный.

Более того, Навальный (а точнее, авторы его программы) предлагают дать волю конкуренции даже в сфере ВПК! Конечно, сложно представить себе несколько предприятий, состязающихся за производство самой дешёвой атомной подводной лодки и обладающих замкнутым полным циклом производства, но разве рынок хоть кого-то когда-то обманывал?

Кстати, регионам тоже неплохо было бы конкурировать между собой. Да что там регионы, чудесные преимущества конкуренции можно ощутить уже на уровне муниципалитетов. В конце концов, квалифицированную рабочую силу вам никто не обещал, у нас же не советское распределение.

Что именно должна делать нищая Карелия, чтобы эффективно конкурировать с богатой Тюменской областью, не сообщается. Главное, что по итогам всем будет лучше: сильные выиграют, а слабые… слабые вообще никому не нужны. Возможно, если бы экономисты Навального пошли в медицину, они бы разработали теорию, по которой органы тела должны конкурировать за кровоснабжение и питательные вещества.

За скобками остаётся вопрос о том, почему вообще появились национальные государства. Ведь если конкуренция между отдельными, независимым областями всегда эффективнее, чем крепкая центральная власть, то почему мир не заполнен швейцарскими кантонами или американскими штатами образца середины 19-го века?

Социальная программа

Именно вокруг этого блока ведутся наиболее жаркие споры, доносятся упомянутые выше обвинения в социализме. Что же предлагает Навальный?

Самое важное — постепенное повышение МРОТ до 25 тысяч рублей, ведь в богатой стране не должно быть бедных работающих граждан. Это совершенно правильно, более того, вопросом повышения МРОТ (не как «юридического МРОТ», от которого высчитываются различные штрафы и т.п.) обязано будет озаботиться любое прогрессивное правительство. Правда, не очень понятно, как «компактное государство», которому будет запрещено «вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий», сможем наладить удовлетворительный контроль за выполнением этой нормы.

Социальная сфера также нуждается в поддержке, поэтому предлагается повысить траты на неё относительно ВВП почти вдвое. Почему именно настолько? А потому что такой показатель наблюдается в «развитых странах». Они на то и развитые, что их рецепты универсальны и не зависят от всяких там локальных особенностей, общенародных задач и прочей мути.

При этом ничего не говорится об остальных проблемах российского образования и здравоохранения, ведь недостатком финансирования тут дело не исчерпывается. Напротив, многие критики указывали на возрастающие проблемы этих секторов ещё в славные нулевые, когда ни о каком кризисе ещё не слышали (ряд экономистов утверждал, что кризисы теперь в принципе невозможны).

Бездумная политика вредоносного укрупнения, преобладание формальных критериев в оценке качества работы, выхолащивание содержательной сути осуществляемых процессов — всё это обходится стороной. Увеличим финансирование (в относительных показателях) и всё наладится.

Прочие меры социальной поддержки критикуются за излишнюю всеобщность. Помощь должна стать адресной, помогать надо только тем, кому это действительно необходимо. Тот факт, что именно адресность помощи увеличивает бюрократическую нагрузку, затрудняет получение помощи, способствует коррупции при принятии решений о выделении средств, ничего не меняет. Напротив, утверждается, что широкие льготы как раз-таки выгодны вороватой бюрократии.

Россия и остальной мир

В плане международного сотрудничества предложения программы звучат даже радикальнее, чем в области борьбы с коррупцией и судебной реформы. Следует не просто покончить с текущими военными конфликтами, но закрепить за Россией статус исключительно миролюбивой державы, которая ни в коем случае не станет прибегать к военному аргументу в процессе отстаивания своих интересов.

Да и каких интересов? На мировой арене Россия должна быть открыта вообще любым вариантам экономической интеграции. ЕврАзЭС, ЕС, даже Япония и Китай на Дальнем Востоке — все эти направления нужно развивать одновременно и с одинаковым усилием, никаких противоречий тут нет. Проведя накладную работу по собиранию воедино рынка ЕврАзЭС, Россия должна установить свободные торговые отношения между ним и ЕС.

Сам ЕС, конечно, трещит по швам, а вышедшая из него Великобритания к любым проектам «открытой торговли» (равно как и приватизации) относится с большим подозрением, но всё это не должно смущать, главное — открытость. Национальный рынок должен быть открыт вдвойне, для этого стоит отменить местные нормы и стандарты производства, приняв за образец сертификацию ЕС и США. Наш рынок — ваш рынок, дорогие инвесторы!

Выводы

Подводя итог, следует сказать, что программу Навального нельзя однозначно оценивать как «хорошую» или «плохую». В ней содержится множество разнонаправленных предложений и замечаний. Однако целостная программа национального развития не может угодить всем, чьи-то интересы в любом случае окажутся ущемлены. Иначе не удастся добиться ключевого параметра — комплексности.

Конкретные меры могут работать, усиливая друг друга, а могут не работать вообще. Например, повышая местную заработную плату и продвигая прогрессивное трудовое законодательство, но не вводя ограничения на движение капитала, легко получить очевидную проблему в виде «бегства инвесторов».

Даже очевидную проблему олигархической собственности предлагается решить неким «компенсационным налогом», который по сути копирует знаменитые предложения Путина о «приватизационном налоге». Отнимать украденную собственность, возвращать похищенные прибыли — всё это лишнее. Достаточно небольшого, необременительного налога для безусловных хозяев жизни. Иначе, страшно сказать, в России может пострадать институт частной собственности.

Если у Навального и есть последовательность, то она состоит в целенаправленном упразднении государственной машины, разделении страны на отдельные конкурирующие между собой области, полностью открытые для зарубежного капитала всех сортов.

При всём этом, у программы есть, как минимум, одно безусловное преимущество — попытка её реализации неизбежно приведёт к мощнейшему социальному (и даже регионально-бюрократическому) взрыву, который похоронит «реформаторское» правительство.