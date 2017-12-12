Криптовалюты и революция денег: причины и повороты

У новых электронных денег сотни названий. Это биткоин, дэш, эфириум, риппл и немало иных. Такие деньги делаются все более востребованными в современном мире, мало обращая пока внимание на негодование и даже репрессии государств. Их приверженцам безразлично обвинение в необеспеченности новых денег. Успеху криптовалют все более содействуют финансовые фирмы. Эти алчные игроки закачивают в рынок криптовалют все больше капиталов. Увы, это ничего не объясняет обществу в природе криптовалют. Еще менее ясной делается от этого перспектива глобальной денежной системы. И все же контуры будущего денег возможно увидеть.

Если бы в 2008 году на финансовых и сырьевых торговых площадках не произошло падение, мы ничего не знали бы о криптовалютах. С этих событий стартовал мировой кризис, что не мог не начаться – такова была и остается логика истории. Кризис этот продемонстрировал износ модели всемирного неолиберального капитализма, установившейся по итогам другого – охватившего 1970-е годы — мирового кризиса. Подошла к концу длинная волна развития глобального хозяйства. Однако в 2009 году это, казалось бы, открывало путь конкурирующим с долларом валютам. Радовались сторонники евро. Поднималось в цене золото.

Как же криптовалюты отыскали свое место?

Кризис в 2009-2010 годах не завершился. Зато укрепление евро к американской валюте и повышение цен на желтый металл закончилось. Пузыри здесь стали сдуваться. Одновременно рынки накрыла Вторая волна мирового кризиса. Тогда-то, в 2013-2016 годах криптовалюты пробили себе путь вполне основательно. Стоимость сырьевых товаров тогда опустилась вдвое и даже больше. Во многих государствах случились девальвации валют. Одномоментно власти усилили нажим на социальное государство с целью его дальнейшей коммерциализации. Вместе с этим они увеличили давление на персональные доходы и траты граждан, тех самых «маленьких людей». Шире стали применяться налоги на имущество физических лиц. Оставлять жилье без налога (даже если право на него прописано в конституции) не хотят власти и в России.

Интересным был пример Греции, которая стала, как я не раз говрил, европейской лабораторией либеральных мер. Тут чиновники по указке ЕС повелели населению собирать чеки от всех своих приобретений.

Неустойчивость национальных валют и бюджетные неурядицы стали привычным делом многих стран. Политика жесткой экономии, по мнению либеральных экономистов, должна была исцелить раны. Увы, она увеличивала фискальную нагрузку на работников при помощи косвенных и прямых налогов. Этим она ослабляла массовый спрос. Либералов такие тонкости не волновали. Люди же в итоге утрачивали веру в надежность привычных денег. Критикуя «ничем не обеспеченный доллар», они видели: ни одна государственная валюта на планете не может быть обеспечена ничем материально ценным. Реальные и номинальные доходы рабочего класса понизились во всем мире. И это повысило раздражение от разнообразных банковских комиссий и преград.

Успех был гарантирован криптовалютам. Обстоятельства были на стороне их создателей. Их детища еще не завоевали массы, но это вполне способно случиться, так как негосударственные электронные денежные знаки избавляют людей от ряда неудобств (награждая, правда, риском и другими проблемами).

Нет случайности и в том, что лидером криптовалютной революции сделался биткоин. Он эмитируется не государственным или частным центральным банком, а майнерами (добытчиками). Так называются добровольные старатели компьютерного дела, применяющие мощности своих электронных устройств для математического создания новых денежных единиц и контроля за их эмиссией другими участниками дела. Заранее известен не только годовой объем эмиссии, но и ее общий предел. Эмиссия биткоина конечна. Достигнув предела в 21 млн единиц она завершится. Однако еще до этого в ее эмиссию и использование биткоина, как полагают таинственные основатели дела, будет вовлечены миллионы людей.

Ограничив пределы эмиссии, создатели биткоина превратили его в конечный ресурс, то есть в дефляционную – обреченную дорожать единицу.

Эта мера противоречит правилам денежной политики, согласно которым деньги должны все время эмитироваться и обесцениваться. Это уменьшает склонность населения к сбережению и активизирует инвестирование, а с ним – скорость обращения денег в экономике. Однако создатели биткоина руководствовались иными принципами: они хотели дать дорожающую валюту, эмиссия которой не зависела бы от государства, которое также не имело бы информации о том, откуда человек получает деньги, где и на что тратит. Говоря иначе, была разработана денежная система удобная не банкам и властям, а «маленькому человеку». И этот эксперимент создал условия для успешного старта множества других криптовалют.

За биткоином следуют многие. Но в определенной точке они поворачивают в сторону: предел эмиссии не выгоден; его явно не желают финансовые спекулянты, заводящие все более капиталов в новые электронные денежные знаки. Потому криптовалюты, которые будут еще активно имитироваться, вызывают большой интерес. Они, как это внушают обществу энтузиасты, должны будут вскоре занять прочное место в розничной торговле. И некоторые страны, такие как Япония, разрешают использовать их в расчетах за товары. Другие же уже обожглись на стратегии запретов и угроз. Так китайское руководство поняло, что криптовалюты не запретить. Хотя ранее именно бюрократия Поднебесной провела первую атаку на биткоин, обвалившую его курс.

Решение против криптовалют вырисовывается только одно. Они могут быть признаны товаром, что уже сделали США, но допускать их до сферы товарного обмена – до денежных расчетов никак нельзя.

Монополия государства на деньги возникла вовсе не случайно. В средневековой Европе хождение имела масса денег. Свои монеты чеканили короли, графы и герцоги, епископы, в чьих владениях были рудники, а также города-государства. Монеты имели разный вес и разную долю драгоценных металлов в этом весе. Причем этот показатель не являлся постоянным. Возникало постоянное колебание курсов, в котором было трудно разобраться не только простому человеку, но также лавочнику и купцу. Именно это колебание курсов нам преподносят как одно из достижений криптовалютной революции, якобы дающей каждому выбрать валюту или сделать свою.

Хаос в денежном обращении был завершен с появлением сильного государства. Оно упорядочило рыночные процессы, создав единую денежную систему и общие законы. С этого момента почти во всех странах имеющих национальную валюту совершать покупки и заключать сделки можно лишь с ее помощью. Во внешней торговле царят международные валюты, являющиеся деньгами некоторых влиятельных государств. Только эти валюты изрядно расшатаны кризисом.

Расширение применения криптовалют создает опасность для этой системы. Но в ней созрели и внутренние противоречия: господство доллара в мировой торговле явно теряет обоснованность, поскольку экономика США после 2008 года все никак не может вызвать мировой экономический подъем. Новый глобальный индустриально-торговый лидер Китай также оказался неспособен стать мировым локомотивом. Это наглядно показал обвал на его фондовом рынке более чем 40% в 2015 году и последовавшее сокращение избыточных производств. Зато в Китае отлично оценили, что признание другими странами криптовалют наравне со своими деньгами подрывает стабильность их курса. Потому Пекин не препятствует криптовалютному бизнесу у себя, лишь бы он был направлен вовне экономики.

МВФ также рекомендует правительствам не бояться криптовалют. Если же по его совету допустить криптовалюты к использованию во внутренней торговле, то многие страны обнаружат: их национальные валюты обесцениваются, и надо срочно просить валютные займы у МВФ для поддержания курса, а заодно принять любые диктуемые Фондом условия. Секрет же в том, что современные деньги ничем не обеспечены кроме товаров, которые на них возможно приобрести. Самостоятельной стоимости они не имеют. Это отличает их от денег прежних эпох – серебряных или золотых денег. Потому курс валют легко можно «разбавить» если в зоне их использования добавить в расчет какую-нибудь валюту еще. Естественно ни одно вменяемое правительство не может этого допустить.

У государственных управленцев накопилось немало невысказанных претензий к биткоину и его собратьям. Во-первых, они позволяют не платить налогов. Во-вторых, скрывают доходы и расходы граждан. Они дают возможность оплачивать нелегальный (контрабандный или контрафактный) товар. И это третье. В-четвертых, банки теряют свои комиссии от переводов и платежей. Проблем так много, что все их можно описать одним выражением: криптовалюты являют собой форму мятежа покупателей и потребителей. Бороться с ним выпуском государственных криптовалют вряд ли реально, в силу того, что эти валюты не могут иметь распределенной и прозрачной эмиссии, а, следовательно, не могут вызвать доверие.

ЕС и США уже сделали намеки на возможное появление криптоевро и криптодоллара. В Беларуси и России задумываются над созданием своих крипторублей. Некоторые (как начальство Венесуэлы) делают это из отчаяния, но и из дерзости. Так обесценившийся боливар можно заменить такой валютой, которую еще возможно поддержат своими деньгами международные спекулянты. Пока не ясно удастся ли игра. Московские чиновники-энтузиасты уверены, что готовы дать пользователем больше анонимности в расчетах, а также позволить крипторублю потеснить наличность. Вряд ли этого будет достаточно гражданам, уже опробовавшим новые денежные знаки. Что же касается признания криптовалют товаром, то это интересно более всего финансовым спекулянтам. Создатели и пользователи не видят в этом решении разрешающего кризис денежной системы.

Несколько лет назад либеральные экономисты уверяли, будто государство сможет контролировать все денежные средства граждан в весьма недалеком будущем. Теперь открылся кризис денежной системы и либеральной политики, без которого криптовалюты не смогли бы обрести такую популярность. Однако они имеют целый ряд недостатков. Электронные кошельки легко могут быть потеряны, если хозяева бирж решат забрать выручку в реальных деньгах, будут подвергнуты реальной или мнимой атаке спецслужб. Велики ныне комиссии при переводах в криптовалюте и выводе денег из них. Согласованная атака на криптовалюты и майнеров может вызвать обвал курсов, как это уже было из-за Поднебесной.

Потерять деньги может оказаться еще легче, чем заработать. Рост курсов криптовалют способен смениться обвалом. Здесь работает та же логика финансовых пузырей, что и на рынках ценных бумаг. Но это не отменит проблем современной денежной системы. Она в целом находится в столь же серьезном кризисе, что имелся на Западе в денежной сфере в 1970-е годы, когда была обрушена Бреттон-Вудская система с обеспеченным золотом американским долларом. Ответ отмену размена доллара на золото стал плавающий курс сразу многих валют. Сейчас они продолжают плавать, только в их водах появилась опасная рыба – криптовалюты, и особенно биткоин.

Вызов настолько серьезен, что приверженцы криптовалют уверенно говорят о назревшем отказе от денежной монополии государств. И одну позицию, позицию товара, криптовалюты уже завоевали. Они также стали средством накопления. Есть ли ответ у центральных банков? Для ФРС решение очевидно: криптовалюты это товар, но не более того. Но очевидно: рожденная криптовалютной революцией распределенная эмиссия может быть принята на вооружение сообществом центральных банков. Они создадут новую электронную международную валюту, а она потеснит доллар. Создадут, если преодолеют разногласия. Но для граждан важно, не только создание не обесценивающихся все время денег, но и снижение фискального давления.

Спекулятивные же игры с криптовалютами пока будут продолжаться, и завершатся как всегда — пузырь лопнет.