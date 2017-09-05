Зачем Кадырову Мьянма?

Почему чеченская администрация мобилизовала миллион человек в Грозном?

Два недавних митинга – на несколько сотен и на миллион участников (по утверждению «объективной» полиции Чечни) в Москве и в Грозном соответственно – возбудили такой интерес в российском обществе, что у нас появились очередные 100500 экспертов по вопросам этнического угнетения в Мьянме. Итак: что случилось?

Случились два митинга (и третий в Махачкале, где акция была заявлена, как «антитеррористический митинг») по инициативе администрации Чеченской республики. В российской столице активные сторонники Рамзана Кадырова собрались несанкционировано, а вот в Грозном – санкционировано (ну, не зря же чеченская столица претендует на статус самого «правильного» города в России). Направлены акции были против притеснений по этно-религиозному признаку в Мьянме народности рохинджа, исповедующей ислам суннитского толка. Внимание: ислам суннитского толка. Это важный момент. В Москве протестующие скандировали, в частности, «буддисты – террористы». Это в нашей-то стране, где в трех регионах преобладает население, исповедующее буддизм – Калмыкия, Бурятия и Тува (особенно полюбившаяся Владимиру Путину, как место, где он может позировать штатному фотографу с удочкой и голым торсом).

Почему именно чеченские власти и конкретно Кадыров стали инициаторами акций?

Российские мусульмане Кадырова ненавидят. Если поспрашивать, например, в соседнем Дагестане, то у мусульман-аварцев есть свои причины ненавидеть лидера чеченцев, у лезгин – свои, у табасаранцев – свои. И так далее. Есть и общая причина – это то, что Кадыров пытается сделать чеченцев «главными российскими мусульманами», а себя «главным российским мусульманином». Тут он в определенной степени копирует Путина, который пытается из себя изобразить «главного русского в мире». Путину, чтобы быть «главным русским» нужен некий внешний враг (им стали американцы, «пятая колонна» и немного Украина). Так же и Кадырову нужен некий внешний враг. Борьба с Исламским государством (ИГ, запрещенная в России организация) объединить не может – это однозначно. В том же Дагестане найдется достаточно людей, которые относятся к боевикам ИГ с сочувствием – ведь они, по сути, взялись за защиту суннитского населения Ирака против шиитского коррумпированного правительства. Война в Ираке носит отчетливый конфессиональный характер: арабы-шииты против арабов-суннитов. Большинство российских мусульман исповедуют суннизм. Поэтому – ИГ отпадает.

И тут очень удобно подвернулось обострение с рохинджа в Мьянме. Полагаю, что уважаемые читатели уже столько всего прочитали про это обострение, что мне не стоит повторять. Основной факт состоит в том, что эту народность ООН признает «самой бесправной в мире».

Чеченские гуманитарные организации уже оказывали помощь рохинджа. Представители Кадырова обещали защитить их в случае очередных нападок со стороны властей. И вот теперь Кадыров публично объявил, что собрался ехать туда воевать и даже наносить ядерные удары. Он уже собирался несколько раньше ехать «воевать» на Донбасс, потом в Сирию и Ирак «мочить шайтанов», еще сравнительно недавно собирался устроиться охранником мечети Аль-Акса в Иерусалиме… и продолжал наводить свои порядки в Чечне и писать сообщения в Инстаграмм, которые так обожает разносить по всей Ойкумене государственная российская пропаганда. Ни на Донбассе, ни в Ираке, ни в Сирии я лично его не видел. В Израиле мне лучше не появляться, поэтому про Аль-Аксу ничего сказать не могу («смайлик»).

Что будет дальше?

У Кадырова какая-никакая стратегия в отличие от администрации Путина есть. Вот теперь он пытается стать «главным мусульманином России». И я должен сказать, он имеет серьезные шансы на это. Пока в стране отсутствует сколь-нибудь серьезная государственная идеология, шансы у него, правда, есть. Ведь стала же Наталья Поклонская «главным защитником Николая Второго». Она вполне успешно навязывает свою повестку по важным для неё вопросам. Потому что она не против власти. Потому что она свою повестку хоть и навязывает, но так, что это должно служить «для укрепления стабильности».

По сему – во имя стабильности российской умме (мусульманской общине страны) будет навязываться актуальность проблем в далекой Мьянме, а не под собственным боком.