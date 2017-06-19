Президент за президентом

Периодически повторяющиеся случаи резни в бразильских тюрьмах с десятками жертв уже давно никого не впечатляют. Везде в Латинской Америке кровавые нарковойны в порядке вещей.

Этого нельзя сказать о двух последних авиакатастрофах, которые до сих пор вызывают споры о том, действительно ли это были несчастные случаи.

По совпадению, речь идет о гибели двух самых опасных противников бывшего президента Дилмы Русеф: первый мог помешать ей выиграть второй мандат, а второй сумел лишить поста.

Оба погибли при аварии двух маленьких самолетов, которые курсировали между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Сан-Паулу – рекордсмен мира по частным самолетам и вертолетам. Соответственно, безопасность полетов там на самом высоком уровне.

13 августа 2014 г. самолет «Сессна» 560XL вылетел из Рио и разбился в городе Сантуш. Погибли 10 пассажиров и экипаж, в том числе и кандидат в президенты от Социалистической партии Бразилии Эдуарду Кампуш вместе с супругой и сыном. Таким образом, финал предвыборной кампании был предрешен в пользу действующего президента Дилмы Русеф: выдвинутая на место Кампуша неуравновешенная крайне левая защитница окружающей среды Марина Силва (бывший функционер Бразильской коммунистической революционной партии) не смогла составить серьезную конкуренцию Дилме; правый кандидат от Социал-демократической партии Бразилии Аэзиу Невиш не имел шансов завоевать очень большую поддержку народа – люди уже привыкли к социальным пособиям и привилегиям, которые были введены во время двух президентских мандатов Лулы да Силвы и первого мандата Дилмы Русеф. Так она стала президентом и продолжила левоцентристскую линию Партии труда (ПТ).

Через два года после победы на выборах ей все-таки пришлось покинуть президентский пост.

Началось огромное даже по бразильским масштабам дело о коррупции, связанное с самыми крупными компаниями в Бразилии: нефтяной «Петробраз» и строительной «Одебрехт». Оно прервало политическую карьеру Дилмы, председателя сената Эдуарду Куньи и еще десятка (если даже не сотни) бразильских политиков, магистратов, бизнесменов, журналистов.

Ключевую роль в расследовании и процессе играл судья Теори Завадский. Он смело обличал коррупцию в двух крупнейших бразильских фирмах. Он изобличил трех президентов: да Силву, Русеф и Мишеля Темера. Двум из них грозит тюрьма. Из-за него покинул свой пост и бывший председатель сената Эдуарду Кунья. 68-летний судья был очень уважаем в Конгрессе среди политиков.

Корреспондент в Бразилии испанской газеты АБС Вероника Гойсуэта считает, что этот судья «готов был подлить масла в огонь и без того напряженной бразильской политической жизни».

На днях он должен был представить перед Конгрессом новое заключение 77 экспертов по делу «Одебрехт». Оно спровоцировало отставки и аресты министров, политиков, администраторов.

20 января 2017г. он погиб в авиакатастрофе 7-местного двухмоторного «Кинг Эйр» С-90. Еще трое пассажиров погибли вместе с ним. Среди них и хозяин самолета и владелец дорогой сети гостиниц «Эмилиану» Карлуш Алберту Филгейраш.

Самолет летел из аэропорта Кампу ди Марти в пределах Сан-Паулу в сторону исторического города Парати рядом с Рио-де-Жанейро. Упал в море, в 2 км от старой столицы Бразилии.

По конституции президент Мишель Темер и председатель Верховного Суда Кармен Лусия Роша должны определить двух новых судей. Детектив федеральной полиции Марселу Адриану Ансельму, на котором лежит ключевая ответственность за дело «Одебрехта», требует расследования катастрофы «в свете подтверждения в процессе расследования привилегий для «Одебрехта» и сотрудничества с властями».

Теори Завадский аннулировал решение Генеральной государственной адвокатуры, которая в мае 2016 г. попыталась оправдать Русеф, и внес вопрос в бразильский Сенат. Таким образом он предотвратил последнюю попытку помешать ее импичменту: нашел противоречие между решением адвокатов и конституцией. Тогда против него восстало большинство бразильских политиков и юристов.

В прошлом сентябре Дилма Русеф подала жалобу в Федеральный Верховный Суд с требованием аннулировать решение об ее отстранении от должности. Теори Завадский в удовлетворении жалобы отказал, признав представленные аргументы несостоятельными. Сейчас она снова обратилась в этот суд, и теперь у нее больше шансов добиться успеха.

Возвращение Дилмы Русеф в политику происходит на фоне требований об отставке Мишела Темера (её преемника на посту) по схожим обвинениям.

Газета португальских коммунистов «Аванти» называет его «президентом-путчистом, обвиняемым в коррупции» и призывает к досрочным президентским выборам. Корреспондент «Аванти» рассказывает о митинге на всемирно известном пляже Копакабана, где во время выступлений бразильских музыкантов Каэтану Велозу, Милтона Насименту, Марии Гаду, Моно Браун люди потребовали отставки Темера. Организаторами митинга стали левые движения «Бразилиа популар» («Народная Бразилия»), «Пову сем меду» («Народ без страха»). Ораторы напомнили борьбу бразильского народа против военной диктатуры во второй половине ХХ века и призвали людей подняться.

Депутаты оппозиционной партии «Реди» направили спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Основанием является информация, поступившая в Федеральный Верховный Суд от владельцев компании IBSSA – братьев Жоэсли и Уэсли Батиста, о том что Мишел Темер просил их подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. Деньги должны были быть выданы «за его молчание». В столице Бразилиа и в других городах начались митинги с требованием отставки президента. Социалистическая народная партия заявила о выходе из коалиции. За ней последовали и другие: Социал-демократическая партия Бразилии, Социалистическая партия Бразилии. В отставку ушли два министра: культуры Роберту Фрейри и по делам городов Бруну Араужу.

Через социальные сети активисты гражданского общества, которые также выражали протест политике президента и экономическим реформам, начали организовывать народное движение за его отставку. Демонстранты надевают футболки с портретом или именем Лулы – бывшего президента Луиса Инасиу да Сильва. А девушки на пляже Копакабана показывали голую грудь с надписью «Темер Фора!» («Темер вон!»). Ассоциация адвокатов Бразилии решила «содействовать процессу импичмента». Ее руководитель Флавиу Лансьери выразил надежду, что «кризис вскоре будет преодолен». В знак протеста демонстранты разграбили и подожгли министерство сельского хозяйства.

Потом настала очередь министерств планирования и культуры. Мишел Темер был вынужден ввести войска в столицу для борьбы с протестующими и для охраны правительственных зданий. Министр обороны Рауль Жунгман оправдал это действие так:

«Эта манифестация началась как мирная, но переросла в насилие, вандализм, агрессию против государственного имущества и создала угрозу для людей. Президент распорядился как можно скорее ввести войска, для того чтобы сохранить здания министерств».

Эдсон Дачин – судья Верховного Суда, ведущий дело о коррупции в государственной нефтегазовой компании «Петробраз», выдал разрешение федеральной полиции на допрос Темера. Процедура выполнена в рамках расследования совершения преступлений, связанных с коррупцией, препятствованием правосудию и заговором. Президент пока все отрицает.

Нельзя, однако, не отметить, что с тех пор, как Мишел Темер сел в кресло президента, экономика Бразилии выросла. Она показала рост в 1% за первые 3 месяца 2017 г. Так длиннейшей рецессии в истории страны был положен конец. Однако тенденция пока неустойчивая. В случае его падения она может измениться. До сих пор 14 миллионов взрослых бразильцев – безработные. Его экономические реформы до сих пор встречают сопротивление. Особенно меры по оздоровлению фискальной дисциплины. С его уходом страна вступит в новый кризис.