Европейские левые против Трампа

Бомбардировка американцами сирийского военного аэродрома, кажется, не слишком удивила представителей радикальных левых в Европе. Антиамериканизм был и остаётся важной частью их политической культуры.

Собственно, никаких иллюзий в отношении Дональда Трампа западноевропейские антикапиталистические левые силы и не питали. Как убеждали меня ещё в феврале в штаб-квартире Португальской коммунистической партии (ПКП),

«избрание Дональда Трампа президентом США углубит реакционную и агрессивную внешнюю политику США».

Один из лидеров радикального течения «Подемос» профессор Хайме Пастор в Мадриде отмечал, что «исходя из политического анализа Маркса, мы должны быть готовы к тому, что внутренняя консервативно-популистская политика Трампа рано или поздно повлечёт за собой реакционные проявления в международной жизни». Схожую точку зрения слышал я и от координатора португальского Левого блока Катарины Мартенс, убеждённой, что «уже сама риторика Трампа в отношении Сирии, Ирана или Северной Кореи является много более воинственной, чем умиротворительный дискурс Обамы». Нам, левым, делала вывод португальский левосоциалистический политик, нужно готовиться к худшему.

Взрыв «матери всех бомб» в Афганистане, ядерная демонстрация силы в отношении КНДР, жёсткие заявления представителей трамповской администрации в отношении Ирана и Кубы, открыто и фронтально произраильская линия нынешней американской дипломатии не оставляют никаких сомнений: правая внешняя политика в исполнении Белого дома начала реализовываться. Ну и «томагавки», посланные для «наказания» сирийского режима в начале апреля, стали лишь красочной иллюстрацией данного внешнеполитического поворота. Как верно заметили участники созванной недавно по инициативе Партии европейских левых Средиземноморской конференции левых сил, «с избранием Дональда Трампа президентом США мы вошли в новую эру», представляющую собой угрозу американского военного усиления и интенсификацию уже существующих в мире конфликтов.

Следует отметить, что почти дружное осуждение европейскими коммунистами и радикальными социалистами действий Вашингтона не означает тотальной поддержки ими сирийского режима.

Лишь часть компартий (в основном занимающих наиболее радикальную нишу) сегодня выражают солидарность с внутренней политикой Дамаска. Однако эта констатация не означает, что антикапиталистические левые не понимают, какую потенциальную и уже реальную угрозу представляет для дела мира политика не совсем адекватного хозяина Белого дома.

Очевидно, что наибольший антиамериканизм демонстрируют сегодня традиционные компартии. Как отмечается, в частности, в заявлении Центрального комитета Коммунистической партии Греции, «народы знают, что США и их союзники, которые создали преступные организации типа «Аль-Каиды» и «Исламского государства», выдвигают и используют предлоги для оправдания своих интервенций и империалистических войн в Сирии, Ираке, в обширном регионе от Ближнего Востока до Северной Африки». С точки зрения португальских коммунистов, «атака на Сирию подтверждает, что целью Соединённых Штатов является не нанести удар по терроризму, а навязать их гегемонию на Среднем Востоке и в мире».

Более «мягко» настроенные коммунистические партии также осуждают действия трамповской администрации. Так, в заявлении Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) отмечается, что «атака рассматривается как односторонний акт военной агрессии против суверенного государства-члена ООН и нарушение норм международного права, который угрожает миру и безопасности в регионе». КПЧМ призывает Соединённые Штаты немедленно прекратить военную агрессию и проявить сдержанность, вернувшись к поиску общих международных решений под эгидой Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, в заявлении международного отдела Французской коммунистической партии подчёркивается, что объективно военный удар американцев лишь усилит и антидемократический режим Асада, и джихадистские группировки, поскольку и одна, и вторая сторона умело эксплуатируют в своих интересах подобные акты внешней агрессии, приводящие к разрушительным последствиям для затронутых войнами государств. И наоборот, сожалеют французские коммунисты, подобные действия лишь отдаляют переход Сирии к настоящей демократии.

Следует сказать, что не только партии коммунистической традиции подняли голос против действий трамповской администрации.

Испанская партия «Подемос» выступила с достаточно принципиальным антиамериканским заявлением, уточнив при этом, что оказываемая Вашингтону солидарность со стороны стран Европейского Союза и, в частности, Испании, свидетельствует об отсутствии воли к суверенитету у нынешних лидеров «объединённой Европы». Так же считает и депутат Европейского парламента, лидер движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, который сегодня, судя по опросам, имеет самый высокий электоральный рейтинг среди всех левых кандидатов на пост президента Франции. Отмечая, что подобные действия Вашингтона способны лишь усилить общую напряжённость на Ближнем Востоке, Ж.-Л. Меланшон одновременно подмечает, что «Франсуа Олланд и Ангела Меркель несут полную ответственность за предоставление Дональду Трампу односторонних полномочий на нанесение удара по тому, кому хочет Америка и когда она этого хочет».

Разумеется, европейские левосоциалистические партии ни в коем случае не готовы солидаризироваться с политикой официального Дамаска, и во всяком случае они твёрдо выступают за международное расследование применения в Сирии химического оружия – с тем, чтобы найти и наказать виновных. Однако, как отмечает руководитель международного отдела Социалистической партии (Нидерландов) Харри Ван Боммель, «вновь мы являемся свидетелями безнаказанных действий Соединённых Штатов в их интересах». Его товарищ по голландской соцпартии депутат парламента Садет Карабулат, в свою очередь, уточняет, что «грядущая милитаризация конфликта в Сирии, куда вовлечены США, Россия и другие великие державы, это последнее, что нужно людям».

И ещё немаловажно добавить следующий момент: во многих заявлениях коммунистических, радикально-социалистических, левопопулистских и крайне левых партий после американской акции 6 апреля (или в связи с посылкой военно-морской армады в Восточную Азию), со всей ясностью и принципиальностью отмечается, что прогрессивные левые силы должны быть готовы к солидарным международным антивоенным действиям.

Как говорится, например, в недавнем заявлении ПКП, «для прогрессивных сил во всём мире во всю ширь встает вопрос об организации широкой глобальной борьбы за мир и против империалистического вмешательства и агрессии, которые повсюду несёт империализм Соединённых Штатов».

У европейских антикапиталистических сил есть достаточно длительный, растянувшийся на многие десятилетия опыт такой борьбы. Очевидно, что в этом они могут рассчитывать на поддержку со стороны радикальной части социал-демократии (и здесь уместно напомнить, что лидер британских лейбористов Джереми Корбин, безусловно осудив факт применения в Сирии оружия массового уничтожения, одновременно подверг критике одностороннюю акцию Вашингтона) и левоэкологических кругов. Дональд Трамп давно является врагом для американских левых. Сейчас, похоже, он стал таковым и для разных сегментов радикальных левых Старого Света.