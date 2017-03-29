Обсерватории — быть!

Вынося обвинительный приговор преступлениям капитализма в России, не надо забывать, что либерально-рыночные реформы нанесли и до сих пор наносят огромный вред отечественной науке, как фундаментальной, так и прикладной. Среди самых свежих примеров, подтверждающих это, ситуация, сложившаяся вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН «Пулково»). Ради прибылей строительных магнатов под угрозу поставлено будущее уникального научного объекта.

В конце декабря прошлого года стало известно о подписании директором Пулковской обсерватории Назаром Ихсановым согласования на застройку трёхкилометровой защитной зоны вокруг обсерватории объектами коммерческой недвижимости, что ставит под вопрос существование Пулковской обсерватории в её нынешнем виде.

Астроклимат как совокупность атмосферных условий, влияющих на качество астрономических наблюдений, является важнейшим условием для нормального функционирования любой обсерватории. Негативное влияние засветки, вибрации, «антропогенного» тепла, сжигание топлива, пыль и грязь, не говоря уже о взвеси, которая появляется в атмосфере при многомесячном строительстве, ставят под вопрос чистоту наблюдений.

Во избежание подобных последствий 11 марта 1945 года Совет народных комиссаров СССР издал распоряжение, согласно которому вокруг территории Пулковской обсерватории выделяется трёхкилометровая защитная зона, в ней запрещено промышленное и крупное жилищное строительство. Это распоряжение действует и поныне.

Для контроля за соблюдением данной нормы в декабре 2015 года в Пулковской обсерватории была создана группа по оценке качества астроклимата, а все согласования на застройку было решено проводить с ведома ученого совета обсерватории. Обе эти структуры о подписанном согласовании узнали постфактум. В случае если наблюдения Пулковской обсерватории окажутся под угрозой, Военно-космические силы РФ и Роскосмос станут заложниками данных зарубежной астрометрии, а это прямая угроза суверенитету и национальной безопасности нашей страны. Средств на перенос обсерватории из Пулково нет, и вряд ли они появятся.

К тому же при переносе оборвется вся статистика наблюдений, и на новом месте придется начинать сначала, потеряв предыдущие полтора века работы. Некоторые объекты появляются раз в 100 лет и реже. И ловить их надо на одном и том же телескопе из одного и того же места на протяжении сотен лет. Поэтому нельзя ради прибылей девелоперов фактически закрыть лучшую в РФ и в Европе, одну из лучших в мире астрометрическую обсерваторию. Тем более, что в настоящее время в России нет производства, способного изготовить линзу более 500 мм. У государства нет средств на новую обсерваторию, на перемещение туда телескопов, на жилье астрономам.

Второй такой обсерватории высокоточной астрометрии, как Пулковская, в России нет.

Эта самая северная действующая обсерватория в мире и единственная обсерватория высокоточной астрометрии в РФ ведёт наблюдения по количеству на уровне лучших обсерваторий мира и по точности, не сильно уступающей космическому телескопу. Расположенный в ГАО РАН «Пулково» 26-дюймовый рефрактор является единственным прибором такого рода в нашей стране, обеспечивая непрерывный ряд наблюдений, а чем длиннее непрерывный ряд наблюдений из одного и того же места на одном и том же инструменте, тем расчёты астрономов точнее. По данным, приведенным на Всероссийской астрометрической конференции «Пулково-2015», «средние значения и среднеквадратичные ошибки наблюдений в Пулкове, ставшие доступными недавно, меньше, чем для наблюдений, полученных в обсерватории Flagstaff, несмотря на то, что условия наблюдений в последней обсерватории значительно лучше».

Сотрудники обсерватории, выступающие за сохранение её как структуры, ведущей наблюдения, провели серию одиночных пикетов на месте строительства, митинг на Марсовом поле, в резолюции которого отмечается, что «Пулковская обсерватория, исследования которой… имеют огромное значение как в масштабах страны, так и в мировой астрономической науке, может прекратить своё существование из-за сомнительных бизнес-проектов. Главная астрономическая обсерватория, героически восстановленная после Великой Отечественной войны, может рухнуть сегодня под натиском нечистоплотных инвесторов и недобросовестных администраторов». Астрономы, в частности, требуют «немедленной остановки строительства первой очереди жилого комплекса «Планетоград», немедленной заморозки всех текущих строительных проектов на территории защитно-парковой зоны обсерватории». Их справедливые требования разделяют коммунисты. По сообщениям печати, против застройки охранной зоны выступает руководство Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в ходе публичных мероприятий астрономов поддержали научная общественность, градозащитники.

Кампания публичной критики застройки трёхкилометровой защитной зоны, публичные протесты возымели действие. Под давлением руководства ФАНО директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов был вынужден признать, что согласование на строительство ЖК «Планетоград», которое он ранее выдал застройщику, «не имеет достаточной юридической силы». Основания для подобного заявления очевидны. Это и отсутствие действующих нормативных актов, определяющих процедуру согласования заявлений на строительство в 3-километровой защитной зоне ГАО РАН «Пулково», и письмо заместителя руководителя ФАНО Александра Степанова в администрацию Петербурга, в котором говорится о временном моратории на выдачу согласований на строительство в защитной зоне ГАО РАН «Пулково», и решение администрации президента РФ о создании рабочей группы для рассмотрения развития территорий в трехкилометровой защитной зоне ГАО РАН «Пулково». Всё это пока ещё не означает, что согласование будет аннулировано, а стройка прекращена. Борьба продолжается, но первые успехи уже налицо.

История со строительством вокруг Пулковской обсерватории лишний раз показывает, что в условиях периферийного российского капитализма власть и деньги имущим не нужны научное знание, образование, подготовка новых научных кадров, что для них главное — извлечение сверхприбылей, пусть и в ущерб интересам большинства граждан нашей страны, в ущерб её национальным интересам и престижу.

И лишь массовые протесты могут заставить власть отступить.

Все мы убеждены: Пулковской обсерватории — быть!