Утиные истории

«Ничто не предвещало»… Так всегда говорят.

На самом деле социологические замеры демонстрировали критически высокий уровень недовольства в обществе уже осенью прошлого года. Недовольство, однако, было пассивным и аполитичным. Власть имела шанс обеспечить подконтрольный и управляемый процесс политизации через выборы в Госдуму. Этим шансом она не воспользовалась. Наоборот, организовали всё таким образом, что парламент получился однородно-казенным, а официальная оппозиция полностью утратила остатки притягательности. Хотя, как показывает история, такой состав Думы в перспективе ничего не гарантирует — набрав целую палату депутатов, лишенных политического лица и политического прошлого, кремлевская администрация может и тут нарваться на неприятные сюрпризы. Но это — в будущем.

А пока мы видим, как антикоррупционная инициатива Алексея Навального, несколько недель развлекавшего публику кляузными видео про виллы и виноградники премьер-министра, внезапно обрела самостоятельную жизнь, превратившись в серьезный политический вызов для власти. То, что началось с шутк про построенный Дмитрием Медведевым домик для уточки, может завершиться падением кабинета министров. Тысячи людей, вышедшие на улицы 26 марта, продемонстрировали, что общественная ситуация резко меняется.

Неприятных новостей для власти сразу несколько. Начнем, конечно, с Москвы. Дело даже не в численности протестующих, а в их составе. Как показал оппозиционный марш, посвященный годовщине гибели Бориса Немцова, в столице всегда найдется полтора десятка тысяч людей, готовых ходить на шествия и митинги либералов. Но на сей раз народ на Тверской улице был совершенно иной. Вместо обычных «людей с прекрасными лицами», появилась толпа молодежи, которая вчера ещё не проявляла ни малейшего интереса к политике. События в Донецке и Луганске 3 года назад показали, что массовая политизация может происходить очень быстро. Сейчас мы видим ту же динамику.

Между тем протесты развернулись не только в столице. И это особенно важно. После 2005 года, когда одновременные выступления пенсионеров заставили правительство отступить и пересмотреть программу монетизации льгот, власти старались не допускать событий, которые ведут к синхронизации протестных акций. В 2011-12 годах столичные либералы призывами к честным выборам смогли не надолго вызвать политическое оживление в регионах, но оно быстро сошло на нет. На сей раз митинги и шествия не только развернулись по всей России, но и благодаря разнице часовых поясов начались в регионах раньше, чем в Москве, а главное были во многих городах беспрецедентно массовыми.

В отличие от 2011 года это движение в провинции вряд ли угаснет так же быстро, как в прошлый раз. Одно дело абстрактный лозунг «честных выборов» в условиях, когда и выбирать-то не из кого, другое дело — тема коррупции, за которой открывается целый спектр лозунгов социального характера.

Надо отдать должное Алексею Навальному или тем, кто за ним стоит: премьер-министр Дмитрий Медведев — очень удачный объект атаки. Его мало кто любит, зато очень многие ненавидят. Публика может по-разному относиться к Путину, но правительство крайне непопулярно даже среди тех, кто обожает президента. Оно вызывает в равной степени раздражение московских студентов и провинциальных чиновников. Оно несет непосредственную ответственность за управление экономикой.

Все прекрасно понимают, что отставка Дмитрия Медведева повлечет за собой как минимум переформатирование правительства. Нет оснований ожидать, что новый кабинет министров будет хоть сколько-нибудь лучше, но нынешний его состав должен ответить за провальное управление на протяжении пяти последних лет. Домик для уточки, вилла в Тоскане и неизвестно кому принадлежащие виноградники, всё это скорее смешно. Но требование отставки правительства, неминуемо порождаемое логикой нынешних протестов, безусловно будет поддержано огромным большинством населения. Да и многими внутри самой власти. А потому борьба будет нарастать.

Тема борьбы с коррупцией для либералов — единственная, которая дает им возможность получить массовую поддержку. Данный лозунг может быть подхвачен и левыми, и просто аполитичными обывателями, даже частью низового чиновничества. А когда выяснится, что происходящее — всерьез, то и думские депутаты обернутся злыми критиками премьер-министра.

Требование отставки правительства привлекательно тем, что не предполагает непосредственного нападения лично на президента Путина. В конце концов, он же теоретически может присоединиться к народу в этом антикоррупционном восстании. Или у нас президент за коррупцию?

Политическая «вилка», в которую попадает Путин при подобных обстоятельствах, в самом деле оставляет его перед лицом крайне неблагоприятного выбора. Либо прикрыть премьера и его окружение, жертвуя уже собственной репутацией и поддержкой в преддверии предстоящих президентских выборов, или пойти на уступки массовым протестам, пожертвовав премьером, но тем самым и положив конец той самой «стабильности», о которой так печется не только он сам, но и его сторонники из числа благонамеренных консерваторов. Причем репутационные издержки в данном случае могут обернуться очень серьезными политическими проблемами. Высокий рейтинг первого лица в основном инерционный. Это наследие прошлых десятилетий, а не результат его текущей деятельности. Кроме того рейтинг обеспечивается не столько одобрением власти, сколько отсутствием альтернатив, когда вообще нет других деятелей, с которыми можно президента сравнивать, а люди вообще не знают и не помнят других «политических» имен, кроме Путина. В такой ситуации падение популярности, раз начавшись, может стать обвальным.

В общем, несмотря на то, что призыв бороться с коррупцией в интерпретации либералов и Навального совершенно осознанно уводит общество от понимания наших системных проблем и противоречий, возобновление массовых протестов — как жанра — новость в целом хорошая. Если люди приходят к выводу о возможности личного участия в общественной жизни, это многое меняет. Сегодня одни выйдут против коррупции, завтра другие — против ЕГЭ, против социальной политики правительства, в защиту образования, за национализацию нефтяных компаний, энергетики, транспорта и банков. Либералам такое вряд ли понравится, но это и есть демократия, господа. Та самая демократия, от которой нас (и вас, дорогие либералы) трогательно оберегает действующая власть.

Всё лучше, чем гробовое молчание. Общество должно проснуться. И если его даже разбудят таким, довольно нелепым способом, как делает Навальный, это, скорее, к лучшему.