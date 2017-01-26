Леволиберал в стране невыученных уроков

«Люди, которых вы видите, не актеры.

Большинство из них даже не люди».

«Футурама»

Антитрамповские митинги странных людей в розовых шапках стали очередным поводом задуматься о глубоком кризисе той части левого движения, которую принято называть леволиберальной. Нет, это не значит, что прежде эти люди вели себя менее неадекватно, несли меньше чуши или меньше раздражали. Что отличает сегодняшнюю истерию от всех прежних, так это массовость – десятки тысяч людей повалили на улицы, послушно повторяя, как мантры, леволиберальный бред своих вождей, которые каждой новой октавой крика обнажают все более ужасающую пустоту идей, на защиту которых они якобы вышли.

Либеральные левачки, или, как их назвал бы Александр Тарасов, «левенькие», кажется, давно утратили связь с реальностью. Они существуют и отжигают в неком собственном обществе спектакля, категорически отказываясь признать, что кроме тех ценностей, которые так милы их сердцу, есть другие, более приземленные, с гораздо большим количеством приверженцев.

Набор тем, которые готов обсуждать такой «левенький», не очень богат. Чаще всего это ЛГБТ, феминизм, смертная казнь и легализация легких наркотиков. Чуть реже всплывает тема ГМО, атомной энергетики, экспериментов над животными и прочего.

При этом все перечисленное понимается весьма своеобразно. Например, в России, стране, где едва ли не абсолютное большинство населения терпеть не может гомосексуалистов и, судя по опросам, готово вообще отказать им в гражданских правах, наши «левенькие» друзья в первую очередь поднимают на знамена именно вопрос о правах сексуальных меньшинств. Естественно, с такими лозунгами они автоматом лишают себя шансов хоть на какие-то политические успехи, но их это, похоже, совершенно не интересует.

Дело ведь не в реальной борьбе за счастье трудового народа, а в игре, которая дает возможность почувствовать себя представителем прогрессивного человечества в мире необразованного «быдла». В каком-то смысле «левенький» заинтересован в сохранении сложившегося порядка вещей, так как именно это позволяет ему исполнять столь приятную роль. Если «быдла» станет меньше или оно, не дай бог, исчезнет вовсе, то левенький просто останется не у дел, так как ни для какой серьезной работы он не годится.

На этой ниве бред расцветает особенно густо. Вы никогда не слышали о квир-коммунизме? Вам повезло. Вы, читатель, по своей наивности, наверное, думали, что коммунизм – это уничтожение частной собственности, каждому по потребности и все такое? У леволиберального гражданина на этот счет иное мнение:

«Мы сознаем, что наша цель – не коммунизм, наша цель – квир-коммунизм. Мы понимаем квир не только как размывание стандартов пола, гендера и сексуальности, но в целом – как вызов традиционным политикам идентичности в их эссенциалистском изводе, – как отрицание гендерных, этнических, расовых, национальных границ. Квир и коммунизм – обоюдно-зависимые и неизбежные понятия, – имена процесса, преодолевающего отчуждение».

Да, представители ЛГБТ-сообщества должны обладать такими же правами, как и все остальные люди. Однако человек, ратующий за это, должен не просто постоянно разражаться ритуальными разговорами о равноправии, но и предлагать инструменты для его достижения. Расчет на то, что люди просто в один прекрасный день передумают и станут милыми и толерантными выдает в человеке идеалистически толкующего историю и просто болтуна.

Примерно столь же безумны леволибералы, встающие, как им кажется, под знамена феминизма, смысл и цели которого они интерпретируют столь вольно и своеобразно, что прогрессивное и нужное движение в конце концов предстает перед непосвященным человеком в обличье некоего агрессивного мутанта, который бесится по поводу и без, требует непонятно чего, а свобода для него – это «свобода каприза».

Самозваные «борцы» за права женщин редко ратуют за повышение социальных пособий для матерей-одиночек, доступное детское питание, увеличение числа яслей, детских садов и школ.

Нет, нельзя сказать, что этих тем нет вообще, но они звучат словно далекое эхо, неясное и неуловимое. С гораздо большей страстью наш «левенький» предпочитает рассуждать, скажем, о сексистской рубашке астронома Мэтта Тейлора с полуголыми женщинами. Никогда, никем и нигде не избранный говорить от имени всех женщин активист источает яд и серу по адресу негодяя, якобы оскорбившего своим туалетом весь слабый пол. Кстати, любопытно, что феминистки из Африки и арабских стран, которые, в отличие от своих западных товарок, заняты реальной борьбой за права женщин, раскритиковали травлю ученого, заявив, что такие претензии недостойны защитниц женщин.

Еще можно долго и упорно возмущаться так называемой объективацией. Например, в компьютерных играх. Особенно на этой ниве преуспела некая Анита Саркисян, но и у нас есть продолжатели ее дела. Суть этой великой борьбы за освобождение женщин заключается (вы только не смейтесь) в том, чтобы женские персонажи не были одеты чересчур откровенно. В играх! Кому-то это может показаться странным – не смыкаются ли здесь две, казалось бы, враждебные друг другу идеологии: традиционализм, предписывающий женщине одеваться в пуританском стиле, и псевдофеминизм, по сути ратующий за те же самые запреты, но отличающийся лишь лицемерной риторикой о «защите женщин от объективации».

Естественно, тут же дала о себе знать и теория заговора, в частности заговора злобных производителей компьютерных игр, которые СКРЫВАЮТ от глаз женской аудитории филейные части мужских персонажей компьютерных игр. Вам кажется, это безумие? Думаете, будто никому, кроме самих активистов, которые жаждут прославиться, создавая дутый скандал, это пользы не принесет? Продолжайте думать. Леволиберального гражданина ваши мысли интересуют мало. Он занят самолюбованием и рисовкой, причем чаще всего в виртуальном мире, мире социальных сетей, постов, лайков, онлайн-петиций и прочего.

Леволиберал так или иначе обозначает себя как приверженца социалистической либо социал-демократической доктрины. Оная в первую очередь предполагает борьбу за права рабочего люда. Что же нам здесь может предложить «левенький»? Думаете, хотя бы здесь нас ждет что-то хорошее? А вот и нет: скорее всего, такой тип выступает за снятие ограничений на въезд в страну дешевой рабочей силы. Это ничего, что реализация такой политики ведет в первую очередь к разорению местного рабочего класса, во вторую играет на руку капиталисту, который теперь может платить еще меньшую зарплату своим работникам, в третью ухудшает экономику, снижая совокупный спрос, а в четвертую способствует росту популярности правых партий, которые делают борьбу с мигрантами краеугольным камнем своей кампании. «Левенького» все это мало интересует.

Когда вы, дорогой пролетарий, будете бродить в поисках утраченной работы по биржам труда и соглашаться на нищенскую зарплату, он продолжит сидеть в гламурных кафетериях и разглагольствовать о Жижеке, «деконструкциях обратного эссенциализма», трансфеминизме, квир-коммунизме и прочем.

А на вас ему наплевать.