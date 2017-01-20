Мариу Соариш – вождь или палач Революции красных гвоздик?

7 января 2017 года в центральной лиссабонской больнице Красного Креста на 93-м году жизни скончался Мариу Соариш – самый известный и успешный португальский политик, после Революции красных гвоздик 25 апреля 1974 г. Он без перерыва руководил основанной им в 1973 г. Социалистической партией (СП) – самой большой и авторитетной левой партией в стране. Его вклад в демократизацию и европеизацию Португалии не поддается сравнению. Как пишет лиссабонский корреспондент мадридской газеты «АБС» Франсиско Чакон, «фигура Мариу Соариша – ключевая в истории современной, демократической Португалии. Соариш основал Социалистическую партию в эти трудные времена и никогда не отказывался протянуть руку ни консерваторам, ни историческому лидеру коммунистов Алвару Куньялу. Для дона Мариу государство всегда было на первом месте, в основе его деятельности был поиск консенсуса, в котором так нуждалась тогда Португалия».

Мариу Соариш еще в ранней молодости занимался политикой. Он был последовательным противником фашистской диктатуры Антониу Салазара и его наследника Марселу Каэтану. Из-за оппозиционной деятельности провел 3 года в заключении в португальской колонии Кабо-Верде, а потом дождался Революции красных гвоздик в изгнании во Франции. Вернулся 1 сентября 1974 г. в Лиссабон и сразу был назначен министром иностранных дел. Потом три раза был премьер-министром, два раза президентом республики. Мариу Соариш оказался единственным «долгожителем» на политическом небосклоне, среди ключевых фигур Апрельской революции. Остальные (в основном военные революционеры) быстро вышли из политики и были забыты.

Он установил прагматический диалог с португальскими центристами и консерваторами ради мирного перехода от диктатуры к демократии и от изоляционизма к евро-интеграции страны.

До 1951 г. Мариу Соариш был членом и активистом Португальской Коммунистической Партии (ПКП). В эти годы Алвару Куньял был его наставником. Вышел из нее он очень разочарованным тоталитарными порядками в международном коммунистическом движении и внутри партии. С тех пор проявлял свои антисоветские взгляды, которые давали повод исследователям из стран социалистического содружества считать его еще и русофобом (хотя таким он никогда не был). Правда, он последовательно и категорически выступал против вмешательства Кремля во внутренние дела западноевропейских стран, где существовали самые изощренные классовые противоречия, обуславливающие нарастание влияния и численности левых партий.

Надо однако уточнить, что Мариу Соариш относился с уважением и пониманием к действиям руководства ПКП, как в прошлом, когда ее возглавлял ее исторический лидер Алвару Куньял, так и в последние годы, когда партией руководит Жерониму де Суза. Когда Алвару Куньял скончался, Мариу Соариш сказал так:

«Коммунистическая партия – это был он»2.

Он осознавал, что эта партия пользуется стабильной поддержкой определенной части общества и, что самое важное, интеллигенции. Его понимание, что в результате социально-экономической отсталости дореволюционной Португалии руководство ПКП не имело ни поводов, ни причин менять свою жесткую просоветскую ориентацию, привело к единению левых португальских политических сил в самые трудные моменты современной истории страны. Мариу Соариш незримо присутствует в настольной для португальских коммунистов книге Алвару Куньяла «Партия за стеклянными стенами» одновременно в качестве оппонента и товарища по борьбе. В официальном некрологе ПКП написано:

«Мариу Соариш, основатель Социалистической партии, был ее Генеральным Секретарем, значимой личностью в национальной политической жизни, участвовал в борьбе против фашистской диктатуры, поддерживал политических заключенных, после 25-го апреля был премьер-министром, президентом, членом Государственного Совета. Отмечая его антифашистское прошлое, ПКП подчеркивает также и глубокие разногласия, существовавшие между нашей партией и д-ром Мариу Соаришем. Они не мешают нам признать его исключительную роль в борьбе за победу Апрельской революции, за ее большие завоевания, включая национальную независимость». За этой оценкой, однако, следует другая, более критическая, за подписью самого известного партийного идеолога Маргариды Ботелю:

«Позиция ПКП по поводу кончины Мариу Соариша должна быть более ясной и четкой. Партия послала соболезнования СП и семье. Они справедливы и ясны, и их нельзя использовать для переписывания истории. Кампания по возврату к событиям тех лет под предлогом смерти Мариу Соариша является операцией по фиксации определенной версии истории и еще больше по влиянию на актуальную ситуацию. Такое переписывание исторических фактов (революционный процесс, начавшийся 25-го апреля) будет иметь негативные последствия». Это позиция ПКП.

Так или иначе, в последнем социалистическом правительстве участвуют и представители ПКП. Они смогли повлиять на прекращение последовательной ликвидации социальных завоеваний. Активист ПКП Паулу Тожейра оценивает работу коммунистов в правительстве Антониу Кошты: «Это не левое правительство, и у него не левая программа. Оно лишь прекратило уничтожение завоеваний португальского народа, которым занимались правые партии в прежнем правительстве. Так что борьба продолжается. На некоторых наших фабриках нельзя объявлять о своей принадлежности к ПКП. За это можно запросто потерять работу. И люди продолжают бояться». Паулу Тожейра дает нелестную оценку жизни и деятельности Мариу Соариша: «Мариу Соариш – один из палачей Революции гвоздик». Он верит в необходимость борьбы до победного конца. По его мнению, «ПКП проголосовала только за программу правительства, которое прервало политику правых партий. Однако, если мы не будем вести борьбу на улицах и фабриках, станет еще хуже». Это последовательная марксистско-ленинская оценка.

Часть членов ПКП придерживается другого мнения. На конгрессе 2-4 декабря 2016 г. многие из делегатов выступили за социал-демократизацию партии под знаками серпа, молота и звезды.

Мариу Соариш был тем португальским политиком, который вместе с единомышленником и товарищем по борьбе Фелипе Гонсалесом по-настоящему помирил Португалию с Испанией после пяти веков недоверия и подозрений.

Мариу Соариш определил свое отношение к Испании следующим образом: «Я всегда был другом Испании. У меня крепкая дружба с Фелипе Гонсалесом и с Сапатеро тоже. Также испытываю большое уважение и симпатию к королю Хуану-Карлосу. Я один из немногих португальцев, который не боится Испании. В Португалии, если в какое-то предприятие входит испанский капитал, все видят в этом опасность, а если он французский или из другой страны, это никого не беспокоит. Так нельзя».

Директор Центра иберо-американских исследований Института Латинской Америки РАН (ИЛАРАН) Петр Яковлев подчеркивает, что «особое значение придается испанскими властями сотрудничеству с Португалией. Усиление взаимодействия иберийских государств – очевидный императив. В частности, только совместными усилиями Испания и Португалия могут сделать Иберийский полуостров глобально значимой логистической платформой международной торговли и жизненно важным транспортным узлом, но воплощение этих планов сталкивается с большими трудностями из-за реализации обоими государствами мер жесткой экономии» . Он подчеркивает их взаимодействие в рамках регулярных иберо-американских саммитов.

Со своей стороны, директор ИЛАРАН Виолетта Тайар согласна с ним, что «для Португалии присоединение к ЕЭС стало мощным стимулирующим фактором. Немаловажной была и поддержка интеграции Социалистической партией и президентом Мариу Соаришем, считавшим тогда, что именно европейский путь был единственно верным для дальнейшего развития» . Убежденность Мариу Соариша в безальтернативности проевропейской Португалии не оставляла его на протяжении всей жизни и была стержнем его противостояния как диктатуре Антониу Салазара, против которой он боролся всю сознательную жизнь, так и просоветской ориентации ПКП (членом которой он был до 1951 г.).

Суть этого противостояния выразил сам Алвару Куньял в своем интервью, данном болгарскому официозу «Работническо дело» (Рабочее дело) 7 августа 1989 г. Накануне снятия многолетнего коммунистического лидера Тодора Живкова и исчезновения социализма в Болгарии и во всей Восточной Европе он заключил, что «включение Португалии в ЕЭС противоречит национальным интересам страны» .Он подчеркнул, что «основные задачи нашей партии связаны с постоянным и твердым отстаиванием конкретных и непосредственных интересов народа и страны против политики правых, с защитой завоеваний Апрельской революции» . Его обвинения в адрес СП и лично Мариу Соариша весьма красноречивы:

«Недавно сделанная ревизия Конституции упразднила некоторые из принципов, которые закрепили большие успехи Апрельской революции, как, например, национализация основных секторов экономики, необратимость национализаций и аграрной реформы. Необходимо подчеркнуть, что реакционные силы не располагали нужными двумя третями депутатов в парламенте для возможности какого-либо изменения Конституции. Это Социалистическая партия вошла в сговор с правыми и дала им нужные голоса в парламенте» .

Супруга и соратница Петра Яковлева – Наиля Яковлева в своей монографии «Португалия: история политической модернизации» приводит слова Мариу Соариша, которые звучат как своеобразный ответ Алвару Куньялу: «В конце концов, мы пришли к полной и тотальной демократии, и мы добились того, чтобы единственной легитимной властью была власть, избранная народом, посредством всеобщих выборов» . Именно таким образом он избирался трижды премьер-министром и дважды президентом. В последний раз он баллотировался в 2006 г.

Наиля Яковлева анализирует процесс выдвижения его кандидатуры и причины неудачи. Она отмечает вину социалистов: «не подыскав ни одной подходящей бесспорной фигуры, руководство выдвинуло кандидатуру патриарха португальской политики восьмидесятилетнего Мариу Соариша, уже не помышлявшего о продолжении политической карьеры» . Он, конечно, «признавал, что решение вступить в борьбу за пост главы государства далось ему нелегко» . По поводу его третьего места и набранных 14,31% в среде социалистов и остальных левых развернулась полемика с противоречивыми выводами. Однако почти все эксперты сошлись во мнении, что нельзя было «ранить самолюбие столь уважаемого в стране человека» . Тем не менее некоторые пришли к выводам, что «Апрельская революция принадлежит истории, а участие в ней не может более служить пропуском в политическую жизнь и доказательством способности уважаемого, но престарелого политика осуществлять современные модернизационные проекты»[10.Diario de Noticias. 05.02.2006]. Так Мариу Соариш сошел с пьедестала. Он еще возглавлял и парламентскую комиссию по вероисповеданиям. В этой деятельности ему очень помогало то, что он сам был агностиком.

В целом же невозможно перечислить все высшие политические посты, которые в свое время занимал Мариу Соариш. Его влияние дошло даже до Бразилии: там самый известный троцкист второй половины ХХ века – аргентинец Науэл Морено инициировал основание левой партии «Конверженсиа Сосиалишта» (Социалистическая конвергенция), которая копировала идеологию ПС[11.Георгий Иванов Коларов. Левый радикализм в Латинской Америке: социально-политические аспекты. Москва, 2012, с. 86]. После кончины Соариша политическая жизнь в Португалии уже будет другой. А от Апрельской революции остается все больше воспоминаний и все меньше реальности.