Какая демократия нам нужна?

Существует две формы демократии: прямая (референдумы) и представительская (с депутатами). Иногда прямая демократия, как в Швейцарии, пропагандируется, как более справедливая потому, что вопросы решаются всеми и каждым на голосовании – это вроде как более полная демократия, нежели, когда всё решают избранники.

Однако «жизнь сложнее схем» и в большой стране решать огромное множество вопросов прямым голосованием крайне затруднительно, так как вопрос должен сначала быть обсуждён в прениях, выработана форма вопроса, а затем уже вопрос выставляется на голосование. В Швейцарии же с инициативой нового закона выступает либо правительство, либо инициативная группа граждан, собравшая достаточное количество подписей. Таким образом все и каждый там отнюдь не принимают участие в прениях, но голосуют.

В качестве наихудшего примера манипуляции в прямой демократии можно привести недавний референдум, когда поправки в Конституцию были выставлены на голосование единым пакетом.

Так что в связи с удобством в РФ, как во внутрипартийной жизни, так и в законодательной власти, используют именно представительскую форму демократии. Потому, что проще и целесообразнее делегировать полномочия от группы людей своему делегату, чем всем принимать участие в голосованиях по несколько раз на дню.

Получается, что прямая демократия никак не является панацеей в решении проблем демократического управления. А как же тогда их решить? И каковы вообще эти проблемы?

Мы хорошо знаем, что ключевой проблемой демократии является то, что «пока существуют классы демократия всегда будет классовой; в капиталистическом обществе демократия всегда будет буржуазной». Получается, что беда не в том, что вместо прямой демократии у нас демократия представительская, а в том, что она буржуазная.

А что же тогда представляет из себя народная или пролетарская демократия? В чём её суть? Как она осуществляется? Чем она отличается от буржуазной демократии? И как она должна быть организована?

Для начала разберёмся логически в терминах: δημοκρατία — «власть народа» или народное правление.

Самое важное в этих терминах то, что власть подразумевает не только владение (принадлежность власти субъекту), но и сам процесс (правление, властвование, управление). Осознание этого даёт нам решение загадки власти.

Дело в том, что правление или управление, согласно теории менеджмента, включает в себя цикл из обязательных этапов:

– формулировка задачи;

– подбор кандидатов на исполнение;

– выбор исполнителя и делегирование ему полномочий;

– постановка задачи исполнителю;

– контроль за выполнением задачи;

– ответственность и подотчётность исполнителя;

– анализ итогов для переформулировки задачи или постановки новой задачи.

В качестве примера, рассмотрим, как бизнесмен, обладающий всей полнотой власти в своей компании, осуществляет свою власть – управляет ей:

1) он решает найти хороших поставщиков;

2) подбирает на hh.ru нескольких кандидатов, подходящих на должность директора по закупкам;

3) выбирает из этих кандидатов лучшего и делегирует ему директорские полномочия;

4) ставит ему задачу съездить на выставку и найти хороших поставщиков;

5) названивает директору во время хода выставки для контроля и выясняет, как идёт поиск;

6) получает отчёт от директора после выставки и в случае неудовлетворения, например, при недостижении цели, увольняет его, либо в положительном случае – оставляет его и

7) переформулирует задачу – из найденных на выставке поставщиков выбрать лучших путём посещения их заводов и оценки качества производственных процессов.

Если бизнесмен отказывается от одного из этих этапов, то он теряет бразды правления, а директор получает возможность злоупотреблять делегированными ему полномочиями, обрастает откатами и манкирует свою работу. И в таком случае бизнесмена иначе, как доверчивым кретином назвать нельзя.

На моей памяти в разных компаниях были случаи, когда бесконтрольность приводила к тому, что бизнес-партнёр обкрадывал другого партнёра, выкачивая деньги из завода. Было и так, что директор воровал деньги, разоряя и предприятие и собственника. Было также, что и кладовщик сбывал товар налево (мимо кассы), разоряя фирму. И все эти безобразия происходили из-за того, что собственником/управленцем, как хозяином, упускался один или даже несколько этапов управления.

Следуя за аналогией управления на предприятии, надо обязательно соблюдать все эти этапы правления и в демократии:

– на районных народных сходах формулировать наказ;

– подбирать на этих сходах кандидатов в депутаты;

– выбирать из кандидатов лучшего и делегировать ему депутатские полномочия;

– выдавать депутату наказ;

– контролировать исполнение наказа на регулярных встречах с депутатом;

– отзывать мандат у депутата, не оправдавшего доверие;

– периодически переформулировать депутатский наказ по выполнении предыдущего наказа.

Есть ли понимание обязательности этих этапов? Нет его!

Но, справедливости ради, надо заметить, что иногда понимание всё же приходит. Так, именно об использовании уже существующих демократических механизмов — встреах с депутатами, отзыве депутатов – говорила товарищ Бирюкова на XXI съезде «Трудовой России». И это не просто теоретический вопрос. И не просто вопрос желательного применения на практике. Это концептуальный вопрос народовластия! Очень правильно убеждала в прениях Ирина Валентиновна, что уже сейчас надо начинать практически воплощать в жизнь эти элементы демократии.

Да, на такое настоящее, реальное управление требуется время и усилия всех и каждого. Но без всего этого властвование прекращается, у народа утрачивается субъектность, а народные избранники начинают злоупотреблять своими полномочиями и перехватывают бразды правления. Либо поддаются влиянию капиталистов напрямую или поддаются влиянию аппаратов и силовых структур буржуазного государства. И тогда власть обретает нового субъекта.

Какой же демократии мы хотим, если из всего управленческого цикла мы сейчас используем лишь один этап – только голосование? Это ведь ничто иное, как “парламентский кретинизм”. Естественно, что народная (пролетарская) демократия тут же становится буржуазной демократией — источник власти теряет свою субъектность и её подбирают заинтересованные влиятельные лица с деньгами.

Ещё более ста лет назад в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» (окт.1917 в № 1-2 журнала «Просвещение») Ильич писал:

“Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучениеделу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.”

Отметим здесь ключевые фразы: “нести будничную, ежедневную работу управления“, “обучение делу государственного управления“, “привлекать всех трудящихся“. Именно в них кроется суть настоящей народной демократии. Именно они повествуют о народных массах, которые должны стать субъектом власти.

Смогла ли Советская власть реализовать эти три ключевых аспекта народовластия? Смогла ли научить всех трудящихся управлять государством, властвовать, как хозяин? Ясно, что нет. Иначе власть народа была бы крепка настолько, что никакие внешние силы, никакое предательство и никакой внутренний оппортунизм не сокрушили бы Советский Союз. Потому, что тогда бы трудящиеся были бы не «классом в себе», а «классом для себя», то есть субъектом, который не упустил бы власть из своих рук.

Апологеты буржуазной демократии уверяют нас, что главной проблемой и главным принципом для демократии является отсутствие застоя. Мол, дайте дорогу молодым, нужна сменяемость власти, тогда не будет коррупции, а будет демократия.

Это всё ложь, обман! Это не принцип демократичности, а «пыль в глаза» для привития и закрепления парламентского кретинизма!

Сменяемость властьимущих – это всего лишь частный элемент демократии, и далеко не самый важный. Если принцип сменяемости не встроен в полный цикл властвования, то он является ничем иным, как фиговым листком – демократической вывеской за которой прячется буржуазная мафия.

Когда господа буржуазные либералы будут говорить о сменяемости власти, то попросите их подойти к любому буржую с предложением: «Давай дорогу молодым директорам по закупкам и регулярно их меняй. И будет у тебя с закупками всё в порядке – можешь о них позабыть.». А затем пусть они внимательно прислушаются к тому, куда пошлёт их собственник бизнеса. Ибо такое предложение никак нельзя назвать деловым.

И, вот, что же получается в нашей нынешней демократии? Вместо полного управленческого цикла нам предлагается только один процесс – голосование. Да ещё за практически неизвестных кандидатов.

Вот таким образом и получается, что буржуазная демократия является извращением народовластия (пролетарской демократии), путём его упрощения до всего лишь одного этапа – голосования. Целью такой демократии является перехват крупной буржуазией законодательной, а за ней и исполнительной власти.

В свете вышеизложенного для большевиков стратегически важным является осуществление политпросвета в массах с целью приучения масс властвовать, для закрепления за массами правления, как традиции, для выработки отношения к депутатам не как к высокому начальству, а как к своему подчинённому. Точно так же, как акционеры с решающим голосом относятся к наёмному директору своего предприятия. Такой пролетариат уже не будет «классом в себе», а будет «классом для себя». И он уже будет не просто участвовать в буржуазной демократии в качестве массовки, а будет сам осуществлять свою пролетарскую демократию, своё правление. Без этого навыка о власти пролетариата не может быть и речи!

Как же воплощать на практике элементы пролетарской демократии?

Буржуазное государство предоставляет нам некоторые свои механизмы. Да, они чужды пролетарской идеологии, они лживые и не эффективные. Но других механизмов у пролетариата пока нет. Так что пока пролетариат не переделает эти механизмы или не создаст свои, ему придётся, зажав нос, засучить рукава и учиться демократии на том, что есть. И с помощью этих инструментов пролетариату надо учиться быть субъектом, проходить школу борьбы за свои права, за свои свободы, за свои решения, за свою жизнь.

Какие это инструменты?

Это встречи с депутатами в приёмные дни. Да, у нас сейчас практически большинство депутатов – единоросы. Так ну и нечего им жировать от того, что пролетариат игнорирует встречи с ними! Пусть лучше отведают напора пролетарских требований. Чтобы потом десять раз подумали, прежде чем баллотироваться от требовательных масс трудящихся.

Это открытые заседания местных советов в присутствии пролетарского актива, настаивающего на выполнении требований трудящихся.

https://m.vk.com/wall-65210882_35979

https://m.vk.com/wall-65210882_35979 У нас есть механизм отзыва депутатов. Да, он рудиментарный и крайне ущербный. Но, несмотря на это, его надо стараться реализовывать, причём с привлечением СМИ. Вы слышали, чтобы где-нибудь собирались инициативные группы для отзыва депутатов? Нет? А это надо делать.

И конечно же надо организовывать народные сходы для выработки наказов и обсуждения возможностей, вариантов того, как добиваться своего от властей – и от законодательной, и от исполнительной ветви.

Участие в голосованиях и наблюдение за голосованиями.

Надо участвовать и в других буржуазных проектах – перехватывать инициативу в них:

а) Бюджет для граждан:

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/

б) Российская общественная инициатива: https://www.roi.ru/

в) Петиции https://change.org

Вот, так сейчас выглядит фронт классовой борьбы пролетариата в политической сфере. Причём этот фронт проходит не между классами, а прямо по классу пролетариата. Ибо это даже не столько межклассовая борьба, сколько организационная борьба с политическим невежеством пролетариата – борьба за осознание классом себя, как субъекта. В этом кроются наши агитаторские задачи политпросвета.

А то, что это за политическая идиотия такая? Получается – мы политикой не занимается, а живём как нам велят. Хватит! Пора ответственно подходить к своей политической жизни. Дорога начинается с первого шага, а традиция начинается с почина. Начнём же требовать от народных избранников и от местных властей выполнения наших наказов!

Армен Закарян