Политический постмодернизм: сектантская альтернатива вместо социалистической

Если левые рассчитывают на политических успех, они должны научиться формулировать повестку, актуальную для народных масс. Исторический опыт социалистов XIX-XX веков показывает, что способность артикулировать интересы крупных общественных групп, таких как рабочий класс, трудовое крестьянство, прогрессивная интеллигенция – имеет решающее значение в эффективной политической мобилизации масс. Сегодня структура индустриального общества претерпела значительные изменения, классы переформатировались, изменилось и классовое сознание. Однако ключевая задача для левых осталась той же – быть политическим выразителем народного большинства. А для этого требуется говорить со своей аудиторией о понятных вещах, о том, что для людей действительно важно, имеет эффект побуждения к политическому действию.

Мода на новых угнетенных

К сожалению, сегодня проверку на актуальность политической повестки не проходит большинство левых организаций и групп. Самое массовое явление – это дословное повторение в стиле исторической реконструкции лозунгов, идей и требований столетней давности. Этим грешат многие левые, отталкивая от себя любую аудиторию за рамками узкого субкультурного кружка. Но растущее распространение получает и другой феномен, а именно увлечение постмодернистской повесткой. Использование этой, новой для России, повестки позволяет легко создать имидж прогрессивности, ярко выделиться на общем фоне. Суть постмодернизма заключается в акцентировании внимания на неклассовой идентичности (гендерной, национальной, сексуальной). Объявляется, что наличие той или иной отличительной черты является признаком существования особой социальный группы, якобы у этих групп есть свое проблемное поле, связанное с их угнетением другими социальными группами. Защитниками этих угнетенных должны стать те самые «прогрессивные левые».

Щекотливые темы создают определенный хайп. Левые, как правило, сами перестают замечать и отдавать себе отчет в том, как постмодернисткий дискурс в их риторике начинает замещать все прочие темы. Отрыв от политической реальности усугубляется тем, что постмодернисткий дискурс позволяет небольшим левым группам легко накручивать численность групп в социальных сетях, получать лайки, увеличивать просмотры на Youtube, собирать заметные уличные акции.

У таких «успехов» есть оборотная сторона, заключающаяся в полном отрыве от реального общественного пространства и массового политического спроса.

Экзамен практической политикой

Тупик подобных стратегий наглядно в очередной раз показали выборы 2021 года. Выборы – это всегда столкновения с реальностью, где значимость и безупречность твоих идей будешь определять не ты сам, но твой избиратель. Это похоже на квест, где нужно за ограниченное время найти общий язык, выстроить коммуникацию и получить поддержку нескольких десятков тысяч человек (если речь идет о кампании уровня Госдумы).

В этом плане интересно было наблюдать за поведением некоторых левых организаций и групп, решивших принять в той или иной форме участие в предвыборных событиях.

Электоральная кампания в 205 избирательном округе (восток Москвы) является показательным случаем. Здесь кампания пошла по сценарию «претендент догоняет фаворита». Фаворитом стал Анатолий Вассерман, формально «самовыдвиженец», но поддержанный Мэром Москвы. Основным оппонентом в гонке стал Сергей Обухов, кандидат от Компартии, опытный политик, секретарь ЦК КПРФ, дважды избиравшийся в Госдуму в 2007-2016 гг., академический ученый-социолог, идейный левый, гость «Рабкора». Оба кандидата вели работу в округе с начала 2021 г. К лету в кампанию включился третий сильный игрок, Алена Попова, кандидат «Яблока», либеральная феминистка, защитница прав женщин.

Для левоориентированного электората, понимающего невозможность голосования за кандидата от власти, выбор свелся к двум альтернативам: Обухов или Попова. Обухов предложил избирателям широкую и хорошо проработанную левую повестку. Помог прошлый законотворческий опыт, а также то, что работать в округе и общаться с местными активистами Обухов начал раньше конкурентов, плюс кандидат КПРФ смог опереться на опыт городских депутатов, которые в 2019 году одержали победы в этих же района. С начала кампании кандидат КПРФ сделал акцент на темах улучшения системы здравоохранения, борьбы с принудительной и насильной вакцинацией, борьбы за отмену пенсионной реформы, регулирования торговых цен, повышения МРОТ, заработных плат и социальных выплат (включая городские), защиты особо охраняемых зеленых зон в Москве.

Его конкурент от праволибералов Алена Попова, наоборот представила классический случай нишевого активиста. Основным и практически единственным пунктом программы Поповой стал законопроект против домашнего насилия. Вся ее кампания, так или иначе, крутилась вокруг темы домашнего насилия и фем-вопросов. Остальные темы, всплывая в ходе выборы, быстро уходили в небытие.

Казалось бы, выбор для левых при таких раскладах будет очевидным, есть возможность провести в Думу идейно близкого депутата, но нет.

На этапе сбора подписей в кампанию включился кандидат от движения «Социалистическая альтернатива» (СА) Ксения Безденежных. По большинству пунктов заявленных требований кандидат СА повторяла программные пункты кандидата КПРФ: повышение МРОТ, увеличение социальных расходов на образование и здравоохранение, демократизация политической системы. Примечательно, что совпали расчеты кандидатов относительно приемлемого размера почасовой оплаты труда (300 руб/час).

Не имея ресурсов собрать подписи и шансов на регистрацию, СА быстро вышла из гонки, при этом категорически отказавшись от поддержки Обухова, основного конкурента партии власти в округе. Причина – неприятие кандидата от КПРФ с навешиванием на него ярлыков «сталиниста» и «мракобеса». Различия для СА оказались гораздо важнее общего. Поддерживаемые Обуховым вопросы защиты трудовых и социальных прав ушли на второй план на фоне постмодернистких ценностей, которым кандидат КПРФ не уделил должного внимания. Дальше, социальная повестка поднималась в округе уже без участия активистов СА.

Об эффективности политической работы СА говорить не приходится. Более того, в риторике уличных агитаторов СА отмечалось большее сочувствие либеральному кандидату от «Яблока» у которой благодаря теме домашнего насилия и вовлеченности в фем-тусовку со следованием постмодернисткой моде было все в порядке.

На этом неуживчивость СА в левом движении не закончилась, за 2 недели до дня голосования организация опубликовала целую статью на своем сайте с критикой другого активного левого кандидата из 197 округа юго-запада Москвы — Михаила Лобанова, догоняющего фаворита гонки единоросса-телепропагандиста Евгения Попова. Помимо связи с КПРФ, Лобанову ставилась в вину недостаточно левая с точки зрения СА программа.

Скорострельное участие СА в избирательной кампании с последующей критикой наиболее прогрессивных и перспективных левых участников выборов показывает, что для реальной политической работы организации подобного рода пока не готовы.

Увы, такого рода примеры не ограничиваются одной лишь организацией. Открыто о поддержке Алене Повой в 205 округе объявили группы «Союз демократических социалистов», «Логика прогресса Социал-демократия», «Социал-демократический альянс». Отсутствие социалистической программы, остросоциальных требований и то, что кандидат КПРФ был главным конкурентом кандидата власти, данных эсдэков не смутило. Имидж феминистки снова сыграл решающую роль.

Приближаясь к дням голосования с явным отставанием от лидеров избирательной гонки вместо наращивания критики промэроского кандидата, Алена Попова увеличила ожесточенность нападок на кандидата КПРФ. Вместо мобилизации протестных избирателей, яблочница постаралась добиться перераспределения в свою пользу оппозиционных голосов, что явно было выгодно штабу Вассермана (разделение голосов оппозиции при наличии устойчивого зависимого электората партии власти). При том, что по расчетам предвыборной социологии даже попадание в «Умное голосование» не дало бы шансов Поповой перегнать административного кандидата. Таким образом, поддерживая «свою Попову» право-эсдэки вольно-невольно помогали и победе единороссов в округе.

Итоги голосования наглядно показывают, чью позицию поддерживает массовый избиратель. Если брать реальное голосование (без учета электронного — ДЭГ), то коммунист Обухов смог привести на участки 34487 человек, промэрский Вассерман получил 32850 голосов, а Попову с ее новомодным фем-дискурсом поддержало 7842 избирателя. Результат предрешил ДЭГ, который отобрал у Обухова 12,3% поддержки, Вассерману добавил 10,1% (остальные кандидаты получили на ДЭГе плюс-минус тот же результат, что и на участках).

Когда левый неотличим от либерала

Уход от актуальной повестки борьбы за социальные гарантии для всех и трудовые права работников к модным темам вроде фем-борьбы и защиты ЛГБТ ставит логичный вопрос: а чем же такие «левые» отличаются от либералов, если они большую часть времени говорят об одном и том же?

Это не значит, что левые, рассчитывающие на успех, должны игнорировать адекватные вызовы времени, примером, чего может быть проблема декриминализации домашнего насилия. Однако недопустимо, чтобы подобные вопросы поглощали собой весь политический дискурс. Для большинства людей за пределами политизированного «фейсбучного пузыря» постмодернисткой проблематике просто не существует, либо она находятся на периферии их внимания. Практические вопросы выживания: зарплата, пенсия, цены, жилье, работа, медпомощь, соцобеспечение – занимают первостепенное место. Вопросам, которые объединяют и мобилизуют широкие массы, а к таким вопросам, безусловно, относятся классовые проблемы, реальными левыми и социалистами должно уделяться приоритетное внимание.

Поддержка праволиберального кандидата на выборах – конечная остановка на пути к утере левыми своей политической сущности. Остается только сожалеть, что, переставая быть левыми по сути, они остаются левыми по форме, вводя людей в заблуждение. Игра в политический постмодернизм оказывается не такой уж безобидной штукой.

Виктор Лефт