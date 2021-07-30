Университет никогда еще не был столь бездушным

Эпидемия ковида привела к переходу российских вузов на дистанционный режим, из которого они так и не вышли к концу текущего учебного года. Более того, многие студенты и преподаватели находят такую ситуацию привлекательной, ведь появляется возможность экономить время и просто не показываться на занятиях. Однако это ведет к постепенному исчезновению «духа университета», о чем пишут авторы немецкой социалистической газеты «Neues Deutschland».

Третий семестр немецкие университеты вновь провели в дистанционном формате. Однако дальше так не пойдет. Политикам в области образования, в конце концов, следовало бы взять на себя ответственность.

В 1987 году философ и соучредитель Свободного университета Берлина Клаус Генрих констатировал, что современный университет становится все более опустошенным. Несмотря на массовость студентов в университетах, они всё более отстраняются от них: одни студенты перестают посещать занятия, другие ходят регулярно, но не чувствуют эмоциональной связи с вузом. Во времена тотальной изоляции кажется, что тенденция, описанная Генрихом, подтверждается: никогда еще столько студентов не было зачислено в немецкие университеты – их три миллиона – никогда еще сокровищницы духа не были так похожи на дом с привидениями. Именно в этой ситуации всё больше людей говорят, подобно профессору экономики Томасу Штраубхаару о конце массового университета. Это должно привести к всеобъемлющей оцифровке, которая позволит в более индивидуальной обстановке, когда люди будут обучаться с помощью лекций в форме подкастов на смартфоне.

Однако изоляция и ее эквивалент в сфере образования, а также онлайн обучение делают личное участие в процессе для студентов практически невозможным. Особенно для первокурсников, в настоящее время имеются несколько возможностей: остаться в родительском доме, либо отправиться в чужой город и находиться там без социальных контактов в период изоляции. Многие студенты никогда не видели изнутри своего университета. Менее обеспеченные студенты, потерявшие работу с частичной занятостью, пострадали так же, как и те, кто не имеют связей в академической среде. В последние несколько десятилетий левые постоянно требовали усилить поддержку этих категорий учащихся, но теперь для них сделать ничего невозможно. Преимущества образования в наибольшей степени становятся доступны именно тем, кто уже обладает привилегиями. И эта проблема просто игнорируется на уровне политики. Высшие должностные лица, обсуждающие проблемы ковида, просто не затрагивают эту тему.

Основательных аргументов в пользу тотального закрытия университетов нет: здания достаточно большие для проведения, как минимум, небольших мероприятий с соблюдением мер предосторожности. Учащиеся обычно живут одни или с другими учениками, поэтому в отличие от школьников они не грозят заразить своих родителей в случае инфекции, что не представляет для них опасности. Во многих городах студенты едут в университет на велосипедах, в то время как другие могут использовать маски и быстрые тесты, чтобы минимизировать риски заражения в общественном транспорте. Так почему тогда закрытие возникает единым блоком? Создается впечатление, что в немецкой путанице компетенций никто не берет на себя ответственность, и поэтому логика рентабельности будет молчаливо реализовываться – что говорит против очного обучения.

С интересом смотреть на оцифровку университета и требовать публичного осмысления этой ситуации – не привилегия, а ответ на вопрос, как студенты и преподаватели хотели бы учиться и работать в университете будущего. В речи Генриха об убывающей привлекательности университета также упоминается тот факт, что дух – это инстинктивное понятие: физический момент прямого контакта с определенными местами и людьми не менее важен для мышления и приобретения знаний, чем возможность уединиться в своей комнате. Несмотря на весь спектр преимуществ цифровых технологий, об этом нельзя забывать.

Ифигения Андреу и Якоб Кайенбург подготовили открытое письмо, которое на данный момент подписали более 1000 человек. Вследствие чего, была реализована инициатива обучения не только в онлайн формате.

Перевод Алины Матюшкиной

Источник: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1150078.bildungspolitik-nie-war-die-universitaet-geistloser.html