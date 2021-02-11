Про коммунизм-реваншизм, который не нужен

Армия, полиция, гвардия, ОМОН,

Новая опричнина охраняет трон,

Новые бояре новою ордой,

Славно жить народу на Руси святой.

Где у черни место – показал февраль,

Армией дубинок и слепых забрал,

Если не доволен – сразу под конвой,

Славно жить народу на Руси святой.

(из Телеграма; автор статьи не обладает правами на рифму)

В начале января мне попались несколько материалов, отталкиваясь от сути которых, можно описать ситуацию в России на рубеже годов, и, раз уж так совпадает время с публикацией статьи, на рубеже десятилетий. И даже сделать политический прогноз, тем более что последние события превращают ближайшее (да и не очень ближайшее) будущее в нечто совершенно предсказуемое. К этому я хочу отдельно добавить некоторые мысли, которые сформировались у меня в ходе наблюдения за реакцией «левых», мнящих себя звездами, да и отдельных маргиналов тоже, за реакцией на Хабаровск и Беларусь (она, эта реакция, была для меня абсолютно неприемлемой). Вместо дисклаймера – в «Рабкор» я не писал довольно давно, а когда писал, то это было в основном не о российских событиях; моя первая (и единственная задокументированная в текстах «Рабкора») встреча с реальностью состоялась три года назад в Волоколамске в ходе протеста против создания свалки. С тех пор прошло время, и по ощущениям, я наконец могу однозначно судить, что происходит здесь и сейчас, что делать с властью и каким быть левым. Тем, что я напишу сейчас, я не собираюсь даже пытаться кому-либо понравиться, попытаться заискивать перед кем-то, тем более, даже скажу больше – буду радоваться как ребенок, если у ортодоксальных марксистов (но больше, конечно, у тех кто ими не является, но считает себя таковыми) вызову возмущение. Кроме того, я считаю неоправданным сеять какой бы то ни было оптимизм относительно ситуации и настроений среди населения в стране. В начале 2021-го совпали и переплелись цензура в социальных сетях, а также усиление тоталитарных тенденций в российской правящей группировке, и их надо отметить полностью.

Первый материал, который сформировал контекст суждений данного текста, можно видеть над эпиграфом, это календарь, который день в день совпадает с печально известным 1937 годом. Вторым был пост в Телеграм-канале, и смысл этого поста в том, что мы входим в XXI век по сути только сегодня, в 2020-2021 годах: XIX век начался вместе с Великой Французской Революцией, а закончился в 1914-м году с началом Первой Мировой; XX век начался в Первую Мировую, а закончился в 2020-м с пандемией коронавируса и внедрением правительствами различных электронных средств слежения за гражданами. Последнее мы уже чувствуем на себя после быстро провалившихся митингов за освобождение Навального, о чем поразмыслим ниже – третьим материалом, повлиявшим на контекст суждений, стал пост в еще одном Nелеграм-канале, принадлежащем Эль-Мюриду (впрочем, его копия есть в Живом Журнале) – и он оказался прав. Камень, брошенный в болото, просто громко булькнул, прогнав после себя пару слабых волн.

Возвращение Навального. Волков сливает протест, сам того не желая. Государство успешно арестовывает 12 000 человек (по оценкам самого Волкова). Сахарово как венец политической карьеры всех будущих оппозиционных новобранцев.

Рассуждать о том, насколько возвращение Навального было продуманным действием, уже поздно и бесполезно. У Алексея были возможность и время выслушать как сторонников, так и противников опции «вернуться в Россию». Судя по поступку уже совершенному, как и по прошедшим событиям, дальше попытки спровоцировать протесты задержанием на пограничном контроле и расследованием о «дворце Путина», планов никаких не было. Сейчас, 4 февраля, когда я пишу этот текст, Волков опубликовал на своем YouTube-канале видео, где утверждает, что россияне доказали свое моральное превосходство, и «Путин испугался». В лучшем случае это попытка сохранить лицо, в худшем – лицемерие ради попытки избежать обвинения в неудаче. Несмотря на выходные, которые наступят со дня на день, Волков и остатки ФБК (ФБК признан иностранным агентом, о чем теперь обязаны писать все СМИ при упоминании этой структуры) молчат. Похоже на то, что они не знают, что делать дальше, и как именно делать.

Акция 23-го января была действительно массовой, но преимущество во внезапности не было использовано даже постфактум. Мало того, что 23 января было анонсировано слишком заранее (власти успели подготовится, провести арестный рейд по ряду руководителей региональных штабов ФБК и квартирам единомышленников Навального в Москве, и даже начали информационную контр-атаку), так и импульс порыва после первого митинга испарился. Можно было бы развить успех той акции на следующий день (или хотя бы попытаться это сделать), но следующую акцию перенесли на 31-е, что стало дополнительным фактором поражения — ко второму митингу власти подготовились еще лучше чем к первому, перекрыв центр Москвы и Санкт-Петербурга. 2 января, вечером после того как Навальному был оглашен приговор, считаю, не стоило выходить. Нет, не вообще, не стоило выходить. Не стоило выходить СРАЗУ. Нужно было подумать, подумать нужно было всем и обо всем. Выход на эмоциях и безо всякой координации предсказуемо привел к беспорядочной беготне по ночной Москве и предсказуемо закончился массовыми задержаниями.

Всю вторую половину 2020 года я читал сообщения и общался с людьми в общедемократических Телеграм-чатах (по ряду причин это интереснее, интереснее потому что ближе к жизни, и это интереснее чем читать треды на тему «а вот бы я коммунизм правильно построил!» в чатах марксистских). Протестные настроения все же не удел Москвы и Питера, там общаются люди из регионов, и поскольку, чтобы узнать настроения в провинции, в регионах из-за пандемии невозможно было побывать физически, Телеграмом можно попытаться этот пробел с некоторым успехом восполнить. Действительно, по тому что пишут люди, можно с уверенностью говорить, что уровень недовольства переползает по шкале «желтого» в «красное» (а где-то уже и нацелился за пределы шкалы). Однако, в то же время чаты используются больше для обмена информацией и просто для того чтобы выплеснуть негатив, оставшийся от восприятия новостей. Чаты открыты (и история протестов января-2021 это подтвердила) для инфильтрации сотрудниками правоохранительных органов, не говоря уже о скоординированных атаках ботов на чаты при штабах Навального.

Проблема в том, что чаты в минимальной степени были использованы для реальной координации действий, а также в том, что единицы политизированных понимают настоящую философию политической борьбы. И вот в чем здесь дело. Правящая верхушка (во всяком случае «силовая» ее часть), по некоторым свидетельствам, считает, что последние руководители СССР проявили себя жалкими трусами, не подавив протесты 1991 года (ради «сохранения великой державы», да), и уж сейчас-то они, современная верхушка, такого не допустят. Стрелков-Гиркин однажды рассказывал такую сцену: в некоем провинциальном краевом музее некий чиновник регионального уровня попросил достать из-под витрины редкий самородок «посмотреть поближе», после чего его больше часа уговаривали отдать обратно, чуть не по пальцу отнимая от вещицы.

Перспектива. Чего хочет правящий класс и чего ждать нам?

Собственно, это дает представление о будущих сложностях – возможность распределять ренту и бюджетно-распильные подряды правящий класс не отдаст, и если так то будет сочтено нужным, против протестующих применят и танки, и авиацию, и еще что-нибудь очень мощное. Во всяком случае единодушный хор государственных пропагандистов, куда входят не только лица российской госпропаганды Соловьев, Норкин, Шейнин, Скабеева, но и частые гости их эфиров, убеждает именно в такой перспективе. Олег Барабанов в «Месте Встречи» от 25 января, попытавшийся проговорить саму возможность дебатов с Навальным на федеральном ТВ и Поклонская в студии «КП», как бы не понимающая претензий к «берлинскому» пациенту, здесь даже не исключение, а последние «голуби», которые воспринимаются как белые вороны. Полагаю, что это все, что осталось от былого плюрализма в транслируемых с экранов дискуссиях. Принципиальность правящего класса в защите своих материальных интересов должен понимать любой, независимо от того, куда он хочет реформировать Россию – в социализм, национализм или либерализм. Показательно и то, что по официальным данным, 2 февраля, в день суда, Путин вывел на улицы Москвы 8 тысяч 340 сотрудников полиции и Росгвардии. Это даже не уровень чрезвычайного положения — это положение военное. Сюда нельзя не добавить, что Кремль извлек максимум уроков (элиты учатся рулить, это тоже важно понимать) – «революцию Роз» 2003 года (Грузия), первый украинский Майдан (2004), «Арабскую весну» 2011 года, неудавшиеся протесты 2011-2012 годов в России, второй украинский Майдан (2013-2014) и провалившиеся антилукашенковские протесты в Беларуси лета-осени (2020); я исхожу из того, что Кремль обладает достаточным набором сценариев, которые сможет предусмотреть и предотвратить.

При этом надо четко осознавать, что Путин и его окружение не боятся Запада. Еще в сентябре, когда Трамп сидел в Белом доме, а Европа еще только начинала возмущаться относительно отравления, Путин демонстративно начал подыгрывать Лукашенко, организовав серию межправительственных консультаций с участием Мишустина и других высших чиновников торгово-экономического направления. Сейчас, когда устами Пескова Кремль отрицает политические репрессии, эта логика только подтверждается. “Критика с Запада из-за Навального — не повод для экстренной реакции Путина — Кремль”.

31 января дало динамику хуже, чем 23-го. Да, первый день протестов дал, во первых, всероссийский социальный «срез» с участием многих малых городов (Сыктывкар, Белгород, Саранск, Ижевск), а не только Москвы-Питера-Новосибирска, и выходили люди, куда боле близкие «глубинному народу», чем «норковые шубы» в начале теперь уже прошлого десятилетия. Часть из них присоединилась уже 31-го: Абинск, Белорецк, Благовещенск, Волгодонск, Кандалакша, Кисловодск, Новотроицк, Рудня, Орск, Новошахтинск, Симферополь, Феодосия, Саров, Старый Оскол, Ступино. Во всяком случае, именно этими городами хвастались штабы Навального накануне 31-го. 23 января выходили даже в Крым у , правда неизвестно, был ли потом повтор. Ижевск и Иркутск были чуть ли не взяты под контроль левыми, что приятно. Но в целом по стране динамика не в пользу протестующих: если 23-го насчитали 120 городов, то 31-го внятной статистики, иной нежели задержания, не было, из данных ОВД-инфо я делаю вывод, что за день до суда над Навальным вышло уже всего лишь 86 городов.

Массовые аресты и задержания выявили слабое место в исправительной системе, а именно нехватку камер для задержанных. Телеграм облетела история с переполненным ЦВСИГ «Сахарово», что на 64-м километре Варшавского Шоссе. Согласно просочившейся в сеть информации, в 8-местных камерах на двухъярусных металлических койках без матрасов размещают едва ли не втрое больше людей. Скажу цинично, но я вижу в этом лишь временную заминку: в российском оппозиционном инфополе время от времени всплывает слух, что власти готовы построить по стране сеть «концлагерей» для оппозиции (и предполагаю, что раз удалось быстро развернуть строительство ковидариев, то и со строительством бараков, коль скоро такая задача встанет, справятся не хуже); если верить утечкам, попавшим в сеть две недели назад, то нечто похожее скоро появится в Беларуси (привет недалеким левопатриотам от Батьки).

Итак, счет 1:0 в пользу режима, нравится нам это или нет. Но встает вопрос, что будет с протестом? Вот мой тезка Гращенков пишет:

«Юлия Навальная останется главным координатором проекта Умное Голосование, которое теперь, благодаря сращиванию всех протестов («левых», «правых», региональных и т.д.) вокруг одной фамилии, имеет шанс собрать не 3-5% персонального электората навальнистов, а более широкой группы из коммунистов, либералов и всех недовольных властью, а это уже 20-30%».

Я с этим не согласен. Жена Навального может стать разве что «лицом» умного голосования, потому что если станет координатором, да еще и главным, к ней опять вломятся в квартиру и изымут технику. По той же самой причине она не может встать на место мужа. Точнее, встать-то может, но что тогда помешает властям посадить ее под домашний арест, а то и дать реальный срок? Я не вижу таких препятствий для властей. Из протеста может попытаться извлечь выгоду КПРФ, и в отдельных регионах, не исключаю, соберет даже достаточно голосов для прохождения в парламенты, но это не изменит систему. В 2021-м невозможно переоценить «умное голосование», о котором только что напомнил Телеграм Команды Навального: если в 2019-м оно было неприятным сюрпризом для системы, то начиная уже с 13 сентября 2020, его научились обходить трехдневным голосованием. В этом году также будет расширена практика электронного голосования, и здесь я тоже не вижу препятствий расширить его с предполагаемых 6 регионов на необходимое их число для занятия «Единой Россией» 2/3 мест в Госдуме. На самом деле, я не исключаю, что по итогам думских выборов мы можем получить гораздо более консервативный парламент, чем имеем сегодня (это четвертый материал, определивший мою точку зрения, рекомендую перейти по ссылке и дочитать В.Иноземцева), после чего режим добьет остатки гражданского общества.

Январский протест-2021 столкнулся и с техническими репрессивными новинками. Портал «Роскомсвобода» со ссылкой на TheVillageсообщает, что систему распознавания лиц, завязанную на сеть московских камер слежения, теперь используют для поиска активистов, принявших участие в митингах. Свой вклад в отслеживание перемещения граждан хочет внести и Минцифры РФ, разработавший законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. В ведомстве заявляют, что это позволит упростить поиск пропавших людей. Но мы-то знаем…

КПРФ, левые, протест… и коммунизм?

В акциях в Ижевске и Иркутске приняли заметное участие (возглавили?) левые. Но меня лично радует не столько сам по себе этот факт, а то, что хоть где-то не послушали «красных блогеров» вообще и К.Семина в частности. Последний даже не подозревает, насколько по-охранительски опозорился и зашкварился. И это уже не в первый раз. Сначала были выборы-2018, потом московские протесты-2019, потом обнуление-2020 и беларусские протесты. И всегда было «выборы ничего не решают» и «жаба против гадюки». Еще у меня после многолетнего наблюдения (8 лет – это много или мало? Куча или не куча?) наконец сложилось понимание причины кризиса левого движения. Но сначала небольшое отступление. За те полгода, что я «сидел» в Телеграме, я заметил, что среди протестной аудитории прочно укоренился антикоммунизм. И здесь есть одно «НО» – это не абсолютный антикоммунизм, который противится любой версии левизны, это скорее сильно критическое отношение к советской истории в целом вкупе с признанием факта доставшейся «в наследство» от СССР правящей элиты. Одновременно с этим, присутствует симпатия в отношении той же КПРФ, но только там, где партия по-настоящему откликается на ожидания граждан. То есть присутствует готовность голосовать за кандидатов от партии как протестных фигур, чему доказательство – Коновалов (Хакасия), Левченко (бывший губернатор Иркутской области), Бондаренко (Саратовская обл. дума), депутаты МГД Ступин, Шувалова, Енгалычева, депутат ГД Рашкин и т.д. Последним особенно делает честь, что они не боятся поддерживать протесты. Конечно, в партии есть откровенно потерявшие связь с реальностью Кашин, уныло обещающий «восстановить СССР», и молодой реваншист Парфенов, всерьез собирающийся «строить социализм, угрожая мировой буржуазии термоядерным оружием» (возможно, это не более чем попытка следовать «линии партии» в риторике, либо сам Парфенов это воспринимает как приемлемый сорт популизма, но я это однозначно классифицирую как реваншизм).

Но что бы там не произносили депутаты, и не говорил лично Зюганов, реальная идеология партии это еврокоммунизм (европейские коммунисты, в конце 1960-х осудившие СССР за вторжение в Чехословакию, еще через 10 лет сменили собой в парламентах поправевших социал-демократов), и с учетом отсутствия в российском политическом поле оригинальных социал-демократов, еврокоммунизм представляется приемлемым решением. Полностью очистившись от реваншизма (как впрочем и от коррумпированных карьеристов), партия смогла бы стать полноценной заменой традиционной социал-демократии в России. При этом партии не пришлось бы буквально претендовать на «преемственность КПСС», проще говоря на абсолютную монополию в политике. Оставшуюся же нишу вполне могли бы занять навальнисты, превратившись в партию/коалицию правоцентристского толка. Да, я тоже признаю, что «левизна» Навального – в долгосрочной перспективе социалка, это все-таки «не его». В этой логике Рашкин как «агент Навального» в рядах КПРФ смотрится занимает как нельзя более подходящее место. И партнерство левых с либералами против властей действительно тревожило режим, что косвенно подтверждает кейс Шуваловой (ее исключили за факт приглашения Навального на слушания в МГД осенью 2019г).

Удачным примером двухпартийной системы, состоящей только из социал-демократов (лейбористов) и национал-либералов является Австралия, где баланс власти сохраняется вот уже 120 лет. Партия австралийских лейбористов появилась почти одновременно с объединением австралийских штатов в Федерацию в 1900-1901 годах, после серии неудачных забастовок предыдущего десятилетия. Несколько лет спустя партия получила, а затем расширила представительство в парламенте, утвердив первые законы о защите труда и пенсионном обеспечении. Австралия была в значительной мере географически удалена от дипломатических и шпионских скандалов «Холодной войны», как и от связанных с ней театров военных действий, и поэтому не ложится в стандартную аргументацию ортодоксов о «социал-демократии, замиряющей рабочий класс с буржуазией». Как и в Новой Зеландии, где лейбористы появились лишь к концу 1920-х, в разное время правительства этих стран возглавляли женщины, чего никогда не было в странах «реального социализма». Совсем недавно Жасинда Ардерн была успешно переизбрана на пост премьер-министра Новой Зеландии. Некоторые заинтересованные наблюдатели считают, что ее правительство слишком переоценивает возможности налоговой политики. Но я отвлекся. Я лишь хотел показать, что примеры двухпартийных парламентских систем есть, и они успешно существуют десятки лет, не являясь клонами США (ни в Австралии, ни в Новой Зеландии нет «выборщиков», правительство формируется простым большинством голосов), а также не ассоциируются со «шведским социализмом», который демонизирован и продолжает демонизироваться «коммунистической» тусовкой.

Вернемся к кризису левого движения, реваншизму и общедемократическим чатам. Я мог бы сказать, что левое движение больно ностальгией и реваншизмом. Но как труп может болеть, если он мертв, да к тому же обглодан червями до белой кости? Единственная загадка в этом трупе, что черви нет-нет да зарядятся энергетикой, и по ржавому молоту и затупившемуся, тоже ржавому серпу в лучших традициях социалистического соревнования поползут во всесоюзную здравницу, расположенную над правым виском бюста Сталина, в три пальца покрытого мхом и лежащего на боку. В левом «движении» господствуют ностальгия; душный, упоротый, мракобесный, шизофренический сталинизм – его представляют секты «Прорыв», «Политштурм», «Молот» и «Рабочий Путь»; и конечно же «правильный марксизм» имени Семина, который перекликается с предыдущим «душным» и далее по списку. Еще есть обширная сеть мемных сообществ, но пусть это будет малозначимым приложением ко всему остальному (хотя на самом деле нет). На самом деле, факт существования «тусовки правильных левых», не обращал бы на себя внимания, не будь над ними квадриумвирата Иванов-Садонин-Рудой-Семин. Они толкают стихийных левых на путь реваншизма, они промыли мозги молодежи, и теперь она не воспринимает социал-демократию, а ведется только на Сталина, СССР и «диктатуру пролетариата».

«Красные блогеры» скомпрометировали себя регулярными бойкотами важных выборных кампаний и увели молодежь в марксистские кружки, которые не учат ничему кроме наборов цитат и тоже промывают мозги – «величием Ленина и Сталина».

Как только начинаешь пытаться говорить о социал-демократии с мамкиными коммунистами, сразу начинают мычать стада священных коров и изрыгаться тонны цитат классиков.

Из-за «красных блогеров» молодежь не поддержала Платошкина, потому что не считала ни его самого правильным социалистом, ни его лозунги и предложения уместными (Садонин вообще его не поддержал на выборах в 2018 году, когда еще жил в Хабаровске, где Платошкин баллотировался). Но особенно явно себя скомпрометировал Семин, и в этот раз выдав на-гора ролики с «марксистским» обоснованием неучастия в протестах. Удивительно, как дрянной беспринципный охранитель, используя журналистские приемы и изображая харизму, приковал к себе внимание десятков тысяч людей, которых тут же оболванил. Если бы я имел необходимые полномочия, то я бы посадил его в клетку (не в камеру, а именно в клетку, как в зоопарке), и проверил бы поступления на его счета за последние 5 лет. Что-то подсказывает мне, что увольнение с «России-24» имело целью лишь повысить «достоверность» Семина как оппозиционера, но при этом совсем без финансирования он не остался. Семин высмеивает саму идею политической конкуренции и честных судов, взамен предлагая непонятно что. Такой человек имел право на существование этак в 1990-м году, сегодня это выглядит абсурдом и анахронизмом. Нельзя в 2021 году рассуждать с позиции партийного консерватора конца 1980-х.

Так или иначе, гражданское общество не интересуется темами коммунизма, и в принципе разговоры об СССР воспринимаются как ретроградство. И коммунистов из-за этого считают за ретроградов. Какой тут может быть образ будущего? И дураку понятно, что восстановить СССР уже не выйдет, кто бы этим неблагодарным занятием не занялся. Энгельс, Сталин и Троцкий ровным счетом ничего такого не написали, что из 30-х годов актуально в XXI веке! Но в своем большинстве левые продолжают исповедовать ностальгию и реваншизм, оставаясь не вовлеченными ни во что. Есть интересная пропорция – Бондаренко имеет подписчиков в 2 раза больше Семина и в 5 раз больше Рудого. Я считаю, это потому, что Бондаренко не обещает построить коммунизм и не бегает как оглашенный с опросами про мавзолей, а занимается реальными делами на пользу избирателей.

Раз уж мы заговорили о ютубе. Задачу по его «захвату» левые «ортодоксы» провалили, даже не начав. Я это подсчитал и готов доказать (левые слева, правые справа).

Профессор Попов, Киященко и Баженов в инфографику не вошли. Не формат, как и «Вектор» и «Тезисом». Считал только тех, кто плюс-минус про политику здесь и сейчас. Но упомянутых «красных блогеров» тоже включил. Так вот, демократы (либералы) превосходят левых по объему аудитории в 5 (!) раз. Согласен, что механически сложить количество подписок было не совсем социологически правильно, у каждого сегмента аудитории могут быть общие ядра, как и у них обоих может быть одно общее ядро. Но разрыв показателен. Считаю, это потому, что демократы не «шлифуют мышление Гегелем», и вообще не занимаются подобными сомнительными вещами (например, не выясняют, как лучше Гегеля читать и понимать), а обсуждают и делают политику здесь и сейчас (во всяком случае, делали именно так до последних событий).

И вместо постскриптума по разделу – именно в общедемократических чатах (и особенно в чатах при штабах Навального в последние пару недель) обитают все те девушки, которых Семин не досчитался в левом движении.

YouTube и соцсети под цензурой: лебединая песня черного лебедя

На этой неделе новости по теме ограничения Интернета выходили как с конвейера: 1 февраля Медведев заявил о возможности отключения России от интернета, и одновременно с этим комитет Госдумы по информполитике заявляет о разработке законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями представительств на территории РФ. Еще за два дня до этого YouTubeошибочно заблокировал российский гимн, что очень обрадовало Роскомнадзор. Рискну предположить, что власти выбрали среднесрочную тактику «забыковать» российский Google (но последние проявляют гибкость и готовы договариваться). Еще год назад ФНС на короткое время блокировала счета компании, а в октябре, незадолго до жалобы о выпадании Соловьева из трендов, Роскомнадзор начал собирать информацию о выделенных серверах Google (сервера GlobalCache, которые помогают оптимизировать трафик). В 2018 году российский суд оштрафовал Google за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов на 500 тыс. руб., в 2019-м — на 700 тыс., в 2020-м — на 1,5 млн руб. В начале прошлого года «Ведомости» сообщали, что Google начал удалять из выдачи ссылки на сайты из реестра запрещенных ресурсов. Соловьев, как утверждают следящие за его блогом, стал снова периодически попадать в тренды. 30 декабря Путин подписал «закон о блокировке YouTube», в тот же день появилась информация о приобретении Газпромом платформы RuTube; буквально неделю спустя соцсети заблокировали аккаунты Трампа, чем сделали российским властям по-настоящему царский подарок: пропаганда теперь может сколько угодно говорить об отстутствии демократии на Западе, и называть Twitter, Facebook и YouTube «инструментами иностранного вмешательства», требуя платить штрафы за «размещение призывов к несогласованным акциям». В случае, если переработка Рутуб удастся, власти могут добровольно-принудительно перевести крупных блогеров на эту площадку (кстати, а чего они все молчат об этом – Дудь, Топлес, да и «АйКакПросто» Васильев и другие? Да и тысячи их. Но могли бы и мобилизовать аудиторию). «РаботайтеБратья» Пучков уже создал там канал, хоть и поворчал о малом количестве просмотров. VK уже под контролем: большую часть встреч 23 января там заблокировали. Перспективы не выглядят радужными: русский «Кванмён» (название внутреннего интернета Северной Кореи) мы едва ли увидим, а вот предельно куцый доступ в мировую сеть – вполне. Будет пополнятся реестр запрещенных сайтов, власти будут повышать градус давления на Google, под независимые СМИ будут расписывать драконовские правила работы, которые превратят независимую журналистику в минное поле. Угроза информационной изоляции реальна, не стоит думать, что из борьбы с Телеграмом не сделано никаких выводов.

От протеста к…

Россия сегодняшняя – не та страна, где «из искры разгорается пламя». Ничего не произошло после «Зимней Вишни». Не стало триггером самосожжение Ирины Славиной. Недавнее самосожжение возле Пушкинской площади, как и удар с ноги ОМОНа в живот Маргарите Юдиной, не подогрели протестную ярость. Массы растеряны, объединения политизированных активистов не произошло. Левые в целом не поддержали Навального (исключая реально имевшие место ситуативные союзы и упомянутых депутатов) потому что «не за коммунизм» (сказанное Зюгановым в расчет не берем). Мне видится бессмысленным пытаться доказывать «радикальным» ортодоксальным левым необходимость участия в неправильных протестах; пусть дальше сидят на диване. Без них воздух будет чище. Правые (националисты), как оказалось, за развитием событий тоже следили, но не ввязались по двум причинам: не верили в потенциал протеста и не хотели себя раскрывать, а также презирали Навального (в этом лагере к нему относятся как к стукачу из-за Марцинкевича, мол Навальный «сдал» Тесака органам). Коалиции, хотя бы на уровне лиц и туловищ (Немцов, Яшин, Пономарев, Удальцов), как 2012-м, не возникло. Навальный решил пошатать режим «в одну каску» с закономерным итогом. Долгосрочного плана, судя по всему, его сторонники не имели. Режим не боится митингов и работает над усилением контроля за инфополем. Хайп от «дворца Путина» уляжется. Понадобится что-то другое. Нам не на что и не на кого расчитывать кроме себя. Надо делать из произошедшего самые практические выводы. Понимание ситуации уже есть, но все еще не всеобщее. Слишком много идеализма еще остается, слишком многие еще хотят «выйти с российским флагом и распечатанным текстом 31 статьи Конституции, чтобы зачитать ее полицейским». Слишком многие будут до последнего игнорировать окружающие изменения, несмотря на то что они негативные. Надо готовиться к следующим событиям, которые могут и не быть связаны с выборами.

«Мы больше не солдаты, мы сопротивление» — сказал командир отряда в фильме «Тихоокеанский рубеж». «Сопротивление — это когда я делаю так, чтобы то, что меня не устраивает, прекратило существование» — сказал участник движения BlackPower в феврале 1968-го на конференции по Вьетнаму…