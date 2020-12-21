О феномене ковид-диссиденства

Один из сюрпризов пандемии COVID-19 состоит в том, сколько людей на определённом этапе отрицали её. Сейчас таковых осталась горстка самых упёртых, но изначально их было на удивление много. Хотя, казалось бы, любой человек, обладающий школьными знаниями, должен понимать, что мы столкнулись с очень серьёзной проблемой. Понятно, что на самом первом этапе играло роль естественное недоверие к СМИ – и это-то как раз вполне обоснованно и даже рационально: мы все прекрасно понимаем, что буржуазные медиа являются в первую очередь инструментом массовой пропаганды и стряхнуть лапшу с ушей – естественный рефлекс нормального человека. Но довольно быстро, когда появились первые цифры, стало понятно, что в данном случае если средства массовой пропаганды и врут, то в сторону приуменьшения угрозы. В какой-то степени сработал так называемый confirmationbias, то есть, когда человек уже сформировал свою точку зрения на какой-то вопрос, он стремится во всём потоке информации бессознательно выбирать только то, что подтверждает его взгляды и игнорировать то, что им противоречит. Это тоже понятно, но феномен ковид-диссиденства явно зашёл гораздо дальше того, что было бы объяснимо «предубеждением подтверждения». Поразмыслив на эту тему, я пришёл к делению ковид-диссидентов на три группы. Ковид-диссидент может принадлежать как одной из этих групп, так сразу двум из них, и даже всем трём, но здесь я буду рассматривать все три группы как бы изолированно.

Первая и очень большая группа – это люди просто глупые, давайте уж называть вещи своими именами. То есть те, кому трагически не хватает минимального интеллекта перескочить через изначально сформированный confirmationbias. Для меня было шоком как их на самом деле много и насколько они представляют угрозу для общества.

Но всех ковид-диссидентов в откровенные идиоты записать явно нельзя. Среди них, к моему вящему удивлению, обнаружилось множество людей в обычное время очень и очень неглупых, что было вторым важным неприятным открытием.

Вторую группу составляют просто диссиденты по призванию, диссиденты всегда. Характерный пример такого персонажа – это мальчик из интеллигентной еврейской семьи, которого в школе гнобили за длинноносость и инаковость, а дома которому заботливая еврейская мама внушала об его богоизбранности. Разумеется, в эту категорию попадают далеко не только и не столько интеллигентные еврейские мальчики, богоизбранность – явление универсальное и интернациональное, иудаизм просто уж сильно реликтовая трайбалистская религия, там богоизбранность выражена повыпуклее, а так богоизбранных полно во всех социально-этнических группах. Такие персонажи получили в период своего взросления психологические травмы от того, что та референтная группа, в которую они очень хотели вписаться, их не принимала, и это сформировало травму перманентного бунта против общества, и если в обычное время эта травма у многих вытесняется и скрывается, то на мобилизационную повестку они реагируют крайне резко, потому что травма активируется. Но и в диссидентов по призванию всех оставшихся записать тоже нельзя.

И наконец, третья группа – самая интересная. Покопавшись в мотивации отрицания я пришёл к выводу, что тут главную роль играет страх перед контролем со стороны государства. И вот здесь мы видим очень интересный эффект – фантомные боли XX века.

Вообще, конечно, забавно, что люди, с одно стороны, так нервно реагируют на угрозу контроля над собой со стороны государства, а с другой, уже давным-давно передали этот контроль добровольно, радостно и с песнями – только сейчас Большой Брат контролирует их не напрямую, а через посредничество корпораций. Гугл, Фэйсбук, Амазон, сотовые операторы, да даже продуктовые сети знают про нас столько, что никакому Большому Брату и не снилось. И мы все сами на это не то, что даже добровольно согласились, а ещё и на блюдечке всё принесли. Поэтому особое возмущение по этому поводу напоминает яростное «Me Too» третьеразрядной актриски, получившей главную роль в блокбастере благодаря особой благосклонности Харви Вайнштейна.

Но дело-то в том, что хоть мы и отдали Большому Брату добровольно контроль, он сейчас ему не нужен. В XX веке Большой Брат действительно старался залезть каждому гражданину в мозг и поставить туда свои жучки, причём везде, по разные стороны железного занавеса (все, конечно, считали эту смешную историю про Хэмингуэя, когда ему казалось, что за ним следит ФБР и все считали это паранойей, а потом оказалось, что ФБР за ним на самом дел следило). Но почему? XX век был веком массовых индустрий, массовых армий и массовых политических течений. Общество не было сильно фрагментировано, и граждане консолидировались вокруг всего нескольких направлений. Низовая самоорганизация могла перерасти в массовое движение и оказаться угрозой для власти. Поэтому Большой Брат стремился мониторить вектор магнитного момента в мозгу каждого гражданина, а, по возможности, ещё его и направлять в нужную сторону.

Сейчас ситуация сильно изменилась. И если в странах периферийного капитализма типа богоспасаемого государства РФ ещё остаются заметные рудименты Большого Брата (ну, например, ФСБ явно следит за онлайновой активностью особо буйных и щедро делится наблюдениями со службами безопасности ведущих финансово-промышленных групп, а те уже делают выводы насчёт уместности трудоустройства потенциального соискателя или имеющегося работника; поскольку на более или менее приличный уровень жизни, соответствующий хотя бы низовым западным стандартам среднего класса наёмным работникам в России можно рассчитывать, как правило, только при трудоустройстве в крупных корпорациях, таким образом производится сегрегация и отбор по критериям лояльности правящему режиму), то на условном Западе от такой низкотехнологичной архаики давно отошли. Отошли именно потому, что в экономике фокус сместился с крупномасштабного промышленного производства на сферу услуг, на смену массовым призывным армиям пришли компактные профессиональные, а общество стало гораздо более фрагментированным. А также более гедонистичным, материально избалованным и инфантильным в связи с повышением общего уровня материального благосостояния. Поэтому точек консолидации, на основе которых возможны массовые движения, практически нет, общество разбилось на маленькие кластеры, которые постоянно ругаются друг с другом. Зачем, спрашивается, Большой Брат в такой ситуации будет лезть в мозги всем, кому ни попадя? В этом нет абсолютно никакой необходимости – общество и так успешно поддерживает себя в аморфно-хаотичном состоянии, не представляющем никакую угрозу статус-кво.

Большой Брат только устанавливает некоторый периметр и точечно выпиливает только единичных особо буйных, которые заходят слишком далеко. Ну, например, никто же не запрещает читать WikiLeaks – да на здоровье! И никого на самом деле не интересует, читаете ли вы WikiLeaks. А вот Ассанджу пришлось несладко. Или можно посмотреть, какая пропагандистская атака шла на Джереми Корбина и продолжается до сих пор, хотя сейчас его надёжно оттеснили от всех рычагов (в чём он, безусловно, на 90% виноват сам), но вы можете придерживаться в 10 раз более радикальных взглядов и это вообще никого не будет волновать. Контролировать индивидуумов – неэффективно и нетехнологично, гораздо технологичнее сделать так, чтобы индивидуумы контролировали сами себя, и даже страны периферийного капитализма переходят на новые технологии, поэтому страх того, что государство воспользуется моментом и установит тотальный контроль, иррационален – современному буржуазному государству этого просто не надо. В конце концов, есть медиа, которые обеспечивают необходимое «выравнивание», а небольшие флуктуации никого особо не волнуют.

И, кстати, можем представить, что будет, если сейчас свободный гражданин свободной западной страны захочет полностью уйти из-под всевидящего ока Большого Брата? Он должен отказаться от всех аккаунтов в социальных сетях, от всех покупок онлайн, от сотовой связи, от Юбера и даже в местных продуктовых магазинах он должен будет расплачиваться не картой, а наличными, то есть превратиться в своеобразного «амиша» (есть в США такая секта, которая всё ещё живет по правилам и на технологическом уровне XIX века). Подобный гражданин уж точно не будет представлять угрозу вообще никому.

И, кстати, забавно то, что Большой Брат как раз сейчас должен быть более всего заинтересован в мучающихся фантомными болями ковид-диссидентах, потому что потенциально буйные тратят все силы на борьбу с фантомами. Это есть зер гут, Большой Брат одобряет. Вот такая диалектика.

Михаил Власов