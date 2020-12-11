Зачем обычному человеку интересоваться политикой

Этот год ознаменовался для меня большим количеством обсуждений различных общественных тем с моими друзьями, ранее не интересовавшимися подобными вопросами. Вот краткий перечень некоторых таких тем:

Когда кончится коронавирус, и мы заживем долго и счастливо?

Что происходит в Беларуси?

Кто победит на выборах в США и как это касается нас?

Что происходит в России, почему власть у нас странная?

Не пора ли уезжать из России?

Смысл вопросов звучит примерно так:

Я хочу жить долго и счастливо, но с миром (Россией) что-то не так.

Как мне поступать?

В мысли «Я хочу жить долго и счастливо, но с миром (Россией) что-то не так», и содержится зародыш ответа, который я разверну в статье.

Но сначала немного личной истории. В 90-х годах, я наблюдал происходящий ход перемен в России, и увидел несколько важных вещей:

Во-первых, перед моими глазами прошло немало людей, которые активно втягивались в изучение политики и общества. При этом, многие из них достаточно быстро меняли свою позицию от «Я никогда не буду интересоваться политикой» до «Участвую и всем рекомендую срочно включаться в политический процесс».

Во-вторых, я наблюдал чрезвычайно быстрые изменения в политических взглядах окружающих меня людей, да и мои взгляды менялись.

В-третьих, я не понимал, что происходит в России, но явно ощущал действие закономерностей общественного процесса, существующих как бы вне меня.

При этом, мои политические взгляды менялись примерно следующим образом:

От «советско-патриотических» в конце 80-х, до «антисоветски-либеральных», далее к «антилиберально-патриотическим». В начале нулевых для меня стали очевидны следующие вещи:

У нас капитализм

Он какой-то «не такой», и непонятно почему

Нас всех обманули политики в 90-х

Примерно к 2005-му году я стал активно изучать разношерстную литературу по истории, политэкономии, философии и другим областям общественных знаний.

Помню, был долгое время под впечатлением книги А. Паршева «Почему Россия не Америка»…

Но первым действительно ценным произведением была книга Б. Кагарлицкого «Периферийная Империя. Россия и миросистема». Эта книга показывала логику исторического процесса и качественно отличалась от практически всего, что я мог найти и осмыслить в то время.

Общие итоговые мои выводы по вопросам общественного развития были следующими:

1) Есть объективные закономерности общественных процессов, которые неизмеримо влияют на нашу жизнь, и лучше в них разбираться.

2) Обычный житейский опыт не дает объективного понимания закономерностей общественного развития.

3) Объективные закономерности общественных процессов – это как правила дорожного движения: находиться на дороге без знания последних можно, но с непредсказуемыми последствиями.

90-е были очевидным временем господства либералов в России, но потом отношение к ним стало негативным. Сказались последствия их практической деятельности, ощутимые нашими гражданами. Т.е., в нашем обществе произошло все то, что и называется «Бытие определяет сознание» — реальная жизнь дает тот фактический опыт, преломляя который через индивидуальные (на первый взгляд) ценности, мы принимаем решения об отношении к тем или иным людям, идеям и последующем практическом действии.

Важно понимать, что произошедшее в России в общих чертах было похоже на происходивший во всем мире процесса торжества неолиберализма. Об этом великолепно повествует книга Д. Харви «Неолиберализм и реставрация классовой власти». И даже поворот к неоконсерватизму, произошедший в путинскую эпоху – это не наше особенное, а общемировой тренд, с теми или иными особенностями пронизывающий мир от США, Европы, Китая до самых глубин Африки.

Обращаясь к Википедии, получаем следующее определение либерализма:

Либерали́зм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка.

В либерализме, как идеологии, есть один изъян: необъективное отражение закономерностей общественных процессов. Собственно, в либерализме считается: то, что верно на микроуровне (для 1 человека), автоматически верно и для всего общества. Здесь не учитывается вся сложность социальных взаимодействий, усложняющихся с перехода с уровня на уровень. Именно поэтому, либерализм был успешно использован управляющими классами во всем мире и разных странах для реализации своих целей. Т.е. эксплуатировалось желание граждан «Жить долго и счастливо» и тотальная безграмотность в законах общественного развития.

Если перейти к первым, действительно серьезным критикам либерализма, то я бы предложил гениальную работу Маркса «Экономико-философские рукописи» 1844 г. В работе происходит одновременно и развитие, и качественное преобразование идеологии либерализма, показывающее, как именно функционируют общественные законы. Философия марксизма также раскрывает понятие личностного роста, которое является одним из лейтмотивов деятельности современного человека. Ведь смысл философии марксизма: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» (К. Маркс). При этом, решая задачи личностного развития, мы на самом деле, решаем проблему личностного отчуждения, по которой на сегодня существуют горы марксистской литературы. Например, различные работы Э. Фромма. Да и все те же «Экономико-Философские рукописи» Маркса.

Даже минимальное знакомство с марксизмом позволяет гармонизировать свою жизнь и достижение личных целей. Но есть принципиальное различие от либерализма – марксизм делает акцент на обязательной взаимосвязи личности и общества. Т.е. свободно развиваться можно лишь через совместно организованную деятельность, опирающуюся на знание объективных законов общества. (Рекомендую современную (2018 года) работу китайского философа Яна Гэна «Апология Маркса. Новое Прочтение марксизма»).

Думаю, что никто из читающих эту статью, не против свободного развития личности. А к чему приводит тотальная безграмотность в знании объективных законов развития общества – весь мир увидел на примере эпохи неолиберализма, а Россия (СССР) – на примере перестройки, 90-х, нулевых, да и сегодняшнего дня.

Вот мы и пришли к сегодняшнему дню…

Недавно, в разговоре с одной хорошей знакомой, я понял, что не могу четко и просто объяснить суть диалектики. Также я понял, что именно непонимание диалектики делает наше (общемировое) общество легко манипулируемым и лишает механизмов анализа и общественных процессов, и личностного развития (Рекомендую работы Э. Ильенкова, как учебные пособия по изучению диалектики).

Ядром диалектики является противоречие. Предположу: Основным движущим противоречием развития каждой личности является стремление быть счастливым и невозможность быть таковым (С чисто биологической точки зрения, человек приспособлен к выживанию. Счастливый человек некритически оценивает окружающий мир, поэтому уязвим).

Как показал я выше на практических примерах из своей жизни и истории России (а марксисты обосновали в своих работах), существует неразрывная связь между пониманием законов общественного бытия и качеством жизни (в широком смысле слова). Непонимание законов общественного развития приводит к тому, что правящие классы нами манипулируют в своих целях и в ущерб нашим интересам. В свою очередь, реализация наших интересов создает материальный базис, расширяет возможности для повышения качества жизни (опять же – в широком смысле слова).

Теперь к общественному бытию:

Ключевым противоречием современного капиталистического общества является противоречие между общественным характером труда и частным характером присвоения результатов труда. Как именно оно отражается в разных сферах общественной жизни объяснять не буду, это и без меня отлично сделали бесчисленное количество умнейших людей. Раскрою лишь, как оно отразится на нас в настоящем дне.

На сегодня мы всем миром вступили в полосу перемен, и коронавирус лишь ускорил эти процессы. Мы переходим к информационному обществу. Вопрос лишь в том – в какой системе общественных отношений мы в него перейдем. Основных, принципиально различных вариантов два:

Вариант №1: Общественная собственность на знания технологии, и согласованное управление развитием общества и личности каждого. Т.е. необходимо взять под НАШ общественный контроль средства производства в виде знаний и технологий, и согласованно удовлетворять материальные потребности и всесторонне развиваться как личности. Это и есть Социализм, как первый этап Коммунистического общества.

Вариант№2: Ключевая собственность на знания и технологии в руках узкого круга лиц, корпораций. Именно они будут решать, что и в каком объеме развивать. Мы в этой системе отношений – бесправны и не управляем своим настоящим.

Эту систему я для себя назвал Ультракапитализмом. Его ключевая особенность – падение потребности в интеллектуальном труде в связи с развитием технологий типа искусственного интеллекта. Колоссальное социальное, интеллектуальное, личностное, материальное расслоение общества. Именно такое общество фигурирует в западных фантастических фильмах («Аватар», «Голодные игры» и т.п.) и романах («1984» и другие)

Вы в какой общественной системе хотите жить?

Точнее, какую общественную систему мы хотим создать себе и потомкам нашим действием или бездействием?