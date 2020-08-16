Против диктатуры и сектантства, за демократию для трудящихся!

От редакции «Рабкора». Наш сайт редко публикует перепосты, тем более статей, которые были опубликованы уже более недели назад. Но в данном случае история особая. Павел Каторжевский, один из лидеров и идеологов белорусской левой партии «Справедливый мир» разместил свой текст в интернете за несколько дней до того, как был задержан силовиками режима Лукашенко. Сейчас вместе с другими заключенными, схваченными в горячие августовские дни в Минске, он должен быть освобожден.

В своей статье, написанной ещё до начала «горячей фазы» белорусской революции и до начала массовых забастовок на промышленных предприятиях, Павел отвечает левым сектантам, призыаввшим во имя идеологической чистоты устраниться от демократической борьбы и народного протеста. Сейчас по многим позициям уже понятно, кто был прав в этом споре. Но существенно, что дискуссия велась в значительной мере на российских интернет-площадках и отражает разногласия в том числе и среди российских левых, причем не только по вопросу о том, что происходит в Беларуси. По сути это спор тех, кто хочет социальных и политических перемен, и тех, кто под предлогом идеологических софизмов выступает против реальной политической борьбы, против попыток изменить политический режим и социальные порядки (поскольку эти перемены, во-первых, сопряжены с риском, что станет хуже — а это риск ЛЮБЫХ перемен, а во-вторых, не приведут к социализму и коммунизму сразу, немедленно и в полном объеме — ни на что меньшее сектанты, в отличие от рабочего класса категорически не согласны).

Мы полностью поддерживаем позицию Павла и желаем успехов белорусским левым и новому рабочему движению в назревающей борьбе за то, каким станет демократическое будущее — не только в Беларуси, но и в России.

За последние недели было опубликовано несколько текстов, в которых произведена попытка дать «анализ» тактики и стратегии левых сил в рамках того, что в Беларуси называется президентскими выборами. Первая статья от «марксистского» кружка «КрасноBY» содержит критику моей недавней публикации в российском социалистическом издании «Вестник Бури». Вторая статья, марксистскость которой потрясает не меньше, чем материал упомянутых кружковцев, вышла в блоге белорусских левых «Poligraf.RED» за авторством Д. Исаёнка.

Оба материала в той или иной мере выражают позицию «левого» охранительства режима, а некоторые представители коллектива «Poligraf.RED» не особо стесняются в выражениях и называют результат умствований Исаёнка «манифестом левого лукашизма». Ну, что ж, спасибо и на том, что признались сами! Это в значительной мере облегчает задачу и не вынуждает навешивать на великих марксистов тот ярлык, который они сами себе любезно прицепили.

С первых же строк Исаёнок пытается тезисно перечислить аргументы сторонников демонтажа авторитарно-буржаузного режима Лукашенко и сразу же начинает пугать читателя украинским сценарием, декоммунизацией и победой правых разной степени радикальности на первых свободных выборах в парламент, при этом (о, чудо!) признавая, что действующая власть проводит антисоциальные неолиберальные реформы. В результате он приходит к конгениальному выводу – свободные выборы и прочие демократические свободы, насколько они могут быть свободными в условиях буржуазной демократии, не нужны.

«…мы обязаны поэтому пред всем народом излагать и подчеркивать общедемократические задачи, не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Тот не социал-демократ, кто забывает на деле о своей обязанности быть впереди всех в постановке, обострении и разрешении всякого общедемократического вопроса». (Ленин В.И. «Что делать?»)

Почему? На этот счёт у Дмитрия имеется особое мнение – просто сильной левой оппозиции пока нет, но это не беда, ведь это только пока что! Кружки и YouTube-каналы развиваются с положительной динамикой, а это значит, что обязательно бахнем – весь мир в труху! Но потом. Только вот когда наступит это мифическое «потом» в статье не уточняется. Не берётся в расчёт и то, что политический процесс не представляет собой прямую, лишённую зигзагов линию или будильник, по звонку которого в назначенный час сформируется сильная левая оппозиция или, по крайней мере, всё, что нужно для её создания. Не учитывается и то, что кружки, видеоблогинг или любая другая форма организации левых неминуемо проходит через расколы и размежевания, стадии не только роста, но и упадка. Даже при условии формирования на их базе какой-никакой «независимой» от всех и вся левой организации, все эти приятные в общении и примерно одинаково мыслящие люди разбегутся на первом историческом повороте, на котором нашим белоручкам придётся принимать «неправильные» и не всегда приятные политические решения, что(внезапно)приведёт к тому, что подобная организация разлетится вдребезги. Отказ от принятия какой-либо принципиальной позиции, оправдание своего собственного бездействия и война с «леволиберальным» жупелом, вы не поверите, приведёт к тому же самому! В результате, самая каноничная в истории независимой Беларуси марксистская организация рискует быть просто несозданной, и наши друзья окажутся не готовы не только к ближайшим демократическим выборам, но и ко всем последующим.

«Мост, в виде переходных требований, этим бесплодным политикам вообще не нужен, ибо они не собираются переходить на другой берег. Они топчутся на месте, удовлетворяясь повторением одних и тех же тощих абстракций. Политические события являются для них поводом для комментариев, а не для действий…В практической политике сектанты на каждом шагу объединяются с оппортунистами, особенно центристами, для борьбы против марксизма». (Троцкий Л.Д. «Агония капитализма и задачи Четвёртого Интернационала»)

Да и будут ли интересны наёмным работникам ваши кружки и блоги? Но как же, впервые с 1990-ых автор видит людей, которые ведут «социалистическую пропаганду» не за деньги и должности! Только вот «социалистическая» пропаганда в понимании некоторых «левых» сводится к войне с тенями прошлого, борьбе с вышиванками и критике неправильных «площадных» левых. Грядущая белорусская левая действительно может получиться очень независимой, в первую очередь, от интересов рабочих.

Наёмных работников интересует отмена контрактного рабства, условия труда, достойные зарплаты, восстановление уничтоженных властью социальных гарантий, сокращение продолжительности рабочего дня без снижения заработка, возможность влиять на принятие решений, но для борьбы за всё это, для начала, нужны демократические права и свободы. Вы когда-нибудь пробовали, например, создать независимый профсоюз на предприятии или хотя бы стать активистом уже существующего и не остаться при этом без работы? Удивительно, но в большинстве стран с буржуазной «демократией» это гораздо легче, чем при открытой буржуазно-бюрократической диктатуре, как в Беларуси. Если вам это элементарно не надо, то зачем, собственно, причислять себя к социалистам, коммунистам и левым вообще, не проще ли записаться в реконструкторский кружок?

«Мы ответим нашим оппонентам: социал-демократия, действующая на почве буржуазного общества, не может участвовать в политике, не идя то в том, то в другом отдельном случае рядом с буржуазной демократией. Разница между нами и вами при этом та, что мы идем рядом с революционной и республиканской буржуазией, не сливаясь с ней, а вы идете рядом с либеральной и монархической буржуазией, тоже не сливаясь с ней». (Ленин В.И. «Две тактики социал-демократии в демократической революции»)

«КрасноBY», посвятивший моей скромной персоне целое полотно из набора каким-то образом взаимосвязанных между собой слов, обвиняет «господина Каторжевского» в прямо-таки непристойном предложении слиться в экстазе с правым движением. Святые идиоты! Исходя из логики кружковцев, рабочий, протестующий против диктатуры – ультраправый радикал; студенты, вынужденные платить за учёбу неподъёмные деньги и батрачить на износ в свободное время – форменные неонацисты; а лишившиеся работы люди и вовсе сторонники шоковой терапии. Сразу же после этого краснобаевцы начинают стращать «штурмовиками со светлыми лицами и бело-красно-белыми повязками на рукавах». Не знаю как по поводу бело-красно-белых штурмовиков, но вот ОМОНовские дубинки, решётки и автозаки вполне реальны, как реален и «бонапарт», обещающий напомнить про расстрелы демонстраций в Узбекистане и Таджикистане! Однако, не переживайте, штурмовики обязательно будут: и бело-красные, и красно-зелёные, и серо-буро-малиновые – если левые бросят справедливо протестующие массы на откуп находящимся у власти или в оппозиции правым политиканам, которые демагогически апеллируют к их запросам, но не станут претворять их в жизнь.

И это не шоу для среднего класса, как думают некоторые. Или вы всерьёз думаете, что Колесникова из команды банкира Бабарико от нечего делать говорила о «новой Беларуси для человека труда» на митинге 26 июля в Гомеле, а Вероника Цепкало в Бресте пела дифирамбы «великому человеку Машерову», имя которого в сознании многих белорусских трудящихся до сих пор ассоциируется с социальной справедливостью? Это свидетельствует только о мобилизации рабочего класса, который остаётся неуслышанным некоторыми из тех, кто называет себя выразителем его интересов.

«Фашизм есть форма отчаянья мелкобуржуазных народных масс, увлекающих за собой в бездну и часть пролетариата. Отчаянье, как известно, наступает тогда, когда все пути спасенья отрезаны». (Троцкий, Л.Д. «Бюллетень оппозиции», 1939, № 70)

Вернёмся к пассажам «полиграфистов», которые всё-таки признают, что свободные выборы и прочая демократия всё-таки нужны, но когда-нибудь потом. Вот только проблема здесь в том, что в своем тексте Исаёнок не наделяет массы совершенно никакой субъектностью и не понимает, что ждать «настоящих левых», пока они сподобятся организоваться и выработать самую прогрессивную во вселенной программу никто не станет. Мастерское применение диалектики и неумение отличить Беларусь начала ХХI века от Российской Империи начала ХХ века, в которой революционное движение “как-то развивалось” и вовсе заслуживает отдельных аплодисментов. На выборах в первую Думу некоторые социал-демократы смогли избраться независимо от своей партии, а Ленин позже признавал бойкот тех выборов ошибочным. Можете ли вы представить себе такое в современной Беларуси?

Здесь работает ещё и иллюзия о том, что условный мерзопакостный либерал (без иронии, действительно мерзопакостный) возьмёт и сразу же уничтожит всех левых и введёт запрет на идеологию и символику. Боюсь кого-либо расстроить, но если левые станут мало-мальски сильнее и организованнее, то лукашенковский режим устроит такую декоммунизацию, которая не снилась даже Пиночету. Для построения сильной левой организации белорусским трудящимся, как это ни странно, нужна свобода на объединение в независимые профсоюзы, свобода слова, свобода собраний и ассоциаций. И вот, тысячи людей выходят на улицы с теми же требованиями!

«Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя. Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственности, как основной вопрос движения, независимо от того, принял ли он более или менее развитую форму». (К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест коммунистической партии»)

При этом поддержка протестов моментально приравнивается к поддержке Тихановской или Бабарико и становится едва ли не самым главным «грехом». Это совершенно неправильный взгляд на положение вещей. Именно поэтому, радикальные левые заявляют, что все зарегистрированные кандидаты видят в работниках всего лишь объект эксплуатации и участвуют в протестах с лозунгами, которые выходят за рамки сугубо демократических требований и которые ни Лукашенко с его бюрократической кликой, ни кандидаты от правой оппозиции не собираются реализовывать.

Поэтому даже если каким-то чудом гражданка Тихановская или условный Бабарико и станет новой головой, озвучивающей голос господствующего класса, левые неизбежно будут вынуждены перейти в оппозицию уже к новой группировке буржуазии, последовательно добиваясь тех политических реформ, которые сами либералы просто испугаются доводить до конца. Буржуазная демократия лишь поможет нам вывести классовую борьбу на другой уровень, где противоречия обострены до предела и станет ясно, что проблема была не только в «неправильном» бюрократическом капитализме, но и в самой системе капиталистической эксплуатации.

Кто-то справедливо заметит, что уже где-то всё это слышал и эти идеи не являются новыми, их озвучивали какие-либо персоналии и организации до меня. И будет прав! Не бывает позиции «более правильной» и «менее правильной», падать можно под разными углами, а ровно стоять – только под одним. Для этого, используя протестную мобилизацию, необходимо находить сторонников, по возможности превращать их в кадры для наших организаций и профсоюзов и предлагать массам левую альтернативу.

Павел Каторжевский,

член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир»

Первоначальная публикация текста на белорусском сайте Left.By:

http://left.by/archives/19879