Сплотить восставших: за боевую партию рабочего класса

Большая часть левых социалистов — такие ресурсы, как «Якобинец» — выступают за сведение текущих восстаний против буржуазного государства к активности на выборах (канализировать восстания в электоральную плоскость). В условиях отсутствия роста и озверевшего (хищнического) капитализма, это утопия. Вместо этого нам нужна боевая, независимая партия рабочего класса, чтобы сплотить всех восставших и захватить власть.

США может пока и не стало «несостоявшимся государством» (failed state), но на пути к этому. В июльском обзоре Guardian говориться, что работа есть лишь немногим больше, чем у половины американцев — самый низкий показатель за последние 70 лет. В стране по меньшей мере 45 миллионов безработных. Учитывая, что каждый пятый снимает жильё, а выплаты пособий и срок моратория на выселения скоро закончатся, мы столкнёмся с потоком бездомных. 16 июля зафиксировано 75,000 новых заражённых Covid-19 – новый рекорд по сравнению с 25,000 в середине июня. Погибли более 140,000. Федеральное правительство приняло меры, но сначала оно позаботилось о том, чтобы передать контракты на лечение и исследования вакцин коммерческому сектору здравоохранения. Корпорация Gilead «разработает» схему лечения (не вакцину), за которую она будет взимать 3,120 долларов за пациента. Кроме того, правительство пообещало фармацевтам не вмешиваться в ценообразование на будущие виды лечения.

Двухпартийное хищничество

Демократическая партия это пустое место, у них практически нет ни одного действительно популярного левого. Акт Cares (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act – закон о выделении правительством 2,2трлн долларов на различные выплаты во время пандемии — Прим.пер.) и его продление, принятые при подавляющей поддержке обеих партий, это щедрая раздача корпорациям. Давая финансовому сектору и — что-то новенькое — не финансовым корпорациям выплаты без всяких условий — это подарок в 4,6 миллиардов долларов классу капиталистов, с крохотной частью от этого — 600 миллионов — на выплаты трудящимся и на социальным нужды, такие как образование. Без какого-либо правительственного надзора капиталисты могут свободно участвовать в выкупе акций, повышении дивидендов и выплат руководителям. Роберт Бреннер (историк-марксист, профессор Калифорнийского Университета — Прим.пер.) объясняет, что курс США в настоящее время полностью основан на политике «растущего грабежа». Он пишет, что обе партии «осознали, в какой степени зарабатывание денег не связано с прибыльным производством, особенно в условиях слабой экономики». «Хищничество», продолжает он, стало «предварительным условием производства».

В этой статье я попытаюсь ответить на вопрос о том, какой тип политической организации нужен всем трудящимся и угнетённым для борьбы с усиливающимся варварством современного капитализма. Я утверждаю, что в условиях нерастущей капиталистической экономики, характеризующейся все более хищническим политическим вмешательством капиталистического государства, стратегии электорального социализма утопичны. Дают результаты восстания, а не участие в выборах. Но чтобы привести рабочих к власти, восставшие должны сплотиться в демократическую организацию, с помощью которой борющиеся на улице и на производствах смогут связываться, обсуждать и определять стратегию, а также расширять коллективную власть, к которой мы обращаемся в момент разлома, момент, который мы сейчас переживаем. Короче говоря, нам нужна организация, которая лучше всего подходит для того, что Ленин осмысливал как «актуальность революции». Я рассматриваю две важные стратегии, предлагаемые в настоящее время социалистическими левыми в США, и в результате хочу поддержать третью: направленную на классовую борьбу, боеспособную партию рабочего класса, основанную на программе революционного социализма и тактике переходных требований.

Как пишет Юлия Камара (испанский историк, член VI Интернационала — Прим.пер.), «актуальность революции несёт в себе чувство предвосхищения, попытку привнести революцию в настоящее время и перенести день сегодняшний в революцию. В этом смысле революция выступает как точка сверки для наших сегодняшних действий: если революция не является частью нашей политической перспективы с самого начала, мы вряд ли приблизимся к ней». Я утверждаю, что только организация, которая воплощает в себе это чувство предвосхищения — от понимания того факта, что политическое время не линейно, а разворачивается скачками и внезапными взрывами сознания, — способна удовлетворить потребности и возможности растущего рабочего движения для нашего собственного освобождения.

(Нео)перестройка или тактика «Заменителя партии»

Первая стратегия, которую я рассматриваю, – это возрождение старой. Она ясно сформулирована такими авторами журнала «Якобинец», как Дастин Гастелла (Филадельфия, ДСА) (ДСА — Демократические Социалисты Америки — Прим.пер.), Джаред Эбботт (Бостон, ДСА) и издатель «Якобинца» Бхаскар Сункара. «Нравится нам это или нет, — говорит Гастелла, — если мы организуем другую, третью партию, мы проиграем». Хотя Гастелла и его единомышленники пытаются дистанцироваться от этого термина, они в основном являются сторонниками старой стратегии перестройки Демократической партии. Первоначально этим занимались американские социал-демократы в начале 1960-х годов, в том числе основатель ДСА Майкл Харрингтон. Идея состояла в том, чтобы захватить Демпартию, изолировать её капиталистические элементы и превратить в социал-демократическую партию европейского образца. Возможно, зная о сомнительной истории перестройки в прошлом – не только о громких неудачах по реформированию Демпартии, но также и об её антикоммунизме и империализме — Гастелла и др. говорят, что они скорее за «заменитель партии», чем за её перестройку. Гастелла объясняет, что заменителем партии станет «независимое учреждение, основанное на членстве, финансируемое за счёт взносов, с чёткой платформой», которое «может выполнять многие функции традиционной рабочей партии: она может набирать и обучать кандидатов, работать с профсоюзами в организации кампаний и массового политического образования». Однако, разница между концепцией «заменителя партии» и существующими прогрессивными фракциями и группами влияния внутри Демпарии остаётся неочевидной.

Одна из проблем с перестройкой, старой и новой, заключается в том, что она обязывает социалистов смягчать наши самые радикальные, преобразующие требования, и тем самым препятствует нашей попытке завоевать наиболее угнетённые слои рабочего класса. Партия, с узкой точки зрения Гастеллы, должна стремиться делать две вещи: выбирать кандидатов и принимать прогрессивное законодательство. Прогрессивное законодательство не появится, если ваших кандидатов не выберут. Для этого вы должны твёрдо знать, что у вас всегда есть большинство голосующих. Но большинство электората в любые времена, а особенно в те времена, когда классовая борьба находится в упадке, будет иметь смесь консервативных и прогрессивных идей, жёстких и одновременно потенциально ослабляющих (либеральных) мер. Политики, которые хотят получить 50+1 процент голосов, просто адаптируются к этой мешанине. Это, в свою очередь, отражает интересы наиболее привилегированных слоёв рабочего класса. Социалисты, напротив, пытаются привести рабочий класс к освобождению от классового общества и угнетения, провозглашая принцип, согласно которому освобождение класса основано на освобождении всех его слоёв, а не только его самых привилегированных. С этой точки зрения перестройка не является формой социалистической политики. Это, скорее, отрицание социалистической политики.

Кроме того, у нас всё ещё нет массовой революционной рабочей партии, одного из необходимых условий и, с ленинской точки зрения, самого важного для социалистической трансформации. Мы все ещё находимся в условиях, когда лобовая атака на капиталистическую власть невозможна. В таких условиях стратегия единого фронта имеет смысл. Объединённый фронт сводит вместе как реформистов, так и революционно настроенных трудящихся, «врозь идти, вместе бить». Чтобы конкретизировать это, в настоящий момент социалисты должны поддерживать и участвовать, а также политически вмешиваться посредством пропаганды и агитации в наиболее радикальную антикапиталистическую борьбу, идущую сегодня. Смешивая идею большинства во всей её спонтанности и путанном сознанием с осмысленным классовым движением, перестройка на упреждение проводит своё социалистическое «лидерство» восставших против системы. При этом она отталкивает потенциальных (или настоящих) социалистических товарищей и лидеров рабочего класса, которые отдают приоритет борьбе против угнетения, тем, что пытается смягчить и направить свои радикальные требования в электоральный лабиринт капиталистического государства, или, что ещё хуже, заявляет, что интересы капитала и труда совпадают.

Роль социалистов на объединённом фронте состоит в том, чтобы завоевать «авангард» — самых преданных и потенциально революционных классовых борцов из числа рабочих в войне против капитализма. Партия, в свою очередь, предоставляет платформу для коллективного образования рабочих-организаторов, чтобы усилить продолжающуюся борьбу и подготовиться к грядущим революционным потрясениям. Революция, как правило, не стоит на повестке дня – хотя по мере того, как капитализм проваливается во все более интенсивные и частые кризисы, это может случиться в большей степени сейчас, чем в следующих поколениях, – но социалистическая партия должна готовится к ней, когда когда революция произойдёт. Перестройка же не выполняет ни одну из этих задач.

Грязный разрыв

Другой весомый подход слева – это так называемая стратегия «грязного разрыва». Сторонники «грязного разрыва» отличают себя как от «чистого разрыва» с Демпартией, поддерживаемого революционными марксистами, так и от крыла сторонников перестройки социал-демократии. Они выступают за создание независимой рабочей партии, но не в ближайшем будущем. Крыло «грязного разрыва» также хорошо представлено в журнале «Якобинец», и его наиболее красноречивые и ушлые представители называют себя фракцией ДСА «Хлеб и розы». Они критикуют отстранение от участия в создании третьей партии. Тем не менее, различие в конкретных терминах оказывается иллюзорным. Правда, интеллектуалы «Хлеба и роз» более изощренны, чем Гастелла, Килпатрик и другие сторонники перестройки. На практике, однако, «грязный разрыв» — это просто перестройка со привкусом марксизма.

В недавней статье в The Call на сайте «Хлеб и розы» члены ДСА Джереми Гонг и Ник Френч чётко обрисовали стратегию своей фракции. Статья была написана до убийства Джорджа Флойда, но опубликована после восстания, которое она спровоцировала. Основное внимание уделяется кампаниям Сандерса в 2016 и 2020 годах, которые, по их словам, частично выполняют функции, которые массовые рабочие партии выполняют в другое время и в других местах. По словам Френча и Гонга, кампании Сандерса были похожи на массовые партии следующим образом: во-первых, они привели рабочих в «открытую борьбу» с капиталистами; во-вторых, они «полностью» финансировались трудящимися; и в-третьих, они выдвинули национальную программу левых реформ. В целом, по мнению авторов, эти кампании повысили сознание и организованность рабочего класса.

Эта статья является ответом на статью Чарльза По и Эшели Смита, в которой утверждается, что кампании Берни были потраченными впустую усилиями, втянувшими в партию социалистов, заставляя их увязнуть в болоте политики Демократической партии. Не упоминая ни о каких объективных условиях или массовых восстаниях – в частности, о «Чёрные жизни важны», – которые проложили путь для Сандерса, Френча и Гонга вместо этого утверждают, что кампании Берни были главным источником вдохновения радикализма последних лет. Кроме того, они заявляют, что эти кампании «дают нам представление» о том, чем будущая рабочая партия может стать на постоянной основе.

Во время восстания против расизма полиции, публикуемая неделями большая часть статей являлась некритической пропагандой Сандерса. Такие слова, как «вдохновил», «поспособствовал» и т. д., к тому, что Сандерс предположительно сделал для массовой радикализации – хотя и не совсем ложны – искажают более сложную реальность. Как отмечают в ответе Пост и Смит, боевые профсоюзные активисты и Labor Notes (организация профсоюзов – Прим.пер.) были более важны для забастовок учителей, а Организационный комитет по чрезвычайным ситуациям на рабочих местах (EWOC) был продуктом организации «Объединённые работники сферы электротехники, радио и машиностроения Америки», а не ответвлением президентской кампании Сандерса, как утверждают Френч и Гонг. Недемократический, бюрократический характер кампаний Сандерса, его цензура делегатов, которые критикуют Байдена, его робость по отношению к антирасизму, его отказ от упразднения полиции и его поддержка увеличения оплаты труда полицейских – все это не упоминается идеологами «Хлеба и Роз».

Как правильно заметили Пост и Смит, «существует большая разница между тем, чтобы «вдохновлять» людей ставить под сомнение существующий порядок, политические институты и организации и решимостью, которая нужна для выстраивания массовой борьбы, нацеленной на победу». Френч и Гонг путают избирательную кампанию с движением и партией рабочего класса. Во-первых, участие в предвыборном митинге и голосование являются пассивными; они совсем не похожи на участие в забастовке или стачке. Во-вторых, движения работников здравоохранения и рабочих партий определяют тактику, стратегию и планы действий демократически, в то время как решения о тактике и стратегии в кампаниях Сандерса были нисходящими и недемократичными. И в-третьих, то, что трудящиеся жертвовали Сандерсу деньги и воодушевились его (несколько) антикапиталистической риторикой, было характерной чертой демократических кампаний с 1930-х годов. Эти кампании привели к демобилизации, а не к увеличению независимости и власти рабочего класса.

В конечном счёте, сторонники «грязного разрыва» не в состоянии доказать, что их стратегия не просто другая форма перестройки. Они с готовностью признают уличные восстания и другую борьбу снизу, но их участие в антирасистских движениях крайне скудно. Их видение, как и взгляды открытых сторонников, полностью ограничено электорализмом (выборами) и капиталистическим государством. Наряду с вышеупомянутым искажением кампаний Сандерса, рассмотрим использование языка Френча и Гонга. Такие термины, как «корпоративные демократы» и «демократы истеблишмента» встречаются повсюду в их статье. Эти фразы также являются распространенным заклинанием среди сторонников ресурса «Якобинец» в целом. Однако проблема с Демократической партией не в том, что у неё есть «корпоративное крыло». Проблема с Демпартии состоит в ней самой, она полностью и непоправимо является партией капиталистов и империалистов. Они активные сторонники двухпартийного хищничества и грабежа, который является смыслом существования нынешнего американского государства. Таким образом, функция терминов типа «корпоративный» или «демократический истеблишмент», состоит в том, чтобы скрыть реальность того, что представляет собой Демпартия, и, в свою очередь, демобилизовать любые вспышки радикализма, выходящие за рамки того, что она готова терпеть. То, что сторонники «грязного разрыва» опираются на подобные термины, лежащие в основе их стратегии, подразумевает не что иное, как версию перестройки.

Боевая партия

За последние четыре месяца была выявлена полная неспособность США удовлетворить потребности рабочего класса и угнетённых на всех уровнях . Более того, восстание под предводительством чернокожих граждан показало, что капиталистическое государство, и особенно его полиция, по своей сути являются врагами трудящихся всех рас. Необходимость независимой организации рабочего класса для борьбы с капиталистическими партиями актуальна как никогда. В настоящее время мы можем оказаться в предреволюционной ситуации, которая откроет возможности для радикальных альтернатив существующему статус-кво. Политические стратегии, основанные на стабильности и легитимности капиталистического государства, зашли в тупик. Радикализирующаяся молодёжь и миллионы трудящихся приходят к выводу, что обе капиталистические партии США – два сапога пара, и люди ищут новые решения и альтернативы.

Независимая партия рабочего класса нужна сейчас, а не в каком-то неопределённом будущем. Это не будет партией, основанной на принципах сектантства или подчинения её идеологии. Если политика разворачивается скачками борьбы и осознанности, то что является тормозом между этими скачками? Единственная стратегия, которая направит борьбу в единое русло свержения капиталистов, – это построение рабочей партии, основанной на борьбе, активистская или «боевая» партия, основанная на соглашении с программой независимости рабочего класса и необходимости социалистической революции. Настал момент перелома, показывающий необходимость такой партии, и с помощью которого такая партия может быть построена. Социалисты могут и должны здесь играть ключевую роль, и так мы сможем помочь сплотить борющихся угнетённых и трудящихся.

Такая партия бы потребовала в качестве условия членства согласия с содержанием своей программы. Партия будет открыта для различных теоретических тенденций и будет приветствовать демократические дебаты между ними в режиме демократического централизованного принятия решений, обеспечивающего партийную демократию и подотчётность руководства на равных. Это провело бы чёткую границу в отношении Демократической партии: не баллотироваться от них и не поддерживать политиков, которые это делают. Возможность оппортунизма была бы исключена, путём удаления из членства тех, у кого нет понимания, какова роль и природа Демпартии.

Каждодневная непосредственная эффективная борьба и революционная политика уже давно будоражит умы левых. Троцкистская традиция даёт полезный опыт в форме переходной программы. Будучи основной на повседневной трудовой организации, такая партия централизовала бы работу, состоящую из двух частей: немедленной классовой борьбы и борьбы против угнетения, с одной стороны, и революционного политического вмешательства, с другой. Во-первых, его кадры будут активно вовлекаться в пространства повседневной борьбы: на рабочих метах, в своих районах, в профсоюзах и везде, где класс противостоит капиталистам. Такие пространства не были бы оговорены априори, так как невозможно заранее сказать, где и по какой проблеме разгорится такая борьба. Марксисты таким образом построят сети и завоюют доверие в этих пространствах, показывая, насколько мы эффективны как организаторы. Во-вторых, кадры политизируют борьбу посредством революционного вмешательства, в частности, путём агитации за необходимость классовой независимости, творчества и социализма. Благодаря этой работе, марксисты могут помочь своим коллегам выработать переходные требования, которые будут иметь три основных характеристики:

Эти требования не могут быть удовлетворены капиталистической системой. Эти требования имеют органическую связь с материальной реальностью; они не могут быть утопическими или находится слишком далеко от текущей борьбы в плане сознания. Эти требования строятся вокруг «актуальности революции», то есть они всегда направлены на повышение независимости и воинственности рабочего класса с целью реализации власти рабочего класса.

По отношению к выборам стратегия революционной партии диаметрально противоположна стратегии сторонников перемен и мерзавцев, которые видят свою роль в управлении капиталистическим государством. Стратегия, отстаиваемая здесь, рассматривает «выборы (как) средство распространения программы рабочего класса, осуждения политического режима и внесения в повестку дня вопросов, которые в противном случае остались бы незамеченными». Вся электоральная деятельность должна исходить из той же логики, что и переходные требования: независимость и власть рабочего класса и развитие субъективного фактора, способного свергнуть капитализм.

Поскольку пандемия продолжает выходить из-под контроля, а класс капиталистов закрепляет свою позицию открытого грабежа, а на ближайшем горизонте усиливаются кризисы безработицы и социального воспроизводства (жилье, школьное образование и т. д.), мы можем вскоре ожидать повторения массовых восстаний лета 2020 года. Все эти события являются следствием капиталистической системы, погрязшей в долгосрочном кризисе доходов и социальной стагнации, не говоря уже о климатическом кризисе. Вопрос о том, какая организация может направить праведную ярость масс к этой системе в открытый и успешный бой с классом капиталистов, должен быть серьёзно и чётко решён сейчас. Партия классовой борьбы и социалистической революции необходима как никогда остро.

Перевод с английского Зои Александриди

Ахмед Канна

Ахмед Канна – преподаватель антропологии и этнических исследований, базирующийся в Окленде, штат Калифорния, и член организации Workers Voice / La Voz de los Trabajadores.

https://www.leftvoice.org/cohering-the-rebellions-for-a-combat-party-of-the-working-class