Возрождение автомобиля? Спасибо, нет!

Во время пандемии коронавируса некоторые люди решили, что передвижение на собственном автомобиле безопаснее, чем на метро. Но было бы большой ошибкой думать, что таким способом мы вернем себе свободу передвижения.

Днем пустые трамваи носятся по городу, электрические скутеры больше не мешают на пешеходам на тротурах, и друг, который всего несколько месяцев назад был ярым противником автомобилей, внезапно задумывается о машине, а не о поездке на поезде. Коронакризис в Германиии заметно поменял поведение людей при передвижении. По данным Ассоциации немецких транспортных компаний, количество пассажиров в автобусах и поездах сократилось на 50–80 процентов в зависимости от региона из-за политических ограничений. В частности поэтому местные транспортные компании сократили свое предложение. Автомобилей стало меньше в городах — по данным поставщика навигационных систем TomTom, загрязнение транспортными средствами в немецких городах сократилось более чем на 40 процентов. В дополнение к автобусам, поездам и автомобилям, многие предложения аренды средств передвижения были сокращены — поставщики электронных скутеров Lime и Bird полностью приостановили свою деятельность. А соучредитель BlaBlaCar Николас Бруссон в настоящее время советует воздержаться от совместного использования автомобилей.

Новый дискомфорт в метро

Наше привычное передвижение в настоящее время ставится под вопрос. Коронакризис внезапно показал, насколько наша мобильность формируется профессиональным и досуговым движением. О передвижении, которое ранее казалось незаменимым, можно не заботиться, все решается телефонными конференциями Во многих компаниях внезапно появился домашний офис. Но не только наша потребность быть мобильными была поставлена под сомнение во времена коронавируса — средства транспорта, которыми мы пользуемся, также переоцениваются. Ясно одно: не все люди могут работать из дома. Люди системных профессий должны быть мобильными — но далеко немногие хотят продолжать пользоваться общественным транспортом, потому что ощущение того, что можно заразиться слишком велико. Каждое касание в общественном транспорте несет в себе существенный риск. Сторонники устойчивого изменения транспортных потоков внезапно оказываются перед дилеммой: после многих лет борьбы за использование местного общественного транспорта, он теперь носит ярлык: «небезопасный и антисанитарный». Между тем все больше земель в ходе ослабления изоляции вводят обязательным наличие маски на автобусах и поездах. Однако некоторые СМИ уже говорят о восстановлении автомобильного движения.

Действительно, получается, что теперь можно запустить двигатель внутреннего сгорания с чистой совестью. Даже на короткие расстояния, не испытывая чувства вины, сейчас можно использовать транспортные средства, которые делали нас мобильными в течение прошлых 100 лет. В отличие от общественного транспорта, это пребывание в личном пространстве, а мимо других людей можно пронестись на достаточном расстоянии. Автомобиль обеспечивает абсолютный контроль — от гигиены до соблюдения дистанции. И даже деньги сейчас играют второстепенную роль, потому что цена на бензин все равно низкая. Но только ли машина переживает свой бум во времена коронавируса? Нужна ли нам всем сейчас машина в городе, чтобы безопасно и без угроз добраться из пункта А до пункта Б?

Свет и воздух

В Нью-Йорке, например, с начала коронакризиса все больше велосипедистов ездят на велосипедах по городу. Потому что с велосипедом, который, кстати, существует уже более 150 лет, также легко держать дистанцию. Велосипедист также имеет определенный контроль над гигиеной руля — только потенциально опасная кнопка светофора должна нажиматься локтем. Что касается цены, то мотоцикл в любом случае проигрывает своему полноприводному противнику: мышечная сила ничего не стоит. В разгар кризиса велосипед также получает особую оценку политиков: федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан и федеральный министр труда Хубертус Хайль рекомендуют велосипед как самую здоровую альтернативу для необходимых ежедневных поездок. Потому что раз и навсегда велосипед обладает двумя главными преимуществами.

Во-первых, езда на велосипеде поддерживает вашу физическую форму и тренирует мышцы легких. В последние дни известные вирусологи советуют людям ездить на велосипеде. “Ты дышишь более интенсивно, а значит, хорошо очищаешь легкие. Во-первых, езда на велосипеде поддерживает вашу физическую форму и тренирует легкие. Это оптимально с точки зрения защиты от вирусов”, — говорит пневмолог Михаэль Барчок из Федеральной ассоциации пневмонологов, специалист по лечению сна и дыхания. Der Spiegel: «По этой причине велосипед является разумным средством передвижения».

Во-вторых, выбросы загрязняющих веществ равны нулю. С другой стороны, автомобиль не может конкурировать, потому что даже во времена коронавируса мелкая пыль и токсичные оксиды азота выдуваются в городской воздух с каждым двигателем внутреннего сгорания. Мелкие частицы могут глубоко проникать в дыхательные пути, оставаться там долго и навредить легким. Итальянская группа исследователей даже доказала связь между загрязнением городского воздуха твердыми частицами и накоплением коронавирусных инфекций. Таким образом, вирусы могут налипать на мелкие частицы пыли на срок до нескольких дней и, таким образом, лучше распространяться. Чем больше мелкой пыли в воздухе, тем интенсивнее распространяется вирус. Абсолютно ясно одно: по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды вредные выбросы повреждают легкие. По данным Института Роберта Коха, люди с ранее существовавшими легочными заболеваниями более восприимчивы к тяжелым формам Ковида-19. Даже несмотря на вирус, в зависимости от исследования, около 13 000 человек ежегодно умирают в результате автомобильного движения.

Автомобильные трассы становятся велосипедными дорожками

В открытом письме ученые в области исследований мобильности, психологии и медицинских наук призывают к безопасному передвижению пешком и безопасному велосипедному спорту в связи с пандемией короны. В конце концов, чтобы соблюсти расстояние, необходимо пространство.

Некоторые города уже осознали преимущество велосипедов во время коронакризиса: в Берлине автомобильные трассы в районе Фридрихсхайн-Кройцберг были превращены в велосипедные дорожки, так что многие велосипедисты могут держать дистанцию. Благоприятная пандемии растет велосипедная инфраструктура. В колумбийской столице Боготе до комендантского часа было открыто 117 километров основных дорог для движения велосипедистов. Эта мера была разработана таким образом, чтобы свести к минимуму риск скопления людей в автобусах и заражения этим вирусом. Кроме того, железнодорожная компания Deutsche Bahn также рассчитывает на велосипеды. В нескольких крупных городах Германии можно бесплатно пользоваться системой проката велосипедов и электрических велосипедов в течение 30-60 минут. Это должно предложить пассажирам еще один способ оставаться мобильным. Городские велосипеды, взятые напрокат в Берлине, теперь можно использовать несколько раз в день в течение 30 минут бесплатно. «Такие инициативы действительно могут мотивировать людей перейти на велосипеды!» – сказал Буркхард Сторк, управляющий директор велосипедной компании в Германии.

Возобновление премии «деньги за лом»

Но, конечно же, велосипедист, а также прежде забытый пешеход не может пройти и ста километров за короткое время. В сельской местности ситуация также несколько иная. Тем более велосипед не годится в дождливую погоду. А для людей с ограниченной подвижностью велосипед — не первый выбор. Тем не менее, у этих людей есть множество альтернатив, которые не обязательно наносят вред климату. Здесь подразумевается использование электротранспорта или на предложения совместного использования. Научно доказано, что когда вы больше не владеете автомобилем, количество километров, пройденных каждым человеком, быстро уменьшается. Со вчерашнего дня многие автопроизводители вернулись на конвейер, и призывы немецкой автомобильной промышленности о государственной помощи становятся все громче и громче. Это вызывает воспоминания о программе «деньги за драндулет», которая официально действовала как «экологический бонус» со времен финансового кризиса. 5 мая представители корпораций, профсоюзов и министров хотят встретиться на автомобильном саммите и объединить свои усилия. Повторный запуск «премии за лом» был бы неправильным способом с точки зрения климатической и транспортной политики. «Речь должна идти о переосмыслении мобильности, а не о оснащении автомобильного частного транспорта новыми двигателями», — сказала Майя Гёпель, генеральный секретарь Научно-консультативного совета федерального правительства по глобальным изменениям, который консультирует федеральное правительство.

Влияние на кривую выбросов

Одно можно сказать точно: кризис ставит под сомнение необходимость езды. И те, кто избегает езды, неизбежно защищают климат. Вам больше не нужно внезапно ехать в другой конец города или лететь через пол Европы на встречу, можно встретиться в цифровом формате в видеочате. Хотя и этот метод функционирует не так хорошо, как хотелось бы, это описывает ситуацию в мире. Тем не менее, следует хорошо подумать, нужно ли еще по-прежнему избегать езды. Например, в настоящее время быстрыми темпами развивается онлайн-торговля, особенно в продовольственном секторе. Однако с экологической точки зрения вариант отказа от езды имеет довольно негативные последствия. Пример: в 2019 году был возвращен каждый шестой пакет, как выяснили экономисты из Бамбергского университета. В худшем случае к одним и тем же квартирам несколько раз в день обращаются разные поставщики посылочных услуг. Это как ходить в один и тот же супермаркет несколько раз, покупать яблоки в первый раз и муку во второй раз, а потом отправлять яблоки позже. Здесь даже не учитывается потребление земли новыми логистическими центрами. Если эта привычка сохранится и после кризиса, то кривая выбросов вполне может немного повыситься. Как теперь преодолеть недоверие к автобусам и поездам после вируса и насколько устойчивым останется измененное поведение в отношении мобильности, остается вопросом. По оценкам велосипедной ассоциации в Германии, до трети людей, которые поневоле должны были перейти на велосипед во время кризиса, могут остаться «верными» велосипеду и после. Известный исследователь климата Ханс Йоахим Шельнхубер, отвечая на вопрос «Франкфуртер Рундшау» о том, насколько коронный кризис может привести к долговременным изменениям в поведении людей и предприятий в пользу климатических изменений, говорит: “Этот кризис нехорош, он является серьезным испытанием для нашего общества. Любой, кто сейчас просто счастлив от снижения количества рейсов — циник. Но никогда не бывает плохо учиться на плохом”.

Удо Беккер, профессор транспортной экологии в Техническом университете Дрездена, отвечает на запрос прессы следующим образом: “Вы задаете очень важные и интересные вопросы. И, честно говоря, мы спрашиваем себя о том же, но пока не имеем достоверных данных на этот счет. Так что будем надеяться, что эти данные скоро станут доступными, что мы будем умнее и нам не придется праздновать ренессанс автомобиля».

Луиза Ценкер

Перевод Валерии Удодовой

Источник: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/renaissance-des-autos-nein-danke