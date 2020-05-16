Сталин или Реннер

В потоке новостей о короновирусе промелькнула информация об изменении структуры административно-территориального устройства Российской Федерации. Архангельская область и Ненецкий автономный округ объединяются в единый субъект федерации. Сейчас Ненецкий автономный округа (НАО) является субъектом Российской Федерации и имеет все соответствующие атрибуты: самостоятельные органы региональной власти, представителей в Совете Федерации и т. д. Но при этом формально он входит в состав Архангельской области, точно также как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа входят в состав Тюменской области.

Очевидно, что политическое решение о слиянии регионов принято намного южнее и Архангельска, и Нарьян-Мара. Оно принято в Москве. Также не вызывает сомнений, что это решение, как и многие другие, которые принимаются российскими властями, принято не на основе глубокого анализа политических, социально-экономических, географических и иных факторов, а исходя из аппаратно-бюрократической логики. Для публики транслируется аргумент о том, что в результате объединения относительно богатого природными ресурсами НАО и более бедной Архангельской области бюджет объединенного округа будет более сбалансированным и доходы от добычи природного сырья в НАО будут тратиться на всей территории объединённого субъекта.

Говорится ещё и о бессмысленности иметь отдельную структуру региональной власти в условиях Крайнего Севера и для территории с населением около 44 тысяч человек. Но я бы хотел обратить внимание на электоральный аспект объединения регионов. По современному российскому законодательству политической партии для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень на выборах в Государственную Думу без сбора подписей надо иметь своего депутата хотя бы в одном из региональных парламентов. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа – не исключение. Наличие одного депутатского мандата в нём даёт право политической партии идти на федеральные выборы без подписей.

А особенность Ненецкого автономного округа заключается в том, что в нём на 1 января 2020 года зарегистрировано всего 33 952 избирателя. Меньше — 33 194 — только на Чукотке. Но в силу её высокой, даже по сравнению с НАО, труднодоступностью, вынесем её за скобки. Нынешний состав ненецких депутатов сформирован на выборах, состоявшихся 9 сентября 2018 года. Явка на выборы составила 12 142 избирателя. Для преодоления проходного барьера в 5% необходимо было набрать всего 608 голосов. В Москве такого количества голосов мало даже для получения мандата муниципального депутата. К слову, на тех выборах в состав регионального парламента прошли все шесть партий, которые в этих выборах принимали участия. Помимо думской четвёрки это партии «Родина» и «Коммунисты России».

С электоральной точки зрения Ненецкий автономный округ является тем местом, где, получив всего чуть более 600 голосов избирателей, партия может получить возможность идти без сбора подписей на федеральные выборы. По сути НАО является электоральным оффшором. И в Администрации Президента решили его прикрыть, чтобы малым партиям не удалось через него просочиться в большую политику.

Но сами того не ведая чиновники АП, решавшие объединить регионы вновь подняли вопрос, который вызывал жаркие дискуссии среди социал-демократов конца начала ХХ века и которому был посвящён первый крупный теоретический труд И. В. Сталина – «Марксизм и национальный вопрос». Суть этого вопроса заключается в том, какой тип автономий народов в составе многонациональных государств выбрать: национально-территориальную или национально-культурную. Суть первой из них в том, что автономия нации формируется как административно-территориальная единица в местах проживания её представителей. Нация, таким образом, привязывается к определённой части территории государства. А национально-культурная автономия реализуется путём формирования общности из всех граждан определённой национальности вне зависимости от территории их проживания. В такой ситуации нация и её автономия не имеет жёсткой привязки к конкретной территории.

За национально-культурную автономию выступали австрийские социал-демократы, в первую очередь Карл Реннер и Отто Бауэр. За национально-территориальную автономию выступали российские социал-демократы, в первую очередь большевики. Наиболее чётко позиция в пользу национально-территориальной автономии обозначена как раз в сталинской работе «Марксизм и национальный вопрос». Лидер большевиков Ленин также поддерживал концепцию национально-территориальной автономии, и она стала базовой для позиции большевиков по национальному вопросу. Социал-демократы за пределами Российской империи и Австро-Венгрии оказались в куда меньшей степени включены в эту дискуссию, так как другие европейские государства начала ХХ века, несмотря на то, что многие из них владели колониями по всему миру, оставались относительно мононациональному государствами, за исключением, пожалуй, Швейцарии и Бельгии.

После Великой Октябрьской социалистической революции концепция национально-территориальной автономии стала идеологической основой государственного строительства в СССР. В составе СССР были образованны различные формы национально-территориальных образований: союзные и автономные республики, автономные области и округа. При этом в первые годы Советской власти существовали национально-территориальные образования меньшего масштаба, вплоть до национальных колхозов и сельсоветов. Впоследствии они были упразднены. Но национально-территориальный характер автономий народов СССР сохранялся.

Так вот упраздняемый ныне Ненецкий автономный округ является одним из памятников советского государственного строительства, основанного на концепции национально-территориальной автономии. Причём если рассматривать ситуацию с объединением Архангельской области и Ненецкого автономного округа через призму национального вопроса нельзя не отметить, что упраздняемый субъект федерации является не единственной автономией народа ненцев. Помимо Ненецкого автономного округа они являются титульной национальностью ещё и в Ямало-Ненецком автономном округе, а до 2007 года также ещё и в Долгано-Ненецком (Таймырском) автономном округе. При этом на всех этих территориях ненцы составляют меньшинство населения.

Подчеркну, что начавшийся процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа не уникален. До Ненецкого автономного округа в состав Пермского края влился Коми-Пермяцкий автономный округ. В состав Красноярского края – Эвенкийский и в Долгано-Ненецкий (Таймырский) автономные округа. В состав Иркутской области вошёл Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, в состав Камчатского края – Корякский автономный округ, а в состав Забайкальского края — Агинский Бурятский автономный округ. Эти слияния регионов не вызвали большого всплеска межнациональной напряжённости. А основным мотивом этих преобразований были экономическая интеграция и оптимизация структуры государственного управления.

Действительно, система административно-территориальное деление государства должна исходить из многих факторов. В первую очередь это география как физическая, так и социально-экономическая. Должен ли тут главенствовать фактор национальный? На мой взгляд, нет. Безусловно, глупо было бы отрицать, что каждый народ имеет глубокую духовную связь с той территорией, где он зародился и развивался. Но поскольку эта связь носит духовный характер, то и связывает она не с физическим участком земной поверхности как таковым, а с её отражением в народном сознании. А поскольку это отражение не материально, его нельзя прямо отождествлять с областью на карте.

Народ – это люди. Поэтому, на мой взгляд, национально-культурная автономия наиболее адекватна для народов Российской Федерации. Хотя бы потому, что население любой автономной республики, области или округа не тождественно тому народу, который является титульной нацией данной автономии. С одной стороны, многие представители определённой нации живут за пределами «свой» автономии и таким образом отчуждаются от своего народа. А с другой стороны, в каждой автономии проживает множество, а в большинстве случаев даже абсолютное большинство, граждан, в титульную нацию не входящих. Эти проблемы могут быть решены путём перехода от национально-территориальной к национально-культурной автономии. Тогда каждая нация будет представлять собой совокупность всех граждан соответствующей национальности, а не жителей определённого региона. В этом случае национальный вопрос будет отделён от проблем административного деления, что позволит сосредоточиться на куда более важных для этого географических и социально-экономических факторах.

Увы, на данный момент эти рассуждения носят несколько отвлечённых характер. Ведь не отдельные народы России, не российская нация в целом не осознают себя полноценными политическими единицами. Это происходит потому, что их политическая субъектность отчуждена олигархической элитой. Преодоление этого отчуждения является важнейшей задачей тех изменений, которые должна пройти наша страна. И может быть одним из направлений этих изменений должен стать переход от национально-территориальной к национально-культурной автономии.

В заключении я бы хотел вернуться к дискуссии между австрийскими и российскими социал-демократами. Кто в ней был прав? Каждая из сторон была права по-своему. Дело в том, что к началу ХХ века в результате развития капитализма, индустриализации и урбанизации многие подданные Австро-Венгрии различных национальностей покидали родные места и пережали жить в другие части империи. Они оказывались за пределами «своих» административных единиц (в Австро-Венгрии они назывались коронными землями). По мере роста масштабов этого явления связь каждого народа со «своей» коронной землёй всё более размывалась.

В царской России тех лет, несмотря на бурное развитие капитализма, отрыв народов от своих территорий имел куда меньший размах. Это было связанно и с общим отставанием странны, вызванным запозданием в переходе к капитализму, так и с тем, что национальные меньшинства Российской империи были включены в капиталистические отношения в куда меньшей степени, чем великорусское большинство. Поэтому взгляды В. И Ленина и И. В. Сталина не были ошибочными для той эпохи. Однако те процессы, которые имели место в Австро-Венгрии и привели к размыванию связи её народов с их исконными территориями, происходили и в нашей стране, но позже, уже в советское время и продолжаются до сих пор.

Где-то к началу 1980-х годов стало очевидным, что национально-территориальные автономии перестают играть свою роль в решении национального вопроса. Недаром одним из неосуществлённых политических проектов Ю. В. Андропова было их упразднение и построение новой структуры административно-территориального деления Советского Союза уже без опоры на них. Из всего это следует, что мы не должны отказываться от возвращения к обсуждению вопроса о форме национальной автономии, поскольку он уже «закрыт» Сталиным. Ведь обстоятельства жизни меняются и очень часто приходится искать новые ответы на, казалось бы, уже решённые вопросы.

Андрей Монгуш