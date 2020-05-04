Буржуазный социализм возвращается?

Как нам реагировать на недавнее восхваление «государства всеобщего благосостояния» и общественных услуг, слышимые из уст многих представителей правящих классов мира? Их разворот настолько же внезапен, насколько чудесен; они гораздо лучше вспоминают святую историю апостолов, чем светскую историю обществ.

В редакционной статье “Financial Times” от 3 апреля, озаглавленной “Вирус обнажает непрочность общественного договора”, является наглядным примером:

«3 апреля в передовице «Financial Times» мы читаем: «Радикальные реформы, отыгрывающие назад то, что делалось в рамках господствующей политики на протяжении прошедших четырех десятилетий, должны быть в повестке дня. Правительствам придется принять на себя более активную роль в экономике. Они должны осознать, что социальные траты это инвестиции, а не нагрузка на бюджет, и позаботиться о том, чтобы положение трудящихся стало более защищенным. Социальное перераспределение снова сделается частью политики, а привилегии высших и богатых слоев будут поставлены под вопрос. Ещё недавно мы называли эксцентричными такие предложения, как безусловный базовый доход и налоги на большие состояния, но теперь всё это надо рассматривать всерьез».

«Радикальные Реформы»

Вот перечень слов и выражений, которые за последние 30 лет вошли в чёрный список неолиберальных догматов, которые являлись и до сих пор являются повседневным лексиконом членов профсоюзов и участником общественных движений: «общественные услуги», «перераспределение», «привилегии ( … ), о которых идет речь», «безусловный базовый доход», «налоги на богатство». Опубликованные в Financial Times они поражают читателей.

Так же, как президент Франции Эммануэль Макрон удивил французское общественное мнение во время своего выступления 12 марта 2020 года, особенно когда он заявил: «Эта пандемия уже показывала, что как бесплатное здравоохранение вне зависимости от дохода, карьеры или профессии, так и наше социальное государство — это не издержки или бремя, а драгоценные сокровища, важнейшие активы, в час когда судьба наносит удар. Эта пандемия показывает, что некоторые товары и услуги должны быть поставлены вне законов рынка».

Точно так же глава Католической Церкви Папа Франциск призвал к списанию долгов бедных стран. Билл Гейтс и Эммануэль Макрон сделали то же самое, но более конкретно, призвав списание долгов бедных стран Африки.

Реформы и воспроизводство существующего мирового порядка

Как нам следует интерпретировать эти идеологические повороты, помимо осуждения их лицемерия?

Первоначальный критический рефлекс толкает не оставаться пленниками дискурса правящего класса. «Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями»[1]. Это означает, что надо понимать разницу между проводимой политикой и дискурсами правящего класса. В свое время Николя Саркози также говорил, что выступает за «переосмысление» капитализма, за регулирование финансов и за новый баланс между рынком и государством. Это было в сентябре 2008 года во время его выступлении в Тулоне.

Затем при повторном критическом рассмотрении реформистского настроения нынешнего правящего класса выявляются его частичность, непоследовательность и в действительности глубокий консервативный характер. Маркс и Энгельс предлагают широкую почву для размышления, описывая особенности «консервативного» или «буржуазного» социализма в своём «Манифесте Коммунистической партии»:

«Известная часть буржуазии желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества.

Сюда относятся экономисты, филантропы, поборники гуманности, радетели о благе трудящихся классов, организаторы благотворительности, члены обществ покровительства животным, основатели обществ трезвости, мелкотравчатые реформаторы самых разнообразных видов. Этот буржуазный социализм разрабатывался даже в целые системы.

В качестве примера приведем “Философию нищеты” Прудона.

Буржуа-социалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако, без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает это утешительное представление в более или менее цельную систему. Приглашая пролетариат осуществить его систему и войти в новый Иерусалим, он, в сущности, требует только, чтобы пролетариат оставался в теперешнем обществе, но отбросил свое представление о нем, как о чем-то ненавистном.

Другая, менее систематическая, но более практическая форма этого социализма стремилась к тому, чтобы внушить рабочему классу отрицательное отношение ко всякому революционному движению, доказывая, что ему может быть полезно не то или другое политическое преобразование, а лишь изменение материальных условий жизни, экономических отношений. Однако под изменением материальных условий жизни этот социализм понимает отнюдь не уничтожение буржуазных производственных отношений, осуществимое только революционным путем, а административные улучшения, осуществляемые на почве этих производственных отношений, следовательно, ничего не изменяющие в отношениях между капиталом и наемным трудом, в лучшем же случае – лишь сокращающие для буржуазии издержки ее господства и упрощающие ее государственное хозяйство»[2].

Сегодняшний контекст, конечно, совсем иной. Современный мир действительно глубоко отличается от того мира, в котором писался текст Маркса и Энгельса. Однако важно помнить о следующем общем моменте, который позволяет нам понять смысл приведенного выше отрывка: сегодня, как и в конце 1840-х годов, отдельные лица и группы правящих классов пытаются найти решения наиболее явных социальных дисфункций, угрожающих социальному организму в целом. В отличие от реформ, выдвигаемых классовой борьбой снизу, реформы, предлагаемые господствующими классами – их версией «социализма», — направлены на то, чтобы пойти на временные уступки и вмешаться в общественные отношения в пользу наибольшего числа людей, чтобы спасти себя и упрочить установленный порядок и господство имущих классов. Критика Маркса дает возможность понять слепые пятна господствующих реформистских дискурсов именно для того, чтобы освободиться от них и тем самым разрушить ловушки господства.

Димитрис Фасфалис

Перевод Вадима Казакова

Источник: https://socialistproject.ca/2020/04/here-comes-bourgeois-socialism-again/#more

[1]

[1] Карл Маркс, «К критике политической экономии», «Предисловие» 1859 г.

[2]

[2] К. Маркс – Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической партии», «Консервативный, или буржуазный, социализм» 1848 г.