Спасибо, Берни Сандерс

«Рабкор» продолжает публиковать мнения относительно итогов кампании Берни Сандерса. Далеко не все комментаторы оценивают произошедшее как поражение. Журнал «Jacobin» настаивает, что впервые за несколько поколений Берни Сандерс вывел социалистические идеи из тени и продвинул их в американскую политику. Его вклад в борьбу за лучший мир невозможно переоценить.

«Если в этой стране начнется борьба между классами, то пора бы рабочему классу одержать в ней верх».

Такими были слова Берни Сандерса в предвыборной компании в прошлом августе, когда он намеревался попытаться занять пост президента. Если бы вы заявили в 2015 году, что такой политик дважды наберет миллионы голосов на всеобщих выборах в Америке, никто бы вам не поверил.

До Сандерса социализм в Америке был не просто где-то далеко, «на полях», он был почти полностью уничтожен. Левый радикализм в начале двадцатого века – от воинственных профсоюзов и подъема IWW до кампаний Юджина Дебса, Вуди Гатри, Пола Робсона и Народного фронта во время Второй мировой войны — был полностью выведен из американской повестки чистками Джозефа Маккарти в 1940-х и 50-х годах. К моменту появления движения за гражданские права социалисты, такие как Баярд Растин и даже сам Мартин Лютер Кинг-младший, были вынуждены скрывать свои взгляды.

Берни Сандерс дал Америке возможность заявить, что ты «красный». С самого начала своей первой президентской кампании в 2015 году он с гордостью носил ярлык «демократ-социалист», открыто говорил о капитализме и обходился без либеральных клише о среднем классе, чтобы прямо обращаться к рабочим в качестве целевой аудитории своей кампании. В ближайшие дни и недели будет много попыток сказать, что именно по этой причине он проиграл, что ему следовало смягчить свои заявления или использовать более уместную терминологию. Но правда в том, что эта решимость порвать с десятилетиями политической ортодоксальности в Америке сделала Берни Сандерса исторической личностью, чье имя запомнится надолго после окончания этой кампании.

Хотя об этом часто забывают, Берни Сандерс всегда был человеком из народа. Многие молодые активисты, которые вошли в политику вместе с ним во время потрясений 1960-х годов, присоединились к основному крылу либерализма. Берни не пошел по этому пути. Он вступил в Молодежную социалистическую лигу, молодежное крыло преемника Социалистической партии Юджина Дебса, и участвовал в антикапиталистической борьбе. Он вырос в Бруклине, который все еще имел связи с более радикальным прошлым, особенно для сыновей еврейских иммигрантов; в то время, когда еврейские социалисты вызвали мятеж на улицах и в Конгресс были избраны евреи-социалисты, такие как Мейер Лондон. Еще в 1930-х годах американская лейбористская партия, поддерживаемая еврейскими рабочими-портными, обладала значительным политическим влиянием в городе.

Но именно в Вермонте Берни Сандерс действительно сделал социалистическую политику своей визитной карточкой. В начале 1970-х он вступил в поддерживающий социалистов Союз Свободы и постепенно стал общенационально известным политическим деятелем. Программа партии не была просто избитым либерализмом. В ней был 100-процентный налог на самых богатых в Америке. «Я поддерживаю общественную собственность на коммунальные услуги, банки и основные отрасли промышленности», — сказал он изданию «Burlington Free Press» во время агиткампании на выборах губернатора в 1976 году – это те высказывания, за которые он подвергся нападкам во время последней президентской кампании, но от которых он так и не отрекся.

Хотя Берни Сандерс покинул Союз Свободы, чтобы пойти по собственному пути, который в конечном итоге приведет его к тому, чтобы стать мэром Берлингтона, он никогда не отказывался от своих социалистических идей. В 1979 году он снял документальный фильм о жизни Юджина Дебса, последнего социалиста, завоевавшего массовую популярность на президентских выборах. В 1980-х годах Сандерс не только стал чрезвычайно популярным мэром, но и потратил немало времени на противодействие незаконной войне Рейгана с контра в Никарагуа, поддерживаемым США отрядами смерти в Сальвадоре и геноциду в Гватемале.

И за это его подвергли критике за это во время недавней президентской кампании. И снова, он отказался отказаться от своих слов, говоря «New York Times»:

«Я сделал все возможное, чтобы остановить американскую внешнюю политику, которая годами свергала правительства в Латинской Америке и устанавливала марионеточные режимы.»

Другими словами, Берни Сандерс не был сторонником господствующей американской политики, который был вынужден стать радикалом или левым из-за обстоятельств. Он не провел свои ранние годы в роли молодого республиканца, как Элизабет Уоррен. Он не был родом из богатой либеральной династии, как Франклин Делано Рузвельт. И не принял простовато-народный популистский дискурс ради голосов, как Джон Эдвардс в 2008 году.

Берни Сандерс всю жизнь боролся против капитализма, он тот, кто десятилетиями занимался кропотливой работой по построению политической карьеры, которая одновременно улучшит жизнь трудящихся и создаст угрозу для системы, которая их эксплуатирует. В своих президентских кампаниях он мог бы выбрать легкий путь к власти, не поднимая фундаментальных вопросов о системных проблемах США и не защищая рабочую Америку от машины корпоративных миллионеров, управляющих Демократической партией. Вместо этого он решил дать дорогу социализму.

Его критики скажут, что Берни Сандерс был дважды побежден на первичных выборах демократов. Это правда. После более чем одного поколения, в котором труд был побежден, а левые были отброшены в маргинальное состояние, Берни Сандерс не смог создать движение, способное победить самый влиятельный правящий класс в мире. Но он подошел близко. После первичных выборов в Неваде ненадолго показалось, будто он сможет победить, пока объединенные политические, коммерческие и медийные силы либеральной элиты не захлопнули для него дверь.

Политиканы никогда не поймут о Берни Сандерсе то, что на протяжении всей своей карьеры он рассматривал политику как нечто большее, чем борьбу за приз. Он понимал, что настоящая политическая власть достигается через поддержку людей рабочего класса и создание движения. Вот почему он провел последние пять лет, выстраивая не просто кампанию, а политическую революцию. И эта революция имеет заметное наследие — от избрания таких деятелей, как Александра Окасио-Кортез, Ильхан Омар и Рашида Тлайб, до превращения демократических социалистов Америки в крупнейшую левую организацию в Соединенных Штатах с 1930-х годов; и от повсеместного принятия законов о минимальной заработной плате в размере 15 долларов и роста движений Medicare For All и Green New Deal до подъема левых профсоюзов, таких как Национальный союз медсестер и Американский союз почтовых работников.

Но самое важное в наследии политической революции Берни Сандерса – это то, что он снова сделал социализм силой в американской политике. Большинству молодых сторонников Берни придется вернуться во времена их прадедов, чтобы вспомнить, когда так было в последний раз. Это действительно выдающееся достижение. Теперь большинство молодых людей в Америке – Америке! — предпочитают социализм капитализму. Спасибо, Берни Сандерс. За все.

Ронан Бертеншоу

Перевод Павла Ганичева

Опубликовано в журнале Jacobin: https://www.jacobinmag.com/2020/04/bernie-sanders-presidential-campaign-socialism-organizing