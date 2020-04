Реквием по мечте (о социал-демократии)

Всего месяц назад многие социалисты утверждали, что Берни Сандерс может стать и кандидатом в президенты от Демократической Партии (ДП), и даже президентом. Сегодня же он снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки. Что дальше?

В то время как в США уже насчитывается 12000 погибших от коронавируса, а десятки миллионов стали безработными, Берни Сандерс вышел из праймериз ДП.

Сандерс мобилизовал ошеломляющую поддержку, собрав $180млн – больше, чем все другие кандидаты от Демократов вместе взятые – маленькими пожертвованиями от людей из рабочего класса: учителей, медработников, рабочих из Амазона и других. Он получил опору в виде основных профсоюзов и заручился огромной поддержкой среди молодёжи. Его кампания показала гигантский левый сдвиг в массах, сдвиг, который позволил (как он сам себя называет) «социал-демократу», получить всестороннюю поддержку.

Бессчётное число людей, вкалывающих на низкооплачиваемых работах без медицинской страховки, возложили свои надежды на Сандерса. Всё это было разрушено сегодня.

Берни Сандерс остановил свою кампанию и выбыл из гонки.

Этому предшествовал его проигрыш в десяти штатах в Супервторник, а также настойчивые требования всех главных медиа, чтобы Сандерс бросил борьбу и пристраивался в хвост к Джо Байдену. Казалось, что на этих праймериз у Сандерс был шанс выиграть номинацию от партии. Его предложения – бесплатное здравоохранение и высшее образование – были основными темами в дебатах Демократов. Многие его предложения неизменно имели высокую поддержку. Было похоже, что истеблишменту ДП пришлось сдвигаться влево – хотя бы на уровне риторики – чтобы не уступать Сандерсу. После оглушительной победы Сандерса в Неваде, казалось, что его не остановить. Левый журнал «Якобинец» вышел с заголовком «It’s Bernie’s Party Now» (который можно перевести и как «Теперь это партия Берни» или «Время вечеринки Берни»).

А сейчас мы в разгаре эпидемии. Перспективы выглядят довольно мрачно по мере того, как люди умирают от вируса COVID-19, а многие, из-за массовой безработицы, вынуждены бороться просто за то, чтобы разжиться едой, брошенные один на один со своими счетами за аренду. Люди, возлагавшие надежды на Сандерса, впали в отчаяние и негодование. Но в этот кризис нам нельзя отчаиваться: мы должны осознать урок, чтобы вести борьбу за социализм.

Демократическая Партия vs Берни Сандерс

Многие критиковали Сандерса за то, что он не снялся раньше, рискуя здоровьем людей, вынужденных прийти на праймериз в Висконсине, Флориде и других штатах. Огайо и Нью-Йорк передвинули даты голосований. Эта критика лилась из многих кабельных новостных станций — кабельные новости постоянно оппонировали Сандерсу. Политический истеблишмент и Верховный Суд были всецело за выборы, одновременно давя на Сандерса, вынуждая выйти из гонки.

Зловещим предзнаменованием стал Супервторник, когда кандидаты от истеблишмента частично снялись и поддержали Джо Байдена, обеспечив ему победу в десяти штатах. После Супервторника Элизабет Уоррен, единственная представительница от прогрессивного крыла, вышла из гонки и не поддержала Сандерса. Многие полагали, что выйди Уоррен до Супервторника, его результаты могли быть иными. Но Уоррен показала себя добросовестным спойлером для истеблишмента Демократов.

То, что события так быстро следовали одно за другим, – не является случайностью. Медиа неделями атаковали Сандерса, а также слили информацию, что Барак Обама призывал других снявшихся кандидатов поддержать Байдена. Так или иначе, для Байдена было всё организовано. Истеблишмент явно объединил усилия, чтобы продвинуть Байдена и уничтожить перспективы Сандерса стать номинантом, как они уже делали в 2016 году.

Да, в разрезе повестки Сандерс одержал верх. Его предложения имели популярность – в многих штатах большую, чем он сам – и он сделал это повесткой для остальных. Во время его кампании опросы показывали, что около 39% граждан поддерживают идеи социализма, а около 50% населения выступают за бесплатное здравоохранение.

Байден = капиталистическая «стабильность»

Джо Байден не предложил какого-либо решения для текущего кризиса. Более того – он почти не появлялся с начала эпидемии. Однако, для многих Байден означает возврат к «стабильности» времён президентства Барака Обамы. Но не будет никакой стабильности в разгар пандемии и рецессии.

Чокнутые твиты и хаотичные пресс-конференции в стиле Трампа, не были отличительной чертой президентства Обамы, однако жизнь при администрации Обама-Байден не была так радужна, как многие – включая самого Байдена – верят. Их послужной список далёк от прогрессивного. Обама депортировал больше людей, чем любой другой президент до него, санкционировал авиаудары в, как минимум, семи странах, и исключил пакет «государственного лечения» (Public health insurance option) из плана по здравоохранению, защитив интересы страховых компаний.

Ещё более, чем «стабильность», Байден представляет политику неолиберализма, явившимся причиной текущего экономического и социального кризиса. Тысячи умрут в тюрьмах от COVID-19, и это Байден помог этим людям туда попасть «Законом о борьбе с насильственными преступлениями и правоприменении» от 1994 (Crime Bill of 1994). Тысячи мигрантов и беженцев умрут в накопительных лагерях, которые Байден построил в рамках инфраструктуры Иммиграционной и Таможенной Полиции. Даже во время текущей пандемии, Байден настойчиво отвергает схему «Здравоохранения для всех».

И в этой ситуации кажется просто невероятным, что Сандерс не сделал никаких резких заявлений в адрес Джо Байдена и всего истеблишмента ДП в речи о снятии своей кандидатуры. Даже наоборот: «Я поздравляю Джо Байдена, очень достойного человека, с которым я буду сотрудничать для продвижения наших прогрессивных идей».

Джо Байден – враг рабочего класса, тех самых людей, которые поддержали Сандерса, жертвуя на его кампанию и участвуя в его съездах. Он твёрдо стоит за интересы капиталистов, подлейшим образом выступая против общественного здравоохранения в самый разгар пандемии. И всё же, хоть Берни Сандерс и зарекался на протяжении всей своей кампании, он поддержит Байдена – что, конечно, разобьёт сердца миллионам его сторонников.

Так что, нам стоит сделать выводы и осознать политические последствия такого огромного предательства всего, за что, по собственному утверждению, боролся Сандерс.

Кладбище прогресса

Сандерс явился центром быстрорастущего феномена и смог привести в политику много новых людей. Однако, лидеры этой новой политизирующейся массы – и сам Сандерс, и его союзники в руководстве организации «Демократические социалисты Америки» (ДСА) — решили приложить основные усилия к тому, чтобы сдвинуть капиталистическую партию влево. Поначалу, казалось, что эта стратегия работает. Некоторые члены ДСА избрались в местные органы, а Александриа Окасио-Кортес выиграла место в Палате Представителей.

Журнал «Якобинец» пишет, что провал Сандерса в борьбе за номинацию должен заставить лидеров ДСА, а также всех «Сандерсистских» групп глубоко задуматься. Полагаться исключительно на попытки заставить империалистическую партию ввести социализм посредством буржуазных выборов – или хотя бы провести социальные реформы – оказалось тупиковым путём для нарождающегося движения.

На кладбище полно могил левых политиков, пытавшихся реформировать ДП. Этот план стабильно проваливался, от Джорджа Макговерна и до Джесси Джексона, а теперь и Берни Сандерса. Партия Демократов, по сути, партия буржуа и империалистов, приверженных борьбе против социалистов и социалистического проекта в целом. Они не могут быть ничем иным, кроме того, чем они всегда были: партией капиталистов на страже интересов капиталистов. Ориентация руководителей ДСА на Демократическую Партию является фундаментальной ошибкой в стратегии. Социалисты должны участвовать в выборах и использовать их для продвижения своих идей и формирования общественных сил, а не для создания капиталистической партии.

Но как бы там ни было, Берни Сандерс – не социалист. По его же словам он «Либерал Нового Курса» (New Deal liberla). Его планы состояли в сдвигании ДП влево, а не в организации социалистической революции. Поэтому он и голосовал за финансовую помощь корпорациям, поэтому поддерживал империализм США снова и снова[1], и поэтому он поддержит Джо Байдена. Сандерс хочет удерживать влияние на избирателей, чтобы сотрудничать с как можно большим количеством делегатов – другими словами, он всё ещё привержен стратегии сдвигании партии влево. Эта стратегия окажет совсем небольшое влияние на истеблишмент ДП, и в то же время удержит его более радикальных сторонников от того, чтобы порвать с буржуазной партией.

Трагедия проекта Сандерс заключается в том, что он затащил огромное число социалистов в совершенно дискредитированную партию. Этот вливание было срежиссировано руководством его движения, которое, в числе прочего, обещало, что это только подготовка к «кардинальному разрыву» с Демократами, а также сулило структурные реформы во время президентства Сандерса, реформы, которые станут краеугольным камнем в построении социализма.

Но этого не произошло.

Не я, а мы

Кампания Сандерса популяризировала много важных требований, которые социалисты должны взять на вооружение: бесплатное здравоохранение для всех, обнуление студенческих кредитов, бесплатное высшее образование, повышение налогов для богатых. В разгар пандемии коронавируса, Сандерс внёс предложение о выплате $2000 каждому ежемесячно, пока длиться кризис, что было бы спасением для многих.

На протяжении своей кампании, Сандерс показал, что важные реформы могут завоевать сторонников, что можно попробовать прижать к ногтю Конгресс, полный Республиканцев (да и Демократов), оперируя лозунгом: «Не я, а мы».

Однако Сандерс не смог воспользоваться той поддержкой, которая у него была – рабочие, студенты и ряд профсоюзов. Эти силы могли бы помочь ему в борьбе за так защищаемые им самим реформы. Представьте, если бы Сандерс бросил кличь к профсоюзам поддержать его забастовкой за «Здравоохранение для всех»? Или призвал бы своих сторонников захватить улицы, протестуя против студенческого кредита? Всё это можно было бы сделать с тем движением, которое он выстроил. А вместо призыва бороться, Сандерс призвал их… агитировать. И участвовать в телефонном марафоне. И слать пожертвования.

Организации типа ДСА последовали примеру и вложили все свои силы и время в эти начинания. Благодаря этому процессу, была взращена армия агитаторов, а не армия для классовой борьбы.

Сейчас, когда Сандерс сдался, стал вызывающе очевиден его провал в построении костяка для проведения массовых протестов и забастовок внутри рабочего класса. Но именно сейчас очень важно продолжать битву. По мере того, как по всей стране рабочие начинают организовывать забастовки и нарастает классовая борьба, решение лидеров ДСА сконцентрироваться на кампании Сандерса должно быть поставлено под вопрос.

Пока одни заявляют об отсутствии альтернатив, наша задача как социалистов, создать силы, способные добиться альтернативы, в которой мы так отчаянно нуждаемся. Пока Сандерс голосует за помощь корпорациям, медработники требуют национализации здравоохранения. «Социализм или варварство» — не просто лозунг, а реальность, которая разворачивается на наших глазах.

Что нужно сделать

Многих поражение Берни Сандерса обескуражит и деморализует. Многих может отвратить от политики на общенациональном уровне и заставить сосредоточиться на местных организациях. Но мы не должны падать духом, не должны бросать борьбу за политическую власть на национальном и международном уровне.

Рабочий класс нуждается в собственном представительстве. Медработники, строители, сотрудники магазинов – те, кто борются прямо сейчас, им нужна собственная политическая партия: партия трудящихся, которая не будет зависеть от капиталистов.

Бертольт Брехт как-то написал, что «неизменная суть вещей в том, что они всегда изменяются»[2]. Настало время кризиса капиталистической системы и не гоже впадать в отчаяние. Настало время для борьбы – а не для разочарования. Время организовывать борьбу, которая положит начало социалистической революции, борьбу за наше будущее. Социалисты ДСА и их окружение, как и тысячи людей, выступающие за #DemExit[3], должны объединиться в боеспособный рабочий класс, который уже лицом к лицу столкнулся с кризисом. Эта организация должна сплотиться вокруг новой партии, парии трудящихся без участия капиталистов. Время пришло. На кону весь мир.

Источник: https://www.leftvoice.org/requiem-for-a-social-democratic-dream

[1]

https://www.leftvoice.org/not-on-our-side-on-bernie-sanders-and-imperialism

[2]

Свободный нелитературный перевод собственного исполнения. Оригинал на англ. «because things are the way they are, things will not remain the way they are».

[3]

Движение 2016 года, призывавшее Берни Сандерса порвать с Демократической Партией в знак протеста против номинации Хиллари Клинтон