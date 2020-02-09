ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ В КИТАЕ

Поводом вспомнить великого восточного соседа стало понятно что. Как они борются с напастью, именуемой коронавирусом, обсуждать особо не хочется: можно легко впасть в одну из многих конспирологических теорий. То ли это англичанка гадит, то ли сами что-то разработали и потеряли на рынке колбу с вирусом, то ли один клан воспользовался болезнью, чтобы изничтожить другой, и так далее, так далее. Пройдёт какое-то время, и станет понятен настоящий размер бедствия.

Однако что можно сказать уже сейчас? Китай до сих пор встроен в мировую капиталистическую систему в качестве одного из звеньев: главной фабрики. Исходя из этого, сильнейший удар уже состоялся. Из-за карантина Китай прекратил отгрузку многих товаров. Потребление внутри самой страны резко, катастрофически упало. Биржи рухнули. Народный Банк Китая пока заливает пожар деньгами, но понятно, что это лишь смягчит удар, возврата к прошлому оптимистичному (по мировым меркам) росту уже не будет. Не преминут воспользоваться этой ситуацией и США, которых объективные обстоятельства подвигают к серьёзному конфликту с КНР. Короче говоря, восстановить рост и развитие Китаю не дадут. Во всяком случае, сделают всё, чтобы он провалился ещё глубже.

Что это может означать для Китая? Как ни банально, но события начала 2020 могут стать переломным моментом. Очевидно, что коммунистический Китай сильно заигрался в НЭП. Когда-то КПК официально провозгласила многоукладность. Это дало мощный толчок к развитию. Часть экономики принадлежит государству и коллективам, другая – капиталистам, в том числе иностранным. Суть момента в том, что та, капиталистическая, часть – это экономика будущего, экономика развития, в то время как «социалистическая» часть – хоть и важная – но экономика базиса, необходимой основы.

Китай сейчас гипериндустриальная держава. Он обладает колоссальными производственными мощностями и людским потенциалом. Но как мы знаем из основ марксистского учения, коммунизм не вытекает естественным образом из роста производительных сил. Мало того, классический индустриальный способ производства, все эти мегапредприятия и масштабы, на которые продолжает упирать Китай, лишь увеличивают отчуждение труда каждого отдельного человека. Да, на определённом этапе это неизбежно: крайне необходимо создать прочную базу для удовлетворения основных потребностей общества, “средней зажиточности”, как это называется в терминах КПК.

Однако по мере материального и культурного роста людей им всё больше требуется реализовывать другие потребности. В Китае они попадают в оборот капиталистического сектора: малый бизнес, товары повседневного спроса, услуги, а также хайтек и всё, что связано с контактами с внешним миром. Получается отчасти то, что произошло когда-то в СССР: да, страна обеспечивает тепло и кров, какую-то работу и безопасность. Но человеку всегда требуется большее, и к нему на помощь спешит делец. В СССР это был серый сектор, спекулянты, фарца и прочие деятели с фигой в кармане. В Китае всё это существует официально и, мало того, цветёт на миллион разных ладов.

Но политэкономическая суть от этого не меняется: потребности удовлетворяются, это естественным образом приводит к многократному росту именно капиталистических тенденций. Поэтому Китай, с одной стороны, покончил с нищетой. С другой, разрыв между богатыми и бедными всё усиливается, а такие вещи, как стоимость жилья, экология, потогонная система на многих предприятиях с иностранным капиталом свидетельствуют о том, что проблемы слишком серьёзные, чтобы говорить о подлинном социализме и устойчивых тенденциях к освобождению труда, реализации всего творческого потенциала человека. Буржуазия всё более проникает и в политику, требуя представительства своих интересов. Это делает кажущуюся монолитность власти в Китае всё более подверженной серьёзным рискам.

С одной стороны, Китай делает колоссальные вложения в науку, инфраструктуру. С другой, его школьная система свидетельствует о том, что государство и дальше планирует специализироваться на крупномасштабном индустриальном производстве. Инициатива “Пояс и Путь” скорее похожа на классическую империалистическую игру одной из великих держав, чем на ясный и чёткий план распостранения социализма по всей планете. Во всяком случае, Китай максимально прагматичен в вопросах идеологии. Кажется, эта страна намеренно хочет казаться “никакой” в плане окрашенности. Называйте коммунистами, называйте капиталистами, хоть буддистами – давайте только торговать и увеличивать ваш и, главное, наш капитал!

Кризис-2020 мог бы стать моментом переосмысления для китайского руководства. Если до этого не было подходящего повода для выстраивания из роли фабрики капиталистического мира, то вот он настал! Страна уже достигла той мощи, которая позволяет оставаться ей вполне независимой от внешнего мира. Страна может перестать строить ужасающие человейники, по которым мгновенно распостраняется зараза, губить живую природу вокруг, дабы ещё увеличить вал продукции, поставляемой на мировой рынок, и заняться наконец развитием комфортной жизни внутри. Вместо того, чтобы и дальше вкладываться в крупномасштабные совместные производства, можно начать развивать производства гибкие, меньшего размера, но гораздо более творческие по сути. Кажется, у страны для этого есть всё: и огромный накопленный опыт в любой созидательной деятельности, и очень мощная IT-инфраструктура, и передовые разработки в области 5G-связи, которая сможет обеспечить создание подлинно роботизированного мира, где людям не нужно будет убивать своё здоровье на низкоквалифицированной грязной работе. Также в Китае уже существует система мгновенной обратной связи, которую злые языки называют Большим братом и Электронным концлагерем. При должной настройке она может стать колоссальным инструментом реализации подлинной народной демократии, источником актуальной информации о настоящих потребностях общества, его проблемах и запросах.

Конечно, легко написать, но трудно сделать. Китай только ещё недавно вышел из феодальной архаики и нищеты, а мы уже требуем основательного движения непосредственно в коммунизм! И всё же, мы имеем свой печальный опыт. СССР однажды застрял на стадии крупной индустрии, тоже решил встроиться в мировое разделение труда с главенствующей ролью ведущих капиталистических держав. Поначалу это казалось отличной идеей, но теперь мы прекрасно видим, что начальная стадия социализма, его первые десятилетия – это на самом деле очень неустойчивое положение. Движение вперёд не просто благое пожелание за всё хорошее, это просто насущная необходимость! Простой или попытки “возродить всё как было при Буше и Обаме” повлекут либо быстрый распад страны под грузом перекосов в многоукладной экономике, либо превращение Китая в полноценного империалистического хищника, который через жестокие войны поделит мир с США и некоторыми другими игроками на несколько зон влияния. Тогда от идеи коммунизма в Китае останется только застывшая история в виде мавзолея Мао и ещё нескольких красных святынь, а коммунизм войдёт в пантеон народных верований наряду с буддизмом, даосизмом и набирающим популярность христианством. Будем надеяться, что Китай и на этот раз избежит капканов, в которые попался СССР.