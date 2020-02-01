Что не так с научной фантастикой?

Фантастика прошлого была по преимуществу литературой «научно-технического» направления. Подростки зачитывались книгами таких авторов как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Айзек Азимов. В этих книгах говорилось про подводные лодки и лазерное оружие, про роботов и полёты в космос. Такая фантастика расколдовывала мир. Она учила молодёжь тому, что окружающая нас реальность может быть понята исключительно научно-естественным методом, тому, что нет ничего такого, что не смог бы разгадать и понять человек, опирающийся на научные методы и нет ничего невозможного для науки. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Это была мораль сциентизма. И вот, казалось бы, мы живём в мире победившего сциентизма. Многочисленные пророчества прошлого, казавшиеся некогда лишь плодом смелой фантазии и сказкой, сбываются на глазах у одного поколения. Поколение, писавшее перьевыми ручками в советской школе, ныне имеет возможность пользоваться планшетами, Интернетом и мобильной связью. Казалось бы, мир расколдован раз и навсегда. Но именно сейчас как никогда раньше остро ощущается интерес к жанру фэнтези. Иррациональное на первый взгляд стремление заново «заколдовать» мир вызвано, в том числе и острым дефицитом для возможности верить и мечтать.

И нынешний интерес к «сказочным мирам» вызван, в том числе и тем, что от нашей реальности многих просто напросто тошнит. Молодёжь как бы говорит: дайте мне ДРУГУЮ реальность, я хочу жить в ДРУГОМ мире. И фэнтези как жанр даёт наибольший простор для полёта фантазии. А вот научно-техническая фантастика ничего принципиально нового на сегодняшний день дать не может. Она исчерпала свой революционный потенциал. Ведь когда-то в научно-технический прогресс люди верили, как в символ грядущих социальных революций призванных ликвидировать неравенство. Поэтому техническое совершенствование само по себе сегодня мало кого удивит и вдохновит. Братья Стругацкие и Иван Ефремов создали в своих книгах Миры Будущего. Как мы все прекрасно знаем, этим Мирам не суждено было воплотиться в реальности. Но многие поколения советской молодёжи выросли на такой литературе. Они верили в победу Коммунизма и мечтали о нём. Именно в этом была сила советской фантастики. Ведь она учила тому, что другой мир возможен.

Наш мир погрузился во тьму кажущийся рациональности и прагматизма. Почему кажущийся? Потому что наравне с моралью прагматика, не умеющего мечтать ни о чём другом кроме материального успеха, в обществе культивируется приверженность к суевериям. Верить ныне можно и модно в экстрасенсов, астрологов, НЛО, лотереи и во что угодно кроме Мечты о лучшем мире. Потому что мы живем в эпоху победившего вульгарного материализма и капитализма. «Конец истории», как любят говорить идеологи неолиберализма. Наш сегодняшний мир это мир невиданных прежде скоростей. Людей научили тому, что «время деньги» и люди в большинстве своём живут по нехитрой схеме: работа-дом-работа. В этом мире нет места созерцанию и осмыслению. Это мир спешки. Создается такое впечатление, что как будто бы само Время стало бежать быстрее.

Так что Ницше, верно поставил диагноз современной буржуазной цивилизации: бог умер. Но вместо ницшеанского Сверхчеловека роль бога занял Золотой телец, культ наживы, американская мечта. И «левые» и «правые» в наши дни «прагматики» и «рационалисты». Если они и верят во что-то, так исключительно в материалистические силы, будь то наука или деньги, но никак не в торжество революционной Утопии. Само слово Утопия уже не символ Мечты о лучшем Мире Будущего, а синоним обмана. Победил скептицизм антиутопий. Социальные эксперименты ХХ века дали обильную пищу для антиутопий и скепсиса. Скептицизм кто бы спорил, безусловно, необходимое условие критического мышления. Но далеко не единственное…

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Сегодня, когда рухнул окончательно Советский проект, мы живём в однополярном мире. Был ли Советский проект успешным или нет, это тема отдельной, очень важной, хоть и для многих людей чрезвычайно болезненной, но вместе с тем и совершенно необходимой дискуссии. Здесь же можно отметить лишь, что Советский проект был неудачным уже хотя бы, потому что он не удался как трамплин к дальнейшему прогрессу. После краха СССР мы имеем олигархический капитализм с нищетой и репрессиями, а не свободу, демократию и процветание вопреки тому, что провозглашалось на митингах демократической оппозиции конца 80-х начала 90-х годов ХХ века. Но вместе с тем «защитники СССР» должны были бы понимать, что никакой победы социалистической революции и социализма в СССР не было. По сути своей Революция 1917 года, так или иначе, вынуждена была решать задачи характерные для буржуазных революций. Борьба с неграмотностью вещь, конечно, важная, но она не является отличительной чертой собственно социалистической революции. И общество, созданное в СССР, не могло похвастаться достижениями, которые были бы принципиально невозможны при капитализме. Например, при шведской модели капитализма. А цену за «советские достижения» народы СССР заплатали чрезмерно высокую…

Итак, мы живём в однополярном мире глобального капитализма. Победила правая реакция насаждающая человечеству национализм и милитаризм. Нас учат ненавидеть друг друга. И пока мы ненавидим друг друга, они делят рынки между собой и обогащаются. На повестке дня извечный русский вопрос: что делать? Ответ один – бороться. Но за что? Способны ли нынешние левые поднять наш мир на борьбу против Капитала? Способны ли старые лозунги и схемы вдохновить молодёжь на борьбу?

Последней глобальной всемерной революцией была Революция (условно) 1968 года. Её лозунги были не абстрактно-эстетскими, как может показаться на первый взгляд, а это были требования нового порядка. Люди осознали, что им мало быть просто сытыми и хорошо одетыми, мало ярких развлечений они хотят жить в совершенно ином мире, где они не будут послушными статистами, а станут творцами Истории. Это во времена «Отверженных» Гюго и Парижской коммуны требования сытости было одним из первых, 1968 год был Революцией требующей «невозможного». Хотя экзистенциальная составляющая освобождения непременно сопутствует любой революции, именно в 1968 году она вышла на первый план. 1968 год говорил людям: нам мало иметь социальное государство, мы хотим уничтожения любого насилия и угнетения, мы хотим отправить Государство на свалку Истории. Потому что в определенный момент, бунтующий человек осознаёт всю мелочность требований прошлого и требует невозможного, идя на «штурм неба». Глупо бороться за социальное государство с бесплатной медициной и образованием в XXI веке, если за них придется умереть на баррикадах. Куда круче требовать немедленного упразднения всего Государства.

И что же мы получили в итоге? В начале XXI века вместо победы идей 1968 года в духе «всю власть воображению» мы получили глобальную контрреволюцию наступающую на социальное государство, на казавшиеся на Западе незыблемыми завоевания прошлого. И вновь приходиться бороться за бесплатное образование и медицину. А то и за банальное выживание. Но самое скверное в этих условиях это не тактические поражения левых партий вроде проигрышей на парламентских выборах, а мировоззренческий кризис левого движения, отсутствие внятной современной альтернативы глобальному капитализму.

Всякий конкретный проект будь то сюжет книги, сценарий или какая-то сложная инженерная схема, прежде всего, зарождаются в голове. Так и социальный проект Будущего может уже сейчас родиться в фантастической литературе нового поколения. Если фантастика прошлого переносила нас в пространственно-временном измерении, отравляя в будущее или прошлое на машине времени или же перемещала нас в необъятном Космосе к иным Цивилизациям, то сейчас нужно принципиально другое решение. Вполне возможно, что сочетание научной фантастики прошлого с элементами сказочности фэнтези могли бы дать новый пример для коммунистической фантастики. Сегодня как никогда необходима Вера и Мечта в сбыточность несбыточного.

«Требуйте невозможного – будьте реалистами»! От того во что будет верить и о чём мечтать новое поколение людей зависит каким будет мир будущего. Нужна мечта. Не Утопия в смысле детального проекта будущего, а контуры Другого мира. Нужна революция сознания, новая революционная этика если угодно. И от того чья мечта победит сегодня зависит завтрашнее будущее…

Сергей Калинин