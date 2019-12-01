Левые дискурсы о современном Китае

В чем ошибки Андрея Рудого?

В последнее время тема современного Китая (Китайской Народной Республики), превратившегося за сорок лет из бедной, отсталой, обескровленной страны во вторую сверхдержаву современного мира по экономическому, научно-техническому, военно-политическому развитию, социальному прогрессу, имеющего цивилизационный опыт в 5 тыс. лет, стала очень популярной среди левых в России и по всему миру (не без активного участия вашего покорного слуги) в контексте анализа истории практики социалистического строительства и новых разработок в области политэкономии социализма и научного коммунизма, который заключается в двух основных вопросах:

Является ли КНР социалистическим государством, а КПК – коммунистической партией? Каковы уроки социально-экономического и социально-политического развития КПК и КНР?

Во мнениях по этому вопросу наметились две основные диаметрально противоположные линии:

Леворадикальная (синофобия). Встречается у широкого круга представителей левой молодежи. Этот подоход преимущественно выражается в их «разоблачающих роликах» о современном Китае, демонстрирующих отсутствие детализированного анализа или сумбурную эклектическую кашу в области гуманитарных и общественных наук, включая советский марксизм-ленинизм. Это приводит их не только к отклонению к метафизике и идеализму в общефилософском смысле, но и к поверхностному и пристрастному суждению, навешиванию идеологических ярлыков, оправданию явно неверных и отвратительных эпизодов теории и практики левого движения, отсутствию критики и самокритики. В своих роликах о Китае они обычно обвиняют всё китайское политическое руководство (в основном, после 1978 г.) и большинство китайского общества в следующем (нужное подчеркнуть): «правом уклоне», «оппортунизме», «ренегатстве», «нэповщине», «бухаринщине», «рыковщине», «мелкобуржуазном перерождении», «консерватизме», «национализме», «империализме», «нацизме» и проч. Красные национал-этатисты (синофилия). Состоят из советского (постсоветского) движения старых левых (бывших членов КПСС и граждан СССР, состоящих, в основном, в КПРФ и других старых лево-консервативных политических организациях РФ). К сожалению, обуржуазившийся идеалистический советский патриотизм, родившийся как временная практика в довоенное и военное время, перерос после смерти Сталина в устоявшуюся идеологическую систему КПСС и СССР, а теперь уже часто вырождается в национал-консерватизм (этатизм, патернализм, православие — православный идеализм, русская метафизика) и традиционные ценности («скрепы»), великодержавие, (национализм, шовинизм, бытовой и общественный расизм), фашизм и проч. Это приводит данную не менее, а даже и более многочисленную группу лиц к синоидеализму и синофилии. Они, в основном, выпускают идеологические материалы (такого же низкого идейно-политического и научно-образовательного качества), только лишь прославляющие современную КНР и КПК, как продолжателей идей и дела «великой советской державы». Публицистический пример такого подхода – книга Алексея Кашпура «Китай и Россия: два пути к социализму».

Срединного критического подхода, основанного на творческом применении марксизма, находится сравнительно мало. В основном, это связано с принадлежностью данной точки зрения малочисленным кругам ученых синологов советской закалки и ученых, придерживающихся критического марксизма.

Сегодня я бы хотел наиболее тщательно проследить первое направление левого дискурса о Китае, так как он наиболее популярен среди левой молодежи: в лице Андрея Рудого (канал «Вестник Бури»), канала «Политштурм» и других, которые относятся к молодежным левораликальным ютуб-блогерам или, по теме Китая, к синофобам, о чём Рудой проговорился в самом начале своего видео, вставив эпизод из мультсериала «Южный парк» о синофобии. О его видео-труде и поговорим конкретно и предметно в связи с показательностью представленных в нём проблем логического, научного и идеологического плана, часто проявляющихся у данного рода молодежных левых политических активистов.

Начнем с основных проблем агитации и пропаганды о КНР. Эти проблемы: отсутствие или недостаток теории и методологии научного исследования, плохое знание марксизма и востоковедения.

Это, прежде всего, отразилось в определении и понятиях гуманитарных и общественных наук, которыми Рудой храбро на манер красных профессоров и докторов всех гуманитарных и общественных наук сыплет как из рога изобилия (конечно же без пояснения источника толкования и понимания этих понятий).

Многочисленные тезисы исторического, политического и социально-экономического плана касательно КПК и КНР обвинительного характера (которые можно резюмировать авторским приговором: капиталистическая контрреволюция КПК и КНР в империалистической стадии и тенденциями к фашизму) не подкреплены никакими заслуживающими доверия доказательствами, ссылками на достоверные научные источники (например, об эксплуатации труда и, особенно, об эксплуатации детского труда). Те жалкие крохи доказательств в виде картинок и скринов, что были представлены обладают сомнительным качеством, а те, что мало-мальски относящиеся к теме часто противоречат тезисам автора (например, государственные расходы КНР на здравоохранение за период реформ).

Единственным, действительно, заслуживающим доверия источником можно считать сравнительную таблицу экономических секторов в КНР, взятую из публикации ученого-китаеведа из ИДВ РАН (с 1978 по1997 гг. (!!!), но на дворе 2019 г. – где свежие данные?!), да и к тому же по ним видно, что экономическая доля госсектора, особенно вкупе с коллективным больше, чем частного). Да и здесь заметна неудовлетворительная подготовка автора по методологии и источниковедению научного исследования, т.к. в ролике отсутствуют ссылки на источники используемых данных и библиография, что, в принципе, характерно для роликов большинства левых (включая, увы, и «Рабкор»).

Немалую часть фактологической информации в ролике автор просто скопировал из серии интервью и стримов по теме истории и современности Китая вашего верного слуги, опубликованных на каналах «Рабкор» и «Station Marx». И опять же без ссылки на первоисточник. В науке и это называется плагиатом.

При этом, что примечательно касательно его сущности не как политика и ученого, а как типичного блогера с «красным брендом»: ранее на вопросы в стримах на канале «Вестник Бури» об анализе состояния Китая он отвечал, что изучать и понимать там нечего, и так ясно, что в Китае «дикий капитализм, периферия, империализм и фашизм». Однако, через полгода в авторском развернутом видео о Китае автор совершил своего рода кульбит: теперь там не периферийный капитализм, а политэкономическая сверхдержава-гегемон, да и не дикий, а успешный госкап, плюс там не тьма нищеты, а определенный существенный социальный прогресс. При этом попутно с совершением логических ошибок Рудой совершает грубейшую политико-идеологическую ошибку: по итогам его видео о Китае у обычного зрителя может создаться ложное впечатление и понимание того, что доказал опыт Китая. Судите сами, согласно Рудому:

1) Социалистический Китай (маоистский Китай 1949 – 1978 гг.) был примером единоличного вождизма с культа личности Мао Цзэдуна при массовых политических репрессиях («Культурная революция») и разрушительной экономической политике «Большого скачка», «Борьбы с четырьмя вредителями», «Народных коммун» и т.д.

2) Капиталистический Китай (КНР после 1978 г. и по наше время) это пример успешно развивающейся экономики (2 место в мире), занимающей позиции новой сверхдержавы при определенном и существенном социальном прогрессе и развитии общества.

Из этого буквально напрашивается вывод:

Таким образом, Китай доказывает, что социализм это голод, холод и смерть, тоталитаризм и глупая политика, а капитализм это успех, прогресс и величие! Тут автор своим дилетантизмом, политической пристрастностью и дешевым популизмом наносит серьёзный ущерб именно левым, фактически дискриминируя всю предшествующую практику, а вместе с ней и идеалы социализма и коммунизма. Воистину с такими деятелями левого движения никакой мировой капитал для уничтожения мирового коммунистического движения не нужен! Глядя на это, я вспоминаю только слова В.И. Ленина, который более ста лет назад, случайно услышав такого рода пропагандиста, по воспоминаниям Бонч-Бруевича, заявил: «Нет, это невозможно, его надо сейчас же остановить! Это какая-то левая чушь!»

Всех желающих разобраться в том, что именно происходит в Китае мы отсылаем к библиографическому аппарату для начального исследования проблематики КПК и КНР, который будет указан документом ниже.

Также я повторяю публичный вызов Андрею Рудому на одну или нескольких общественно-политических дискуссий, где он должен будет либо представить железобетонные доказательства своей абсолютной правоты, либо признать свои вину и произвести самокритику, после чего можно будет обсудить проблемы истории, политики, экономики, общества Китая. Правильный научный подход к Китаю и к образу Компартии Китая очень важен как для теории, так и практики коммунистического движения, строительства социализма в нашей стране и во всем мире.