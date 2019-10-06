Хватает ли нам энергии?

На самом деле, в дискуссиях стали задаваться серьёзные вопросы. Оставим мелочи вроде суетливой политической грызни и нападок друг на друга в попытке выяснить, кто кого гнобит. Дело гораздо глубже и серьёзнее. Речь про энергию.

Человечество в принципе не может без энергии. Надеюсь, это понятно даже зелёным левакам. С обузданием каждого принципиально нового вида энергии цивилизация переходила на новый уровень. Мускульная сила, сила приручённой лошади и вола, энергия ветра и воды. Развитие капитализма, который кардинально поменял облик Земли и породил огромное количество технических решений, решительно невозможно представить без энергии ископаемого топлива: угля, нефти, газа.

Зелёное движение, если отбросить частности и сконцентрироваться на главном, предлагает нам нарушение этого принципа, а именно: чтобы двигаться дальше по цивилизационному пути, якобы необходимо начать потреблять меньше энергии.

Отчасти можно согласиться с тем, что человечество не совсем рационально использует имеющуюся энергию: например, ввиду хаотичной капиталистической конкуренции у транспорта (и коммерческого, и личного) огромные перепробеги. Также часть товара изначально производится, чтобы сразу уйти к мусорную корзину. Многие товары стали вопиюще недолговечными, а затраты на производство каждого экземпляра недолговечной майки, телефона или автомобиля никуда не делись.

Но вот незадача: зелёные не концентрируют внимание на изменении самой системы отношений, вслед за которой будут устранены эти недостатки. Вместо этого они выстилают путь в натуральный ад: изменить характер потребительских привычек, не меняя по сути уже устаревшую систему перераспределения.

Дни без автомобиля, дни без мяса, дни без самолёта и вечера без электричества – даже абстрагируясь от морально-этических сторон этого леваческого безумия, можно совершенно точно заключить, что предлагается лишь один выход из ситуации: начать меньше жить.

Я считаю, вопрос надо ставить именно так. Нам предлагают начать меньше жить.

Сетевые острословы уже посчитали, что за время своей жизни человек выдыхает то ли 2 тонны СО2, то ли 2 тысячи тонн СО2. Короче, идея понятна: а не слишком ли нас много? С другой стороны, те, кто уже живут, должны делать это незаметно: по возможности, не оставляя после себя никаких следов, особенно “карбоновых”.

Несмотря на очевидную болезненность этого пути, в некоторых странах, особенно европейских, часть населения соглашается и принимает этот рецепт борьбы в вымышленным драконом: начали падать объёмы авиаперевозок, некоторые люди сознательно предпочитают ехать долго на электричках, чем быстро на автомобилях, и так далее. Впрочем, часть эффектов может быть объяснена и по-другому: людям просто дорого стало летать на самолётах, а преподнести свой отказ можно как сознательную борьбу за зелёную экологию.

Кстати, почему вымышленным драконом? Если быть честным, у науки нет однозначно правильного ответа на вопрос об антропогенном факторе. Нет даже принятой большинством адекватной модели смены потеплений и похолоданий. Ведь, как достоверно известно, Земля за время своего существования видела разные средние температуры, концентрация углекислого газа в атмосфере также сильно менялась. Были большие и малые ледниковые периоды (один из последних, кстати, очень “помог” русской Смуте начала XVII века). Всё это происходило задолго до начала массового сжигания ископаемого топлива. Кстати, ещё в 1970-е ряд учёных полагал, что нас скоро ждёт глобальное похолодание: тренды были в эту сторону, хотя эра угля и небрежного отношения к экологии уже длилась добрую сотню лет.

Современный дискурс фактически ставит блок на действительно самый важный для человечества вопрос: о доступе к энергии. Вопрос представляется так, что энергии не может быть много, в дальнейшем её станет ещё меньше, и поэтому экономить надо уже сейчас (это странным образом похоже на объяснения по поводу путинской пенсионной реформы!). И именно поэтому, например, зелёные всего мира так вызывающе агрессивны против потенциально бесконечного источника энергии для человечества – ядерного.

Любой, кто хотя бы поверхностно изучит историю вопроса, поймёт, что эта главная предпосылка строится сразу на двух обманах.

Первый обман заключается в том, что ископаемое топливо якобы очень быстро закончится. Нефтяной крах предсказывали и к 80-м годам, и к 2000-м, и к 2020 году. Тем не менее нефти и газа разведывается всё больше. Угля так и вовсе разведано минимум на 500 лет при текущем энергопотреблении человечества. Отчасти поэтому фокус зелёного негодования перенесён в последнее время на “изменение климата” (слово “потепление” они тоже заменили ввиду его недоказанности, см. выше). Мол, сжигание топлива само по себе уже грех, а то, что есть, нужно припасти для нефтехимии.

Второй обман заключается в том, что достижения в области энергетики 50-70-х годов прошлого века представляются окончательными, наивысшими в человеческой истории. Солнечные батареи и ветрогенераторы преподносятся как единственно возможная альтернатива любым другим способам добычи энергии. Ещё не так давно проводились шумные кампании против строительства ГЭС, водохранилища которых отнимают значительные площади и изменяют микроклимат вокруг себя. Теперь вдруг зелёных перестало смущать, что не меньшие площади отдаются под зеркала солнечных станций, а огромные поля ветряков негативно влияют на всё живое вокруг, особенно на птиц.

Мало что так сравнится по накалу абсурдности, как борьба зелёных против использования ядерной энергии. Случаи тех немногих ядерных катастроф, что имели место в истории, всячески раздуваются, ужасы последствий кратно преувеличиваются. Дискурсом всячески отрицается сама возможность развития этой отрасли. Так, одна из ведущих промышленных держав мира – Германия – полностью отказывается от использования АЭС. Другая промышленная держава – Япония – до сих пор решает, что ей делать со своей атомной отраслью после Фукусимы. Большие проблемы у американской ядерной корпорации Вестингауз. Хотя, на самом деле, развитие ядерной энергетики медленно, но идёт (см., например, Закрытый ядерный топливный цикл).

Другие пути развития энергетики тоже если не стагнируют, то развиваются очень медленно. Так, перспективную термоядерную установку ITER всё никак не могут достроить. Среди проблем, как всегда, есть организационные и политические. Но также называется и превышение сметы: теперь она приближается к 20 млрд евро. Но ведь это в 10 раз меньше, чем вкладывают за последние годы 10 ведущих автоконцернов в разработку электрокаров! На одной части весов – буквально будущее человечества, доступ к неограниченной энергии, на другой – лишь замена одного типа двигателей автомобилей на другой, который, если посчитать вред от производства аккумуляторов, не факт, что более экологичный.

Итак, если делать вывод из текущей картины, то можно без труда заметить: старый, отживший своё капиталистический строй сознательно, целенаправленно душит человеческий прогресс. Именно потому, что новые производственные возможности, основанные на более доступной энергии, уже окончательно снесут с лица Земли этот давно ставший ненужным слой буржуазной власти, перераспределяющий блага в пользу немногих владельцев. Общественная мысль направляется на путь отказа от владения природными дарами, отказа от развития, закукливания в своей относительно сытой жизни (впрочем, теперь уже европейцам предлагают отказываться от натурального мяса). В моде всё “экологичное” и “природное”. Надо ли тут пояснять, что если современное 7-миллиардное человечество будет в действительности питаться только тем, что даёт дикая природа, то оно за считанные годы истребит всех крупных животных, сведёт все леса на отопление жилищ, а потом последует неминуемое катастрофическое снижение популяции?

Совершенно следуя классическим взглядам, строй, когда-то бывший передовым и давший развитие цивилизации, стал полностью реакционным, и теперь пытается обернуть вспять неостановимый человеческий прогресс. История в принципе знает такие примеры, когда прогресс на время останавливался, и даже вполне возможно, что вскоре по улицам европейских городов будут бродить такие греты в холщовых балахонах, питающиеся скудной растительной пищей и готовые убить каждого, кто вылил на себя в душе “лишний” литр горячей воды. Капиталистическая массовая культура дала миру огромный пласт постапокалиптических произведений, одно другого страшнее.

Но мы совершенно чётко должны понимать, что зелёные предлагают нам не будущее, а прошлое. У человечества всегда был только один путь: овладев знанием, приручить новые силы природы, научиться использовать их для своего блага. И если даже уровень воздействия человека на окружающую природу стал таким, что это грозит и природе, и человеку как виду, то это лишь означает, что человечеству нужно учиться договариваться, объединяться на основе общих коренных интересов. Сохранить на планете 200-300 вечно враждующих друг с другом капиталистических государств и при этом договориться о разумном использовании кладовых природы, естественно, невозможно. Тогда только и останется, что отказаться от всего вокруг и вернуться обратно к матери-природе. Думаю, мать-природа, которая похоронила уже не один миллион биологических видов, включая огромных динозавров, не поперхнётся и на этот раз. Но, повторяя за одним известным политиком, спросим себя: зачем нам такая жизнь, если в ней не будет нас?