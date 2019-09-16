Утопия среднего класса

Молитвы, возносимые моими коллегами правых убеждений, зачастую забавны.

Одна из самых популярных заключена в том, что ныне существует некий “средний класс”, который-де гоним ненавистным государством и злыми бюджетниками. И вот, следует “сделать все для людей”: налоги отменить или радикально снизить, “ввести рынок” (интересно, куда?), сделать платными все базовые услуги и так далее.

Люди мечтают пополнить “средний класс”, охотно берут кредиты под коллоссальные проценты, покупают “статусные” вещи. Но почему-то ничего не получается, а вместо успеха приходят коллекторы. И так по кругу.

Никто не задается вопросом: а что такое средний класс, и почему он занимает такую важную роль в идеологии как правого либерализма, так и центристских буржуазных партий. Если брать США, то там существует своя иерархия “средних”, напрямую связанная с иерархией местного труда.

Итак, высший средний класс: преподаватель муниципального колледжа, менеджер среднего звена, учитель средней школы;

средний средний класс: банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой компании, менеджер супермаркета, квалифицированный столяр;

низший средний класс: автомеханик, парикмахер, бармен, квалифицированный рабочий, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика;

средний низший класс: среднеквалифицированный рабочий, водитель такси.

Если посмотреть здраво на наши осины, то увидим, что большинство из нас находится в позиции средний средний класс — низший средний класс — средний низший класс. Это с точки зрения разделения по статусу, если брать к примеру американскую иерархию. С точки зрения доходов семьдесят процентов нашей страны — средний низший класс.

При этом сами американцы сильно обеспокоены тем, что происходит с их “средними”. Именно “средние” американцы, как белые, так и чёрные, отдали свои голоса Трампу. От него — именно от мультимиллиардера, капиталиста из капиталистов — ждали прогресса, снижения налогов, новых рабочих мест, стабильности. Банки, кстати, маленькие и средние американцы не любят больше нашего. Еще в начале десятилетия правое “Движение чаепитий” требовало ликвидировать ФРС, и заменить её чем-то похожим на Государственный Банк.

Средний класс в Америке исчезает. Налоги и коммунальные платежи, ставки рефинансирования, прочие интересные вещи – всё это уничтожает “средних”, которые отчаянно барахтаются, чтобы не опуститься ниже. Красивые большие дома, личные машины, счёт в банке, качественные страховки – это всё уходит в прошлое, пусть и понемногу.

У нас же “средний класс” как таковой отсутствует. Национальное богатство России сконцентрировано в руках группы людей, которые сидят на трубах, ресурсах, больших заводах. Средний класс существует в виде предпринимателей на уровне Москва/Питер/регионы, хорошо оплачиваемых бюджетных чиновников, менеджеров.

Именно американского, буржуазно-демократического класса у нас нет. И не будет. Почему?

Средний класс, если разобраться по приницпу, не может существовать в отрыве от рабочего класса с одной стороны, и крупной буржуазии с другой. “Полупролетариат” и более успешные собственники живут за счет тех, кого в приличной правой сфере принято презирать: бюджетников, работяг, тех же самозанятых.

Зарплаты, пенсии, пособия – все они, так или иначе, идут в малый и средний бизнес. Покажите мне людей, которые едят рубли всухомятку или под соусом? Нет таких. Люди заказывают товары, услуги, платят за них в том либо ином обьеме. Таким образом, “деревянный” совершает своеобразный круговорот из казны в карманы (зарплаты, пенсия, пособия) а затем опять в казну (налоги).

Но средний класс – и это важно понимать – фактически получает деньги не от государства или крупного частного капитала. Принимая плату от потребителей, малому либо среднему предпринимателю легче поверить в то, что он “независим”, а государство рассматривать как вечную доярку, вытягивающую налоги из несчастных буржуа. Но это далеко не так.

Сегодня средний класс не выполняют ту экономическую роль, которая была у него в старых социальных государствах – перераспределения и концентрации национального богатства. А крупному капиталу нищающий средний класс важен и нужен, и на оболванивание средних умов пущены лучшие из лучших публицистов либерального толка. Необходим сформированный козел отпущения, на которого в нужный момент будут натравлены рабочие массы.

У Дерипаски и Абрамовича есть свои яхты и острова, офшоры, счета в зарубежных банках. У предпринимателя Степановича яхты нет, и он может попасть аккуратно на вилы – именно за то, что обсчитывал людей на своем предприятии, за хамство, снобство и прочее. Доказывать, что конкретно Степанович тут не при чём, что он порождение капитализма и правой пропаганды бесполезно. Голодные не слушают слов, голодные слушают бурчание в животе. А оно, как правило, громче всех аргументов.

Все попытки среднего класса в России заявить себя в качестве политической силы безуспешны. Как “Гражданская платформа”, созданная Прохоровым, так и новая-старая “Партия Роста” неизбежно превращаются в спойлеры Кремля, через которые проводится выгодная крупному капиталу политика. Ничего личного, просто бизнес, разделяй и властвуй.

Сами представители российского среднего класса до сих пор прибывают в розовых иллюзиях. Мы сами. Государство никому ничего не должно. У кого больше денег, тот успешнее. Есть и пить, работать, снова есть и пить. И да, на малом и среднем бизнесе “всё” построено. Абсолютно всё. ГОКи, заводы, электростанции, коммуникации – это глупости большевиков (социалистов опционально). Да и государственная структура ЖКХ не нужна. И медицина с образованием. А в целом, всё платное лучше, чем государственное бюджетное. Факт.

Ни обман братьев по классу эффективных собственников, ни обнищание, ни кризис покупательской способности не отрезвляет средний класс. Увы и ах, “розовая слепота” крепко держиться на пропаганде так называемых “рыночных” ценностей, которые все глубже и глубже затягивают людей. Утопия независимости и собственной значимости приятно тешит самолюбие, тем паче, на фоне окружаюшего бардака.

И средний класс сегодня, как и рабочий, не способен выставить ни лидеров, ни внятной политической и экономической программы. Более того, такие представители средних, как IT-специалисты отвергают даже попытки создания профсоюзов либо иных видов борьбы. Пример “желтых жилетов” старательно отрицается, ведь сама мысли “выйти с быдлом” для многих успешных сегодня омерзительна.

Но заметим – очень цинично – что только мощный финансовый и экономический кризис встряхнет средний класс, заставив его видеть в наемных рабочих не бесправное быдло, а союзников в борьбе с крупной буржуазией и отказаться от своей утопии.

Александр Револьверт