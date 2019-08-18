Возможны ли у нас конкурентные выборы?

Прошедшие протестные акции в Москве заставляют нас задуматься над проблемой действительно конкурентных выборов, с реально существующей альтернативой кандидату от «партии власти» уже с момента регистрации.

Возможны ли такие выборы в стране капиталистической общественно-экономической формации в принципе либо есть возможность их осуществления рано или поздно, либо это уже пройденный этап? Если да, то мы видим в Европе конкурентные выборы или все же работает где-то как правило трехпартийная, а где-то четырехпартийная система? И последний вопрос: «Какие в этом смысле выборы возможны у нас и существует ли в нашей стране формально или в целом просто по сути некая однопартийная система и какие альтернативы можно противопоставить ей в будущем?»

Все задают себе эти вопросы, поскольку в нашей стране реальна победа только достаточно сильного, медийного и по-настоящему оппозиционного альтернативного кандидата левых взглядов даже на местных, региональных выборах, с массой сторонников. При этом его может выдвинуть и «системная» политическая партия. В остальном вопрос в том, как противостоять кандидатам, согласованным с администрацией, идущих самовыдвиженцами, а впоследствии формирующих для парламентской дисциплины опять фракцию партии «Единая Россия». В этой связи вопрос в том, какая система выборов может быть конкурентной, как ее может отформатировать сама власть, если оппозиционные настроения будут нарастать.

Ведь доводы представителей власти убеждают порой даже искушенных политиков: «Мы даем регистрироваться всем, очень многим представителям очень многих партий, ну иногда особо отличившихся можем снять, но в итоге из достаточно многих участников побеждает сильнейший, самый известный», представленный видимо в каждом подъезде на официальном стенде, и это реальность. В стране нет второй доминирующей партии, а КПРФ уже теряет свои позиции, хотя в силу некоторой оппозиционности и использования «революционного бренда» ей доминировать особенно и не давали.

Итак выборы подобные власть организовать может, определив как первый вариант второго желательного кандидата, выступающего с мягкой критикой власти от «дружественной партии и самовыдвиженцем». Как второй вариант создав плошадку для разных политических объединений, которые могут проводить открытые праймериз накануне выборов, помещение должно быть предоставлено бесплатно, результат гласно озвучен для будущих избирателей. Иной вариант, когда одно политическое объединение или один человек проведет свой праймериз, оплатит его и попробует поставить под контроль целый район, соберет голоса всех ничего не подозревающих или желающих только начать свою биографию кандидатов. Таких «праймериз» не надо допускать.

Как третий вариант — создать своего рода общественную площадку, как вариант отделение общественной палаты Москвы для решения городских проблем различными общественно-политическими активистами, в формате дискуссионного клуба или принятия решений совместно с представителями органов власти, кто предложит городу наилучшее решение той или иной проблемы становиться уже по факту известным кандидатом в том или ином районе. Само собой, что крупный капитал будет иметь свои решения, но ряд местных вопросов поднимать можно, особенно там где представители крупных капиталов не успели договориться или занести «нужному человеку», организовать «правильный тендер».

Вот вариант фактически двухступенчатой системы выборов, хотя формально она остается такой как была, но реально дает права выбора хотя бы в некоторых районах самым сильным кандидатам и наиболее активным избирателям. Есть вариант косвенного участия в выборах и муниципальных депутатов, а в случае их повторного избрания, возможности влиять на формирование общественного мнения в районе, входить в общественные советы при департаментах Правительства Москвы, составлять некий костяк будущей общественной палаты города, формировать некий общественный наблюдательный совет за деятельностью представительных органов власти. Изобретение будет чисто российским, так как для нас создать реально работающий многопартийный парламент даже в регионе, когда принимались бы хоть какие-то законопроекты оппозиционных депутатов, — большая проблема.

Зачем нам, по большому счету отрицающим такое многообразие и выступающих за непосредственное представительство интересов народа, всё это обсуждать? Есть ли смысл улучшать стабильность власти да еще и буржуазно-демократические процедуры? Смысл есть, ибо сейчас всё ещё хуже: проходят кандидаты, большинство которых идет лоббировать собственные бизнес-интересы или интересы стройкомплекса и иных организаций Правительства Москвы, например.

Конкурентные выборы неизбежно выдвинут оппозиционных политиков, сомневаться в добрых намерениях которых невозможно, они могут привести даже в случае своего поступательного развития к медленному транзиту власти, а не только ее хоть какой-то демократизации. Система отбора кадров есть у власти, а у нас системы формирования активных массовых движений по сути нет.

Но необходимо решать проблемы горожан и возникающие конфликты в различных районах города, предлагать свои проекты решений, для этого нужны добровольные советы инициативных групп. Власть может поощрить такую площадку как один из ее учредителей, а может и сама принять участие на равных в дискуссии по разным городским проблемам. В этом случае депутатам от оппозиционных партий, а иногда и провластным придется решать меньше пожарных проблем, будучи уже избранными в тот или иной парламент. Здесь формируются лидеры и здесь не будет «агентов госдепа» и никто не вправе будет потом заявлять, что требования отдельных граждан «неконструктивны», а сами они занимаются только собственным пиаром.

В таком проекте левым стоило бы принять участие, мало того, даже инициировать подобный проект. Ведь по сути в конфликте «власть — либералы», левые могут выступить силой, которая всегда разрешит гражданский конфликт. А это уже дополнительные очки на будущих местных выборах нашим не столь медийным кандидатам и целым политическим объединениям левой ориентации.

Это не значит, что любой намек на такую схему надо поддерживать, особенно стоить вспомнить сайт «Активный гражданин», где московская власть иногда продавливает свои не всегда популярные решения, маскируя их как незначительные или касающиеся не всех граждан.

Нужно внимательно смотреть для чего и кем будут создаваться разные дискуссионные площадки, возрождение и появление которых в стране все равно неминуемо.

Самим же надо готовить своих людей, решающих сегодня и сейчас проблемы горожан, и неважно, что сперва и иногда на бумаге. Есть опыт принятия решений, выхода из сложной ситуации, опыт переговоров с представителями бюрократии, есть хоть какой-то сдвиг.

Тогда уже сама ситуация решит есть ли пределы диалога в гражданском обществе и где они могут заканчиваться. Само гражданское общество в этом смысле не будет неким протестным комом, в котором власти будут видеть одно недовольство, а иные чиновники возможность полностью закрыть глаза на элементарные нарушения гражданских прав.

Виктор Рыбников