Врозь идти, вместе бить (можем повторить)!

В свое время, а именно 10.02.1905г., Г.В. Плеханов написал для «Искры» статью под названием «Врозь идти, вместе бить!». Статья была написана после известных событий января 1905 года, но отдельными своими положениями перекликается с нашими сегодняшними реалиями. Особенно это касается левого фланга протестного движения, где подчас встречаются «непримиримые ортодоксы», не видящие дальше напечатанной буквы. Сразу же замечу, что в основном статья Плеханова была посвящена возможному вооруженному восстанию и решала, казалось бы, «технические» вопросы: мобилизация сил для захвата власти. Но близка нам она не этим (мы ни в коей мере не призываем к вооруженному восстанию). Важнейшей идеей статьи, проходящей красной нитью через весь текст, является обоснование необходимости для передового пролетариата в борьбе с самодержавием опереться на все прогрессивные силы страны. Позволю себе привести довольно большую, но крайне важную для понимания текущего момента, цитату: «Если для нас в военном отношении не только полезна, но прямо необходима поддержка со стороны “общества”, то нам следует сделать все, что требуется современным положением нашего пролетариата, для того, чтобы “общество” не перестало сочувствовать его революционному движению. Для этого нам вовсе нет надобности покидать классовую точку зрения и “отказываться от социализма”. Совершенно наоборот! Мы должны отстаивать теперь свою социалистическую позицию упорнее, чем когда бы то ни было, по той простой причине, что, чем шире будет разливаться река революционного движения, тем многочисленнее и разнообразнее будут те несоциалистические или даже антисоциалистические влияния, которым станет подвергаться пролетариат. Жизнь уже дала нам, — между прочим также и 9 января текущего года, — весьма недвусмысленные предостережения в этом отношении. Но с высоты нашей социалистической позиции нам ясно видно, что в настоящее время дело идет не о социалистическом перевороте, а о завоевании тех свободных демократических учреждений, которые позволят нам при свете дня вести дело социалистического воспитания массы. Это понимают или, по крайней мере, инстинктивно сознают и все сочувствующие революционной борьбе прогрессивные элементы “общества”. А потому партия пролетариата может обеспечить себе их поддержку, ни на волос не изменяя самой себе. Нам нужно только на виду у всех, ясно и отчетливо поставить свою ближайшую политическую задачу и решительно воздерживаться от тех бестактных выходок, которые принимаются иными за проявление крайнего социалистического радикализма, но которые на самом деле более всего вредят именно этому последнему. Так, например, стараться обеспечить себе поддержку со стороны “общества” и в то же время клеймить именем оппортунизма и громить, как измену пролетариату, поддержку, оказываемую нами освободительным “кампаниям”, предпринимаемым теми или другими элементами этого общества, значило бы попадать в самое жалкое противоречие и разрушать левой рукой то, что делает правая»1.

В каком смысле отказ в регистрации наиболее популярных и оппозиционно настроенных независимых кандидатов в Мосгордуму, как и последующие демонстрации по этому поводу, станет для нас своеобразным «9 января», пока сказать трудно. Во всяком случае, события развиваются пока именно в этом направлении. Тем более, что «общество» в качестве основных посылов получило нечто большее, более осязаемое и возможное в осуществлении, чем абстрактная «борьба с коррупцией», — борьба за народное представительство в органах государственной власти. И если борьба 9 января привела к образованию Государственной думы (хоть и крайне недемократичной как со стороны представительства сословий, так и вообще ограниченной в своих правах), то пока еще трудно сказать, чем закончатся текущие события за гораздо более скромные, но не менее важные, цели, – покорение Московской городской думы. И главным действующим лицом в этой борьбе будет, разумеется, то же самое многошерстное и чрезвычайно пестрое по своему классовому составу «общество». Конечно, можно вспомнить несостоявшуюся ранее по тем же причинам президентскую кампанию Навального. Но тогда в действительности мало кто был удивлен его недопуском. Да и на непосредственную победу никто не рассчитывал — суть его компании состояла скорее в перегруппировке сил оппозиции, когда полностью обанкротившаяся системная оппозиция должна была бы уступить, разумеется, против своей воли, место несистемной (если Навальный занимал второе место с большим отрывом от третьего). В нынешней же кампании участвовали даже действующие главы депутатов муниципальных районов, т.е. люди вполне легальные с точки зрения нынешней власти (на прошлых муниципальных выборах власть недооценила силу муниципальных депутатов, но, судя по событиям в Санкт-Петербурге, она сделала «работу над ошибками»). К тому же многие кандидаты представляют различные и вполне легальные партии или организации (хоть преимущественно либерального толка). И действительно, власть сделала все, чтобы их объединить в один кулак, который, будем надеяться, разобьет бумажную стену фальшивых протоколов и резолюций.

Независимые кандидаты, со своей точки зрения, заняли очень выгодную позицию – апелляция к праву и закону, чести и достоинству. Они совершенно справедливо указывают на нарушение не столько своих прав, как кандидатов, сколько прав избирателей, тем самым де-юре (да и де-факто) подчеркивая свой статус депутатов, как именно народных представителей. Депутат, это представитель не господствующей власти (президента, правительства или правящей партии), но народа. Поэтому отнимая у него (депутата) право баллотироваться, власть не просто меняет те или иные фигуры на политической шахматной доске, которые она сама же изначально и расставила, но лишает основных прав тех людей, которые по конституции и признаны сувереном (т.е. независимой ни от кого властью). Едва ли не впервые за долгие годы (наверное, со времен «Болотной») политика объявляется делом народа, а не господ в кабинетах. Причем, здесь мы уже имеем не полуподпольных «лидеров оппозиции», сошедших на улицу с экранов интернет-каналов, но реальных политиков, кандидатов в депутаты, к тому же некоторые из них уже наделены представительскими полномочиями на муниципальном уровне. Эти люди не абстрактно «противостоят власти», но сами пытаются ею стать в рамках действующих законов и правовых актов. Они и призывают на мирные митинги (или встречи с кандидатами в депутаты), предъявляя тем самым свой мандат на легитимность. То же самое подчеркивают и основные лозунги: «Допускай!», «Регистрируй!», «Мы в своем праве!», «Это наш город!» и т.п.

Фактически (вернее, формально-юридически), власть и несистемная оппозиция поменялись местами. Недопущенные кандидаты апеллируют к правам и закону, держа в одной руке избирательный бюллетень, а в другой Конституцию РФ. Реальная же власть творит настоящие бесчинства не только по отношению к кандидатам, просто на словах отказывая им в их законном праве избираться, но и по отношению к мирным гражданам, жестоко подавляя митингующих, выступающих за свое право избирать. Независимые кандидаты взывают к чести и достоинству граждан, к самосознанию политической личности, если угодно. Власть же стыдливо отмалчивается, прячась по кабинетам, или делает вид, что ничего не происходит. Да им по сути и нечего сказать людям, кроме: «Ваша акция не согласована! Всем разойтись!». Правда, при этом не уточняется, что согласовывать ее придется у тех же чиновников, которые так нагло попирают не только права граждан, но и законы (в том числе и уголовные). Власть отгородилась от народа частоколом полицейских дубинок и стенами росгвардейских щитов, и боится высунуться «на улицу». К сожалению, Конституция РФ, как и избирательный бюллетень, очень плохая защита от полицейской дубинки. В свое время А. Линкольн и сказал: «Избирательный бюллетень сильнее пули». Наверное, российская полицейская дубинка сделана из более прочного материала, чем американская пуля. Хотя, скорее всего, это российский избирательный бюллетень (да и вся Конституция РФ в целом) вещь гораздо менее прочная и надежная, чем американский избирательный бюллетень сто пятидесяти летней давности (я уже не говорю про Конституцию США). Впрочем, именно граждане Москвы (и не только Москвы) решили показать властям, что это не так, что права и законы должны соблюдаться и господами чиновниками. Власть буквально на глазах теряет остатки легитимности, а, с другой стороны, появляются люди, готовые ее принять.

Мы уже начинаем привыкать к локальным социально-экономическим выступлениям по тому или иному поводу. Но сейчас уже речь идет о чем-то качественно ином. Похоже, социально-экономические бунты (и в основном на периферии) начинают выливаться в нечто социально-политическое (в центре). И марксист должен попытаться увидеть за политическими формами их реальное социально-экономическое содержание. Нельзя говорить: «это либеральные политические акции, поэтому не будем в них участвовать». Величайшей ошибкой текущего момента будет как раз расколоть общество «по классовому признаку». С этой точки зрения отказ от «социалистического» митинга 21.07.19. в пользу «либерального» 20.07.19. выглядит более чем оправданным, поскольку, к сожалению, не удалось договориться с настоящими организаторами «либерального» митинга (сторонники Навального, а не М. Светов) о двухдневной акции, учитывая реальный расклад политических сил. Но при этом было очень важно со стороны инициаторов митинга 21.07.19. подчеркнуть, что они не сдают своих идеологических позиций. Они не отдают полностью движение на откуп либералам, но, тем не менее, борются с беззаконной властью вместе с ними. «Врозь идти, вместе бить!». Также стоит отметить, что лидеры «либерального» митинга дали слово Владу Жуковскому, одному из организаторов «социалистического» митинга (наверное потому, что, при всем уважении, именно Жуковский наиболее близок как раз к левым либералам). С этой же точки зрения проекты «умного голосования» Навального и «глупого голосования» Кагарлицкого (если таковой будет), в определенном смысле, бьют в одну цель — победа не столько «за», сколько «против». Сейчас мы идем вместе против этой власти в лице «ЕдРа».

Многие понимают, что раскол народного движения приведет к поражению. Поэтому и мы, сторонники социализма (коммунизма и т.п.) идем плечом к плечу не только с либералами, но даже и с националистами-консерваторами (хоть и здесь хватает своих «радикалов-раскольников»). Вспомним еще раз Плеханова: «Повторяем, это вовсе не значит, что мы должны прятать в карман свое знамя или сливаться с какими-нибудь другими партиями. Врозь идти, вместе бить — только это и нужно. Но те, которые находят, что необходимо бить вместе, обязаны сблизиться друг с другом и согласиться между собою. Сблизиться и согласиться не для лирических излияний и не для опубликования фразистых манифестов, а именно для того, чтобы бить, т. е. для совместной борьбы…»2. На данном этапе пути у нас общие цели с либералами. А дальше, посмотрим…

Используемая литература:

Плеханов Г.В. Сочинения: в 24 т. Т. 13 [Электронный ресурс]. /Г.В. Плеханов ; под ред. Д.Б. Рязанова – М.,Л.: Государственное издательство, 1926. режим доступа: http://az.lib.ru/p/plehanow_g_w/text_1905_vroz.shtml – 28.07.2019. Там же.

Евгений Дмитриевский

Аспирант философского факультета РГГУ