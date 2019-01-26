Воображариум режиссера Кургиняна

Он отправился в оккультно-политологический центр, к услугам которого

прибегал, разрабатывая рискованные, с непредсказуемым финалом, комбинации.

Центром руководил блестящий знаток политических и оккультных технологий

Леонид Олеарий… Осваивая информационные потоки, помимо логических

и рациональных приемов, Олеарий использовал иррациональные методы,

мистические практики, искусство медитации и гипноза…

Сегодня в своем лабораторно-гностическом центре Олеарий давал спектакль.

Гости, пригашенные на этот закрытый сеанс, погружались в атмосферу

радений и волшебных мистерий, дионисийских игрищ и элевсинских таинств.

А. А. Проханов. Виртуоз

В последние пару месяцев на организацию «Суть времени» и её бессменного лидера Сергея Ервандовича Кургиняна со стороны левого движения обрушился целый вал критики, вызванный информацией о самоубийстве одного из её членов в «Александровской слободе». Сергей Ервандович утверждает, что это не что иное, как заказ бандеровских кураторов из Киева, которые недовольны тем, что СВ собрала более миллиона подписей против пенсионной реформы. Все обвинения в использовании мистических практик и оккультных ритуалов Сергей Ервандович с негодованием отверг, заявив, что занимается исключительно актерским мастерством по системе Станиславского и Чехова.

Какое, собственно, отношение я имею ко всей этой теме? Мне 38 лет, по образованию экономист, но еще во время учебы в вузе начала самостоятельно изучать психологию, а также религиозные учения и историю религий. В «Сути времени» я состояла практически с самого начала, пришла туда, как и многие, по призыву Кургиняна. Была админом нескольких сутевских групп в ВК (включая «Суть времени – Катакомбы», где я теперь пожизненно забанена), принимала участие во всей деятельности региональной ячейки, писала статьи. После Летней школы 2013 года я, как и многие в СВ, стала задаваться вопросами и обсуждать их с товарищами, в том числе с Арсеном Айдунбековым. Впоследствии на основе наших обсуждений Арсен напишет свою статью по «красной метафизике». Однако вопросы в СВ задавать было не принято, нужно было слепо подчиняться указаниям ЭТЦ и координаторов ячеек. Первые симптомы переформатирования СВ в религиозно-политическую секту проявились уже тогда. В конечном итоге нас объявили «подрывной группой», и я вышла из СВ вслед за Арсеном.

На днях я имела удовольствие вступить с кургинятами в крайне примечательную дискуссию, которая и сподвигла меня на написание этой статьи (https://vk.com/wall24798073_64253).

В ходе этой дискуссии меня дважды банили. Сначала – с дивной формулировкой «за выкладывание внутренних документов» – я им скинула их же методичку с описанием организации работы Информпротиводействия, существование которой они отрицали со словами: «Там нет подписи Кургиняна, и вообще это не методичка, методички нужны людям, которые работают по найму, а не по убеждениям, а это всего лишь организационные документы, которые позволили активистам СВ объединиться в единую структуру». Затем меня разбанили и предложили «продолжить дискуссию», но после нескольких моих реплик забанили снова, на этот раз просто так, потому что у них «вагон работы» и на меня не хотят тратить «кучу времени».

Сегодня только ленивый не говорит о том, что «Суть времени» – секта имени Кургиняна. Я же предпочитаю использовать термин «деструктивный культ» как более широкое, чем тоталитарная секта, понятие, которое используется только для обозначения религиозных сект типа «Свидетелей Иеговы».

Е. Н. Волков, психолог, к.ф.н., доцент кафедры общей социологии и социальной работы НГУ им. Н. И. Лобачевского, специалист по новым религиозным движениям, в статье «Феномен деструктивных культов и контроля сознания» дает следующее определение:

«Деструктивные культы – это такие группы и организации, которые используют крайние и неэтичные техники манипулирования для вербовки и удержания своих членов, имеют тенденцию или прямо осуществляют тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей группы. Большинство из них используют религиозное прикрытие, но есть политические, коммерческие, псевдотерапевтические, восточные медитационные и даже группы по избавлению от алкоголя и наркотиков, в которых одна форма зависимости просто заменяется другой».

Источник: https://psyfactor.org/sekta2.htm

К социально-психологическим признакам, характеризующим тоталитарные секты и деструктивные культы, относят:

Наличие амбициозного харизматического лидера или основателя («гуру»), послушание которому является главной обязанностью всех членов секты и который является предметом обожания и непререкаемым авторитетом. Духовный элитизм (избранничество). Членам секты внушается мысль о том, что они – единственно спасенные люди, а все окружающие – люди «второго сорта», обреченные на погибель. Замкнутость секты и противопоставление её всему остальному человечеству. Сектантам свойственно поляризованное мышление. Для них мир существует как бы в черно-белом изображении, когда «белое» – это секта и всё, что с ней связано, а «черное» – всё остальное. Все люди делятся на «своих», т.е. членов секты, и «чужих», которые в свою очередь подразделяются на «врагов» и потенциальных неофитов. Такое видение мира способствует формированию иллюзии сплоченности. Сектанты чувствуют себя единой семьей, собравшейся вокруг «гуру» и окруженной врагами и гонителями. Они не мыслят своего существования вне секты и готовы на всё, лишь бы не оказаться выброшенными в пугающий их мир. Разумеется, любое унижение, а, зачастую, и угнетение рядовых членов секты руководством при таком отношении не вызывает никакого сопротивления. Иллюзия сплоченности используется для установления жесткого контроля над сектантами со стороны руководителей. Жизнь, быт и поведение сектантов строго регламентированы. Всякая независимость суждений пресекается. Использование методик, вызывающих транс, таких, как медитация, монотонное пение, гипноз и самогипноз, создание ярких мысленных образов (визуализация) и контролируемые дыхательные упражнения (приводящие к обеднению или перенасыщению крови кислородом и изменяющие процесс мозговой деятельности). Подобные методики приводят к подавлению мыслей, чувств и сомнений, ослаблению интеллектуальной и критической способности, а иногда и к психопатологии.

Остановлюсь лишь на отдельных признаках, по которым движение «Суть времени» можно причислить к деструктивным культам и которые наиболее ярко проявились в переписке.

Принцип секретности – правило № 1, которое обязаны соблюдать все члены секты. Приведу выдержку из того самого «организационного документа», за выкладывание которого меня забанили:

«Особо следует отметить такой важный параметр любой информационной армии как секретность. Мы не собираемся создавать информационные спецслужбы, аналогичные ФСО или подобным службам. Однако это не значит, что мы можем открыто публиковать принципы работы нашей службы, публиковать её структуру, правила, методы работы, созданные нами макеты материалов. Все эти мелочи составляют суть нашей информационной армии. Её ноу-хау. И чем меньше наш противник знает о наших принципах и методах работы, тем менее он защищён, и тем более защищены мы. Также необходимо, чтобы все ответственные по ИП и старосты были знакомы друг с другом, хотя бы виртуально, представляли себе, кто и в каких проектах принимает активное участие, какие блоги и площадки ведет».

Классифицирование определенной информации о культе как «секретной» – это часть информационного контроля, который «мешает информированному принятию решений и таким образом предотвращает критическую оценку культа». (Волков Е. Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал практического психолога. – М., 1996. № 3).

Источник: https://psyfactor.org/sekta4.htm

Сутевцы демонстрируют типичное черно-белое мышление, свойственное сектантам. Даже в малозначимом споре в соцсетях они мыслят крайними категориями «победа или поражение», чем сами загоняют себя в ловушку. Они меня заблокировали, хотя я никого не оскорбляла и не переходила на личности. У меня изначально не было цели «победить» в диспуте, потому что целью любой дискуссии должен быть поиск истины, а не победа. Но в данном случае поиск истины невозможен вследствие передергивания фактов, прямых или завуалированных оскорблений оппонента, но главное – отсутствия способности мыслить самостоятельно.

Для сектантов также характерно манипулирование языком: употребление собственной, понятной только им терминологии («сверхмодерн», «мутакапитализм», «отараканивание» и т.д.), приписывание новых и дополнительных значений обычным словам («скверна», «саламандры») и использование уничижительных прозвищ для тех, кто критикует их секту («карго-марксисты», «блеваки»). Американский психиатр Роберт Джей Лифтон в своей работе «Реформирование мышления и психология тотализма» называет это «передернутым (подтасованным) языком». Создание такого «клишированного словаря внутригруппового общения» имеет своей целью устранение базы для самостоятельного и критического мышления и служит своеобразным опознавательным сигналом «свой-чужой».

Заведомо пренебрежительное отношение к оппонентам как к «невеждам» проистекает из отношения к «внешнему миру» как к поврежденному, совершившему «метафизическое падение», то есть греховному, лежащему во зле («Зона Ч», «скверна»). «Спасение» возможно только внутри секты. Отсюда разделение на «мы и они», травля и опорочивание бывших членов СВ, намеки на их психическую невменяемость, навешивание на них ярлыков «карьеристов», «ренегатов» и «отщепенцев», обвинения оппонентов во лжи, проплаченности, работе на Киев, СБУ и рептилоидов. А в последнее время кургинята перешли уже и к психологическому давлению и прямым угрозам, взяв на вооружение методы своих «братьев по разуму» из «Церкви сайентологии».

Такая враждебность к «неверным» и «остальному» миру прямо вытекает из духовного элитизма. Кургинян не раз говорил, что формирует элиту, точнее, «контрэлиту». Товарищи, которые в 2013 году ездили в «Александровскую слободу» в качестве волонтеров, рассказывали, как СЕК внушает поселенцам, что строит орденскую структуру по принципу ордена тамплиеров, и даже начал называть членов коммуны «красной сотней» и «белым священством».

Помню, как меня поразило, что все вернувшиеся из поселения волонтеры в один голос говорили, как ТАМ здорово, какой там «альпинизм духа», братство, потрясающая энергетика, как им не хочется возвращаться в «эту проклятую зону Ч» и они просто «болеют» от того, как их тянет назад.

Кстати, про «метафизическое падение». Еще в самом первом выпуске «Сути времени» Кургинян на голубом глазу вещал, что наш народ предал советские идеалы, допустил распад СССР, поддержал Ельцина и тем самым «совершил метафизическое падение», «продал первородство за чечевичную похлебку». Чтобы спасти народ от последствий «метафизической катастрофы», нужно «искупить грех»:

«…Именно такой подход (он же — метафизическая катастрофа краха коммунизма и распада СССР, крах коммунизма и распад СССР как метафизическое падение) является основой основ той идеологической концепции, которая изложена мною много лет назад в передачах «Суть времени», в книге «Суть времени» и которая породила формирование движения «Суть времени».

…«Общественно-политической барышне» преступно навязывали метафизическое падение, оно же — брак с ельцинизмом, очень и очень многие. Но именно так, как библейский змий навязывал падение Еве. «Барышню» эти очень и очень многие соблазняли, растлевали. Гореть им в аду за это. Но это не отменяет того факта, что «барышня» пала сама, по доброй воле и с удовольствием.

Дайте такой ответ на проклятый вопрос. И уже исходя из этого четкого ответа обсуждайте вопрос о том, как искупить грех «общественно-политической барышни» (эту «метафору» СЕК использует для обозначения «длящегося в истории общества» – прим. моё), как спасти ее от последствий падения».

Источник: https://rossaprimavera.ru/article/5e3bb36f

Стивен Хассен, критик культов, консультант по выходу из деструктивных и тоталитарных сект, называет такой метод контроля сознания «чрезмерным использованием вины». При этом вина может быть как личной («вина идентичности»), так и социальной и исторической.

Примечательно, что необходимым условием для преодоления «метафизического падения» Кургинян считает необходимым принесение «искупительной жертвы», «жертвоприношения»:

«— Ну хорошо, Сергей Ервандович, мы раскритиковали демократов. Но как еще народ выберется из кризиса? Посредством чего? Диктатуры, что ли?!

— Я отвечаю вам. На каком-то общем уровне народ виноват сам не меньше, чем Ельцин и Горбачев. И именно им совершено первое онтологическое предательство — убийство отца.

— Царя, что ли?

— Сначала царя. Потом народ принес жертву в гражданской войне и искупил грех…

…Народ, если он хочет добра себе, должен понять, что сейчас с его стороны должна быть принесена искупительная жертва.

— Какая?

— Жертвоприношение может быть только одно: он должен осознать свою вину и искупить ее в подвиге. Когда он сумеет совершить то чрезвычайное усилие, которым он страну, им же доведенную до края, все-таки спасет. И пока он не сотрет с себя клеймо Иуды, предателя, он ничего не добьется».

(С. Е. Кургинян. Седьмой сценарий. Часть 2. После «путча». М.: ЭТЦ, 1992).

Источник: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kurginyan-sergej-ervandovich/sedjmoj-scenarij-chastj-2-posle-putcha/1

Но для театрального режиссера и гения блестящей аналитики, исповедующего «красную метафизику» и «белый коммунизм» одновременно, это как раз неудивительно.

Но вернемся к нашим баранам. На мой вопрос, какое отношение к методу Станиславского имеют призывание духов и клятвы павшим предкам, сутевцы ответили, что никаких мистических ритуалов на Летней школе Кургинян не совершал. И прочитали мне целую лекцию на тему того, что на самом деле Сергей Ервандович проводил психокоррекцию и психологический тренинг, используя метод психодрамы (один из участников дискуссии даже продемонстрировал свой диплом с «дополнительной специальностью психолога»):

«Кургинян ещё на школе перед костром пояснил, что он использует прием под названием “психодрама”. Специалист в этом вопросе, который был со мной на школе, мне тогда описал в общих словах суть метода, и сказал, что главное в нем то, что он коллективный. Я потом про этот метод почитал (придумал его Якоб Моренко) и понял, зачем делается эта заключительная часть – костер и т.п. (она разная могла быть). А делалась она для того, чтобы люди, которые были излишне впечатлены рассказами других на школе (там вообще-то люди про свою жизнь рассказывали), успокоились в каком-то смысле, не были взвинченными. Психодрама должна иметь конец.

Это не вся цель, но одна из основных. Клятвы там давали, но происходящее было вполне себе привычным для обычных клятв, которые могут давать как атеисты, так и верующие. Увидеть в этом оккультизм мог либо человек религиозного или даже мифического сознания, либо полный придурок и невежда.

У меня в связи с этим вопрос – Вы сколько эту дичь про “вызывание духов” будете нести? Вы её уже пять лет несете, расписываясь в собственном невежестве. Ваше кривляние рассчитано на людей несведущих, а сведущие над вами просто смеются».

«Теперь, достаю свой диплом о высшем образовании в котором написано про дополнительную специальность психолог и начинаем разбирать вопросы групповой психотерапии. Действительно в прикладной психологии существуют различные психокоррекционные методики. В частности, на базе такой психологической концепции, как психоанализ, возникли методики, названные когда-то психотерапией. Эти методики, естественно требуют обязательной психодиагностики и персонального подхода. Групповыми они быть не могут по определению, поэтому все они индивидуальны.

Кургинян при этом нигде не упоминал про себя, как о психотерапевте. Но он действительно говорил о том, что занимается психокоррекцией. Все применяемые им методы были коллективными, а значит уже не являлись психотерапевтическими. Психокоррекционных методик в различных направлениях психологии – до и больше. Например, аутотренинги, системные расстановки, некоторые телесно-ориентированные методики и др. Но тем не менее, все они являются психокоррекцией, т.е. психологическими тренингами, а не психотерапией. Психокоррекция может быть как индивидуальной, так и коллективной. Никакого отношения к оккультизму данные методики не имеют, хотя необходимо заметить, что многие из них появились именно благодаря изучению различных духовных практик профессиональными психологами, в основном зарубежными».

Поскольку я с их точки зрения невежественна и не являюсь специалистом в данном вопросе – обратимся к специалистам.

Психокоррекция и психологический тренинг – это разные, хоть и взаимопересекающиеся методики, а не синонимы. В Справочнике по групповой психокоррекции О. Н. Истратовой (2008) дается следующее определение:

«В настоящее время остается дискуссионным вопрос о разделении таких сфер психологической помощи, как психологическая коррекция, психотерапия, психологический тренинг. Так, например, по мнению Р.С. Немова, разница между понятиями «психотерапия» и «психокоррекция» состоит в следующем: психотерапия — это система медико-психологических средств, применяемых врачом для лечения различных заболеваний, психокоррекция — совокупность психологических приемов, используемых психологом для исправления недостатков психологии или поведения психически здорового человека.

…Что касается понятия «психологический тренинг» (чаще используется понятие СПТ — социально-психологический тренинг), то… под тренингом понимают средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в межличностном общении… Также тренинг определяется как метод развития способностей к обучению или овладению любым сложным видом деятельности, в частности общением (Ю.Н. Емельянов)».

Источник: http://www.koob.ru/istratova/psychocorrection_i

Теперь разберемся с тем, что такое психодрама:

«Психодрама – метод психотерапии, созданный Якобом Морено. Классическая психодрама – это терапевтический групповой процесс, в котором используется инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира человека, развития творческого потенциала человека и расширения возможностей адекватного поведения и взаимодействия с людьми.

Современная психодрама – это не только метод групповой психотерапии. Психодрама используется в индивидуальной работе с клиентами (монодрама), а элементы психодрамы широко распространены во многих областях индивидуальной и групповой работы с людьми.

Психодраматические группы обычно состоят из 8 – 16 человек и ведущего психодрамы.

…Психодрама – разве это не обучение навыку, когда вас пересаживают со стула на стул, разве это не обучение навыку анализировать свои эмоции? Тогда что это? Обучающий тренинг или психотерапия?

Если психодрама проводится с людьми, которые находятся в позиции автора и руководствуются не эмоциями, не беспомощностью, а разумной головой – это обучающая педагогическая и развивающая работа. Если человека нужно вынуть из его переживаний и его вовлекают в новое состояние, но сам он подобные вещи делать не может, т.к. у него нет сил, он ощущает себя жертвой трудных обстоятельств, психодрама является типовой психотерапией.

Методы и приемы одни и те же, но в зависимости от позиции клиента и характера работы – учим мы клиента или лечим – когда-то это психотерапия, а когда-то психологическое обучение».

Источник: https://www.psychologos.ru/articles/view/psihodrama

А теперь посмотрим, что говорят непосредственные участники Летней школы-2013, которым повезло стать зрителями и действующими лицами этой «психодрамы». Я на той школе не присутствовала, поэтому приведу свидетельства тех, кто там побывал и видел всё своими глазами.

Рассказ Александра Барабаша, бывшего члена СВ:

«Мы собрались, как обычно, в нашем большом шатре, и нам было предложено пройти небольшой социологический опрос. В этом вопросе был, помимо всего прочего, такой вопрос: „Что вас привело в СВ? Что вас подвигло прийти в эту организацию?..“ Мы про это все написали, и Сергей Ервандович сказал, что покажет нам вечером фокус, когда стемнеет. Мы были заинтригованы. Вечером, когда уже стемнело, за палаткой был разведен огромный костер. Мы собрались вокруг этого костра. Появился Сергей Ервандович. У него в руках была куча бумажек, на которых были выписаны наиболее часто повторяющиеся ответы, которые встречались у многих людей. Он доставал эту бумажку, зачитывал, предлагал всем тем, кто написал это или похожее, подойти поближе к костру. Он кидал эту бумажку в костер, она сгорала, и он говорил: „Всё, теперь вы свободны от того, что вас разъединяло! Теперь вы сильнее! Теперь вас не сломать!“ Так продолжалось какое-то время, и в конце этой церемонии, этого действа Сергей Ервандович предложил нам почувствовать присутствие духов предков, наших предков, и дать им клятву, что мы за них отомстим. Он сказал: „Мы отомстим! Повторяйте за мной. Мы отомстим!“…

Самое интересное, что мне больше всего запомнилось, произошло после этого. Мы обратно вернулись в наш шатер, сели по своим местам, и одна из членов ЭТЦ вышла на сцену, на площадку, и начала декламировать стихотворение Александра Блока „Скифы“. Но не просто зачитывать с выражением. Это была… даже не знаю… некая такая мистерия, потому что театр „На досках“ не просто представления ставит, а занимается мистериями, и тут то же самое… Зачитывание происходило в такт, она раскачивалась в такт этого стиха, мотала головой. И я стал замечать, что вокруг меня люди тоже впадают в некий транс, как бы входят в резонанс, то есть тоже начинают раскачиваться в такт этого стихотворения. И на меня тоже это подействовало – я как будто начал засыпать, как будто всё, что меня окружает, стало от меня отдаляться.

Это продолжалось довольно долго, потому что стихотворение долгое. И мне сразу пришли на ум эти кадры из 90-х годов, когда люди, попав в подобные организации, брались за руки и в такт раскачивались… ведущий пел, и они качались из стороны в сторону. Вот то же самое происходило, то есть какое-то очень мощное психическое воздействие на человека… какая-то особая техника… Мне кажется, что-то подобное происходит в сектах. Потом слово взял Сергей Ервандович, и его слова воспринимались уже без всякой критики».

Источник: https://youtu.be/XW1zr2O6SSM?t=690

Отрывок из статьи Арсена Айдунбекова:

«…После длинной череды рассказов личных историй о том, как каждый пришел в СВ, чем занимался до этого, и какие события жизни сформировали их нынешние убеждения, Кургинян зачитал все записанные им повторяющиеся эпизоды из разных историй, тезисно объединив их в признаки коллективной идентичности. С этими бумажками он направился к костру, прежде заинтриговав всех тем, что намерен показать один фокус. Все участники школы, дружно образовав кольцо вокруг костра, стали наблюдать, что будет делать Кургинян. Он же начал бегать вокруг костра, зачитывая каждую бумажку, и призывал подойти ближе к костру тех, чья история по эпизоду соответствовала содержанию зачитанного. После чего бросал бумагу в костер и, обращаясь к тому, о ком в ней говорилось, нервно выкрикивал: “Всё! Не существует больше того, что вас разделяло, то, чего вы боялись, то, что делало вас слабыми! Вы теперь вместе, теперь вы сильнее — запомните это!” После чего, к моему глубокому изумлению, всем было предложено почувствовать присутствие умерших предков. Не представить, а именно почувствовать. И некоторые, как мне потом рассказывали, сумели это сделать. Я же тогда просто наблюдал, что будет происходить дальше. А дальше Кургинян предложил принести всем клятву перед умершими предками, и все дружно вслед за Сергеем Ервандовичем произнесли слова «мы отомстим». В этот момент, краем глаза я заметил небольшую группу православных, которая стояла немного поодаль от происходящего. Позже, когда я спросил у них, что же их так смутило, они ответили, что у православных как-то не совсем принято клясться мертвым в том, что мы за них отомстим. С чем я не смог не согласиться…»

Ссылка: https://cognitario.livejournal.com/145956.html

Моя переписка с одним из бывших членов СВ (имя и аватар закрыты по этическим соображениям, поскольку публичных показаний он не давал):

Если сопоставить все имеющиеся свидетельства о том, что происходило на Летней школе в 2013 году, получаем следующую картину. Ни в какой «позиции автора» присутствующие на «огненной мистерии» не находились. Процессом полностью командовал сам Кургинян, а участники сего действа ощущали себя именно жертвами трудных обстоятельств, что подчеркивалось при зачитывании. Даже если отбросить всю мистику – это не «тренинг», а психотерапевтический метод. Психотерапевтом Кургинян не является, лицензии на профессиональную психотерапевтическую деятельность у него нет, и потому лечить он права не имеет.



Кстати, запись выступления Марии Подкопаевой выложена на канале «Сути времени», и каждый может оценить её актерское мастерство самостоятельно: https://youtu.be/scmJcoxaG4Q?t=1830Прошу обратить внимание на дату на скриншотах. Статья Арсена была написана 28 ноября 2013 года. Дата переписки – 1-2 октября 2013 года, то есть практически за два месяца до публикации. Это значит, что ни о каком «транслировании айдунбековской лжи» речи быть не может. Кроме того, отличаются детали показаний, что как раз свидетельствует об их подлинности – в случае сговора детали совпали бы до мелочей, это известно любому криминалисту.

Но Кургинян не предупреждал, что собирается провести тренинг. Он сказал, что покажет «фокус». И с каких это пор соединение с эгрегором, формирование коллективной идентичности, требование ощутить присутствие павших предков и клятва мести стали психодраматическими техниками и методами психокоррекции? Сутевцы очень любят приводить в пример аналогию с Вечным огнем. Только никто в здравом уме не станет проводить у Вечного огня тренинги с психодрамами и тем более сжигать на нём бумажки, а во время тренингов – приносить клятвы кому бы то ни было. Это абсолютно несовместимые вещи, и до Кургиняна никому в голову не приходило их совмещать.

Техника «сжигания проблем» (когда сжигают листки бумаги с написанными на них страхами и проблемами) как метод коллективной (подчеркиваю) психокоррекции, а тем более как техника психодрамы, в научной литературе по психотерапии и психокоррекции не встречается (подробное описание всех техник и методик психодрамы можно прочитать в том же Справочнике по групповой психокоррекции). Зато она очень популярна на эзотерических и астрологических сайтах. Похожая методика встречается в некоторых работах по телесно-ориентированной психотерапии – клиенту предлагается выбросить, порвать или сжечь бумажку с записанными на ней негативными мыслями, но клиент должен сделать это сам. Сам написать. Сам сжечь или разорвать. Но не так, как это проделал Кургинян: он записывал опыт и переживания участников, группируя их по общим признакам, он же это зачитывал, и после того, как узнавшие себя участники делали шаг вперед, бросал бумажку в костер.

Оправдания сутевцев, что Кургинян всего лишь провёл групповой тренинг, принять который за оккультный ритуал может лишь «полный «придурок и невежда», несостоятельны по двум причинам.

Использование групповых тренингов и психотехник является одним из главных признаков деструктивных культов. Так, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общей и этнической психологии» КазНУ М. Н. Кунанбаева выделяет следующие способы вовлечения в религиозные секты:

приёмы нейролигвистического программирования;

методы суггестивной психологии;

методы телесно-ориентированной терапии;

групповые тренинговые технологии;

«бомбардировка любовью» (целенаправленное принятие новичка, выраженное в безусловном одобрении и поддержке всех его действий, через похлопывание, поглаживание, улыбки);

скрытое психологическое давление через усиление чувства вины и стыда;

приёмы введения в состояние транса посредством воздействия музыки, песнопений, групповых ритуалов и обрядов инициации ;

; применение психотропных веществ (угощения и напитки, вызывающих расслабление и затуманивание сознания, алкоголь, галлюциногены и др.);

воздействие на коллективное бессознательное через архетипы («отца, старца, мудреца, наставника, учителя и т. д.», «архетип матери, Родины и т. д.», архетипы генеалогического древа, родословной, родовых корней, культ предков и т. д.);

(«отца, старца, мудреца, наставника, учителя и т. д.», «архетип матери, Родины и т. д.», архетипы генеалогического древа, родословной, родовых корней, культ предков и т. д.); разделение мира на «своих» и «чужих», «благоверных» и «отступников», на «людей добра» и «людей зла»;

поиск врага, против которого следует бороться.

(Кунанбаева М. Н., Ыдрышева М. Ж. Психологические методы вовлечения молодежи в религиозные секты // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. 2011. № 4 (39). С. 76–79).

Члены СВ, присутствовавшие на «мистерии», явно пережили трансовое, измененное состояние сознания. Как пишет Е. Н. Волков, методики, вызывающие транс, «особенно если они раскрываются перед новообращенным в ходе напряженных особых церемоний посвящения, часто заставляют вербуемых чувствовать себя причастными особенным и/или божественным силам. Стимуляция трансов и тому подобное может быть очень действенно в подавлении сомнений и возрастании внушаемости к дальнейшей идеологической обработке. У некоторых особенно уязвимых людей применение подобных методик может привести к психическим срывам». (Волков Е. Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал практического психолога. – М., 1996. № 3).

Источник: https://psyfactor.org/sekta4.htm

Эти методики сами по себе не опасны при умеренном и строго контролируемом профессиональным психотерапевтом или психологом применении. В деструктивных культах они причиняют вред именно потому, что используются для подавления самостоятельного критического мышления.

Психотехники, использованные Кургиняном на Летней школе, есть не что иное, как психологический оккультизм.

«Психологический оккультизм, или пси-оккультизм – явление многоликое, имеющее множество вариантов, и представляющее собой не только применение оккультных «знаний», символов, ритуалов в психологическом консультировании, но и описание психики, объяснение психических явлений посредством оккультного мышления, и так называемый скрытый оккультизм, сводящийся к тому, что в человеческой психике постулируется наличие неких таинственных механизмов, коллективного бессознательного и архетипов, неких скрытых ресурсов, мудрого подсознания, мистической интуиции, соционических функций, репрезентативных систем, т.е. явлений, научно подтвердить существование которых не представляется возможным, но «овладение» которыми якобы сулит «оккультное могущество», пусть и прямо не называемое именно этим словосочетанием.

…Психологический оккультизм открывает дорогу таким явно негативным для отдельных граждан и общества в целом явлениям, как деструктивные тренинги и тоталитарно-деструктивные культы (секты). Да и подмена реальных факторов вымышленными сущностями, пренебрежение анализом реальных фактов и его подмена фантазированием могут причинить вред, например, не позволят оценить реальное соотношение сил и положение вещей.

…Итак, Вы столкнулись с психологическим оккультизмом (с лжепсихологией), если психолог (астролог, таролог, психотерапевт, экстрасенс, народный целитель и пр.) тем или иным способом предложил Вам:

снова пережить травму рождения;

каким-либо образом получить опыт так называемых “измененных состояний сознания” , пребывание в которых само по себе исцеляет/дает уверенность/гармонизирует и т.д. и т.п.;

, пребывание в которых само по себе исцеляет/дает уверенность/гармонизирует и т.д. и т.п.; под гипнозом или как-то иначе попасть в прошлые жизни;

рассматривать карты таро, алхимические, религиозные образы и символы, каббалистические знаки, еврейские буквы и пр.;

рисовать такого рода образы, в том числе в измененных состояниях сознания или после пребывания в таких состояниях;

совершать магические обряды, ритуалы, шаманские камлания, этно-религиозные пляски и т.д.;

останавливать поток сознания или следовать потоку;

говорить с Вашими умершими предками, назначить на роли Ваших предков присутствующих на сеансе людей;

назначить на роли Ваших предков присутствующих на сеансе людей; говорить с подсознанием или с какими-то личностями, живущими внутри Вас, например, посредством так называемого «автоматического письма», так называемого «сигналинга», спиритической доски, энергетической рамки, маятника;

составить Ваш гороскоп, погадать по руке, на кофейной гуще, метнуть древние руны, почитать И-цзин;

осуществить якобы программирующие поведение (или же сразу будущее, судьбу – зачем мелочиться?) визуализации, медитации, пофантазировать на тему Вашего успеха, богатства, счастья, попребывать какое-то время в иллюзиях относительно Вашей уверенности и личностной (энергетической, информационной и пр.) силы;

поискать синхронности (загадочные совпадения), случившиеся в Вашей жизни, потолковать Ваши сны, особенно вещие».

Источник: http://www.neveev.ru/articles/psy-occultism/

Примечательно, что в числе психокоррекционных методик сутевцы упомянули системные расстановки, к которым многие психологи относятся крайне критично, а некоторые вообще относят к психокультам и считают лженаучным методом. Например, см. статью Михаила Вершинина, социального психолога, члена международной ассоциации по изучению культов ICSA и Российского психологического общества, в соавторстве с уже упомянутым Евгением Волковым:

«В России крайне низкий уровень вузовского и послевузовского обучения психологов. Плюс (точнее, дополнительный минус) – в «душепомогающей» отрасли беспрепятственно могут работать люди, не имеющие серьезной профессиональной подготовки по психологии и психотерапии. Весь этот букет факторов приводит к бурному цветению лженаучных и буквально шаманских подходов к психологической помощи, что напоминает бум увлечения БАДами. Все хвалят, всем интересно и очень доступно. А результаты – кто о них задумывается, когда процесс так занимателен?!

Именно шаманским является и метод так называемых «семейных расстановок» немецкого психотерапевта Берта Хеллингера. На наш взгляд, это не более чем БАД от психологии, кажущееся доступным и полезным средство. Популярность и известность этой психопустышки стала расти после успеха книги «Два рода счастья: системная психотерапия Берта Хеллингера». После ее издания Хеллингер создал ассоциацию по семейным расстановкам и начал собирать аудитории по сотне участников. Суперсредство, естественно, создавалось с использованием научной терминологии и мешанины различных подходов и методов, дабы выглядеть «научно» и «авторитетно». Как и большинство других зачинателей деструктивных культов и лжеучений, Хеллингер не смог пойти дальше и сформировать свой замкнутый культ, где бы все его поклонники жестко контролировались и управлялись. Впрочем, это не помешало ему «прославиться» странными «высказываниями», откровениями и требованиями к своим последователям».

(Вершинин М. В., Волков Е. Н. Воображариум «доктора» Хеллингера // Наша психология. – 2013. – № 3 (71)).

Источник: https://www.psyh.ru/voobrazharium-doktora-hellingera/

«На основании семейной терапии, психоанализа, НЛП, провокативной терапии и своего 16-летнего опыта работы с зулусскими племенами и их шаманами, Берт Хеллингер в начале 1980-х стал формировать свой «научный подход», который впоследствии получил название «системные семейные расстановки». Для этого Берт вступил в Немецкое общество семейных терапевтов, где сформировал ядро поклонников его идей и методов. Однако на тот момент он не проводит учебных программ и не издаёт книг.

…Новое лженаучное течение, по мере распространения, собирает огромное количество критики со стороны научного сообщества, происходит раскол «поклонников» на две группы (в 2004 г.): «классические расстановки» и «новые расстановки». Первые отказываются от апгрейда Хеллингером его методов и максимально дистанцируются от своего основателя, который неожиданно стал судиться со своими учениками и запрещать им применять свои методики (начиная с 2007 г.).

В 2007 г. Хеллингер основал собственную школу, получившую название Hellinger Sciencia, где он стал с новой женой обучать «новым расстановкам». В формулу устаревшего БАДа со смесью «психоанализа, НЛП, семейной терапии и шаманства» прибавились программы по «энергетической работе» (energy work). Эти обновлённые методики повысили популярность четы Хеллингеров в испаноговорящих странах. Из-за конфликтов с «классиками» в 2008-2009 годах на «новых» семинарах они уже практически не присутствуют, а их места заняли восторженные представители Нью-Эйджа и эзотерики.

…В 2009 г. часть расстановщиков на конференции в Вене выразило обеспокоенность, что в „развитии работ Хеллингеров появилась последовательная и усиливающаяся тенденция к использованию методов манипуляции массами, подобным тем, которые использовались религиозными сектами, а также тоталитарными и фашистскими режимами и организациями. Мы полагаем, что в последние годы некоторые из методов и теорий, развитых и используемых Бертом и Софи Хеллингер, и некоторые из заявлений, сделанных ими, ранят и приносят вред“».

(Вершинин М. В., Волков Е. Н. Лженаука в психологии: почему расстановки по Хеллингеру – это бесполезная пустышка-психоБАД! // Здоров’я України. – 05.07.2013. – С. 56-57).

Источник: http://evolkov.net/consult/articles/2013.07.Hellinger’s.pseudoscience.Volkov.E.Vershinin.M.html

Судя по всему, говоря о профессиональных психологах, изучавших духовные практики и шаманские ритуалы, сутевцы имели в виду в том числе и Хеллингера. Правда, он свою секту так и не смог достроить, а вот Сергей Ервандович смог. Причем изучение шаманских практик Кургинян и не скрывает (http://www.kurginyan.ru/theatre.shtml?cat=13#nikolskaia).

Кстати, про присутствие умерших. Вот любопытное свидетельство одной из участниц системных расстановок по Хеллингеру:

«Позавчера имела удовольствие стать участницей расстановок по Хеллингеру. Стало интересно узнать, что это за метод на практике. Группа была маленькая, поэтому трижды была заместителем.

…С первых минут я поняла, что мне здесь находится незачем… Меня не оставляло ощущение того, что происходит что-то страшное, особенно когда тренер говорила о том, что “Ваша убиенная прабабушка здесь”. Апогеем стала инструкция ведущей “сотворить земной поклон предкам…”».

Ссылка: http://dusha-orthodox.ru/forum/index.php?showtopic=293

Думаю, приведенных фактов достаточно, чтобы понять, чьи методы Кургинян взял на вооружение.

Что касается жесткого контроля над сектантами – есть немало свидетельств бывших членов коммуны «Александровская слобода» о том, что Кургинян полностью контролирует жизнь поселенцев. А то, что условия жизни в коммуне достаточно суровые, ими даже не скрывается. Убедить последователей придерживаться сурового стиля жизни, который отражает культовые ценности – одна из тактик поддержания их верности. Многие культы создают общежития («монастыри», «ашрамы» и т.п.), где вся деятельность концентрируется вокруг их целей.

Сутевцы, побывавшие на «школах» СВ, жаловались на постоянный недосып из-за настолько плотного и перенасыщенного лекциями, «тренингами» и прочей «деятельностью» графика, что времени на сон оставалось максимум по 2 часа в сутки, а то и не оставалось вовсе.

Депривация сна является одним из самых эффективных способов завоевания контроля над сознанием, поскольку приводит к снижению концентрации и внимания, дезориентации и, как следствие, ослаблению интеллекта и критического мышления.

«Контроль времени и деятельности (поведения), то есть подчинение потенциальных новообращенных рассчитанному строгому временному графику, в пределах которого каждый момент связан с физически и эмоционально напряженной деятельностью. Это оставляет мало времени или вовсе его не оставляет для уединения и размышления. Такой график может включать: лекционный марафон, длительные заседания — встречи группы, интенсивные консультации один на один, произвольные танцы или энергичные виды спорта, гипнотические упражнения, создание отчетливых зрительных образов (визуализация), медитация, монотонное пение, жаркие молитвенные собрания, недостаточные сон и еда.

Результаты: пониженная психологическая защита, уменьшившееся внимание, физическое и эмоциональное истощение, ослабленная способность критически оценивать группу, трансоподобные состояния, которые часто являются отвлекающими и делают человека в высшей степени поддающимся внушению».

(Волков Е. Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал практического психолога. – М., 1996. № 3).

Источник: https://psyfactor.org/sekta4.htm

И последнее. Кургинян неоднократно заявлял о «синтезе» с христианством, и в первую очередь, с православием. Но при этом использует «психотехники» и «духовные практики», к которым православие относится резко негативно, а то и прямо запрещает. И то, что многие православные вышли из СВ именно после того, как увидели или узнали, что происходило на «костре» – ни для кого не секрет. Сутевцы без тени сомнения рассказывают про использование шаманских ритуалов и духовных практик в психотерапии. И им даже в голову не приходит задаться вопросом – а как это всё соотносится с православием (я уже не говорю про материалистическое мировоззрение). Или Кургинян отказался от синтеза с православием и теперь строит синтез с шаманизмом и оккультизмом в лучших традициях Нью Эйдж? Ответьте на вопрос, Сергей Ервандович: «Да или нет?»

Елена Семёнова