Поднявшаяся с колен Германия

Появится ли в Германии в обозримом будущем Четвертый рейх, дружественный России и управляемый ультраправыми из партии АдГ (Альтернатива для Германии)? Популярность этой партии, пропагандирующей ксенофобию, враждебность к мигрантам, независимую от Евросоюза и США политику, выход из ЕС и сотрудничество с РФ, растет. АдГ уже вышли на второе место по популярности, обогнав социал-демократов. И все это — в условиях падения популярности правительства Ангелы Меркель.

Что произошло?

Немцы устали от политкорректности. В условиях, когда государство тратит крупные суммы на прием беженцев с Ближнего Востока, достаточно нескольких резонансных преступлений, совершенных в стране выходцами из этого региона, чтобы искра превратилась в пламя. Многих раздражает, что СМИ пытаются замять обсуждение данного вопроса. Но главный вопрос в другом: сколько денег тратит Германия на приём и содержание беженцев?

Ответить на этот вопрос попытались все ведущие немецкие экономические научно-исследовательские институты. На основании их оценок и собственных расчетов министерство финансов ФРГ заложило в свое среднесрочное планирование на 2016 – 2020 годы расходы в размере 99,8 миллиарда евро. Таким образом, речь идёт примерно о 20 миллиардах евро в год из федеральной казны.

В этих условиях наиболее шокирующим выглядит тот факт, что в Германии, как и в других странах Европы десятилетиями проводилась политика неолиберализма. Людей просили затянуть пояса, принять сокращение различных социальных программ, ссылаясь на то, что государство испытывает трудности с деньгами. Вместо стабильных коллективных трудовых соглашений появились индивидуальные контракты, временная и неполная занятость, ненормированный рабочий день, ухудшенные условия труда (прекаризация). Немцам долго объясняли, что в современном мире роботы делают ненужным слишком большое количество рабочих рук и что в Китае есть 500 млн работников, готовых вкалывать за плошку риса, так что оставшимся в Германии работникам предлагали соглашаться на все.

Тадеуш Пото, один из руководителей Европейской конфедерации профсоюзов, отмечал следующие факторы, характерные для экономики Германии:

“Понижается стабильность условий труда, идет интенсивное ухудшение так называемых «нормальных условий труда», имеет место стремление к ввозу дешевой рабочей силы, приватизация и сокращение бюджета вызывают серьезное урезание социальной сферы, прежде всего – снижение выплат по болезни, пенсий, пособий по безработице, ухудшение условий предоставления социальных гарантий”.

И вот теперь выясняется, что у государства-таки есть 100 млрд евро на прием каких-то чужих людей, представителей другой культуры. В ближайшей перспективе с точки зрения многих немцев, это – пожиратели денег налогоплательщиков, а в перспективе – трудовые конкуренты для части немецкого рабочего класса.

С учетом того, что в мигрантской среде имеется так же определенное количество “проблемных элементов”, связанных как с криминалом, так и с исламистскими группировками, в Германии стало расти возмущение происходящим. Это и выразилось в растущей поддержке АдГ.

Обозреватель авторитетного немецкого издания «Der Spiegel» Якоб Аугштайн пишет:

“В послевоенной демократической Европе существовал неписаный социальный договор: рядовые граждане терпели (не очень ими любимую) либерализацию общества до тех пор, пока либеральные элиты сохраняли основные принципы социальной справедливости, защищали труд, семью и религию. Теперь этот договор нарушен: в Европе резко усилилось социальное неравенство, навязаны чуждые многим гражданам нормы сексуальной и семейной морали, национальные границы открыты для иностранцев. Результат не заставил себя долго ждать – это угроза фашизации Запада… Немецкие правые ориентируются на своих предшественников в Европе, таких как французский «Национальный фронт» или австрийская «Партия свободы». Эти партии выбросили на свалку неолиберальные ценности и создали идеологический противовес: возвращение к патерналистской социальной модели для «своих» граждан при агрессивном отказе от всего «чужого» (мигрантов и гастарбайтеров)… Элиты должны были сказать: сперва – справедливые зарплаты для всех, а уже потом — однополые браки и мультикультурализм. Но они не выступили за социальную справедливость, а вместо этого сделали упор исключительно на либеральных ценностях. Это – историческая ошибка. Ведь когда АдГ придет к власти, она покажет либералам, где раки зимуют…”

Провал немецких левых

Одновременно, стал очевиден провал программ по внедрению в немецком обществе политкорректности, толерантности и идеи коллективной ответственности немцев за преступную политику Третьего рейха. Много лет автор этих строк предупреждал немецких левых, что это плохая политика и идеология, что нельзя издеваться над немцами, взваливая на нынешние поколения, в особенности на немецкий рабочий класс, вину за преступления, совершенные диктатурой Гитлера 70 лет назад, что это приведет к дурным и опасным последствиям. Издеваться над людьми вообще плохо, но стоит так же помнить, к чему привел “похабный Версальский мир”: когда немцы после Первой мировой войны ощутили себя жертвами несправедливости, значительная их часть поддержала нацистов.

Однако сегодня немецкие левые весьма далеки от модели автономных многонациональных Рабочих Советов, трудового самоуправления, прямой трудовой классовой демократии в духе 1918-1923 гг. Сегодня их (немецких левых) куда больше волнует то, как бы немецкие работники не сказали что-нибудь неполиткорректное… В сущности, современные левые, или, по крайней мере, огромная их часть, отказались от идей интернациональной борьбы классов, от борьбы за права работника, заменив ее политикой идентичности и борьбой за правильное произношение женских окончаний.

В настоящий момент вопрос об ответственности немцев за Вторую мировую войну не находится в центре общественной дискуссии, однако очевидно, что если бы немцы действительно сильно переживали по поводу агрессии и геноцида, организованных Третьим рейхом, они бы вряд ли стали голосовать за современных ультраправых ксенофобов.

История уходит на задний план, людей волнуют иные проблемы, более злободневные.

Экономика vs Геополитика

Придет ли АдГ к власти? Это пока сомнительно. Слишком велики силы, которые противостоят АдГ — все или почти все остальные партии, за которыми пока идет большинство избирателей. Многие немцы не хотят повторения прошлого — все же уроки истории чему-то их научили.

Кроме того, АдГ выступает против Евросоюза, в то время как крупному капиталу Германии выгодно членство в ЕС. Оно помогает могучей немецкой индустрии сбывать свою продукцию без пошлин. Единая валюта — евро также важна, помогая избегать действия закона Самуэльсона. Согласно этому экономическому закону, успешный рост экспорта товаров данной страны поощряет инвесторов вкладывать деньги в её валюту: это ведет к росту сравнительной стоимости ее валюты и, соответственно, к удорожанию товаров данной страны зарубежом. Чем дороже экспортируемый товар, тем он менее конкурентоспособен, тем реже его покупают.

Таким образом, удорожание валюты страны начинает, в свою очередь, тормозить экспорт. Но поскольку Германия входит в единую зону евро с другими странами ЕС, она не сталкивается с такими проблемами и успешно расширяет экспорт. А вот выход из Евросоюза и зоны евро может нанести по экономике страны удар. Поэтому значительная часть немецкого бизнеса поддерживает членство Германии в Евросоюзе.

Но, с другой стороны, что бы ни происходило с экономикой, сегодня пришло время геополитики. Международное право рушится на глазах. США, РФ, Иран и Турция делят Украину и Ближний Восток. В то же время, США явно слабеют и публично отказываются играть роль мирового полицейского и военно-политической крыши для Европы. Трамп откровенно заявил, что ему глубоко не симпатичны НАТО и Евросоюз. Если этот тренд сохранится, Европа окажется предоставлена сама себе. И что тогда?

Ослабление США и действия Трампа запустили новый сценарий. В мире возник политический вакуум, в который начали втягиваться другие державы, заинтересованные в дележе планеты. Это привело к столкновениям интересов, росту неопределенности, возрождению геополитики.

Теперь, когда Европа больше не может как прежде надеяться на защиту американской армии, ей придется самой позаботиться о себе.

Может быть, Евросоюз консолидируется в единое централизованное государство с сильной армией, как предлагает президент Франции Макрон. Но возможен и другой сценарий, при котором самое мощное государство Европы, Германия, само позаботится о себе, махнув рукой на всех остальных.

ЕС сковывает правительство Германии, ограничивает его политические возможности. К тому же Евросоюз не является эффективным государством, способным быстро реагировать на военные вызовы. Не факт, что гигантская неповоротливая евро-бюрократия вообще сможет создать жизнеспособное государство. Может быть, немцы не захотят это больше терпеть в современных условиях возрастающей неопределенности и политической турбулентности?

Дело в том, что в ситуации международной нестабильности немецкое государство может оказаться вынужденно принять самостоятельное участие в геополитических играх. Ведь если международное право ничего не стоит, то тогда ситуацию определяют сильнейшие – те, кто способен в кратчайшие сроки мобилизовать все свои ресурсы.

Речь, например, идёт о возвращении старого колониального принципа “Торговые вымпелы следуют за государственными флагами”. Это означает, что если данная страна не вами завоевана, то ваши компании вряд ли будут туда допущены…

Какой может стать ультраправая Германия?

Меня очень забавляют люди, которые ненавидят Кремль, но одновременно восхщаются АдГ. Все крупнейшие западные ультраправые партии являются про-российскими. И даже не из-за российских денег (хотя, возможно, Кремль им что-то дает), а просто потому, что им выгоднее союз со слабым российским империализмом, ибо наибольшую угрозу независимости национальным государствам в Германии и Франции представляют собой более мощные империализмы – США и Евросоюз. Я понимаю, господа, что вы так ненавидите мигрантов с Ближнего Востока, что больше ни о чем не можете думать, кроме как о них. Но если Германия станет по-настоящему независимой снова, РФ станет лучшим другом Берлина… на какое-то время.

А что будет потом, об этом даже и говорить неприятно, потому что, как заметил американский историк, политолог и специалист по геополитике Стив Коткин, Германия, под руководством правительства, столько же увлеченного внешней экспансией, что и режим РФ, была бы для мира колоссальной проблемой. Возможно, никаких Украин и Эстоний не будет в таком мире: сильная Германия и сильная Россия не любят своеволие лимитрофов (приграничных сравнительно слабых стран).

Традиционная Европа наций-государств – это Европа мировых (ну или европейских) войн. Вторая мировая, Первая мировая, Франко-Прусская, Крымская, Мировая война 0.0. (Наполеоновские войны), а еще раньше — Тридцатилетняя война!

Евросоюз был создан для того, чтобы предотвратить такие проблемы с помощью общего рынка и общей государственной надстройки. Уберите их и Европа вернется к состоянию до 1939 г., т.е. до начала Второй мировой войны. Та Европа – Европа независимых наций, была, одновременно, Европой абсолютно разрушительных войн на протяжении всей своей истории. Если будет разрушен общий рынок, начнется борьба великих держав за рынки сбыта и ресурсы. Вспыхнут забытые и полузабытые территориальные распри. Один из создателей сионизма, Зеев Жаботинский говорил, что когда дело заходит о дележе территорий, нации ведут себя не как джентльмены, а как конокрады. В свою очередь, немецкий историк Эрнст Нольте назвал Вторую мировую – “Европейской гражданской войной”. Но это состояние было некогда характерно для Европы.

В мире разделенной Европы, в мире, где победили местные Трампы, в мире протекционизма и торговых войн, переходящих в холодные и горячие войны государств, в мире, где сталкиваются не на жизнь, а на смерть борющиеся гиганты, участь небольших стран совершено очевидна. Но не менее очевидно и то, что большие войны затронут всех.

Мир уже давно привык к мирным, дрессированным и кающимся немцам. Забыли, что такое “поднявшаяся с колен Германия”. Это вам не поднявшаяся с колен Россия. Безалаберность, хаос, вечный авось, низкие технологии, потемкинские деревни, дороги и дураки? Нет, нет, нет! Это – передовая экономика, передовые технологии и европейская дисциплина, реализовавшиеся в разнообразные гражданские и военные проекты. Не обязательно совсем уж отмороженные, как в Вторая Мировая война. Можно, например, вспомнить, Первую мировую войну или Франко-прусскую войну…

Конечно, такие вещи делаются не сразу. Даже в случае прихода к власти в Германии ультраправых, пройдут многие годы, может быть даже десятилетия, прежде чем развернется внешняя экспансия. Первое время новые руководители страны будут заняты внутренними делами. Но дело в том, что независимая единая Германия, полностью освободившаяся от опеки Евросоюза и США (а еще раньше от опеки СССР), будет слишком сильна, чтобы просто наблюдать за тем, что происходит в Европе и мире.

Другой сценарий

Впрочем, разговор о подобных процессах может вестись лишь на уровне сценариев. Даже в случае победы, до которой пока далеко, АдГ может быть интегрирована системой Евросоюза, подобно тому, как это случилось с греческой Сиризой. За большие деньги многое можно купить, в том числе лояльность АдГ и других националистических или левых антиевропейских партий.

В общем, следим за развитием событий.

Михаил Магид